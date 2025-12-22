Стихи о главном 17

От подписчика канала и участника чата "Вальс Валькирий"

Молитва у икон

Как пахнет по весне сирень

Летят к ней за пыльцой шмели

И бабочке пархать не лень

А я по прежнему в дали

И на ночь как закрыть глаза

Я вспоминаю о семье

Что ждут победного конца

И молятся они в душе

Чтоб спас кевлар, шлем и Броня

И командир отдав приказ

Не пожалел потом ни дня

Что развернув ребят-всех спас

Не спят ночами у свечи

Молитву зная на изусть

Так тень они стоят в ночи

"Пусть сбудется, молю -ну пусть"

А мы сжимая автомат

Устало смотрим в небеса

Прошли ведь на земле мы Ад

Горим мы пламенем в сердцах

Но будет день и будет бой

И будем дальше мы гореть

Что бы родные пред свечей

Молитвами могли нас греть!

!!

11.02.2025 Сенсей (Nemo)

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/1344

На сердце комок рыданий.

На свете вседневный бой.

Раны разорванных зданий.

Не небо над головой.

В аду не бывает неба,

Лишь вымолят, если, когда.

И не погибнешь нелепо,

И солнце взойдёт, и звезда

Рождественская, не Венера.

И Ангелов - сколько звёзд.

И никакая холера

Не вынудит кинуть пост...

Я знаю лишь ком рыданий,

Застывший давно в груди.

Зубы раскрошеных зданий,

Возможно, ещё впереди.

© иерей Александр Авдеев, настоятель прихода храма Покрова пресвятой Богородицы д. Пестрецово Ярославской области Ярославского района, поэт

ЗА РУССКУЮ УКРАИНУ

Взрывами изранена земля,

От боëв она кровоточит.

Словно язвы, минные поля.

Как же сердце за неё болит!



А Иван, не помнящий родства,

Имя на Иванко изменил.

С недругами – в узах кумовства,

А с родными – знаться прекратил.



Русский против русского восстал,

Стравленные мерзким сатаной.

Как нам жить в стране кривых зеркал?

Как остановить смертельный бой?



Русские с улыбкой на устах

Рвутся в бой, не ведая преград.

Русские не знают слово "страх",

Русские не пятятся назад.



Украина сбросит груз оков.

Снова будет русскою, как Крым!

Киев – матерь русских городов –

Вновь к России присоединим!

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Художник – Владимир Киреев

МУЖИКИ

Через поле в сторону реки

Раненые раненых тащили.

Торопились братцы-мужики,

Но в ногах заканчивались силы.

Спотыкались, падали и вновь

Через боль вставали и шли дальше.

Задыхаясь, схаркивали кровь

На морщины высушенной пашни.

Каждый метр казался десятью.

Мир как будто сжался до предела.

Жизнь была готова на ничью,

Смерть иначе – большего хотела.

Позади кипел стрелковый бой,

В небе выли вражеские мины,

Вдруг трава зелëною стеной,

Как предатель, встала перед ними.

Не пускала, упираясь в грудь,

И нарочно раны задевала.

Ах, зачем ты преградила путь?

Ах, зачем ты, мина в цель попала?

...Не дошли четыре мужика,

В пыльном поле головы сложили.

Бой затих. И только облака

От заката медленно кровили.

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

«Любовь мешает смерти»...

Л.Н.Толстой

* * *

Хоть верьте, хоть не верьте,

Среди военных дней,

Любовь мешает смерти,

Она её сильней.

Невидимая взору,

Решая спор с судьбой,

Любовь даёт опору

И поднимает в бой.

Смеётся утром рано

И ночью в блиндаже,

Любовь врачует раны

На теле и в душе.

Мила, добра, послушна,

Научит побеждать,

И сколько будет нужно,

Любовь сумеет ждать.

В смертельной круговерти,

Прикроет со спины,

Любовь сильнее смерти,

Любовь сильней войны.

