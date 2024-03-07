Некоторые музеи Москвы, ч.6

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Зоологический музей МГУ Зоологический музей основан в 1791 году как Кабинет натуральной истории при Московском Императорском Университете. Первая опись его коллекций, выполненная Г.И. Фишером, датируется 1806–1807 гг. В 20-е гг. XIX века при восстановлении Кабинета после пожара 1812 г. из него было выделено зоологическое собрание, которое и составило основу Зоологического музея. В 1822 г. была опубликована новая опись его коллекций. В 1860-х годах фонды были разделены на экспозиционные, учебные и научные. В 30-е гг. XX века музей был введен в состав Биологического факультета МГУ, затем его административное подчинение и структура неоднократно и причудливо изменялись пока, наконец, в начале 1990-х он не обрел статус Научно-исследовательского зоологического музея. В 1970–1980-х гг. в музее была реконструкция. Была обновлена экспозиция всех залов, увеличена площадь фондохранилищ, научная часть музея разделена на семь секторов. Билет: от 150р

Большая Никитская ул., 2, Москва

Рудно-петрографический музей Музей имеет региональные коллекции, представляющие магматические породы, а также тематические коллекции, иллюстрирующие особенности магматизма и рудообразования отдельных этапов и геодинамических обстановок, проявлявшихся в ходе эволюции Земли. В настоящее время в музее представлены 33 экспозиции, которые были созданы в первую очередь для демонстрации классификации магматических горных пород и руд, результатов деятельности различных геологических процессов. Наибольший интерес представляют экспозиции: "Внеземное вещество и импактиты", созданная совместно с Общественной организацией "Русское общество любителей метеоритики"; "Технические продукты - аналоги природных горных пород"; "Мемориальные коллекции"; "Магматизм полярных районов России по данным экспедиций Э.В.Толля 1885-1902 гг."; "Восточно-африканский рифт"; "Руды главных металлогенических провинций России" и многие другие Вход свободный Старомонетный пер., 35, стр. 7,

Музей И.С. Тургенева Музей И.С. Тургенева открылся в октябре 2009 года в доме, который снимала с 1840 по 1850 год матушка писателя Варвара Петровна Тургенева. В этом доме происходили события, описанные в знаменитой тургеневской повести "Муму". Почти все обитатели дома стали прототипами ее героев. В мемориальном особняке, где были восстановлены историческая планировка и элементы внутреннего убранства, развернута панорама жизни и творчества И.С. Тургенева, жизни в этом доме матери писателя и ее домочадцев, атмосферы и быта Москвы середины XIX века. Преобладающая часть московской тургеневской коллекции размещена в 12 залах. Впервые в музее открыт для публики "мемориальный кабинет И.С. Тургенева", в комнатах, где писатель жил, когда гостил в доме у матери. Современное мультимедийное оборудование, размещенное в экспозиции, создает эффект дополненной реальности Билет: от 150р ул. Остоженка, 37/7с1, Москва

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова Библиотека основана в 1919 году как Библиотека при Сущевско-Марьинском клубе рабочих. С момента своего создания библиотека располагается в здании старинного особняка, который благодаря своим владельцам, тесно связан с историей русской живописи, т.к. до революции принадлежал знаменитому русскому художнику - моряку, внуку А.Н. Радищева - Алексею Петровичу Боголюбову, а после него особняком владел Николай Сергеевич Третьяков (племенник основателя Галереи Третьякова). В выставочных залах библиотеки проходят выставки живописи, графики, скульптуры, экспонатов прикладного творчества, книжных и нотных изданий, фотовыставки.Библиотека имеет филиал "Детская библиотека"

