Ответил за Цусиму

Трагедия адмирала Рожественского

В истории отечественных армии и флота не так уж много поражений безоговорочных, от которых веет полнейшей безысходностью. Одним из таких редких событий стала Цусима: сокрушительный разгром русского флота во время русско-японской войны 1904-1905 годов.Героизм моряков не мог компенсировать технические недостатки кораблей, уступавших японским, а также просчеты командования, чьи действия были равносильны самоубийству.Имянавсегда связано с Цусимским сражением. И до сих пор историки спорят о том, насколько велика вина командующего в трагедии Второй Тихоокеанской эскадры.Русско-японская война началась для русского флота катастрофически. Японский флот успешно блокировал силы Первой Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре. Попытки вырваться из ловушки ни к чему не привели. Большая часть сил эскадры так и погибла в период осады Порт-Артура.Пока крепость держалась, в Петербурге было принято решение направить на помощь блокированным кораблям сформированную на Балтике Вторую Тихоокеанскую эскадру, в которую вошли 7 броненосцев, 8 крейсеров, 9 миноносцев и ряд вспомогательных судов.Сама идея похода многими военными специалистами считалась почти авантюрной.Во-первых, эскадре предстоял переход с Балтики на Тихий океан, при этом у флота не было на этом пути надежных баз для обслуживания судов.Кроме того, сам поход невозможно было скрыть от японцев.И, наконец, сама по себе поставленная задача в сложившихся условиях выглядела практически невыполнимой.Формирование и командование Второй Тихоокеанской эскадрой было поручено начальнику Главного морского штаба Зиновию Рожественскому.в своей книге «Воспоминания» так отписывал беседу с Рожественским: «Рожественский ... заявил, что готов немедленно отправиться в Порт-Артур и встретиться с японцами лицом к лицу. Его почти нельсоновская речь звучала комично в устах человека, которому была вверена почти вся власть над нашим флотом. Я напомнил ему, что Россия вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, чем готовности пойти ко дну.— Что я могу сделать,— воскликнул он, — общественное мнение должно быть удовлетворено. Я знаю это. Я вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами.— Отчего вы не думали об этом раньше, когда высмеивали моряков микадо?— Я не высмеивал, — упрямо возразил Рожественский.— Я готов на самую большую жертву. Это тот максимум, который можно ожидать от человека.И этот человек с психологией самоубийцы собирался командовать нашим флотом!»Насколько портрет, нарисованный великим князем, соответствует действительности?Сын полкового врача Зиновий Рожественский родился в Петербурге 11 ноября 1848 года. В 1864 году поступил в Морской кадетский корпус. Затем была Петербургская Михайловская артиллерийская академия, которую Рожественский окончил по специальности «морской артиллерист». Первое время молодой лейтенант служил командиром роты Учебного отряда Балтийского флота и заработал от командования следующую характеристику:«Ужасно нервный человек, но бравый и очень хороший моряк».

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Рожественский, находясь на пароходе «Веста», принял командование артиллерией вместо убитогоподполковника Черноваи нанёс турецкому броненосцу «Фетхи-Буленд» повреждения, заставившие того выйти из боя. За этот бой Рожественский был произведён в капитан-лейтенанты и награждён орденами Святого Владимира IV степени с мечами и бантом и Святого Георгия IV степени.

Сразу после войны Рожественский опубликовал статью «Броненосцы и купцы-крейсера», в которой заявил о технической отсталости русского флота и призвал к строительству броненосцев. Этот тип кораблей вообще был главной любовью адмирала на протяжении всей жизни.

Статья не похоронила карьеру Рожественского, хотя многим не понравилась. Некоторое время он провел в Болгарии, где помогал в создании военно-морских сил государства.

В начале 1890-х Рожественский занимал пост военно-морского атташе в Лондоне.

В составе Средиземноморской эскадры контр-адмирала Макарова Рожественский, командуя одним из судов, совершил переход на Дальний Восток. Макаров высоко оценил профессиональные качества своего офицера.