© Инна Кучерова, член Союза писателей России

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА



Над Запорожьем дождь и над Москвой –

Одно и то же раненое небо.

Прижмусь к стеклу – как будто мы с тобой

Стоим вдвоём, укрывшись серым пледом,



Как будто в мире больше нет войны,

И тишину несёт на пальцах ветер.

Мне страшно не вернуться до весны,

Мне страшно до весны тебя не встретить,



Но я в руках храню твоё тепло,

Доверив наши жизни воле Божьей.

...Я глажу дождь в Москве через стекло,

Чтоб он обнял тебя под Запорожьем.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

РУССКИЙ ВИРАЖ

В командировку муж летит...

Гордиться или горевать?

И чувствую, Господь велит

С молитвой мужа провожать...

Там пекло, там сейчас война.

И рвутся бомбы в городах.

Кровоточѝт от ран страна,

Сгустился над народом страх.

И в небо взвился самолёт,

Нацизм пресечь давно пора!

Летит полковник-патриот

Туда, где взрывы и жара.

Смешалось всё – где явь, где сон?

Раскаты грома, тишина…

Повсюду крики, плач и стон –

Будь трижды проклята война!

Но он летит сквозь дым и боль,

И вспоминает про семью,

А с ним – Господняя любовь,

Он будет невредим в бою!

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Я с тобою душой, герой!

Ты до полной Победы в строй

Встал, когда позвала страна, —

Ей защита была нужна.

Ты оставил свой дом родной,

Попрощался в ночи с женой,

Обещая ей: «Я вернусь»,

Ты ушёл воевать за Русь!

Всем смертям, всем врагам назло,

Как бы ни было тяжело,

Слово, данное ей держи,

Но не сдай рубежи за жизнь.

Я с тобою душой, герой

Необъявленной мировой.

Верю я, ты придёшь с Войны

В сад спасённой тобой Страны

© Светлана Тишкина, поэт и прозаик, публицист и драматург, г.Луганск

Птаха на простынке распласталась.

Смотрится в палате романтично.

Медсестру оставила усталость.

Засмущался симпатичный птичник.



Щебетать готов и распинаться

долго об устройстве аппарата.

Добровольцем стал он в восемнадцать.

Обезножел тоже рановато.



Если что и видел после школы —

всё броню да небо приграничья.

А сегодня вечером весёлой

вдруг увидел эту медсестричку.



У неё в молчании недолгом

звонкое пульсирует рефреном:

не успел встать на ноги он толком —

встанет на протезах непременно.



© Наталия Тебелева

«Не пробил час…»

Зима была уже к концу,

И стало больше грязи.

Бежал со лба пот по лицу,

Который день без связи.

Осталось трое из возьми,

Лежали рядом двести.

Похоже, ляжем здесь костьми,

Хоть обещал невесте.

Я обещал: вот-вот приду,

И свадьбу с ней сыграем.

Что зацелую на пруду,

Но мы здесь умираем.

Хоть волком вой, навзрыд кричи,

На горле рви все жилы.

В прицеле ярче мы свечи,

Неужто ждут могилы?

Зима была уже к концу,

Кругом виднелась грязь.

Бежал со лба пот по лицу,

Нам дрон доставил связь.

Видать, не пробил ещё час,

Чтоб лечь и нам здесь двести.

И в синеве тону я, глаз

В глаза глядя, невесте.

(Георгий 15.02.2024)

https://t.me/Georgiypoems/5092

Сапёр всегда идёт первым!

Семнадцать мин стояли в ряд,

Пугая танки и пехоту.



- Тут дел на пять минут, солдат,

И, - по домам, в родную роту, -

сказал мне взводный сгоряча,

И гильзу пнул на скользкой трассе.



Семнадцать мин.

И нет ключа, чтоб каждую обезопасить.



- Вперёд, сапёр! Чего ты встал?

- Я не пойду, - ответил сразу.