Вход свободный

Сущёвская ул., 14, Москва

Российская государственная библиотека Основана 19 июня (1 июля) 1862 года в составе Московского публичного музея и Румянцевского музея. Со времени образования получила обязательные экземпляры отечественных изданий. 24 января 1924 года переименована в Российскую библиотеку им. В.И. Ленина. 6 февраля 1925 года преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина, с 22 января 1992 года носит современное название. В сте­нах РГБ на­хо­дит­ся уни­каль­ное со­бра­ние оте­че­ствен­ных и за­ру­беж­ных до­ку­мен­тов на 367 язы­ках ми­ра. Объ­ем фон­дов пре­вы­ша­ет 45 млн 500 тыс. еди­ниц хра­не­ния. Пред­став­ле­ны спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные со­бра­ния карт, нот, зву­ко­за­пи­сей, ред­ких книг, дис­сер­та­ций, га­зет и дру­гих ви­дов из­да­ний. С 1 января 2017 года в библиотеку начали поступать в электронном виде обязательные экземпляры всех печатных изданий, выходящих в нашей стране. Билет: вход свободный

ул. Воздвиженка, 3/5, Москва Мемориальная квартира писателя Алексея Николаевича Толстого, расположенная во флигеле городской усадьбы Рябушинских на Спиридоновке Убранство усадебного флигеля, где Алексей Николаевич Толстой поселился в 1941 году и прожил вплоть до своей кончины в феврале 1945-го, являет картину изысканную. Интерьер дополнен «Натюрмортом с селедкой» Давида Тенирса Младшего, «Натюрмортом с арбузом» Абрахама Брейгеля, «Птичьим двориком» Мельхиора де Хондекутера и не только. Писатель, депутат Верховного Совета СССР знал толк в голландской живописи золотого XVII века. После кончины Алексея Толстого его вдова 32 года сохраняла вещи и обстановку такой, какой та была при жизни советского классика. В 1957 году недалеко от дома установили памятник Алексею Толстому работы скульптора Георгия Мотовилова. 14 ноября 1980 года во флигеле на Спиридоновке произошло ограбление. Украли предметы антикварной мебели. Людмила Ильинична лишилась броши «Королевская лилия», сделанной по заказу короля Людовика XV. Украденное все же удалось вернуть. Мемориальный музей-квартира А. Н. Толстого, филиал Государственного литературного музея, был открыт в 1987 году.

Музей-квартира М.В., А.А. Мироновых и А.С. Менакера В эту квартиру М.В. Миронова и А.С. Менакер переехали в 1972 году. Став музеем в 1999 году, она хранит удивительный быт творческой семьи. Это семейная библиотека, кабинет А.С. Менакера, комната М.В. Мироновой и гостиная. Коллекция музея составлена из вещей, которые любовно собирались хозяевами дома. Это книги и автографы, фотографии, живопись и графика известных художников, часть из которых — подарки авторов, коллекция фарфоровых гербов городов России, старинная антикварная мебель, коллекция скульптурных портретов-шаржей из фарфора, иконы, коллекции гжели, фарфоровых и терракотовых котов, а также сырных досок; театральные костюмы актерской семьи, а также гримировальный столик Андрея Миронова На реконструкции

Малый Власьевский пер., 7, Москва

Российский музей леса Музей леса создан по постановлению правительства Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. по предложению Федеральной службы лесного хозяйства в честь празднования 200-летия Лесного департамента. Музей собирает и экспонирует памятники истории лесного дела в России. Это исторические реликвии, документы, ценные коллекции, лесохозяйственный инвентарь, инструменты и приборы. В музее представлены лесные природные сообщества, растения и животные лесных местообитаний, история лесопользования и современное лесное хозяйство, история и современность лесной науки и лесного законодательства в России, лес в культуре и искусстве – словом лес во всех его проявлениях. В десяти залах размещены экспозиции "Русь деревянная", "Государево око", "Храм леса", "Дары леса", "Кольца времени", "Лесоустройство", "Наука и образование", "Лесозащита", "Лесовосстановление", "Охрана лесов от пожаров" Билет: 300р5-й Монетчиковский пер., 4, Москва