Почти невыполнимая задача

Имя Зиновия Рожественского в России стало хорошо известным в 1900 году, когда он руководил операцией по спасению налетевшего на камни броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». С этой задачей он справился блестяще, что ввело его в круг военных, которые пользовались особым доверием императора Николая II.

Почему же задача Второй Тихоокеанской эскадры считалась почти невыполнимой? Ну вот, к примеру, что писали впоследствии об этом английские историки флота: «Для угольных паровых кораблей дотурбинной эпохи поход из Либавы в Японское море при полном отсутствии по пути дружественных баз представлял собой настоящий подвиг».

Кроме того, в распоряжении Рожественского находились либо устаревшие тихоходные корабли, либо новейшие, однако не до конца испытанные. Как следствие — целая череда технических отказов. Команды кораблей были собраны наспех и не имели достаточных навыков для действий в сложных условиях. Следствием этого, в частности, стал так называемый Гулльский инцидент, когда в Северном море в условиях тумана корабли эскадры обстреляли английских рыбаков, приняв их за японские миноносцы и свой собственный крейсер «Аврора». В результате 2 рыбака были убиты, 6 ранены, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. На «Авроре» получил смертельное ранение судовой иеромонах.

Инцидент удалось замять, но уверенности в успехе миссии стало еще меньше.

Зиновий Петрович и выбранные им помощники проработали маршруты со стоянками и решением проблем снабжения углем. Результат похода без потерь показывает, что задача была решена хорошо. Это признавали и многие адмиралы. Причем не только или не столько русские.

Еще Рожественскому удалось в кратчайшие сроки повысить боеготовность кораблей и экипажей и справиться со сложными условиями перехода. Маршруты отрядов кораблей с Балтики на Дальний Восток.

Весь поход длился со 2 октября 1904 года по 14 мая 1905 года. Рожественский смог провести свою эскадру на протяжении 18 тысяч миль.

Идущие на смерть

Вот только еще задолго до конечной точки маршрута стало ясно, что задача из практически невыполнимой превратилась в совершенно невыполнимую.

Во время стоянки на Мадагаскаре Рожественский получил сообщение: Порт-Артур пал, и Первой Тихоокеанской эскадры больше нет.

Приказ Адмиралтейства гласил:

«Теперь, когда Порт-Артур пал, Вторая эскадра должна всецело восстановить наше положение на море и препятствовать сообщению действующей армии неприятеля со своей страной».

Таким образом, эскадре Рожественского предлагалось своими силами расправиться с японским флотом. При этом было известно, что корабли японцев лучше оснащены и имеют более высокую скорость.

Вице-адмирал ответил в Петербург:

«С имеющимися в моем распоряжении силами не имею надежды восстановить преобладающее положение на море. Моя единственно возможная задача — это пройти во Владивосток с наилучшими судами и, базируясь там, действовать на сообщения неприятеля».

Вот за это великий князь Александр Михайлович и назвал Рожественского «человеком с психологией самоубийцы». Рожественский понимал, что идет на смерть, но был полон решимости выполнить приказ.

Катастрофа

14 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра пошла на прорыв через Цусимский пролив навстречу ждущим ее японским судам. Около 6 часов утра Рожественскому доложили об обнаружении неопознанных кораблей. С этого момента число контактов стало расти.

