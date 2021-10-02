Необычный взгляд историка на личность Сталина

С начала «перестройки» деятельность И.В. Сталина получила несколько противоположных трактовок: Сталин – создатель великого государства, который «принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», или создатель тоталитарного государства, где подавлялись все права и свободы личности?

Даже те, кто склонен положительно оценивать роль Сталина в нашей истории, в большинстве своем приписывают организацию массовых репрессий ему же: репрессии были нужны для очищения страны. От кого? Ну, здесь множество вариантов. От шпионов, троцкистов, палачей-садистов времен красного террора, бюрократов, скрытых врагов Советской власти. В общем — нужное подчеркнуть, все зависит от политических убеждений, но ясно, что Сталин был организатором массовых репрессий. Для начала выясним, откуда возник массовый политический террор. Он всегда появляется в эпоху революций. Резкий поворот в общественном развитии всегда порождал мощное сопротивление широких социальных слоев. Революции сопротивлялись не только представители свергнутой верхушки, но и массы, точнее, их часть. А подавление масс соответственно требовало массового террора. Классическим образцом массового революционного террора можно считать якобинский террор 1793–1794 годов, который во Франции унес около миллиона жизней.

Такова была цена Великой французской революции.

Как ни относиться к Сталину, очевидно, что он осуществил ряд мер, направленных против нигилизма, порожденного революцией. Восстановил в правах национальный патриотизм. Способствовал тому, чтобы искусство, особенно архитектура и литература, приняли бы классические формы. Взял курс на укрепление семейного уклада. «Реабилитировал» многих исторических деятелей старой России.

И в то же самое время именно он развернул массовый террор? Получается, что преодоление нигилизма ведет именно к массовому террору, широкомасштабным репрессиям? Непонятно… А если предположить, что развязывание террора произошло против воли Сталина? Именно эту точку зрения отстаивает Александр Владимирович Елисеев.

А.В. Елисеев родился в 1972 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета имени В.И. Ленина (1994), кандидат исторических наук (1997), специализация – история общественной мысли в России. В круг его интересов входят также политология, философия, мифология, религиоведение и экономика.

Современным примером немыслимой прежде концепции реабилитации Сталина с антикоммунистических позиций – как национального лидера, уводившего свой народ прочь от марксизма и неповинного в репрессиях, вызванных действиями о ппозиции, – является работа А. Елисеева «Правда о 1937 годе: Кто развязал «большой террор». ( М.: «Яуза», «Эксмо», 2008). По мнению автора, в 1930 -е гг. существовало целых четыре партийные группы («левые консерваторы», «национал -большевики», «социал -демократы» и «левые милитаристы»), которые боролись между собой, что и раскачивало политическую стабильность. Сам Сталин принадлежал к условной группе «национал -большевиков», взявшей курс «на создание мощного Советского государства, эта группа отходила от принципах интернационализма и возродила старые державные традиции на новом уровне».

Позиция Елисеева, сильно отличаясь от традиционного «коммунистического сталинизма», как нельзя лучше иллюстрирует попытку научного обоснования современного «патриотического неосталинизма».

Автор считает: «Генералиссимус начинает кампанию по постепенной дискредитации марксизма Ленина. Так, в ответе на письмо профессора Е. Разина, специалиста по военной истории, Сталин заявил об отсутствии у Ленина компетенции в военных вопросах». Сказать такое о человеке, руководившем Россией в период Гражданской войны и интервенции, было равносильно тому, чтобы вообще поставить под сомнение его государственную компетенцию. Одновременно наращивалась пропаганда русского национального патриотизма, бичевались «безродные космополиты», утверждался культ русских царей. По сути, говорит автор, отсекая правых и левых, Сталин создаёт некое общество одинаково мыслящих людей. Это плохо? А вот смотря о чём они мыслят! А если о великих свершениях, о высоких целях, о едином порыве к новому миру? Ну, не о деньгах же! По мере того как большевистская диктатура перерождалась в коммунистическую империю, менялся и облик власти и её представителей. «На генералах и офицерах засверкали старорежимные погоны, надели форму, как было до революции, юристы, железнодорожники, горняки, инженеры; школьницы (уже после войны) облачились в гимназические фартучки и пелеринки, мальчики надели школьные гимнастёрки с ремнями и фуражки, а на кремлевских приемах появились персоны в белых клобуках…» – размышлял протоиерей М. Ардов. (М. Ардов. Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни. — М.: Собрание, 2006.) Автор считает, что Сталин шёл к новой империи.