- Ты захотел под трибунал?..

Невыполнение приказа..!

- Товарищ старший лейтенант,

запрещено снимать взрыватель взведенной мины.

- Да, всё так.

Но завтра здесь пойдут машины.

Пойдёт колонна на Херсон.

А ты, боец, чего-то бредишь...

Там мины, вон за тем углом.

И ты сейчас их обезвредишь.



И он вздохнул, как тяжело больной,

И спрятал свои руки за спиной.

И я пошёл, не напоказ

(Першило в горле, рвалось сердце)

И точно выполнил приказ,

держа "тээмку", как младенца.



Семнадцать раз за тем углом

Я вспоминал, что я крещён.

Но липкий страх упал на плечи.

- Ты скоро? - взводный мне кричал.

Но я ему не отвечал,

на час лишившись дара речи.



А после, полностью без сил,

Сидел на блокпосту, курил,

Решал, как буду хвастать в роте.

И цокал языком стрелок,

из охраненья паренёк:

- Ну, б.. дь, сапёры, вы даёте!..

Дмитрий Филиппов, русский писатель. Саперная рота.

Санкт-Петербург – Донецк



СЫНОЧЕК

Всем матерям, проводившим своих сыновей на войну



Провожаю тебя на войну,

Я не знала, что это случится.

И тебе на прощанье шепну,

Что я буду отныне молиться –



Не как раньше, – слова на бегу, –

А молитвой с душой обнажëнной.

По-другому я жить не смогу –

В полночь снова встаю на поклоны.



Я боюсь, мой сыночек, боюсь,

Опасаюсь я даже бояться.

Но тебе говорю: «Я горжусь!»

И ты, знаю, не сможешь остаться.



Потому что растила тебя

Я, как воина и как мужчину.

И поэтому плачу, любя,

Материнское горе отринув.

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

РАССКАЗ ТАНКИСТА.

Посвящается военкору Валентину Некенову, рассказавшему эту историю



Через посёлок обычный донбасский

Мы выдвигаемся на «передок»1).

Местные девушки строят нам глазки,

Парни сигналят с обочин дорог.



Вот мы – на месте. Нас враг не застукал2).

Солнце и ветер приветствуют нас.

Наши снаряды – стремительней звука! –

Выстрел! Другой! А затем – ещё раз!



Мы «обнулили» «опорник3)» нацистов.

Это был снайперски точный удар.

Но сердцем чую, – из рощи лесистой

Видит нас контрбатарейный радар.



Через минуту нас мины накроют. –

Сменим позицию! Мчим во всю рысь!

Хрупок наш танк, хоть увешан бронёю,

Хрупок, как наша солдатская жизнь.



Укры4) на нас начинают охоту,

Шлют от души за приветом привет –

Не умолкая, плюют миномёты, –

Нам уже падают мины вослед.



Птицей угрюмой завис беспилотник5).

Мы же на скорости будем петлять.

Молим: «Спаси нас, Никола Угодник!

Дай нам живыми вернуться опять!»



К счастью, на базу домчались мы быстро.

Чай попиваем и «курим бамбук6)»…

Есть про запас для врага у нас выстрел, –

Тот, что обгонит и ветер, и звук!

_________

1) Передок (армейский жаргон) – передний край, фронт.

2) Застукать – выследить, разведать, обнаружить.

3) Опорник (армейский жаргон) – опорный пункт, насыщенный огневыми средствами и приспособленный к длительной обороне.

4) Укры – военнослужащие ВС Украины.

5) Беспилотник – беспилотный летательный аппарат (разведывательный или ударный).

6) Курить бамбук (молодёжный жаргон) – бездельничать.



© Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий, Заслуженный работник культуры РФ

Четыре месяца в пехоте,

Вчера при штурме он погиб,

Среди вещей нашли блокнотик,

А в нём рисунки и стихи.

