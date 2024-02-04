Новые успехи

Концерн «Калашников» в 2023 году на 65% увеличил производство станков Входящее в «Ростех» АО «Концерн «Калашников» в прошлом году выпустило 126 единиц продукции промышленного характера, в том числе 48 станков 250ИТВМ. Рост по сравнению с 2022 годом составил 65%.

Станкостроительные предприятия концерна «Калашников» произвели 27 высокоточных шпинделей, отмечают в пресс-службе. Раньше подобные шпиндели импортировали из Италии. Впервые были заключены и успешно выполнены контракты по изготовлению ШВП и лазерной наплавке на гибридном обрабатывающем центре IZH H600.

https://t.me/boris_rozhin/109430

В Волгоградской области создали отечественную установку для отгрузки жидкого аммиака в танкеры До этого подобная техника покупалась в других странах, всего такие установки производили 6 предприятий в мире, российский завод из города Камышин стал седьмым.

Российская установка по некоторым параметрам превосходит иностранные аналоги. В ближайшее время новая установка будет отправлена заказчику.

https://t.me/blackponed/798

В Архангельской области запустили производство российской офисной бумаги В модернизацию завода (https://mashnews.ru/gruppa-ilim-nachala-importozameshhayushh...) в городе Коряжма вложили 9 миллиардов рублей. Нашу бумагу можно будет использовать во всех типах лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов. Одно из самых главных достижений — преодоление зависимости от поставок отбеливателя целлюлозы, раньше он поставлялся из скандинавских стран. Теперь же фабрика сама производит необходимые реагенты — в России снова выпускают белоснежную бумагу.

https://t.me/blackponed/799

В России разработали аналог маячка AirTag от Apple Об этом сообщили (https://vecherka-spb.ru/2024/01/16/studenti-iz-rossii-sozdal...) в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Речь идет про небольшую наклейку с GPS-трекером, которую можно наклеить на вещь или пожилого человека, который, например, страдает дезориентированностью в пространстве. Также при помощи трекера можно присматривать за детьми, животными.

Маячок позволит отслеживать потерянную вещь или человека на карте в телефоне. Стикер оснащен аккумулятором, который обеспечивает длительную работу без подзарядки, и функциями защиты данных от злоумышленников.

https://t.me/blackponed/801

Муромский машиностроительный завод начнет выпускать комплектующие для автомобилей Разгоняется локализация автотранспорта. В частности, на предприятии в Муроме будут изготавливаться: Электрические портальные мосты для электробусов «КАМАЗ» и «Волгабас».

Рулевые рейки с электроусилителем для AURUS, а со временем их адаптируют под легковые автомобили других российских производителей.

Трансмиссия для отечественных тракторов.

В зависимости от типа изделия уровень локализации составит до 94%.

https://t.me/blackponed/802

Импортозамещение! Крупнейший российский производитель удобрений «ФосАгро» заменил американскую горно-шахтную технику Caterpillar на отечественную Теперь компания закупает погрузо-доставочные машины на Шадринском автоагрегатном заводе. На постройку первых двух машин на предприятии ушло 6 месяцев, использовались российские узлы и детали.

По грузоподъемности отечественная машина сопоставима с американской — по 14 тонн, но нет проблем с закупкой и тех. обслуживанием.

https://t.me/bolecon/3910

Вот это поворот… «АвтоВАЗ» договорился о производстве Lada в Эфиопии Машины в африканской стране будут собирать для внутреннего пользования. Если они будут востребованы, их начнут поставлять в соседние страны.

Серийная сборка Lada будет происходить на основе поставляемых из России машинокомплектов. Эфиопы будут прикручивать их отверткой и возможно менять шильдики.

По состоянию на 2023 год машины Lada производятся только в России, за пределами нашей страны в этом году продано около 10 000 авто с «АвтоВАЗа».

https://t.me/bolecon/3914

В России построили первый беспилотный паром Судно с автономным управлением «Генерал Черняховский» будет совершать курсировать между Санкт-Петербургом и Калининградом.

В свой первый рейс паром вышел 19 декабря из порта Усть-Луга, в Калининград судно должно прибыть 21 декабря. В пути «Генерал Черняховский» преодолеет 500 морских миль в автономном режиме.

