Стихи о главном 11

Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба не касалась…

И стрелами звеневшие бои

Лишь прерывали труд ее всегдашний.

Недаром конь могучего Ильи

Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, веселых только от труда,

По добродушью иногда не сразу

Возмездие вздымалось.

Это да.

Но жажды крови не было ни разу.

А коли верх одерживали орды,

Прости, Россия, беды сыновей.

Когда бы не усобицы князей,

То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря.

С богатырем недолговечны шутки:

Да, можно обмануть богатыря,

Но победить — вот это уже дудки!

Ведь это было так же бы смешно,

Как, скажем, биться с солнцем и луною.

Тому порукой — озеро Чудское,

Река Непрядва и Бородино.

И если тьмы тевтонцев иль Батыя

Нашли конец на родине моей,

То нынешняя гордая Россия

Стократ еще прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною

Она и ад сумела превозмочь.

Тому порукой — города-герои

В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,

Что никого нигде не унижала.

Ведь доброта сильнее, чем война,

Как бескорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.

И будет так вовеки нерушимо.

Россия начиналась не с меча,

И потому она непобедима!

Эдуард Асадов

82-летию разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве посвящается...



КАЗАЛОСЬ НАМ



Казалось нам, что земли Сталинграда

Окажутся безжизненно пусты...

Не будет тут ни города, ни сада.

Не вырастут деревья и цветы.



Пропитанные кровушкой солдатской,

Напичканные сталью и свинцом,

Останутся одной могилой братской

С застывшим, изувеченным лицом.





Казалось нам, что землю Сталинграда

У каждого окопа, дома, рва...

Укроет, памятуя время ада,

Высокая багряная трава.

Но шли года, и Родина окрепла,

Врачуя раны этих скорбных дат.

И возродился Фениксом из пепла

На том же месте город Волгоград.



© Сергей Манжелеев, член Союза писателей России

ВОЛГОГРАД — СТАЛИНГРАД

Волгоград – Сталинград,

Души павших солдат

Всё горят – просто некуда деться.

Просто нету наград,

Нет на свете наград,

Что достойнее памяти сердца.

Что творилось тогда –

Кровь текла, как вода,

Но не Волгой, а буйной стремниной.

Засучив рукава,

Нагло перла орда,

Прикрываясь бронею "тигриной"

Черно-белый оскал,

В полный рост кто-то встал,

Перекрестным огнем покрестившись.

Кто за нас погибал,

Нас за это прощал,

Но в бессмертье ушел, не простившись.

Он упал на бегу,

В красно-грязном снегу

На кургане его захоронят.

А на том берегу,

Заглушая пургу

Материнское сердце застонет.

Пуля – глупый металл,

Но опять кто-то встал,

Высшей правдою сверху отмечен.

Все, кто здесь воевал,

Свет в веках зажигал,

И огонь Ваш поэтому – вечен!

Волгоград – Сталинград,

Рядовой и комбат

Здесь лежат, невзирая на званья.

Молча люди стоят,

Журавли пролетят,

И курлыканье – как отпеванье.

© Дмитрий Дарин, член Союза писателей России

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

Который год, уже который год

Идëт война священная, святая

Уходит на войну за взводом взвод.

И воинов я в храме поминаю.

Кладу поклоны из последних сил –

Земной поклон и значит пуля мимо.

Молитва за бойца – надëжный тыл,

И воинство Руси – несокрушимо.

За упокой я помяну ребят,

О здравии бойцам затеплю свечку.

И пусть молитвы наших сохранят.

И мёртвые живыми будут вечно.

© Оксана Москаленко, член Союза писателей

МУЖЕСТВО



Проталинка неба в больничном окне.

Мир дышит свободой, а я в тишине,

Пытаясь развеять тревогу и грусть,

Мечтаю, что больше сюда не вернусь.



Мечтаю, что всё это — тягостный сон

И утром развеется облачком он…

Утешусь, что это — этапы пути,

Которые нужно достойно пройти.