Огромный, сильный пулемётчик,

Могучий словно русский Бог,

И вдруг неровный детский почерк,

Стихи, ну кто подумать мог.

Сырой подвал пятиэтажки,

Снаружи неуютный мир,

Там умирать почти не страшно,

Вот только больно, чёрт возьми.

Скупой рассвет трёхцветным флагом,

Свинцом пробитая душа,

Прямоугольники бумаги

И вязью след карандаша.

Прекрасны, злы, смешны, убоги,

Всё это здесь, всё это мы.

Стихи безжалостной эпохи,

Стихи ещё одной войны.

© Дмитрий Мальянц

Из распутиц и неурядиц,

Из распятых войною судеб,

И тринадцатых чисел пятниц

Вечно мир состоять не будет.

Он омоется и воскреснет,

Он оденется в антитраур,

Зазмеится шелковой лентой

По проселкам и тротуарам.

Соберет себя по крупицам,

Оптимизмом наполнит вены

И ударит салют в столицах

И сыграет рассвет в деревне.

Снова лицами станут мины,

Теплым майским дождиком грады.

Из парчи ли из мешковины

Мы достанем свои наряды.

Зазвенят шальные напитки,

И столы заскрипят от снеди.

Мы стараемся. Потерпите.

Скоро, сразу после Победы».

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник – Я вижу

РУССКИЙ КРЕСТ

В окно глядит кровавая Луна,

Как будто дьявол сам мне смотрит в душу.

Куда ни глянь – кругом идёт война.

И чей-то дом, и чей-то мир разрушен.

Отверста бездна, мир – сплошная боль,

И ненависть – сочащаяся рана.

И закипает праведников кровь.

И раздаётся рык Левиафана.

И души мëртвых вопиют к живым.

А кто живой, тот молится о смерти.

И стал отец вдруг мертвенно-седым.

А в преисподней радуются черти.

«Сынок, скажи, когда ты повзрослел?

Когда решил, что Русь за мир в ответе?

И с малых лет отчаян был и смел,

Ушёл на фронт ты в голубом берете.

Не ты ли с Богом Крест голгофский нёс?

И как тебя отныне именуют?

Победу нашу освятит Христос,

И правда, и любовь восторжествуют!»

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

ШТУРМ...

Да, война - это больно и страшно,

Эта боль нас калечит и рвет,

Но опять мы идем в рукопашный,

Крикнув громко "Россия - вперед!"

Автомат, перегретый, "плюётся",

Наглотавшись до рвоты свинца,

Кто-то завтра домой не вернется,

Чья-то дочь не дождется отца!..

На груди пять пустых магазинов,

Режет легкие черная вонь,

Значит близко "нечистая сила"

Крикнул взводный - "Гранаты - огонь!"

"Энгри-бёрдз" - полетели гранаты,

Рвуться в клочья врага рубежи

Мы "ШтурмА", мы лихие ребята,

Всем приказ - "Приготовить ножи"!

С громким криком свалились в окопы

Враг, кто выжил, тот смог убежать,

Взяли "чисто" опорник "укропов",

Нам теперь бы его удержать...

© Олег Прусаков(позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

ДЕД И ВНУК

Он ушёл средь первых ополченцев,

Чтобы защитить Москву собой,

Не убил он никого из немцев, –

Стал последним самый первый бой.

А в степях российского Донбасса

В наше время, уж который год,

Внук – боец элитного спецназа –

Вновь с нацизмом трудный бой ведёт.

Он от смерти, как заговорённый,

Сколько б ни летало пуль вокруг,

На груди, боями опалённой,

Дедов фотоснимок носит внук.

С коих пор воюют два солдата…

Сколько ж воевать ещё им лет?..

Много неубитых супостатов

Внуку передал в наследство дед.

Главный редактор интернет-журнала Z-Поэзия Игорь Витюк

ПУТЬ ЛЮБВИ

«Девушка пела в церковном хоре»

(Александр Блок)

Я пил без меры, избывая грусть,

И жизнь свою порушил на обломки.

