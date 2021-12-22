Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего добытого за год золота из России за рубеж

Руководитель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы тот объяснил, почему из России в 2021 году было вывезено почти все добытое за год золото.

Согласно данным Федеральной таможенной службы Россия с января по октябрь экспортировала 240,5 тонн золота при добыче в 256,5 тонн.

Госдума по предложению ее спикера Володина готовит протокольное поручение к Центральному банку с вопросом о вывозе почти всего добытого золота за рубеж. «Действительно, есть вопрос. Давайте его адресуем по назначению», – объявил Володин во время пленарного заседания .

До этого Федеральная таможенная служба опубликовала данные об экспорте золота из России за январь – октябрь 2021 года. Согласно статистике, на экспорт ушло 240,5 тонн драгметалла.

По деньгам вывезенное из страны золото вместе с драгоценными камнями колоссальных денег стоит.

По данным министерства финансов за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны,еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи и 25,2 тонн - на вторичном производстве. Всего за январь-сентябрь, таким образом, было произведено 256,54 тонны драгметалла, т.е. почти все добытое золото и было вывезено из страны.

Только за октябрь месяц, из вывезенных 32,9 тонны 30,3 тонны были проданы в Лондон за 1,7 млрд долларов.

Другими странами-покупателями стали Германия, Швейцария, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Что в этой ситуации несколько напрягает

- Центробанк весной 2020 года прекратил скупать золото в резервы,

- Центробанк вместо золота активно покупает доллары и другую валюту

До июня месяца этого года все деньги за продажу золота должны были быть оприходованы в России. Однако, в июне Путин подписал закон, позволяющий оставлять экспортную выручку от продажи сырья, в том числе золота, за рубежом.

Опять какие-то мутные схемы от ЦБ и Минфина. Для населения денег нет, для строительства заводов денег нет, на пенсии денег нет, на ремонт чего угодно денег нет, при этом золота вывезено и его тоже нет, бюджетные деньги тратятся на закупку валюты и иностранных долговых обязательств.

Тут НКВД возрождать нужно, ибо запросами в ЦБ, похоже, ничего не решишь, а наши доблестные силовые структуры как-то мимо всего этого проходят...

Всех с наступающим Новым годом!

Кактус кактус