Припомнится притча, что всё, что стряслось,

Лишь к лучшему… ах, этот русский авось!

Но лишь в небеса воспарила мечта,

Как с лёту подбила её маета…



Вдруг вспомнился парень — солдатик без ног,

Кому-то — любимый, кому-то — сынок,

И сердце моё задохнулось виной:

Да разве беда — что случилось со мной?!



Мальчишка, что ноги в бою потеряв,

В душе сохранил несгибаемый нрав,

Стихи о любви попросил почитать,

Про дом, про деревню родную, про мать…



Мы с ним говорили, про время забыв,

О том, как не сдаться – всему супротив,

О том, что хрупка, переменчива жизнь,

И он напоследок сказал мне: «Держись!»

И вспомнив про это, с уныньем борясь,

Я выткала слов победительных вязь

И в бой снаряжала колонны столбцов —

За право писать для таких вот бойцов!

© Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель Председателя Правления Союза писателей России

Надев бушлат - огромный, не по росту, -

Поселок стал невольно фронтовым.

И улицы, узнавшие сиротство,

Гоняют по задворкам черный дым.

Не может быть война деревне впору:

От грохота опомнившись едва,

Припала к обожженому забору

Рябина как солдатская вдова.

Мутнеют окна - темные глазницы,

В одной из них - ещё зовёт домой

И бьётся, как подстреленная птица,

Цветная шторка с белою каймой...

Неравная борьба тебе даётся,

Родимый край, застигнутый врасплох!

Остановись у старого колодца

На перекрестке тропок и эпох,

Попей воды. Она - вода живая,

Земные силы в ней растворены...

Пускай грозит огнем передовая -

Ты станешь больше смерти и войны.

© Наталья Непорада

Всю ночь шел дождь. Он шел на блиндажи

В бессмысленно жестокую атаку.

А мы с тобою так хотели жить,

Что, помня Бога, доверяли знакам —



Нам думалось: блиндаж — почти Ковчег,

А значит, мы спасемся от обстрела.

И выпадет на землю белый снег,

А в небеса взовьется голубь белый.



Но дождь шумел, клубились облака,

И застывало время на пороге.

Но было мне спокойнее, пока

Мы говорили о стране и Боге.



И Бог был с нами. Слушал и кивал,

Скрывая наши души от снарядов.

...Я крестик почерневший целовал —

И бережно его у сердца прятал.



Но всё затихло с утренней зарёй —

Молитвой Богородицы Пречистой.

И белый снег лучился над землёй

И белый голубь в небесах лучился.



© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России



Донецкая метель..

Как странно и нелепо

На выжженную степь

Ложится первый снег..

Здесь белую постель

Готовит само небо.

И рвётся судеб цепь

В немилостивый век..

Столичная метель

С собой притащит стужу.

Пурга, морозы, лёд

Навеют долгий сон.

Но даже серый день

Внесёт благое в душу:

Ты встретишь Новый год

Под колокольный звон!

Хоть многого ещё

Познать мы не успели -

Жива надежда в нас,

И вера, и мечты!

Всё будет хорошо,

Пока метут метели..

Нерукотворный Спас

Скрывает от беды..

Неотданный редут

В отметинах шрапнели..

Нарядная Москва

Таких не слышит слов..

Но пусть сейчас поют

Всем русские метели

Про тайну Рождества

И вечную любовь...

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

ДУХ БОЯ!

Прекрасный, тихий летний вечер,

Штурма, погрязшие в делах,

Но тут тревога, нож ей в печень,

Прорыв хохлов на островах!

Звонками трель на телефонах,

Пищанье раций на руках

И звук, привычных и знакомых,

АК12 на столах,

Затворы клацают железно,

Патроны скачут в магазин,

Нет разговоров бесполезных

Теперь Дух Боя - господин!

Он - здесь! Летает между сосен!