Но я, родная, вновь к тебе вернусь,

Спасая душу от любовной ломки…

И черти пусть идут: «Ко всем чертям!» –

Меня теперь хранят Любовь и Вера.

И я найду свою дорогу в Храм,

Как подвиг ищет сердце офицера.

А может, путь мой сам меня найдёт? –

К тебе одной – и в радости, и в горе…

И воспарит душа, и запоёт, –

Как пела девочка в церковном хоре.

Главный редактор интернет-журнала Z-Поэзия Игорь Витюк

Зима сдаёт позиции с натугой, как хохлы,

Вцепившись мутным инеем в прицелы и стволы.

Ещё морозец пробует залапать грязь траншей,

Но берцы вхлам разбитые все вымокли уже.



И ты привычно слушаешь то выход, то прилёт,

Жужжанье квадрокоптера уже который год.

И в этой повседневности ты обустроил быт,

Где на горелке газовой вода под чай кипит.



На тот свет не торопишься, на этом вряд ли ждут.

Без всякого сомнения, сейчас ты нужен тут,

В траншее глина жидкая, в которой тонет страх,

Вся штатная укупорка давно уже в дровах.



Зима ещё кусается под утро на посту,

Когда глаза слипаются, скосившись на носу…

Термуха с флиской мокрые, и дрожь по телу бьёт,

День ото дня ты чувствуешь уже который год.



Накопленного опыта хватает на два дня,

Потом всегда случается какая-то херня,

И снова по наитию живёшь всем вопреки,

Как могут только русские простые мужики.



Но как-то мало воздуха сегодня в блиндаже -

Выходишь в ночь февральскую и месишь грязь траншей.

Когда-нибудь всё кончится, когда-нибудь пройдёт,

Ну, а пока что тянется война который год.



© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Бог отводит не в первый раз.

Он сбивает чужой прицел.

Винегрет из банальных фраз

отдаётся пинком в крестце.

Ты не бойся и не проси —

это жизни простой закон.

Так давно повелось на Руси —

кто сломался, тот волчий корм.

А кто выжил, тот будет петь,

за победу наполнит рог.

Потому что не съела смерть,

потому что не выдал Бог.

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

Двадцать дней он числился «двухсотым».

А на двадцать первый - хоть убей! -

Прилетел под вечер в нашу роту

Неказистый серый воробей.

И таким же выдался плутишкой

Беспокойно-суетным таким,

Что покоя не было братишкам,

Будто летом - паркам городским.

Он и щебетал, и звал куда-то,

Запах кухни птаху не прельщал.

Норовил поближе к автоматам,

Затихал, смотрел на нас, серчал.

Подходили - будто торопился

К глубине оврага за холмом.

Улетел и снова воротился,

Так тревога билась в нём самом.

Не стерпев, шутя, за ним по следу

Двойка первых резво поднялась.

За спиной - привычное: «К обеду…»

Впереди - опорники и грязь,

Вражий глаз, следящий за дорогой,

Да кустарник редкий в стороне.

Воробей, тревожный недотрога,

Вдруг умолк, как понял - на войне.

Низко-низко, взмахами - ни звука,

Только торопливо правя путь,

За собою звал, как будто руку

Взять хотел, ускорив хоть чуть-чуть.

И когда, равняясь с словом крепким,

Добрались до балки у ручья,

Разглядели - ствол, разбитый в щепки,

И разгрузка рядом. Только чья?

…Он стонал тихонько, стиснув зубы,

Уцепившись крепко за валун.

Лишь глаза, неистово-голубы,

Пеленой затянуты.

Не лгун -

Проводник наш, серый воробьишка -

Присмирев, прижался у лица.

Как почуял - в смерти передышке

Бьётся жизнь пропавшего бойца?

Не забыть родительской субботы

В воскресенье верящей земли:

Двадцать дней он числился «двухсотым»,

А вчера живым его нашли!