Далее начинаются попытки Рожественского выстроить боевой порядок. Судя по колебаниям адмирала, у него не имелось четкого плана боя. В итоге принято построение в колонну. Да и то не сразу в более или менее четкую. На момент открытия огня главными силами 1-й броненосный отряд двигался чуть правее направления 2-го и 30го броненосных отрядов. Имя Зиновия Рожественского в России стало хорошо известным в 1900 году, когда он руководил операцией по спасению налетевшего на камни броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». С этой задачей он справился блестяще, что ввело его в круг военных, которые пользовались особым доверием императора Николая II.Почему же задача Второй Тихоокеанской эскадры считалась почти невыполнимой? Ну вот, к примеру, что писали впоследствии об этом английские историки флота: «Для угольных паровых кораблей дотурбинной эпохи поход из Либавы в Японское море при полном отсутствии по пути дружественных баз представлял собой настоящий подвиг».Кроме того, в распоряжении Рожественского находились либо устаревшие тихоходные корабли, либо новейшие, однако не до конца испытанные. Как следствие — целая череда технических отказов. Команды кораблей были собраны наспех и не имели достаточных навыков для действий в сложных условиях. Следствием этого, в частности, стал так называемый Гулльский инцидент, когда в Северном море в условиях тумана корабли эскадры обстреляли английских рыбаков, приняв их за японские миноносцы и свой собственный крейсер «Аврора». В результате 2 рыбака были убиты, 6 ранены, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. На «Авроре» получил смертельное ранение судовой иеромонах.Инцидент удалось замять, но уверенности в успехе миссии стало еще меньше.Еще Рожественскому удалось в кратчайшие сроки повысить боеготовность кораблей и экипажей и справиться со сложными условиями перехода.Вот только еще задолго до конечной точки маршрута стало ясно, что задача из практически невыполнимой превратилась в совершенно невыполнимую.Во время стоянки на Мадагаскаре Рожественский получил сообщение: Порт-Артур пал, и Первой Тихоокеанской эскадры больше нет.Приказ Адмиралтейства гласил:«Теперь, когда Порт-Артур пал, Вторая эскадра должна всецело восстановить наше положение на море и препятствовать сообщению действующей армии неприятеля со своей страной».Таким образом, эскадре Рожественского предлагалось своими силами расправиться с японским флотом. При этом было известно, что корабли японцев лучше оснащены и имеют более высокую скорость.Вице-адмирал ответил в Петербург:«С имеющимися в моем распоряжении силами не имею надежды восстановить преобладающее положение на море. Моя единственно возможная задача — это пройти во Владивосток с наилучшими судами и, базируясь там, действовать на сообщения неприятеля».Вот за это великий князь Александр Михайлович и назвал Рожественского «человеком с психологией самоубийцы». Рожественский понимал, что идет на смерть, но был полон решимости выполнить приказ.14 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра пошла на прорыв через Цусимский пролив навстречу ждущим ее японским судам. Около 6 часов утра Рожественскому доложили об обнаружении неопознанных кораблей. С этого момента число контактов стало расти.Далее начинаются попытки Рожественского выстроить боевой порядок. Судя по колебаниям адмирала, у него не имелось четкого плана боя. В итоге принято построение в колонну. Да и то не сразу в более или менее четкую. На момент открытия огня главными силами 1-й броненосный отряд двигался чуть правее направления 2-го и 30го броненосных отрядов. И вот тут еще один момент. Рожественского часто укоряют, что по сути он отдал лишь один приказ: идти курсом норд-ост 23. Никакого маневрирования или попыток атаковать японцев. Особенно в момент последовательного поворота главных сил Того.Но могла ли реально маневрировать и перестраиваться русская эскадра?

Очень многое из описания боя говорит за то, что при любой попытке маневра отдельными отрядами эскадра скорее всего смешалась бы в кучу.

Рожественский не ставил целью сражение. Он шел на прорыв.

Долгое время считалось, что кичливый и безграмотный адмирал вел моряков на смерть, не имея даже четкого плана действий. Впоследствии историки, анализируя показания самого Рожественского и участников боя, пришли к выводу, что своим маневрированием он создал ситуацию, когда лучшие силы противника на протяжении достаточно длительного времени оказывались в зоне поражения артиллерии русских кораблей. Этого времени должно было хватить, чтобы нанести японцам невосполнимый ущерб.

