Ихтиандр или рыбалка в лунную ночь

Возвращаюсь к своим рассказам про события, которые происходили со мной во времена СССР, когда я был или беззаботным пацаном, или студентом ВУЗа, или участником геодезической экспедиции... Возможно, эти рассказы отвлекут вас на время от печальной действительности.

В этой статье я расскажу о своём приключении на ночной рыбалке, где я на собственном опыте убедился, что язь - рыба сильная или, по крайней мере, сильным было то, что мне попалось на крючок.

Это приключилось на одной из Сибирских рек, куда я приехал с родителями, которые работали в геодезической экспедиции. Как-то вечером, взяв пару удочек, я отправился на рыбалку. Идти было недалеко: спустился по тропе с довольно высокой кручи, пересек грунтовую дорогу, и вот она река.

У берега плескались несколько лодок, привязанные к вбитым в землю колышкам. Забравшись в одну из них, я стал рыбачить. На этот раз рыбалка мне не удалась. Клевала разная мелочь, которую я отпускал обратно. Просидев таким образом почти два часа, я стал собираться домой.

Смотав удочки, иду по тропинке в гору. Вдруг, слышу сзади топот, оборачиваюсь. Меня догоняет незнакомый парнишка и еще издалека с придыханием говорит: «Привет. Слушай, одолжи удочку?!» Я несколько растерялся и спрашиваю: «Зачем тебе удочка-то, ночь на дворе?» «Там язь клюёт», - отвечает он.

Против такого весомого аргумента мне было нечего возразить. Я протянул ему одну из удочек и пошёл за ним к месту, где по его утверждению клевал язь. Ночь на удивление была светлая. На небе ни облачка, и огромная луна освещала местность.

Парнишка привел меня к деревянному парому, который стоял вплотную к берегу. Глубина, как говориться, была с ручками и начиналась в метре от берега. Это и позволило парому пристать так близко. Парень ловко залез на паром, подошел к небольшой загородке у края и закинул удочку в воду. Ловил он, как оказалось, на тесто.

На паром вместе с ним я не полез, а усевшись на дно перевернутой поблизости лодки, стал наблюдать. Луна луной, но подробностей я рассмотреть не мог. Через пару минут раздался громкий, усиленный ночной тишиной, всплеск и все стихло. «Кранты моей удочке», - подумал я и точно, парень сконфуженно протянул мне удочку с оборванной леской, с надеждой поглядывая на вторую.

«А вот фиг ты угадал. Сам буду ловить», - подумал я и полез на паром. Я надеялся на успех, тем более что леска на второй удочке была раза в два толще. Сделал из теста катышек, нацепил на крючок и забросил его в воду, держа удочку обеими руками.

Не прошло и несколько секунд, как я почувствовал сильный рывок. Затем раздался оглушительный всплеск, огромное тело выпрыгнуло из воды и, сверкнув чешуей в лунном свете, полетело назад в воду. А за ним с парома полетел в воду и я, так и не выпустив удилище из рук. Это было почти как в песне Высоцкого: «Рывок, полёт, нырок и 2.12 теперь уже мой пройденный этап!»

Правда, хвалиться мне было нечем, так как домой я пришёл весь мокрый, без улова и только с одной, да ещё и порванной удочкой. А может это был и не язь, а пресноводная акула или местный Ихтиандр, который решил вот так со мной поиграть?!

Остальные рассказы можно прочитать здесь: Рассказы Сергея Легкова.