© Светлана Размыслович, член Союза писателей России

Святый Боже! Всех сохрани,

Кто воюет в грозные дни

За Россию и русский путь!

Из зимы дай в весну шагнуть,

Дай прийти с Победой домой

В край любимый и дом родной,

Стол накрыть, постелить постель

И забыть, как шерстит метель

По окопам в зимнюю ночь.

Путь в Бессмертие им отсрочь!

Сохрани их всех, сохрани

В эти трудные грозные дни!

© Ирина Трусова

МЫ – НЕ ГЕРОИ!

Нам в тяжёлых боях приходилось несладко порою, –

Смерть хватала за горло, а мы продолжали дышать.

Но не надо, друзья, восхвалять нас. Нет, мы – не герои!

А России сыны. А сынам должно мать защищать!

Мы не ради наград и не ради внимания женщин и славы

Шли в атаку, вгрызались в дрожащую землю фронтов.

Мы за русский Донбасс поднялись для великой расправы

Над жестоким врагом, не жалея своих животов.

Лишь на смертном одре вспоминали о Боге нацисты,

Мы же прежде молились, а потом начинали дела.

Нам окопная правда отныне важнее всех истин,

Но она не для всех и не каждому будет мила.

И когда мы умрём, эта правда останется с нами.

И никто из живых никогда не узнает о том,

Как на брустверах кровь по весне прорастала цветами,

Как в боях для себя оставляли последний патрон.

Нам вовек не забыть свист снарядов и яростных вспышек,

Лица павших друзей, детских писем и радость побед.

Посмотрите на нас – из вчерашних обычных мальчишек

На фронтах СВО родилось поколение Z.

Время выбрало нас и связало одною судьбою.

Кто с мечом к нам придёт, будет кровью своей отвечать.

Но не надо, друзья, восхвалять нас. Нет, мы – не герои!

Мы России сыны! А сынам должно мать защищать!

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

МОЛИТВА О МУЖЕ



Меня ты не обманывал ни разу –

И огорошил сразу напрямик:

«С женой не обсуждаются приказы,

Военный перед Родиной – должник.



Я убываю завтра на рассвете –

Уже собрал походный вещмешок.

Ты для меня – одна на белом свете,

И нам с тобой во всём поможет Бог!»



Я верю провиденью или чуду –

И будет безопасен твой полёт.

Любимый, день и ночь молиться буду. –

Молитва на войне тебя спасёт.



Я буду ждать наперекор ненастью,

И за тебя я Господа молю,

Чтоб вместе быть и в горести, и в счастье,

И видит Бог, как я тебя люблю!



© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

СВЕТ БОЖИЙ В РАЗБИТОМ ХРАМЕ

Перед глазами – раненая церковь,

Разрушенный войной иконостас.

На небосклоне звёзды вмиг померкли,

А грустный ангел молится за нас…

Зайду, прижав к груди чужую каску,

Перекрещусь – и встану у стены.

Но сдавит горло воздух, душный, вязкий,

И я заплачу – первый раз с весны,

Невольно вспоминая позывные,

Звучащие теперь на небесах.

И за моей спиной встают святые:

Георгий, Федор, Дмитрий, Александр1).

Молитва их летит навстречу смерти

И обнимает сердце тишиной.

…В измученной войной холодной церкви

Я вижу Божий свет и свет земной.

_______

1) Георгий Победоносец, Феодор Ушаков, Димитрий Солунский, Александр Невский

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Сегодня - День защитника Отечества,

А празднику чуть более столетья.

В истории Руси и человечества

Намного раньше были лихолетья.

Всегда, во все века за русским воинством,

Как за щитом, была земля родная.

Они богаты честью и достоинством

И доброй силой, правду выбирая.

Опять Калинов мост, река Смородина,

И чудо-юдо пасти разевает.

Иванушка опять стоит за Родину,

А кое-кто на печке почивает...

