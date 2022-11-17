Польские заградотряды на Украине бьют метко, жестоко и заваривают люки танков ВСУ

Все-таки поляки вошли на Украину. Причем в самое пекло — под Херсон и в район Луганска.

И тут же отметились здесь самым кровавым образом. Стало ясно, что конструктивного контакта с «братьями по оружию» у них не будет.

Перестрелка в Кременной

Сначала пошли окопные потасовки. Потом после очередного неудачного наступления под Кременной ситуация накалилась. Понеся потери, поляки отказались идти в наступ, «галантно» уступив это право украинцам. Правосеки* на правах штатных заградотрядовцев (это является одной из основных их функций на фронте) решили по привычке «качнуть права» и «сделать пшекам предъяву».

Но то, что раньше прокатывало с всушникмиа и тербатовцами, с «пшеками» не прокатило. Нацики просчитались. Ситуация между взвинченными донельзя оппонентами накалилась довольно быстро, и они перешли от слов к делу. То есть — к выстрелам.

Поляки оказались более готовы к огнестрельному диалогу, и несколько правосеков получили билет в один конец. После чего они рванули за подкреплением, и примчались к опорнику уже на броне. Но поляки тоже были не промах. И их саушки были готовы к продолжению диалога другим калибром.

В принципе, этого следовало ожидать. Раздражение союзников из Польши от общения с «хлопами» (как они презрительно называют украинцев) нарастало с каждым днем. И рано или поздно оно обречено было выплеснуться за пределы формализованных отношений. Триггером конфликта стало неудачное наступление и самоуверенность нацистов.

Конфликтующие стороны кое-как развели. Но взаимное напряжение никуда не делось. А потом к Херсону подтянулись «регуляры» из Польши. И ситуация в войсках изменилась резко и качественно.

Польская хитрость и польский просчет

Вообще правительство Польши тянуло с вводом регулярных войск до последнего. Поляки, как всегда, решили перехитрить всех, но попали в свою собственную западню. Помнится, до начала Второй мировой войны они планировали вместе с немцами пройтись парадом по Красной площади. А закончилось все тем, что Германия напала на Польшу. На своего потенциального союзника. И миллионная польская армия была разгромлена за два месяца. А потом одни поляки воевали против немцев, другие — против Красной армии. Такая вот невеселая история несостоявшегося предательства.

Сейчас на Украине происходит примерно же самое. Поляки, конечно, планировали войти на Западную Украину только тогда, когда союзные войска стали бы подходить к Киеву. И вот тогда бы они без единого выстрела взяли бы всю Западную Украину и встали на линии противостояния с нашими частями.

И все было бы «всичко добре». А в качестве отмазки в глазах союзников поляки, разумеется, готовы были круглосуточно принимать в аэропорту Жешув западную военную технику и транспортировать ее на «незалежную». Даже свою старую советскую технику готовы отдать. Ну и в качестве активного включения решили-таки послать на Украину несколько сот «солдат удачи». На этом все. Достаточно.

Как выяснилось, не все. И недостаточно. И воевать польским «регулярам» все-таки придется. Причем в самых жарких местах — на херсонском направлении. Для этого у операторов процесса — англосаксов по обе стороны океана — есть несколько причин.

Первая — в огне искусственно созданного ими военного конфликта на континенте должно быть утилизировано как можно больше славян, к которым саксы питают животную ненависть. А поляки, как ни крути, — тоже славяне. Только католики. Да и то не все. Что еще больше усугубляет их вину в глазах Запада.

Второе. Боевые действия на евроконтиненте должны продолжаться. А для этого в них надо задействовать как можно больше народу с обеих сторон. Вон на Украине скоро начнут женщин, стариков и студентов мобилизовать. А вы, господа поляки, чем лучше? Вперед, на линию огня.

Третье. Чем больше поляков погибнет на российско-украинском фронте, тем больше в самой Польше будет градус русофобии и животной ненависти к России и к русским. Что и требуется доказать. «Разделяй и властвуй» — старый, как мир, англосаксонский принцип.

Четвертое. У Польши, как и всех европейки стран, крайне серьезные проблемы с демографией. Среднестатистическая полька, как и миллионы европеек, тоже в начале двадцатого века «перестала быть женщиной и стала тоже человек». И в семье «качает права» не хуже немок, итальянок или француженок.