Систему автономного управления разработала российская компания Sitronics Group. Там говорят, что в будущем беспилотные технологии можно будет использовать для судоходства по Северному морскому пути.

https://t.me/bolecon/3921

Живы и без IKEA. Производство мебели в России за год выросло на треть Больше всего, на 81%, подскочило производство кухонной мебели. Всего за год было произведено 66,7 млн предметов мебели на 438 млрд рублей.

Ключевая причина успеха мебельщиков — увеличение строительства нового жилья, которое в этом году установит новый рекорд — более 100 млн квадратных метров. Ну а мебель в свою очередь тянет за собой другие отрасли: деревообработка, нефтехимия, металлургия.

https://t.me/bolecon/3935

Пошел рост промышленности. За 2 года экспорт станков с ЧПУ (числовое программное управление) в Россию вырос почти в 3 раза При этом Москва смогла заместить основных поставщиков — если раньше станки поставляли страны Европы, в частности, Германия, то сейчас поставки идут из Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.

Эти страны за эти же 2 года не уменьшили, а только увеличили поставки в нашу страну. Что еще раз доказывает «дырявость» санкций. При этом в самой России также растет производство станков.

https://t.me/bolecon/3948

Новый российский собственник возобновил строительство завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области Объект начал возводить в конце 2021 года американский концерн Ball Corporation. Но в 2022 году компания свернула бизнес в России и строительство было заморожено. В итоге активы американцев в России достались новому отечественному собственнику, который нашел способ продолжить строить завод.

Первая линия будет готова уже в первом квартале этого года. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1,5 миллиардов банок в год.

https://t.me/bolecon/3951

К вопросу о внутреннем туризме. Начала выходить статистика по пассажиропотоку российских авиакомпаний в прошлом году. И цифры могут только радовать, аэропорты на основных туристических направлениях бьют рекорды. Судите сами:

☑️ Аэропорт Иркутска (рядом Байкал) обслужил 3,8 млн пассажиров, рост к прошлому году составил 44%;

☑️ Аэропорт Горно-Алтайска обслужил почти 430 тыс. пассажиров, рост — 32%;

☑️Аэропорт Барнаула обслужил 723 тыс. человек, рост пассажиропотока — 15%;

☑️ Аэропорт Новокузнецка (рядом горнолыжный курорт Шерегеш) обслужил 535 тыс. человек, рост — 28%;

☑️ Пассажиропоток аэропорта Грозного достиг 1 млн человек, рост — 30%.

☑️ Аэропорты Сахалина обслужили 1,4 млн человек, рост составил 12%.

И это еще вышли цифры не всем аэропортам — ждем Москву, Петербург, Сочи!

https://t.me/bolecon/3959

Культурный бум продолжается. В 2023 году в театры и музеи было куплено на 30% билетов больше, чем годом ранее Россияне буквально ломятся за культурой, пытаясь компенсировать упущенное в годы коронавируса.

Наибольший рост числа посетителей показали музеи — их стало больше на 120% и почти на 100% в денежном выражении. Кроме того, россияне активно шли в парки развлечений и аквапарки, спектакли и мюзиклы. Рост числа проданных билетов составил почти 100%.

Вероятно, в 2024м бум продолжится. По крайней мере, кинотеатры уже успели поставить рекорд выручки.

https://t.me/bolecon/3957

Мощное импортозамещение. Производство лекарств в Москве выросло в 2,5 раза за 5 лет Только в прошлом году прирост составил более 45%. Всего в Москве работает 95 фармпредприятий, которые производят иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое.

Самое важное: сейчас в городе создают мощный кулак из производителей лекарств для импортозамещения — 8 заводов уже работают, ещё 3 строятся. Запуск медицинского кластера позволит закрыть на 80% потребность в российских онкологических препаратах.

https://t.me/bolecon/3960

Самое нужное импортозамещение. За год Москва на 20% нарастила производство микроэлектроники Если говорить про конкретные достижения, то можно выделить массовое производство чипов для загранпаспортов, банковских карточек, транспортных карт «Тройка», микрочипы для интернета вещей и сим-карты. Всего московские предприятия отгрузили продукции на 400 миллиардов рублей, столица — абсолютный лидер российской микроэлектроники.

https://t.me/bolecon/3965