Этого не произошло. Ряд специалистов полагает, что всему виной были пироксилиновые снаряды, которые, во-первых, отсырели во время перехода в тропиках, а во-вторых, из-за своего замедленного действия, призванного обеспечить взрыв внутри судов, либо вообще не взрывались, либо проходили навылет, не нанося японцам серьезного ущерба. А вот японские снаряды фугасного действия рвались на русских кораблях, зажигая все вокруг. Такая дуэль имела для русских судов катастрофические последствия.

командующий русскими армиями в Русско-японской войне, где действовал крайне осторожно, что привело к неудачам- прим.)

Крейсер I ранга «Олег» после Цусимского боя.После того как замысел Рожественского не сработал, началась бойня.Командующий и до ранения боем практически не руководил. А после ранения тем более. Собственно, сражение было уже проиграно. Дальше речь шла о том, с каким счетом.Что тут сказать? С разгромным. Практически всухую. Нельзя же всерьез считать потерями японского флота трех миноносцев на фоне гибели всей русской эскадры.С момента ранения Рожественский в сражении уже не участвовал. Эскадра еще сражалась, корабли гибли один за другим. Но никакой руки командующего в действиях русского флота больше не было. Разве что пресловутый курс норд-ост 23.Из 38 участвовавших с русской стороны кораблей и судов затонул в результате боевого воздействия противника, затоплен или взорван своими экипажами 21, сдались в плен или были захвачены 7, интернированы в нейтральных портах до конца войны 6. До русских портов добрались лишь четыре корабля. Из 16 170 человек личного состава прорвались во Владивосток 870, были убиты или утонули 5045 человек, попали в плен 7282, интернированы 2110 человек. Японская сторона сообщила о потере 3 миноносцев, 117 человек убитыми и 538 ранеными.Большей части этого кошмара Рожественский не видел. В ходе боя на борту флагманского броненосца «Князь Суворов» вице-адмирал получил целую серию ранений в голову, спину, правую руку, левую ногу. В полубессознательном состоянии адмирала переправили с гибнущего броненосца на эсминец «Буйный». Утром 15 мая эсминец вышел из строя, и раненого адмирала эвакуировали на борт другого эсминца: «Бедовый».Флагманский броненосец «Князь Суворов».Увы, корабль оправдал свое название. Он был настигнут японскими кораблями и сдался. Так командующий эскадрой стал еще одним трофеем победившей Японии.В плену к Рожественскому относились с уважением, лечили его лучшие врачи. Но это не могло улучшить психологическое состояние адмирала, раздавленного поражением.После окончания войны Рожественский получил право вернуться домой. Власти ни в чем его не обвиняли, он снова занял должность начальника Главного морского штаба.Картина, на которой изображены корабли «Адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин», которые вводят в японскую военно-морскую базу в Сасебо. На кораблях развеваются флаги «Восходящего солнца».Но общество проявило удивительное единодушие: и либералы, и охранители, и революционеры считали, что главную ответственность на унижение при Цусиме несет Зиновий Рожественский.В итоге вице-адмирал подал в отставку и сам настоял на привлечении себя к суду. В основе процесса лежал факт сдачи в плен эсминца «Бедовый», но участники процесса хотели в целом разобраться в причинах Цусимской катастрофы.Рожественский брал всю вину за происшедшее на себя, заявляя, что его подчиненные проявили себя в высшей степени мужественно.Комиссия по расследованию дала такую оценку действиям командующего: «Неудачный выбор начальника эскадры, принявшего на себя командование без веры в возможность боевого успеха, не уделившего необходимого внимания боевой подготовке эскадры, не терпевшего самостоятельного сотрудничества своих подчиненных и не имевшего мужества признать непосильной принятую на себя задачу, когда сам в этом убедился. Тактические ошибки, сделанные начальником эскадры, еще ухудшили положение. Безнадежная с начала, основанная не на добросовестном расчете, а на слепой надежде на удачу, операция прорыва Второй эскадры Тихого океана во Владивосток должна была окончиться катастрофой».