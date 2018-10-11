Что известно о тайном блокнотике Кобзона

Смерть Иосифа Кобзона породила громадное количество мемуаров и воспоминаний о том, каким человеком был певец, и какой след в жизни других людей оставил.
Даже когда стал сам плохо чувствовать, он не прекращал беспокоиться о других, нуждающихся в помощи.
Большое количество недругов называло его «кремлевским соловьем». Негативное отношение к Кобзону поначалу было и у журналистки из Петербурга Ирины Павловой.
Вот такой эпизод она описала в своем очерке:
«Закончив интервью, мы с Кобзоном попрощались и расстались приятелями. Через пару часов он позвонил.
– Ира, вы еще в Москве? А вас в Питере будут встречать?
– Да, конечно, микроавтобус – мы же с аппаратурой!
– Ой, а можно, я к вам на вокзал пришлю посылочку в Питер? Она большая. Но у вас ведь и места много, вы же с аппаратурой, правда?
«Посылочка» оказалась двумя профессионально упакованными тюками в мой рост величиной. Я выругалась, но делать было нечего. Благо, по приколотому к тюкам адресу было понятно, что везти с вокзала недалеко.
Он позвонил снова.
– Ира, совсем забыл вас предупредить. Вас будут спрашивать — кто прислал, да откуда, и вообще. Пожалуйста, прошу вас, не говорите. Ну, просто, скажите — друзья, мол, передали через десятые руки. Договорились?
Мы приехали к зданию с надписью «Детский дом №…». Выскочила пожилая тётка и запричитала.
– Ну это ж надо, а? Ну это ж бывают святые люди, а? Я думаю, это иностранец какой-то, наши же так не могут. Наши добрые – вы не думайте, – но они же как: купят партию вещей или продуктов целиком, а там хоть трава не расти – надо нам, не надо… А этот же – вы не представляете – тарахтела она – Этот же – к каждой вещичке записочку приколет с именем, про всех всё знает, кому что сейчас нужно, с размером же ни разу не ошибся. Вот ни разочка же! (и с любопытством). А вы его тоже не знаете?
Я отвечала, как договорились.
Тем же вечером сидела у меня на кухне сокурсница, личный помощник Георгия Товстоногова. Я ей рассказывала эту всю историю. Она ахнула.
— Ну ты смотри, он уж сколько лет это делает! Это ж и я от него возила, и Володя Спиваков, и Юра Башмет! А заведующей никто не проболтался. Так ведь и думает, что богатый иностранец деткам помогает…»
А вот еще один случай, рассказанный поэтом Александром Вратаревым. Поэт в общей сложности написал около 15 песен для певца, и в один момент был вынужден обратится к Кобзону за помощью.
У брата Вратарева обнаружили лейкемию, и в отчаянии обратился к певцу.
На следующий день Кобзон прилетел из Нальчика в Москву и в течение дня объездил все медицинские центры, где могли бы помочь брату поэта.
Только близкие люди знали о секретном, особом блокнотике, куда Иосиф Давыдович заносил имена и телефоны нуждающихся в помощи.
«Там было написано: этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работе, этому — путевку. Он работал для людей».
Помните, как Кобзон отправился в театральный центр на Дубровке в 2002 году, чтобы попытаться повлиять на террористов, захвативших в заложники около тысячи зрителей спектакля «Норд-Ост».
Певец не побоялся отправиться к ним на переговоры. А потом всю жизнь жалел, что удалось спасти только трех детей и одну женщину. В Чечне, например, террорист Шамиль Басаев сказал певцу, что тот остался жив только потому, что он гость.
А в Афганистане попал под обстрел.
Пел на плацу, заставленном гробами убитых солдат воинской части неподалеку от острова Даманский, во время вооруженного конфликта с Китаем.
Дал концерт в километре от разрушенного взрывом реактора в Чернобыле.
В 1999 году пережил первое покушение, в 2008-м была взорвана машина его охраны. Украинская диверсионная группа, получившая приказ о ликвидации Кобзона, несколько раз пыталась осуществить убийство.Мало кто из артистов его поколения был настолько легок на подъем.
«25 лет подряд он ездил на фестиваль «Кинотавр», смотрел все фильмы конкурсной программы, а в этом, 2018, году еще и конкурс дебютов полностью отсмотрел. Я всегда удивлялась, зачем ему? Наши комплексы на экране наблюдать, авторское кино России смотреть — то еще удовольствие. И спросила у него об этом. И он ответил примерно так: «Ты себе не представляешь, как интересно! Я ведь долго живу, такие все трогательные, такие все открытые… Мы же один народ, одна кровь, если их это волнует, так и меня это волнует».
В его друзьях ходили и известные политики, и «воры в законе», одинаково уважавшие певца за стойкость в отстаивании своих взглядов, за готовность помочь даже «сбитому летчику».
Когда его спрашивали, что вы делаете в свой день рождения, он отвечал: «В свой день рождения я расскажу, о чем часто молюсь. Не надо воевать! Хочу поднять бокал и произнести тост. Как бы это ни показалось странным и пафосным — за мир во всем мире!»http://showbiz.mirtesen.ru/blog/43750168362/CHto-izvestno-ob...
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