В народе упорно ходил слух о том, что Сталин возродит монархию, а себя сделает новым царем. Вряд ли, конечно, он бы пошел на такой шаг, но показателен сам факт наличия подобных настроений. И наконец, была полностью прекращена антирелигиозная пропаганда, и Русская православная церковь стремительно отвоевывала ранее сданные позиции. Процесс перерастания социалистической революции в революцию национальную шел, но шел по-сталински – медленно, осторожно, с уступками партократии, с использованием затяжных бюрократических маневров и дворцовых интриг. В результате Сталин упустил время – 5 марта он скончался, после чего партийные догматики свернули все сталинские начинания.

Будь в распоряжении Сталина собственная политическая сила, придерживающаяся его оригинальных воззрений на социалистическое строительство в СССР, ход исторического развития пошел бы по -другому. В этом случае Сталин смог бы открыто провозгласить свою идейно -политическую платформу и покончить с коммунизмом в стране. Народ его бы поддержал, ведь авторитет у вождя был колоссальный. Но Сталин поостерегся использовать свою сверхпопулярность в целях открытой политической борьбы и перемудрил самого себя. Весьма возможно, что он пытался вызвать свое окружение на бунт. Подавив его, вождь провел бы еще одну большую чистку и создал бы совершенно новую партию. Если это так, то вождь повторил ошибку А.Ф. Керенского. Судя по воспоминаниям участников Временного правительства, премьер хотел дождаться начала большевистского восстания, чтобы получить законный повод к разгрому большевизма. Но выяснилось, что эффективнее действует тот, кто наносит удар первым. Сталин не сумел победить марксизм и партократию. Тем не менее он сумел предотвратить развал страны, который был бы неизбежен в том случае, если бы в 30 -е годы победу одержали левые или правые, которых он и вычистил. «Под руководством Сталина наша страна создала огромный научно -промышленный потенциал и потрясающую общность людей. На этом мы до сих пор и держимся, о чем неплохо было бы почаще вспоминать нынешним руководителям».

1937. Самый черный год в истории России. Эпоха "большого террора" и "массовых репрессий". Время чудовищных преступлений "кровавого сталинского режима", "обезглавившего армию", "истребившего цвет нации"...

Эту версию событий нам вбивают в головы уже более полувека. Об этом твердят школьные учебники, написаны целые библиотеки, сняты фильмы и телесериалы. И все это - либо полуправда, либо прямая ложь!

Александр Елисеев проводит решительную ревизию советского прошлого, пересматривая прежние взгляды и представления, раскрывая тайный смысл "переломного 37-го", разгадывая одну из главных тайн отечественной истории:

Кто на самом деле развязал "большой террор"?

Зачем Сталину понадобилось уничтожать армейскую и партийную "элиту"?

Существовал ли в реальности антисоветский заговор?

Считать ли массовые репрессии "сталинским произволом" - или вынужденной, хотя и болезненной, но совершенно необходимой мерой?

Была ли "великая чистка" 1937 года злом - или благом для страны? И «оптимистическую трагедию» 1937 года не понять без учета внешнего фактора – потому что Сталин противостоял не только оппозиции внутри страны, но и могучим враждебным силам, действовавшим из-за рубежа. Они стояли за антисталинским путчем в начале Великой Отечественной. Они изо всех сил «раскачивали лодку», мечтая превратить советский народ в стаю «бандерлогов», свергнуть «партию власти», спровоцировать новую Гражданскую войну и окончательно разграбить Россию. Как Сталину удалось сорвать заговор глобалистов и сломать хребет «пятой колонне». . . В нынешних «оранжевых революциях» нет ничего нового – Запад использует эти грязные методы против России вот уже больше века. Это они сплотились вокруг иуды Троцкого под кровавым знаменем Интернационала, пытаясь заразить Советский Союз «оранжевой чумой». Они мешали сближению Москвы с Берлином и в конце концов натравили Гитлера на СССР.