Новодевичье кладбище. Могилы знаменитых людей

Новодевичье кладбище

Новодевичье кладбище, пожалуй, одно из самых именитых не только в Москве, но и в России. Такого количества могил знаменитых людей вы вряд ли где-нибудь еще встретите.

На Новодевичьем кладбище, как впрочем, и на любом другом, тишина… И только одинокие посетители, в группах или по-одному, ходят по пустынным аллеям в надежде найти ту или иную могилу известного человека, поклониться, отдать последний долг, просто помолчать.

Поскольку путеводителя по кладбищу нет, во всяком случае, мне таковой не попался, люди просто ходят меж могил. Они изредка переспрашивают друг у друга, как найти того или иного человека. Новодевичье кладбище

Я так же, недолго думая, пошел по главной аллее кладбища. Меня, конечно же, в первую очередь интересовали могилы военачальников и людей так или иначе связанных с армией.

Отыскать военных среди народных артистов, политических деятелей и ученых не составило особого труда.

Сегодня я расскажу лишь о некоторых из них, поскольку формат статьи не позволяет поведать и показать все увиденные могилы.

Могилы Новодевичьего кладбища

Первой могилой, точнее, целым мемориальным комплексом, состоящим из трех могил, которые попались мне на глаза, стали захоронения защитников Москвы, Героев Советского Союза Л.М. Доватора, В.В. Талалихина и И.В. Панфилова. Могилы Л.М. Доватора, В.В. Талалихина и И.В. Панфилова на Новодевичьем кладбище

Достойный мемориал, выдержанный в едином архитектурном стиле, поражает своей простотой и в то же время торжественностью. Символический вечный огонь в камне говорит о вечной памяти всех жителей нашей страны о той страшной войне.

ГОРБАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Могила Героя Советского Союза, Командующего ВДВ (1950 – 1954) Горбатова Александра Васильевича выдержана в строгих геометрических пропорциях. Могила А.В. Горбатова на Новодевичьем кладбище

В его глазах застыла глубочайшая мудрость и память о событиях Великой Отечественной войны. На основании куба написаны замечательные слова:

«Нет, неправда, друг не умирает, только рядом быть перестает».

БАТОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

На могиле дважды Героя Советского Союза генерала армии Батова Павла Ивановича изображен его бюст. Знамена склонились в траурном молчании. Могила П.А. Батова на Новодевичьем кладбище

Бюст П.А. Батова легко узнаваем и сделан без особой помпезности. Здесь же похоронена жена генерала Батова, Батова Нина федоровна.

ГРИЗОДУБОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

Бюст Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой возвышается на высоком постаменте в виде колонны. Взгляд прославленной летчицы по-прежнему устремлен в небо. Могила В.С. Гризодубовой на Новодевичьем кладбище

Валентина Степановна, еще, будучи девчонкой, связала свою жизнь с авиацией. И, несмотря на все трудности и преграды, которые случались на ее жизненном пути, она осталась верна и небу, и авиации.

МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев, мой земляк, как ни в чем не бывало, стоит, облокотившись на каменный постамент. Могила А.П. Маресьева на Новодевичьем кладбище

Кажется, что еще мгновение, и он сойдет с могильной плиты и бодрой походкой пойдет по тихим аллеям.

КОЛДУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Здесь же, на Новодевичьем кладбище, похоронен дважды Герой Советского Союза, Главный Маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Могила А.И. Колдунова на Новодевичьем кладбище

На счету Александра Ивановича 412 боевых вылетов и 96 воздушных боя, в которых он лично записал на свой счет 46 самолетов неприятеля. Александр Иванович входит число 30-ти советских летчиков-асов Великой Отечественной войны.

Рядом с А.И. Колдуновым похоронена его жена Колдунова Нина Ивановна.

БЕРШАНСКАЯ ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА

Ну и в заключении хотелось бы показать могилу Бершанской Евдокии Давыдовны, командира 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка ночных бомбардировщиков. Могила Е.Д. Бершанской на Новодевичьем кладбище

Это ее девчонки наводили страх и ужас на немецко-фашистских оккупантов. За что их и прозвали «ночные ведьмы».

Эти и другие могилы вы увидите на видео. Посмотрите его обязательно!

Новодевичье кладбище. Часть 1

Новодевичье кладбище. Часть 2