Сам Рожественский как-то заметил: «Будь у меня хоть искра гражданского мужества, я должен был бы кричать на весь мир: „Берегите эти последние ресурсы флота! Не отсылайте их на истребление!“ Но у меня не оказалось нужной искры».Адмирал Рожественский на процессе, 21 июля 1906 года.В печати (а надо помнить, что на дворе революция 1905-1907 годов и ослабление цензуры) замелькали критические статьи в отношении командования эскадры. Где-то это просто нападки, а где-то вполне конструктивная и справедливая критика.Наконец, затронули вопрос о сдаче миноносца «Бедовый», на котором и был взят в плен Рожественский. Во время следствия по этому делу Зиновий Петрович подал в отставку. Приказомвице-адмирал Рожественский уволен «по болезни от ран и контузий происходящей, с мундиром и пенсией…»А в июне начались слушания по делу «Бедового». Рожественский выступил на суде. И довольно самокритично. Отставного адмирала оправдали. А вот офицеров. За которых он заступался, отставили от службы. Впрочем, им грозило наказание вплоть до смертной казни.В ноябре новое испытание – суд над Небогатовым (капитан миноносца «Бедового»). Вот уж его-то и приговорили к смертной казни. Хотя всем было ясно, что это формальность. Сам же суд и постановил ходатайствовать о смягчении наказания. Небогатов получил 10 лет крепости. Отсидел два года и был выпущен по приказу царя.Вице-адмирал, тем не менее, был освобожден от ответственности: были приняты во внимание полученные им тяжелые ранения, из-за которых он сам решение о сдаче в плен не принимал.Суд, подтвердив тот факт, что Вторая Тихоокеанская эскадра была просто технически не готова к выполнению тех задач, которые перед ней поставили, обвинил Рожественского в том, что он не отказался от их выполнения. Но для адмирала подобный отказ был немыслимым, ибо он означал невыполнение приказа.Но суд не мог пойти дальше и задать следующий вопрос: а кто именно формулировал тот самый приказ? Кто отправил русский флот на погибель, усугубив донельзя поражение в Порт-Артуре?В условиях Российской империи ответ получить было нельзя (можно подумать, что сегодня можно- прим.). Ответом стала Февральская революция 1917 года, ликвидировавшая сам институт монархии.Но Зиновий Петрович Рожественский до этого исторического события не дожил. Прожив последние годы затворником, он умер в новогоднюю ночь 1909 года от сердечного приступа в возрасте 60 лет.Цусима стала концом для Рожественского. А возможно, что и концом жизни. В отставке он прожил менее трех лет.Жил тихо, не высовывался. Какая общественная деятельность могла тут быть?А, скажем, вот Куропаткин (– проиграл несколько крупных сражений, проиграл войну, но при всём этом на него не наложили такого же пятна как на Рожественского. Продолжал служить и в первую мировую командовал фронтом.У Зиновия Петровича, наверное, не было возможности как-то оправдаться в общественном пространстве. А может и не было желания. Частным образом он отзывался на критику так:«Я часто читаю тяжелые обвинения по своему адресу, и злобные строки представляются мне выражением горя общества о гибели флота, которым я командовал и который был и остается для меня дороже моей репутации, ценнее чести моей. Поэтому горе злобствующих приносит мне успокоение за будущее флота, и я не отвечаю на брань».***Право же, он не был самым плохим из русских адмиралов. Даже если взять только его современников. Как администратор Рожественский был даже выше многих, если не большинства.Но вождь в бою? Пожалуй, нет. Мог ли он победить с теми средствами? Нет. Мог ли не потерпеть такого сокрушительного разгрома?Могила вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского, командующего эскадрой в Цусимском сражении,находится в Санкт-Петербурге на. Долгое время место его захоронения (1909 год) считалось утраченным, но было обретено и подтверждено документально, после чего на могиле был установлен крес