Не только наемники, но и «регуляры» из Варшавы в окопы лезут
Все-таки поляки вошли на Украину. Причем в самое пекло — под Херсон и в район Луганска.
И тут же отметились здесь самым кровавым образом. Стало ясно, что конструктивного контакта с «братьями по оружию» у них не будет.
Перестрелка в Кременной
Сначала пошли окопные потасовки. Потом после очередного неудачного наступления под Кременной ситуация накалилась. Понеся потери, поляки отказались идти в наступ, «галантно» уступив это право украинцам. Правосеки* на правах штатных заградотрядовцев (это является одной из основных их функций на фронте) решили по привычке «качнуть права» и «сделать пшекам предъяву».
Но то, что раньше прокатывало с всушникмиа и тербатовцами, с «пшеками» не прокатило. Нацики просчитались. Ситуация между взвинченными донельзя оппонентами накалилась довольно быстро, и они перешли от слов к делу. То есть — к выстрелам.
В принципе, этого следовало ожидать. Раздражение союзников из Польши от общения с «хлопами» (как они презрительно называют украинцев) нарастало с каждым днем. И рано или поздно оно обречено было выплеснуться за пределы формализованных отношений. Триггером конфликта стало неудачное наступление и самоуверенность нацистов.
Конфликтующие стороны кое-как развели. Но взаимное напряжение никуда не делось. А потом к Херсону подтянулись «регуляры» из Польши. И ситуация в войсках изменилась резко и качественно.
Польская хитрость и польский просчет
Вообще правительство Польши тянуло с вводом регулярных войск до последнего. Поляки, как всегда, решили перехитрить всех, но попали в свою собственную западню. Помнится, до начала Второй мировой войны они планировали вместе с немцами пройтись парадом по Красной площади. А закончилось все тем, что Германия напала на Польшу. На своего потенциального союзника. И миллионная польская армия была разгромлена за два месяца. А потом одни поляки воевали против немцев, другие — против Красной армии. Такая вот невеселая история несостоявшегося предательства.
И все было бы «всичко добре». А в качестве отмазки в глазах союзников поляки, разумеется, готовы были круглосуточно принимать в аэропорту Жешув западную военную технику и транспортировать ее на «незалежную». Даже свою старую советскую технику готовы отдать. Ну и в качестве активного включения решили-таки послать на Украину несколько сот «солдат удачи». На этом все. Достаточно.
Первая — в огне искусственно созданного ими военного конфликта на континенте должно быть утилизировано как можно больше славян, к которым саксы питают животную ненависть. А поляки, как ни крути, — тоже славяне. Только католики. Да и то не все. Что еще больше усугубляет их вину в глазах Запада.
Второе. Боевые действия на евроконтиненте должны продолжаться. А для этого в них надо задействовать как можно больше народу с обеих сторон. Вон на Украине скоро начнут женщин, стариков и студентов мобилизовать. А вы, господа поляки, чем лучше? Вперед, на линию огня.
Третье. Чем больше поляков погибнет на российско-украинском фронте, тем больше в самой Польше будет градус русофобии и животной ненависти к России и к русским. Что и требуется доказать. «Разделяй и властвуй» — старый, как мир, англосаксонский принцип.
Четвертое. У Польши, как и всех европейки стран, крайне серьезные проблемы с демографией. Среднестатистическая полька, как и миллионы европеек, тоже в начале двадцатого века «перестала быть женщиной и стала тоже человек». И в семье «качает права» не хуже немок, итальянок или француженок.
Польский «тожечеловек» тоже хочет делать карьеру. Тоже хочет зарабатывать деньги. Тоже рвется заниматься политикой. Это, если хотите, ее история успеха. А дети — разве это успех? Они этому — «настоящему» успеху — только мешают. Соответственно, население страны уменьшается. Но не так быстро, как хотелось англосаксам. Значит, надо им в этом помочь. Сначала — утилизировать как можно больше польских мужчин. А потом накачать страну мигрантами из стран Магриба. Они утешат одиноких польских женщин.
Пятое. Участие польской армии в этом конфликте — это только затравка. Лиха беда начало. Вслед за ними на Украину можно отправить чешских, румынских, литовских, хорватских регуляров. Да кого хочешь. Армий на евроконтиненте пока еще много. И многие из них — это армии блока НАТО. Для раскрутки конфликта можно даже «блюющими канюками» (в смысле — «кричащими орлами» из 82-ой десантной дивизии, недавно расквартированной в Румынии) пожертвовать. Такой кровавый водоворот на континенте можно замутить — любо-дорого смотреть. Из-за океана, разумеется.
Шестое. Англосаксы хотят привязать поляков к «освобожденной» ими территории кровью. Мол, кто кровь на этой земле проливал, тот имеет на нее право. Уже тысячи поляков-наемников и какое-то количество польских «регуляров» уже сложили на Украине свои головы. Значит, теперь это — польская территория. Зря, что ли, они погибли?
И, наконец, седьмое. Какое-то количество польских мужчин, разумеется, вернутся-таки с украинского фронта. Живыми, ранеными, покалеченными, озлобленными на собственное правительство. Идеальный горючий материал для военного переворота и смены власти в Польше. Так что польское правительство будет сидеть как на иголках. И все время оглядываться на своих покровителей из-за океана. И брать под козырек при каждой хозяйской отмашке.
Так что «всичко добре» не прокатило.
Каратели из заградотряда
Но, попав после «волшебного пинка» хозяина-англосакса на пылающую Украину, польские паны повели себя строго по-польски. Это они на саксов лишний раз взглянуть боятся. Помнится, в одном из разговоров с коллегами польский министр иностранных дел горько пошутил: «Мы, поляки, как последние фраера, занимаемся сексуальным обслуживанием американцев» (хотя в первоисточнике была использована другая, более соленая фраза). Но с украинскими «хлопами» — совсем другой разговор. Их можно и в упор расстрелять, если голос повысят.
Мало того. В ВСУ польские штабные офицеры сейчас вовсю отжимают от управления войсками офицеров украинских. А польским «регулярам» чрезвычайно понравилось выступать в роли военной полиции и заградотрядов для украинских солдат.
Последний польский «хит сезона» — история с заваренным танком.
В какой-то части под Херсоном какие-то украинские танкисты проштрафились. Польские каратели затолкали их в танк, заварили в нем все люки и выкатили его на передовую. Замуровали «хлопов», как в консервной банке. Воюйте, смертники. По танку начала садить наша артиллерия. Танкистам умирать не хотелось. Они задрали ствол и начали вращать башней, подавая таким образом сигнал SOS. Наши бойцы почувствовали что-то неладное и подобрались к танку вплотную. Из башни стали взывать о помощи. Разрезав автогеном швы, бойцы освободили приговоренных.
«Истории с заваренными люками в бронетехнике, рассказы пленных о том, что поляки в штабах командуют украинцами, и они же прибегают к использованию заградотрядов — не пропагандистские страшилки, — пишет в своем Телеграмм-канале командир отряда «Восток» Александр Ходаковский. — Может, больше в этом причина более высокой эффективности противника, чем в его большей мотивированности? Заградотряд — это, конечно, тоже способ мотивировать… О чем нам это говорит?
Во-первых, не всё в порядке с желанием противника воевать, раз польские паны вынуждены плетьми гнать своих украинских холопов в бой.
Во-вторых, даже испробовав все способы стимуляции, противник нашёл метод кнута наиболее действенным".
Вот такие кипят сейчас польские страсти на украинской земле с приходом сюда польских «регуляров». И это только начало.
* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена
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