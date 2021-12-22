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Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего добытого за год золота из России за рубеж

Руководитель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы тот объяснил, почему из России в 2021 году было вывезено почти все добытое за год золото.

Согласно данным Федеральной таможенной службы Россия с января по октябрь экспортировала 240,5 тонн золота при добыче в 256,5 тонн.

Госдума по предложению ее спикера Володина готовит протокольное поручение к Центральному банку с вопросом о вывозе почти всего добытого золота за рубеж. «Действительно, есть вопрос. Давайте его адресуем по назначению», – объявил Володин во время пленарного заседания .

До этого Федеральная таможенная служба опубликовала данные об экспорте золота из России за январь – октябрь 2021 года. Согласно статистике, на экспорт ушло 240,5 тонн драгметалла.

По деньгам вывезенное из страны золото вместе с драгоценными камнями колоссальных денег стоит.

Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего добытого за год золота из России за рубеж

 

По данным министерства финансов за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны,еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи и 25,2 тонн - на вторичном производстве. Всего за январь-сентябрь, таким образом, было произведено 256,54 тонны драгметалла, т.е. почти все добытое золото и было вывезено из страны.

Только за октябрь месяц, из вывезенных 32,9 тонны 30,3 тонны были проданы в Лондон за 1,7 млрд долларов.

Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего добытого за год золота из России за рубеж

Другими странами-покупателями стали Германия, Швейцария, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Что в этой ситуации несколько напрягает

- Центробанк весной 2020 года прекратил скупать золото в резервы,

- Центробанк вместо золота активно покупает доллары и другую валюту

Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего добытого за год золота из России за рубеж

До июня месяца этого года все деньги за продажу золота должны были быть оприходованы в России. Однако, в июне Путин подписал закон, позволяющий оставлять экспортную выручку от продажи сырья, в том числе золота, за рубежом.

Опять какие-то мутные схемы от ЦБ и Минфина. Для населения денег нет, для строительства заводов денег нет, на пенсии денег нет, на ремонт чего угодно денег нет, при этом золота вывезено и его тоже нет, бюджетные деньги тратятся на закупку валюты и иностранных долговых обязательств.

Тут НКВД возрождать нужно, ибо запросами в ЦБ, похоже, ничего не решишь, а наши доблестные силовые структуры как-то мимо всего этого проходят...

Всех с наступающим Новым годом!

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