Он сух и строг, и молчалив,

Сосредоточенно серьёзен,

Не суетлив и не криклив...

Горят огнями сигареты,

Команда краткая звучит,

Скрипят во тьме бронежилеты,

Сливаясь с телом в монолит!..

Как чинно все и благородно,

В миг позрослели пацаны!

Дух Боя строит нас повзводно,

Свершая Таинство Войны!..

© Олег Прусаков (позывной Дырокол), участник СВО, ветеран боевых действий

ДЕТИ РАБОЧИХ ОКРАИН

Каждый третий уже был ранен,

Каждый первый терял друзей.

Это дети рабочих окраин,

Соль усталой земли моей.

В шалом взгляде - упрямство волка,

Обманувшего цвет флажков.

Вновь уходят на штурм посёлка

Дети серых и злых дворов.

Доставая из-под подушки

Письма с ворохом теплых слов, -

Улыбаются добродушно,

Не стесняясь беззубых ртов.

Не садились за руль Бугатти,

Не сидели в кафешках Ницц,

Только знаете... Не испугать их

Ни свинцом, ни жужжаньем "птиц".

Не из стали, не из титана

Появлялись они на свет.

Если рана, то значит рана.

Если смерть... Ну, так значит смерть.

Надевая броню на плечи

Перед выходом к огневой,

Вспоминают любимых женщин,

Самых верных на свете женщин,

Что живыми их ждут домой.

Каждый третий давно контужен,

Каждый первый войною бит.

Но пока эти парни служат,

Мир шатается, но стоит.

© Дмитрий Филиппов, участник СВО, член Союза писателей России

НЕ БЫВАЕТ СОЛДАТ НЕИЗВЕСТНЫХ!

Не бывает солдат неизвестны!

Пусть не знаем, порою, имен,

Но в молитве к Царице Небесной

"Павших воинов" мы помянем..

Знает Бог всех бойцов поименно

Что застыли в Небесном строю

Мы склоняем пред ними знамена,

И услышат молитву мою...

© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), участник СВО, ветеран боевых действий.

Мама, привет! Я 200,

Твой непутевый сын.

Больше не будет писем,

Умер, ушёл, остыл...

Брат мой, привет, я 200,

Твой самый лучший друг,

Не покуражимся вместе,

Всё, завершился круг.

Сын мой, привет, я 200,

Твой папка себя не сберёг.

Ты уж прости за вести..

Жить я хотел, но не смог..

Милая, здравствуй, я 200..

Плакать не нужно по мне,

Много тут гибнет, не счесть их,

Кровь пацанов здесь везде..

Люди, привет, я 200

Больше не видеть мне свет

Мира, живите без мести,

Долгих, счастливых вам лет!

https://t.me/wagner_group_pmc/68669

МЫ - ДОБРОВОЛЬЦЫ!

Нас сотни тысяч здесь, на фронте!

Все - добровольцы из народа,

А у иных спросить позвольте:

А ты был где все эти годы?

В эпоху тяжких испытаний,

Когда страна в кольце врагов,

В годину горестных страданий

Для жен детей и стариков!

Когда Донецк "равняли" "Градом",

Когда Луганск в огне горел,

Ты с нами был, в окопе, рядом

Иль за границу улетел?

Позорно бросив мать-отчизну,

Тебя вскормившую "из рук",

Ты променял на дешевизну

Чужих краев, внезапно, вдруг?

Спасал ты мелкую душёнку

Что, блин, не стоит ни гроша,

Иль под обстрелом ел тушонку

Внутри сырого блиндажа?

Ты с нами, разве, шел в атаку

На мост Антоновский в крови?

Нет! Ты, когда ввязалась в драку,

Сказал - Пока всем! Селяви!

Ведь вы вернетесь, без сомненья,

Когда в войне мы победим,

И вот тогда, придет мгновенье,

В глаза друг другу - поглядим!..

© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий.

- Знаем, рвётся там всегда, где тонко -

Слишком многим дорог свой покой.

