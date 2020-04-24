Ангел в погонах. «Русский человек спас нас всех, он тут святой!»

В Праге только что демонтировали монумент маршалу Коневу, в Польше массово сносят надгробия советских солдат. На фоне общей истерии последних лет в Восточной Европе затерялось одно сообщение – в маленькой венгерской деревне на деньги местных жителей установили памятник неизвестному советскому офицеру…

До населённого пункта Надьбарачка от Будапешта ехать прилично – два с половиной часа. Небольшой посёлок близ границы с Сербией, 2300 человек населения. Идёшь по главной улице – ничего примечательного: есть обветшавшие дома, есть новые.

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В центре – старинная церковь, отреставрированная, как надо: на это средств не жалеют.

Именно тут 13 ноября 1944 года произошёл инцидент, который тогдашние обитатели Надьбарачки запомнили на всю жизнь. В деревню вошли югославские партизаны, но их отряд вскоре обстреляли появившиеся вдруг в небе немецкие самолёты. Разгневанные повстанцы обвинили местных венгров: это они якобы подали радиосигнал люфтваффе – ведь Венгрия тогда официально была союзником нацистской Германии.

Всех до единого жителей (2000 человек), включая стариков и детей, югославы согнали к церкви, поставили вокруг пулемёты, и командир партизанского отряда (женщина в военной форме) заявила: сейчас «предателей» казнят за «коллаборационизм». Люди уже попрощались с жизнью, когда внезапно в центр Надьбарачки въехала машина с советским военным патрулём.

День второго рождения

– У нас многие до сих пор уверены – это был ангел Господень… Но, правда, в форме офицера Красной армии, – улыбается староста Иштван Андраш Беги. – Некоторые жители впоследствии клялись, что вокруг головы русского блистало сияние, словно у святого. А вы представьте себе состояние сельчан – они закрывают глаза детям, стоят на коленях перед пулемётами, и тут происходит чудесное спасение. Офицер потребовал от разозлённых партизан прекратить самосуд и отпустить невинных людей. Он сказал: «Да, Венгрия воюет за Гитлера. Но какие у вас доказательства их вины, чтобы скопом убивать мирных жителей и тем более детей?! Освободите всех немедленно!» Авторитет Советской армии в то время был столь высок, что партизаны и не подумали возражать одинокому патрулю РККА, хотя в отряде насчитывалось 4000 человек. Русский строго сказал, что обязательно приедет снова и проверит ситуацию. Но югославы не осмелились нарушить его приказ. Этот день считается днём нашего второго рождения.

Идея поставить памятник спасителю витала в Надьбарачке давно, но к 65-летней годовщине события жители деревни взялись за дело серьёзно. Объявили сбор денег – кто сколько сможет. Откладывали по копейке – свою лепту внёс каждый человек. Крупную сумму перевёл даже один сербский бизнесмен. 13 ноября 2009 года в селении при стечении народа торжественно был открыт обелиск. Надпись на нём гласит: «Кровавую бойню божьим чудом остановил командир советского военного патруля. Мы выражаем благодарность ему и Всевышнему за чудесное спасение». К тому времени почти во всей Восточной Европе – в Чехии, Польше, Прибалтике да и самой Венгрии – убирали памятники советским солдатам. Где-то трусливо, под покровом ночи, а где-то и помпезно, с участием прессы и телекамер. А тут люди на свои сбережения берут и ставят монумент представителю «оккупационной армии», громко заявляя: он их спаситель, ангел, посланец небес, святой. Разумеется, у многих чиновников в Венгрии произошёл «разрыв шаблона». «Мы знали, что не будем поняты – наше действие считают непопулярным, – признаёт староста Надьбарачки Иштван Андраш Беги. – Представители властей никак не поучаствовали в финансировании мероприятия. Но мы хотели отблагодарить нашего спасителя». Меня приглашают в дом одного из старейших жителей деревни – 94-летнего Иштвана Матаца, который тогда стал свидетелем драмы у церкви. Было парню 18 лет…

«Заслонил жителей собой»

– Партизаны тогда наняли жителей с подводами, дабы передвигаться дальше, – вспоминает Иштван Матац. – Я управлял лошадьми. Внезапно прилетели два немецких самолёта, начался шквальный обстрел из пулемётов. Моя подвода завалилась в канаву, я был ранен в ногу. Не обращая внимания на рану, партизаны притащили меня к церкви, заставили лечь на землю – югославы были в бешенстве. Они твёрдо уверились, что это мы предупредили нацистов, хотя впоследствии выяснилось – из деревни радиосигналов и не поступало. Помню ли я офицера Красной армии? Да, конечно. Высокий, со светлыми волосами. С возрастом вот затрудняюсь… Мне в восемнадцать сорокалетние виделись глубокими стариками. Тогда мне показалось – русскому лет 60 на вид… Но в реальности, думаю, ему едва за 40 перевалило. Он действовал решительно и властно, встал перед церковью, заслоняя жителей собой. Вот вы человек молодой, посмеётесь, а я вам скажу: это правда был посланец Господа. Просто тогда ему пришлось надеть мундир с погонами.

Исполин, красавец, богатырь

У Иштвана Матаца есть справка о ранении, бумагу в госпитале выдала советский врач Хорошева, лечившая молодого венгра, – это тоже доказательство отношения Советской армии к местным жителям. У памятника всегда лежат свежие цветы, и обитатели Надьбарачки мечтают выбить на камне имя своего спасителя, установить его фото. «Не по памяти же лицо рисовать, – вздыхает староста села. – Хотелось бы возносить молитвы за этого человека. Может быть, у нас получится установить его личность через «Аргументы и Факты»?» Узнать имя советского офицера сельчане стараются давно – увы, не получается. Делали запрос в посольство России, пытались выяснить в архивах – вообще никакой информации. Советская воинская часть покинула Надьбарачку довольно быстро и ушла на север – наступать на Будапешт, занятый нацистами. Очевидцы события 13 ноября 1944 года дают разные описания: у кого-то «ангел»-красноармеец выглядит мальчишкой, у кого-то он совсем старый, у кого-то блондин, брюнет, рыжий… Люди были в таком сильном потрясении, что всем после спасения он представлялся по-своему: исполином, красавцем, чудо-богатырём. В общем, как в стихах Самуила Маршака: «ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы». Прошло уже много лет, установить настоящую внешность этого человека, выяснить его имя трудно. Да что там – почти невозможно, но…

Нас ведь с вами миллионы, ребята. Согласитесь, случай действительно уникальный: в маленькой деревушке, в глубинке небольшой республики люди на свои деньги поставили памятник воину Красной армии, а ведь в упомянутых выше странах Европы монументы в честь освобождения от нацизма сносят, перетаскивают на окраины городов, оскверняют, замазывают краской. И тут подобный поступок – от души, от сердца, желание поблагодарить русских за спасение. Где в Восточной Европе ещё может быть такое – чтобы бывшие соратники по «социалистическому лагерю» помнили наши заслуги, преклонялись, говорили «спасибо»? Я обращаюсь ко всем гражданам России: давайте найдём неизвестного спасителя деревни Надьбарачка в Венгрии. Быть может, в госархивах РФ остались сведения, что за часть находилась рядом с Надьбарачкой 13 ноября 1944 года и есть ли фотографии её командиров. Мы сделаем благое дело – поможем настоящему герою, спасителю тысяч человек, обрести имя на памятнике. Русский это, украинец, грузин, белорус, узбек – совсем неважно. Главное, что он являлся офицером Советской армии…

Автор: Георгий Зотов

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