Польский «тожечеловек» тоже хочет делать карьеру. Тоже хочет зарабатывать деньги. Тоже рвется заниматься политикой. Это, если хотите, ее история успеха. А дети — разве это успех? Они этому — «настоящему» успеху — только мешают. Соответственно, население страны уменьшается. Но не так быстро, как хотелось англосаксам. Значит, надо им в этом помочь. Сначала — утилизировать как можно больше польских мужчин. А потом накачать страну мигрантами из стран Магриба. Они утешат одиноких польских женщин.

Пятое. Участие польской армии в этом конфликте — это только затравка. Лиха беда начало. Вслед за ними на Украину можно отправить чешских, румынских, литовских, хорватских регуляров. Да кого хочешь. Армий на евроконтиненте пока еще много. И многие из них — это армии блока НАТО. Для раскрутки конфликта можно даже «блюющими канюками» (в смысле — «кричащими орлами» из 82-ой десантной дивизии, недавно расквартированной в Румынии) пожертвовать. Такой кровавый водоворот на континенте можно замутить — любо-дорого смотреть. Из-за океана, разумеется.

Шестое. Англосаксы хотят привязать поляков к «освобожденной» ими территории кровью. Мол, кто кровь на этой земле проливал, тот имеет на нее право. Уже тысячи поляков-наемников и какое-то количество польских «регуляров» уже сложили на Украине свои головы. Значит, теперь это — польская территория. Зря, что ли, они погибли?

И, наконец, седьмое. Какое-то количество польских мужчин, разумеется, вернутся-таки с украинского фронта. Живыми, ранеными, покалеченными, озлобленными на собственное правительство. Идеальный горючий материал для военного переворота и смены власти в Польше. Так что польское правительство будет сидеть как на иголках. И все время оглядываться на своих покровителей из-за океана. И брать под козырек при каждой хозяйской отмашке.

Так что «всичко добре» не прокатило.

Каратели из заградотряда

Но, попав после «волшебного пинка» хозяина-англосакса на пылающую Украину, польские паны повели себя строго по-польски. Это они на саксов лишний раз взглянуть боятся. Помнится, в одном из разговоров с коллегами польский министр иностранных дел горько пошутил: «Мы, поляки, как последние фраера, занимаемся сексуальным обслуживанием американцев» (хотя в первоисточнике была использована другая, более соленая фраза). Но с украинскими «хлопами» — совсем другой разговор. Их можно и в упор расстрелять, если голос повысят.

Мало того. В ВСУ польские штабные офицеры сейчас вовсю отжимают от управления войсками офицеров украинских. А польским «регулярам» чрезвычайно понравилось выступать в роли военной полиции и заградотрядов для украинских солдат.

Последний польский «хит сезона» — история с заваренным танком.

В какой-то части под Херсоном какие-то украинские танкисты проштрафились. Польские каратели затолкали их в танк, заварили в нем все люки и выкатили его на передовую. Замуровали «хлопов», как в консервной банке. Воюйте, смертники. По танку начала садить наша артиллерия. Танкистам умирать не хотелось. Они задрали ствол и начали вращать башней, подавая таким образом сигнал SOS. Наши бойцы почувствовали что-то неладное и подобрались к танку вплотную. Из башни стали взывать о помощи. Разрезав автогеном швы, бойцы освободили приговоренных.

«Истории с заваренными люками в бронетехнике, рассказы пленных о том, что поляки в штабах командуют украинцами, и они же прибегают к использованию заградотрядов — не пропагандистские страшилки, — пишет в своем Телеграмм-канале командир отряда «Восток» Александр Ходаковский. — Может, больше в этом причина более высокой эффективности противника, чем в его большей мотивированности? Заградотряд — это, конечно, тоже способ мотивировать… О чем нам это говорит?

Во-первых, не всё в порядке с желанием противника воевать, раз польские паны вынуждены плетьми гнать своих украинских холопов в бой.

Во-вторых, даже испробовав все способы стимуляции, противник нашёл метод кнута наиболее действенным".

Вот такие кипят сейчас польские страсти на украинской земле с приходом сюда польских «регуляров». И это только начало.

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена

Игорь Моисеев