Для кого ж вплетаешь ты, девчонка,

Ленточки красивою рукой?

Может быть работы было мало,

Не сезон иль отпуска пора?

Или ты и за день не устала,

Чтоб не отдыхать по вечерам?

- Отложив других проблем заботы,

И свои дела отбросив прочь,

Я пришла сюда не заработать -

Мы собрались вместе, чтоб помочь.

Вьются над землёй в краю суровом

Рои завывающих смертей.

Шансы выжить выше под покровом

Наших маскировочных сетей.

Вот, ребенку песню спев на ушко,

Нежность и любовь вплетает мать,

Ковыляет древняя старушка,

Чтобы тоже как-то поддержать.

Что перед стихией человечек?

Но врагу и холоду назло,

Плавя парафин окопных свечек,

Мы передаём сердец тепло.

Пусть напрасно щерит зубы НАТО.

Сообща невзгоды пережив,

Вместе мы сплетаемся в канаты,

Умножая прочность на разрыв.

Стар и млад, в ряды сплотились эти.

Лаком кус, но трогать нас не сметь!

И по всей стране плетутся сети -

Вся страна – одна большая сеть.

© Виктор Царёв

ПРОСТЫНИ ДЛЯ РАНЕНЫХ

Моей духовной сестре, поэту и волонтёру СВО Оксане Москаленко

Щурится Солнце в оконный проём

Бликами юного марта.

Русская девушка гладит бельё

В госпиталь – русским солдатам.

Кажется, войнам не будет конца,

Души летят в поднебесье.

Девушка раненым русским бойцам

Простыни гладит – и крестит.

Чтобы солдат, прижимаясь щекой

К тёплой подушке домашней,

Верил: война далеко, далеко –

Чувствовал: больше не страшно.

Девушка в госпиталь гладит бельё

С верой, молитвой, тревогой.

Дремлет солдат – на руках у неё,

Будто в ладонях у Бога.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Ему всего-то десять лет,

Дневник простого третьеклашки,

Но выпал вдруг ему билет

Для тех, кто старше и в тельняшке.

Он ехал в школу, как всегда ,

Девчонки рядом, младше классом.

Но ворвалась в их жизнь война:

В них нЕлюди стреляли в касках!

Жевто-блакитный укро-рейх

Дал очередь парнишке в спину.

И хоть попала пуля "в цель",

Пацан своих в беде не кинул!

Девчонок вывел, спрятал в лес,

Потом уже поймал машину...

Фашистский желто-синий бес,

Ведь не понять тебе, вражина,

Что русским не сломать хребет,

Хоть для тебя Россия - "Рашка".

Наш пацаненок в десять лет

Уже готов носить тельняшку!...

Ты поправляйся, дорогой,

"Дар Божий" имя Федор значит.

И поступил ты как герой,

Не могут русские иначе!

А враг ответит и сполна

За то, что сердцем сатанеет.

И Кара Божия страшна

За тех детей, что так взрослеют!



© Ирина Трусова

Портрет работы Елены Бегма

Туда, где лезут травы

И треснула листва,

Идёт солдат державы,

Засучив рукава.

Идёт под песни птичьи,

Степного ветра вой.

Молитву в подъязычье

Нащупав через боль.

Повсюду сорный запах

(Ковыль, чабрец, полынь).

Лишь солнце в алых маках

Глядит в небесну синь.

Идёт солдатик русский

Врага и смерть поправ

Дорогой правды узкой,

С молитвой на устах.

Под звуки колоколен

Он чётче держит шаг.

Идёт в одной колонне

Он с теми кто был прав.

Кто на старинной фреске

Меч с вражеским скрестил.

Где Александр Невский

С Димитрием Донским,

Нахимов и Суворов,

Корнилов, Ушаков.

С врагом в бою суров он

Простой воин Христов.

За землю и за веру,

Отчизну и народ

Идёт солдатик смело

Столетия вперёд.