Международный нумизматический клуб Экспозиция полностью сформирована на основе личной коллекции В.Ю. Алекперова (Президента ПАО "ЛУКОЙЛ"). Фондовая коллекция насчитывает более 5000 монет, в том числе наиболее полное собрание золотых монет Российской империи, платиновые монеты, одна из лучших в мире частных коллекций античных монет, талеры и памятные монеты современной России. Уникальность этого собрания в его полноте, высочайшем качестве монет, исключительной подлинности и доступности нумизматических исследований. Музей оборудован современным интерактивным оборудованием. На планшетах можно посмотреть описания монет, рассмотреть изображения их лицевой и оборотной сторон. По каждой витрине дается дополнительная информация об эпохе, событиях и личностях. Билет: от 300р

Большой Афанасьевский пер., 24, Москва

Музей «Лего» Brick Star В Brick Star собрана одна из крупнейших коллекций конструктора «Лего» в Европе. Экспозиция, в центре которой расположен трёхуровневый лего-город, впечатляет своими масштабами и продуманностью, знакомит зрителей с историей «Лего» с 1940-х годов до нашего времени. В музее собрано более 1500 экспонатов, в том числе самые дорогие фигурки «Лего» в истории. Также представлены первые наборы «Лего» 1940-50-х и 30 крупнейших наборов за всю историю. Среди них — самый длинный набор «Титаник» и самый высокий набор «Эйфелева башня». У музея есть игровой центр Brick Star на Лесной, где посетители всех возрастов могут конструировать из эксклюзивных наборов, играть и взаимодействовать с городом Lego. Здесь обустроены комнаты для игры в лего, зоны отдыха с настольными играми и игровые пространства для девочек с самыми разными игрушками. Ну, по-крайней мере, детям там весьма интересно. Трубная пл., 2

Московский музей современного искусства Музей открыл свои двери 15 декабря 1999 г. Основателем и директором музея стал З. Церетели. Его личная коллекция, состоявшая более чем из 2000 работ известных художников XX века, положила начало музейному собранию. Собрание музея представляет основные этапы развития авангарда. Большая часть коллекции состоит из произведений российских авторов, однако в экспозиции есть и работы зарубежных художников: графические листы П. Пикассо, Ф. Леже, Х. Миро и Джорджо де Кирико, скульптуры С. Дали, Армана и Арнальдо Помодоро, живопись А. Руссо и Ф. Жило, инсталляции Ю. Янага. Внушительный раздел экспозиции посвящен творчеству художников-нонконформистов 1960–1980-х годов: И. Кабакова, А. Зверева, В. Яковлева, В. Немухина, В. Комара и А. Меламида, О. Рабина, Д. Краснопевцева, Л. Шварцмана, О. Целкова и др. Музей поддерживает развитие современного искусства в России и постоянно пополняет свою коллекцию. Но, если честно, это не т от музей, который лично я, хотела бы посетить. Но адрес подскажу: Гоголевский бул., 10, стр. 1, Москва

Музей "Собрание"Давида Якобашвили Музей «Собрание» — это частный музей коллекционера Д. Якобашвили. В музее экспонируется коллекция из 20 тысяч антикварных экспонатов, которые миллиардер Якобашвили собирал в течение 18 лет. На сегодня это одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения. Основа коллекции -- самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны. Фонды музея также объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графику, и обширную коллекцию русской бронзы, в том числе и мелкую пластику лучших мастеров XIX-XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и хрусталя.

Посещение бесплатно, по предварительной записи.

Музей истории Лефортово Музей истории Лефортово является единственным в г. Москве музеем, посвященным истории одного района. Постоянная экспозиция охватывает историю Среднего Прияузья на протяжении XVII-XX столетий. В ней отражена история "Немецкой" и "Солдатской" слобод, дворцово-парковых комплексов Лефортовского, Анненгофских и Екатерининского дворцов, военно-учебных заведений, военного госпиталя и промышленных предприятий Лефортово. В экспозиции ярко отражена история преобразования российской армии в эпоху Петра Первого, изменения быта в это время, есть разделы, посвященные соратникам первого российского императора: Ф.Я. Лефорту и Я.В. Брюсу. И, конечно, особое значение имеет раздел, посвященный жизни района в годы Великой Отечественной войны. В музее представлена значительная и весьма разнообразная по своему составу коллекция oружия различных эпох

Билет: от 450р

Крюковская ул., 23, Москва