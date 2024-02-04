Новые успехи

Концерн «Калашников» в 2023 году на 65% увеличил производство станковВходящее в «Ростех» АО «Концерн «Калашников» в прошлом году выпустило 126 единиц продукции промышленного характера, в том числе 48 станков 250ИТВМ. Рост по сравнению с 2022 годом составил 65%.
Станкостроительные предприятия концерна «Калашников» произвели 27 высокоточных шпинделей, отмечают в пресс-службе. Раньше подобные шпиндели импортировали из Италии. Впервые были заключены и успешно выполнены контракты по изготовлению ШВП и лазерной наплавке на гибридном обрабатывающем центре IZH H600.
https://t.me/boris_rozhin/109430
В Волгоградской области создали отечественную установку для отгрузки жидкого аммиака в танкерыДо этого подобная техника покупалась в других странах, всего такие установки производили 6 предприятий в мире, российский завод из города Камышин стал седьмым.
Российская установка по некоторым параметрам превосходит иностранные аналоги. В ближайшее время новая установка будет отправлена заказчику.
https://t.me/blackponed/798
В Архангельской области запустили производство российской офисной бумагиВ модернизацию завода (https://mashnews.ru/gruppa-ilim-nachala-importozameshhayushh...) в городе Коряжма вложили 9 миллиардов рублей. Нашу бумагу можно будет использовать во всех типах лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов. Одно из самых главных достижений — преодоление зависимости от поставок отбеливателя целлюлозы, раньше он поставлялся из скандинавских стран. Теперь же фабрика сама производит необходимые реагенты — в России снова выпускают белоснежную бумагу.
https://t.me/blackponed/799
В России разработали аналог маячка AirTag от Apple Об этом сообщили (https://vecherka-spb.ru/2024/01/16/studenti-iz-rossii-sozdal...) в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Речь идет про небольшую наклейку с GPS-трекером, которую можно наклеить на вещь или пожилого человека, который, например, страдает дезориентированностью в пространстве. Также при помощи трекера можно присматривать за детьми, животными.
Маячок позволит отслеживать потерянную вещь или человека на карте в телефоне. Стикер оснащен аккумулятором, который обеспечивает длительную работу без подзарядки, и функциями защиты данных от злоумышленников.
https://t.me/blackponed/801
Муромский машиностроительный завод начнет выпускать комплектующие для автомобилейРазгоняется локализация автотранспорта. В частности, на предприятии в Муроме будут изготавливаться: Электрические портальные мосты для электробусов «КАМАЗ» и «Волгабас».
Рулевые рейки с электроусилителем для AURUS, а со временем их адаптируют под легковые автомобили других российских производителей.
Трансмиссия для отечественных тракторов.
В зависимости от типа изделия уровень локализации составит до 94%.
https://t.me/blackponed/802
Импортозамещение! Крупнейший российский производитель удобрений «ФосАгро» заменил американскую горно-шахтную технику Caterpillar на отечественнуюТеперь компания закупает погрузо-доставочные машины на Шадринском автоагрегатном заводе. На постройку первых двух машин на предприятии ушло 6 месяцев, использовались российские узлы и детали.
По грузоподъемности отечественная машина сопоставима с американской — по 14 тонн, но нет проблем с закупкой и тех. обслуживанием.
https://t.me/bolecon/3910
Вот это поворот… «АвтоВАЗ» договорился о производстве Lada в ЭфиопииМашины в африканской стране будут собирать для внутреннего пользования. Если они будут востребованы, их начнут поставлять в соседние страны.
Серийная сборка Lada будет происходить на основе поставляемых из России машинокомплектов. Эфиопы будут прикручивать их отверткой и возможно менять шильдики.
По состоянию на 2023 год машины Lada производятся только в России, за пределами нашей страны в этом году продано около 10 000 авто с «АвтоВАЗа».
https://t.me/bolecon/3914
В России построили первый беспилотный паромСудно с автономным управлением «Генерал Черняховский» будет совершать курсировать между Санкт-Петербургом и Калининградом.
В свой первый рейс паром вышел 19 декабря из порта Усть-Луга, в Калининград судно должно прибыть 21 декабря. В пути «Генерал Черняховский» преодолеет 500 морских миль в автономном режиме.