Ведь в правде - его сила.

Нерукотворный Спас

Поднимет над Россией

Солдат перекрестясь.

© Анатолий Сорокин

МАМА

Мама, посиди со мною рядом.

Так хочу о многом рассказать:

Я устал от грохота снарядов,

Но опять уеду воевать.

Ты моя поддержка и отрада,

Не перестаёшь меня спасать.

Знаю, ты молилась Богу, мама,

Чтобы мне на фронте устоять.

Я ушёл туда не за награды.

Позвала на ратный бой страна.

Победить скорее - будем рады!

Сила в правде! Родина одна!

Мама, посиди со мною рядом.

Скоро в путь-дорогу провожать.

Не грусти, родимая, не надо.

Я иду Россию защищать!

© Юлия, жена героя

https://t.me/+LpFK8BatVo03MDcy

НАД ПОПАСНОЙ

Над Попасной небо ясное.

Звёзды призраком в ночи.

Группе, в улицах увязнувшей,

враг почти неразличим.



Бьётся сердце настороженно.

Дом, растяжка, дверь в подъезд.

Для войны все жизни дёшевы,

смерть нужна ей позарез.



Время ход замедлит в робости.

Память спишет все грехи —

группе, на разведку топавшей,

чьи шаги в ночи тихи.



Скрытно наше выдвижение,

знаем, что не дремлет враг.

Здесь противник, а не где-нибудь

и нельзя попасть впросак.



«Мох зелёный» * камуфляжистый,

(пусть в ночи хорош «Питон»).*

Будет всё, поверь, по-нашему —

так сложилось испокон.



Есть объект и есть задание.

Есть приказ и есть судьба.

Верно скрасят выживание

лишь сверхштатные БэКа.



Над Попасной зорька алая,

солнце нежностью встаёт.

Богом новый день пожалован.

Значит, дел невпроворот.

*«зелёный Мох», «Питон» — варианты камуфляжа.

© Владимир Скакун

Тебе бы строить дом, сажать деревья,

Жену любить, воспитывать детей

И бабушкины сказки и поверья

Рассказывать им на ночь бы теперь.

В бескрайнем поле встать, раскинув руки,

Вдохнув всей грудью свежесть и покой.

Сейчас бы слушать столь родные звуки -

Листвы ли шелест иль морской прибой.

Откликнулся ты сразу, храбрый воин,

На зов любимой Родины святой.

Ты с честью доказал, что ты достоин,

Защитник мой и истинный герой.

А я здесь сохраню для нас с тобою

Всё то, чем ты, мой милый, дорожишь.

Согреть бы и обнять тебя душою,

Но знаю, как к Победе ты спешишь.

9.12.24 Виктория Лиховская

https://t.me/arabella69adams69

Художник: Давид Курбацкий

ВОЙНА



Кто виноват, что порвана струна,

И в сполохах багровых окоём?

Царапает старательно Война

По душам окровавленным гвоздём.



Потерь, страданий, безразличья ржа

Как вирус, разъедает изнутри,

И кто-то, грубо за руку держа

Кричит: «Не закрывай глаза, смотри!»



Свинцовый дождь, желанье чьё-то жить,

И салочки со Смертью по дворам

Ни в чём не смогут больше убедить,

Здесь каждый сам – свой самый главный храм.



И только тут разменный точен курс

Желаниям, поступкам и словам,

Когда во рту железа с солью вкус,

Когда подтащит ближе к жерновам.



Страх, точно зверь, что свой кусает хвост,

И болью наслаждается, живёт -

Бросает ниц. Но кто-то встанет в рост,

Рывком последним сдёрнув пулемёт.



Где мирозданье лопнуло по швам -

Глаза живых помечены Войной,

Но скажет тихо кто-то «Аз воздам»,

И этот кто-то точно будет свой.