И выбирают мальчики вчерашние,

Которым мы читали эти сказки,

Вновь ратный труд. Вы - юные, бесстрашные,

Как видно, богатырской той закваски.

И подступает чувство материнское,

Но причитать не стану при солдатах.

Мы - женщины. Мы - тыл. Мы тоже выстоим.

Я уважаю выбор ваш, ребята!

© Любовь Лукашина, член Союза писателей России

МАЛЬЧИКИ

Воинам-пограничникам, принявшим 6 августа 2024 г. неравный бой на Курской земле с многократно превосходящими силами украинских нацистов

Гнулись к земле одуванчики

На пограничной заставе.

Мальчики, русские мальчики

В русскую землю врастали.

В воздухе, смертью напоенном,

Плавилось новое лето.

Русское небо свинцовело

Перед кровавым рассветом.

Вспомнив июнь сорок первого,

Родине стали защитой

Мальчики, певшие «Верую!»

Перед чудовищной битвой.

Падали – пулей сражённые,

Алыми маками в поле.

И воскресали – рождённые

Вечной Господней любовью.

В тёплой земле обескровленной,

На пограничной заставе,

Воины, русские воины,

В русское небо врастали.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России, г. Пушкино

Художник Я вижу

АННА ДОЛГАРЕВА

Под землей, под бетоном, вдыхая метан,

Уподобившись тварям подземным, кротам,

Не для почестей и не для славы,

Задыхаясь, они пробирались вперед,

Но такой уж упрямый в России народ -

Не берет никакая отрава.

Я не то что умела бы эпос писать,

Но ведь кто-то же должен об этом сказать,

Как они его освобождали -

Этот край соловьёв и сосновых лесов,

Эту русскую землю, основу основ,

Пробираясь по горизонтали.

Как теряли сознанье в железной трубе,

Как ползли, исправляя ошибки в судьбе,

Беспощадной, бездушной, кровавой.

Это русская правда и русская суть,

Это страшный, отчаянный, яростный путь

Среди тьмы, тишины и отравы.

Это грешные, тёплые, разные - но

Нет у Бога на свете других все равно,

Чтоб ошибки исправили наши.

О которых бы петь на земле соловьям,

О которых немного добавлю и я

В этом курском весеннем пейзаже.

Посвящается бойцам СпН "Ахмат", 30 полка, 810 бригады МП, 11 бригады, ДШБР "Восток", ОДШБР "Ветераны", принимавшим участие в операции "Поток".

Вечная слава.

МОЕЙ ДОЧКЕ

Ты утренний лучик в проснувшемся мире,

мелодия смеха поволжских ветров,

в тебе столько света, что звёзды забыли,

как сами мерцают средь вечных миров.

Ты – ветер, что в роще качает кувшинки,

и волны листает на тихой реке.

В ладонях твоих серебрятся росинки,

я слышу – твой голос звенит вдалеке.

Нам время порой навевает тревоги…

Ты знай: за туманом не гаснут костры...

Будь умной и доброй, и помни о Боге,

в молитвах за всё Его благодари.

Ты – росчерк зари на ладони рассвета,

живая строка в моём главном письме...

В твоих глазах тайна, Елизавета,

и древняя мудрость, совсем как в псалме.

Пусть жизнь твоя будет светла, интересна,

ты в сердце носи каждый миг золотой...

сольётся она, как весенняя песня,

с небесной мелодией, чистой, простой.

Расти, моя дочка, другим будь примером

и сердце своё для любви открывай.

Пусть жизнь твоя полнится счастьем и верой –

На милость Господню всегда уповай.

© Антон Хрулёв, участник СВО

ШЕСТОЙ

Нас было шесть в "буханке-франкештейне".

Один расчёт, водитель, шмотки кучей...

Движок гудел, не зная о сустейне,

и РЭБ работал. Так... На всякий случай.

Нас было шесть. И юных, и не юных.