Систему автономного управления разработала российская компания Sitronics Group. Там говорят, что в будущем беспилотные технологии можно будет использовать для судоходства по Северному морскому пути.
https://t.me/bolecon/3921
Живы и без IKEA. Производство мебели в России за год выросло на третьБольше всего, на 81%, подскочило производство кухонной мебели. Всего за год было произведено 66,7 млн предметов мебели на 438 млрд рублей.
Ключевая причина успеха мебельщиков — увеличение строительства нового жилья, которое в этом году установит новый рекорд — более 100 млн квадратных метров. Ну а мебель в свою очередь тянет за собой другие отрасли: деревообработка, нефтехимия, металлургия.
https://t.me/bolecon/3935
Пошел рост промышленности. За 2 года экспорт станков с ЧПУ (числовое программное управление) в Россию вырос почти в 3 разаПри этом Москва смогла заместить основных поставщиков — если раньше станки поставляли страны Европы, в частности, Германия, то сейчас поставки идут из Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.
Эти страны за эти же 2 года не уменьшили, а только увеличили поставки в нашу страну. Что еще раз доказывает «дырявость» санкций. При этом в самой России также растет производство станков.
https://t.me/bolecon/3948
Новый российский собственник возобновил строительство завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области Объект начал возводить в конце 2021 года американский концерн Ball Corporation. Но в 2022 году компания свернула бизнес в России и строительство было заморожено. В итоге активы американцев в России достались новому отечественному собственнику, который нашел способ продолжить строить завод.
Первая линия будет готова уже в первом квартале этого года. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1,5 миллиардов банок в год.
https://t.me/bolecon/3951
К вопросу о внутреннем туризме. Начала выходить статистика по пассажиропотоку российских авиакомпаний в прошлом году. И цифры могут только радовать, аэропорты на основных туристических направлениях бьют рекорды. Судите сами:
☑️ Аэропорт Иркутска (рядом Байкал) обслужил 3,8 млн пассажиров, рост к прошлому году составил 44%;
☑️ Аэропорт Горно-Алтайска обслужил почти 430 тыс. пассажиров, рост — 32%;
☑️Аэропорт Барнаула обслужил 723 тыс. человек, рост пассажиропотока — 15%;
☑️ Аэропорт Новокузнецка (рядом горнолыжный курорт Шерегеш) обслужил 535 тыс. человек, рост — 28%;
☑️ Пассажиропоток аэропорта Грозного достиг 1 млн человек, рост — 30%.
☑️ Аэропорты Сахалина обслужили 1,4 млн человек, рост составил 12%.
И это еще вышли цифры не всем аэропортам — ждем Москву, Петербург, Сочи!
https://t.me/bolecon/3959
Культурный бум продолжается. В 2023 году в театры и музеи было куплено на 30% билетов больше, чем годом ранееРоссияне буквально ломятся за культурой, пытаясь компенсировать упущенное в годы коронавируса.
Наибольший рост числа посетителей показали музеи — их стало больше на 120% и почти на 100% в денежном выражении. Кроме того, россияне активно шли в парки развлечений и аквапарки, спектакли и мюзиклы. Рост числа проданных билетов составил почти 100%.
Вероятно, в 2024м бум продолжится. По крайней мере, кинотеатры уже успели поставить рекорд выручки.
https://t.me/bolecon/3957
Мощное импортозамещение. Производство лекарств в Москве выросло в 2,5 раза за 5 летТолько в прошлом году прирост составил более 45%. Всего в Москве работает 95 фармпредприятий, которые производят иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое.
Самое важное: сейчас в городе создают мощный кулак из производителей лекарств для импортозамещения — 8 заводов уже работают, ещё 3 строятся. Запуск медицинского кластера позволит закрыть на 80% потребность в российских онкологических препаратах.
https://t.me/bolecon/3960
Самое нужное импортозамещение. За год Москва на 20% нарастила производство микроэлектроники Если говорить про конкретные достижения, то можно выделить массовое производство чипов для загранпаспортов, банковских карточек, транспортных карт «Тройка», микрочипы для интернета вещей и сим-карты.Всего московские предприятия отгрузили продукции на 400 миллиардов рублей, столица — абсолютный лидер российской микроэлектроники.
https://t.me/bolecon/3965
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