Дрожит от взрывов тонкая струна,

Осколков свист, пустой дверной проём,

Но встанет кто-то вдруг к спине спина:

«Прорвёмся, брат, дай руку и идём…»



© Юрий Никитенко

ОТЕЦ И СЫН

- Возвращайтесь, сыновья!

Свято честь в бою храните,

Злое лихо победите

И вернитесь, сыновья!

Возвращайтесь поскорей,

Повзрослевшие ребята!

Будем ждать и верить свято,

Утешая матерей.

Знайте парни, вас любят, и верят, и ждут.

Обещайте нам вернуться!

Ну, а те, что на Небо до срока уйдут,

В сердце песней отзовутся.

- Мы вернёмся к вам, отцы,

Жёны, матери, невесты.

Ратный долг исполним честно

И вернёмся к вам, отцы.

В роковой недобрый час

Пусть удача ждёт отважных,

Чтобы вам менять однажды

Не пришлось в окопах нас.

Знаем мы, что нас любят, и верят, и ждут.

Обещаем вам вернуться!

Ну, а те, что на Небо до срока уйдут,

В сердце песней отзовутся.

© Дмитрий Уханев

Художник – Игорь Башмаков

«КОНЦЕРТ» ОКОНЧЕН

Метров триста всего-то и было до цели,

А для снайпера это рукою подать.

Бедолагу рассматривал долго в прицеле,

Даже видел, как уши его покраснели,

И никак не решался на спуск я нажать.



Он вертелся, стараясь хоть как-то согреться,

Дул на руки, пытался под мышки совать,

И о стенку спиною хотел опереться,

Порывался подняться, вокруг осмотреться,

Но боялся привстать, чтобы ноги размять.



У него и пожрать не осталось наверно,

Он в окопе на дне, что-то в грязи искал.

И потом с наслаждением неимоверным,

Коркой хлеба из банки помятой консервной,

Скрёб остатки чего-то, и жадно жевал.



Больше часа, похоже, за этим «трофеем»,

Я в прицеле, как будто в кино наблюдал,

Как он крутит башкой, в страхе дёргая шеей,

А потом вдруг увидел, как в угол траншеи

Он «нужду» на коленках «по малой» справлял.



Раз всего-то нажать на крючок и осталось,

Чтобы жалкий «концерт» навсегда прекратить.

Вот уже голова в перекрестье дрожала,

Но в душе непонятная, мелкая жалость

Не давала на спуск пальцем мне надавить.



Изучал я недолго весь скарб небогатый,

Что в окоп притащил он когда-то с собой,

Ничего за душой у простого солдата,

И прицел отведя от груди под бушлатом,

Я разбил ком земли над его головой.



Ошалело присев, как в замедленной сценке,

Вдруг содрав бинт с руки, на приклад привязал.

И с опаской поднявшись из рва по ступенькам,

Взяв за ствол автомат, подгибая коленки,

Словно знал где «засидка», ко мне пошагал.



© Владимир Пушкарев ( Якут Алданский )

Художник – Art&Arta

МОЛИТВА

Впервые не хотелось мне напиться,

Неважно, коньяка или сивухи.

Сегодня первый раз пришлось молиться.

Под артобстрелом. Во поле, на брюхе.

Когда уже оборвана атака.

Вперёд никак. Назад нельзя. Куда же?

Кладут снаряды кучно. Вот, собаки!

Хоть за собак обидно.

Шкуры вражьи.

Под броником, над сердцем медный крестик.

Чуть погнутый, как вьявь перед глазами.

Священник приезжал. Почти ровесник.

-В окопах атеистов нет.- сказал он.

Из горла только хрип с душевной силой.

Молитвы ни одной не помню толком.

Одно твержу лишь: Господи помилуй.

А чернозём глотает все осколки.

Лежу ничком. Ни кочки, ни ложбинки.

Укрыться негде посредине поля.

У самых глаз щитом встают травинки.

И наяву творится Божья воля.

© Евгения Корешкова

Корректировщик «дал промашку».