В бронежилетах, берцах... Как обычно.

Без мрачных лиц и россказней угрюмых.

Травили анекдоты неприлично.

Нас было шесть, добравшихся до места.

Шмурдяк сгрузили, воду и лопаты.

Копать блиндаж на фронте, если честно,

сложней, чем строить царские палаты.

Всё было тихо. И на небе чисто.

Шестой, снабжённый сладкой шоколадкой,

отъехал на буханке метров триста...

Проснулись мины за лесопоса́дкой.

Дорога по лесам одноколейна.

Осколки долетели мелким градом.

Да хрен бы с ней. С буханкой Франкенштейна...

Но нет шестого больше с нами рядом.

За нашего шестого. И не только.

Мы будем бить. И точно не промажем.

По сотням или тысячам... Поскольку

нам счёт врагов совсем уже не важен!

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

ВАСИЛЬКОВАЯ РУСЬ



Васильки – отражение Неба,

Васильково-любимая Русь.

Мы – потомки Бориса и Глеба,

Страстотерпцам я кротким молюсь!



Не впервой мир держать православным.

Над Россией – молитвенный щит.

И, подобно князьям богонравным,

Русский воин за веру стоит.



Соберу васильки и ромашки.

У иконы поставлю букет.

И молюсь я за друга в тельняшке

И его васильковый берет.



© Оксана Москаленко, член Cоюза писателей России

Богородица, слышишь!

Любимая, слышишь!

Я - здесь!

Среди этой прохладной,

немыслимой, ядерной сини!

Отвлекись от своих

невозможно прекрасных Небес!

Дай почуять мне запахи новорождённой полыни!

Знаешь, Мати,

у нас тут вполне себе пляшет Война.

Все на всех, как обычно.

Жестоко, но в целом резонно.

Ну а те, кто не хочет

Её чудо-доводам внять,

Прорастают к Тебе из богатых на кровь чернозёмов…

Богородица, знаешь,

тот парень весёлый - убит…

Да и я не сегодня, так завтра...

Готовлюсь ко Взлёту…

Научи! Научи меня, милая,

просто любить,

Отложить автомат и за мирную взяться работу...

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", отдельный отряд им. Максима Кривоноса

ПЕСНЯ О ШАХТЁРСКОЙ ДИВИЗИИ

Июньская роса рассветным бисером,

В Донбасс пришла война, и не уснуть.

Бесстрашная Шахтёрская дивизия

Фашистам преградила храбро путь.



Окутали бедой туманы сизые,

Отцы и деды – горняки стеной.

Бесстрашная Шахтёрская дивизия

Творила подвиг ратный фронтовой.



Кавказа горы, и ни следа лисьего,

Шахтёров, моряков не брали в плен.

Бесстрашная Шахтёрская дивизия

Не убоялась вражеских геенн.



Безвестными могилами степь выстлана,

Сынов Донбасса помнит мать-земля.

Бесстрашная Шахтёрская дивизия

Хранима в сердце Вечного огня.

© Виктория Семибратская

Художник – Ерёмин Борис Александрович «Шахтеры возвращаются»

Дорогим бойцам из Черных беретов Каспия...



Тут глубже плес и резче горизонт,

Фронт боевой бескраен и бесформен,

И нет зеленых, желтых, красных зон –

Лишь синее встревоженное море,

Несущее по пенистым волнам

Богатырей, на пушкинских похожих,

Парней, кому четвертый год война –

Гостомель, Мариуполь, Запорожье,

Херсон, Бердянск, Авдеевка и Курск,

И правда – в них же, в точках невозврата,

Война – всегда соленая на вкус,

И подслащать ее теперь не надо,

Иди на свой геройский абордаж

На суше, на воде – чини границы,

Морпех в берете черном, грозный страж

Страны – многострадальной победительницы.

© Динара Керимова, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой журналистики, рекламы и пиара Московского финансово-юридического университета МФЮА