И дом жилой – мираж уже…

Продольный срез пятиэтажки.

Часы на третьем этаже…

Квартир здесь нет. Одни руины,

А на единственной стене:

Кашпо с цветами, две картины

Да занавески на окне…

Под гулкий рокот артобстрелов,

Сквозь миномётную пургу,

Не отрываясь от прицелов,

Взвод слушал мирное «ку-ку»,

Реалистичности не веря…

Среди развалин и теней

Живым отсчитывалось время –

И не было его точней…

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Поехала она и те, кто мог.

Ростов их встретил воздухом прогорклым

И длинной-длинной очередью в морг.

Мать опознала сына по наколкам.

Его ровесник-век входил во вкус

И дочь-войну кормил протёртым мясом.

Игрушка-дрон, неся смертельный груз,

Зависла вдруг над парнем долговязым.

О, Муза, заклинаю, запрети

Мне записать такие строки ниже:

Война растёт, и будет впереди

Несметное количество погибших.

© Наталья Мамлина

МЫ - НЕ ОНИ!..

-Прием, Кувалда! Мы в поселке!

Штурма "по серому" зашли!

Еще пол группы в лесополке,

Они прикроют нам тылы,

"Укропы" сразу отбежали

На площадь местную, где банк,

А нас оттуда обстреляли -

У них там миномет и танк,

Они у школы и детсада,

Зарылись в землю, в лоб не взять,

Отправьте "пол пакета" - "Града"

Людей не хочется терять!..

-Не будет, Беркут, артподдержки,

Но брать придется все равно!

Нам сообщили из разведки:

Там мирных жителей полно!

-Они же бьют не разбирая?

Кувалда, вспомни - Копани!

-Мы по гражданским не стреляем!

Закончен спор! Мы - не они!...

Мы - не они! Да, мы - другие!

И будем сами погибать,

Неся потери боевые,

Но мирных жителей спасать

Собой, порою, прикрывая

Бабулек, женщин и детей,

Их из подвалов доставая,

Теряя близких нам друзей!

Мы - не они! За мир воюем!

Невинных жертв мы не хотим!

Душой и сердцем не торгуем!

А, потому, мы - победим!..

©Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Обрекли мы себя на войну,

На тоску и разлуку с родными,

И на сердце осеннюю мглу,

На туман и дожди проливные.

Обрекли на немую печаль,

И на грязь, и на кровь, и на холод,

На сухое, скоромное: "Жаль... ",

Когда смерть утоляет свой голод.

Обрекли на потерю друзей

И на горечь молитвы посмертной,

И на слëзы у Вечных огней,

И на подвиг на веки - бессмертный!

© Станислав Ведринцев, участник СВО, член Союза писателей России

Вы говорите ужас как устали,

Мол, надоело это СВО!

А вы давно под дронами гуляли,

Неделями не ели ничего?

Давно вас с неба градом поливало,

Не тем, что дождь, а тем, что боевой?

А может вас от взрывов укачало

И третий год вам хочется домой?

Наверное, в окопе жить устали

И греться парафиновой свечой?

Возможно, берцы жмут вам как сандалии,

И надоел жужжащих «птичек» рой?

Возможно, вы устали в луже мыться

И под прицелом день и ночь ходить?

Быть может вам не нужно веселиться

И не охота мирной жизнью жить?

Возможно, вы по близким не скучали

И стоя спать устали на посту?

Быть может, мыши вас атаковали,

Погрызли ваши вещи и еду?

Наверно вам в ночи кошмары снятся,

При каждом стуке вас кидает в дрожь?

На БМП замучались кататься,

Да и дорог в округе не найдёшь?



Быть может, вы боитесь в плен попасться

Или себя гранатой подорвать?

Наверно вы устали маме клясться

- Живой вернусь, но надо подождать!

Наверно видеть смерть для вас привычно

И вы друзей устали хоронить?

А раненые, это ведь обычно,

Их просто нужно на себе тащить!

Быть может, ваше сердце сильно ноет

И вдребезги разорвана душа?

А может штурм «укрепа» беспокоит

И то, что нет просвета ни шиша?

Вы говорите ужас как устали,

Мол, надоело это СВО!

А парни бы отдали все медали,

Чтоб этого не видеть ничего!

автора не знаю

Чего ты ищешь: мира ли, войны?

Контрастов хочешь? Вот они, контрасты:

Квартиры, как твоя, остеклены,

Но на стекле — малярный скотч крест-накрест.

Аптека, магазин. Разбит фасад.

Лежат цветы засохшие, лампада,

А что за смерть летела в небе над —

Без разницы уже: но помнить надо.

Захочешь сходства — "вайб" и новый панк;

Одни лишь Ильичи по-стариковски

Невозмутимы. Полон твой стакан:

Донецкая кофейня, раф — московский.

Идёшь домой. "Девичка", институт...

Вокруг безлюдно, необычно тихо,

И в сумерках мерещится: цветут

Три кованые розы на Плющихе.

© Екатерина Годвер, член Союза писателей России

Во мне – война. Грохочут танки рядом,

жужжат шмели в цветах над головой,

а я – в земле сырой под Сталинградом,

под Ленинградом,

Ржевом

и Москвой.

Я умираю – в тысячах окопов,

спешу под танком выдернуть чеку,

мой медальон не найден, не откопан,

а я его у сердца берегу.

Я пропадаю без вести в болотах

Смоленщины,

веду в бессмертье взвод,

и сквозь меня идёт вперёд пехота

на левый фланг Синявинских высот.

Концлагерь газом выжигает душу

мою,

и смерть берёт моё тепло,

но, как молитву, я пою «Катюшу»

всем будущим смертям моим назло.

И – вопреки смертям – я вырастаю,

как в майском небе вспыхнувший салют,

во мне – война.

Но я не отступаю,

И никогда уже не отступлю.

© Марина Лопатина

«Глаза русского солдата»

В глаза солдатские смотрю- и будто лики

Со стен собора в ответ смотрят на меня.

Со взглядом этим слышу стоны я и крики

Ребят-Героев, что не вышли из огня.

В глаза солдатские смотрю, что чище неба,

И глубина у них- как в озере Байкал.

Герои наши знают цену корки хлеба

В окопе каждый да по ней не раз алкал.

В глаза солдатские смотрю- и замираю,

И нотки взгляда вижу самого Христа.

Совсем юнцы идут в атаку, умирая,

Кричат: «За Родину!» - до хрипа их уста.

В глаза солдатские смотрю- и слёзы градом,

И эти слёзы я не в силах удержать.

Обожжены до нельзя наши воины адом

Все, не жалея жизни, шли в атаку побеждать.

(Георгий 09.05.2025)

https://t.me/Georgiypoems/5723

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Коридоры пусты. В коридорах царит тишина.

Лишь порою доносится жалобный скрип от кровати.

Не приедут к солдату ни дети, ни мать, ни жена,

Как я слышал не раз: "Ни к чему о ранении знать им!"

У хирурга мечты – не лишиться бы сил до утра,

Да спуститься во двор покурить не спеша сигарету.

Прислонившись к окошку, заплачет тайком медсестра,

Укоряя себя каждый раз за несдержанность эту.

Вот опять во дворе вереница из скорых машин.

Пот стирая со лба, к ним навстречу бегут санитары:

"Ты, браток, потерпи! Ты, родной, умирать не спеши!

Мы подлечим тебя и прогоним ночные кошмары".

Только чем их лечить? Не всегда есть зелёнка и йод...

Вновь придётся для них всей страной собирать на лекарства.

Третий год СВО, а до многих никак не дойдёт,

Что сейчас на кону НАША ЖИЗНЬ и СУДЬБА ГОСУДАРСТВА!

© Евгений Харитонов, член Союза писателей России