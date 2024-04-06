Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.85

Продолжаю выкладывать портреты на которые не было описаний. Выложу только трех Героев, поскольку много дополнительных материалов. Портреты этих героев были у нас тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Кузьминов Сергей Игоревич



Как стало известно телеканалу "Первый Тульский", в ходе специальной военной операции на Украине погиб заместитель командира 106-ой гвардейской воздушно-десантной краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

Полковник Сергей Кузьминов был заместителем командира 106-ой гвардейской воздушно-десантной краснознамённой ордена Кутузова дивизии. Военнослужащий участвовал в спецоперации с первых дней и образцово выполнял свои обязанности. Военнослужащий ранее был награжден Орденом Мужества. Сослуживцы вспоминают его как исключительно порядочного и честного командира, который выполнил свой долг до конца. Погиб 9 июля 2022 года.

https://1tulatv.ru/novosti/177505-9-iyulya-na-donbasse-pogib...

Сергей Игоревич Кузьминов родился в городе Ульяновске, в семье военнослужащих. Школьные годы Сергей провел в средней общеобразовательной школе № 31 имени Героев Свири, города Ульяновска. После окончания школы поступил и в 2006 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана Хмельницкого. После окончания высшего военно-технического училища Сергей начал свой офицерский путь в 31-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. До начала Специальной военной операции на Украине проходил военную службу в Туле в должности заместителя командира по тылу 106-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

За годы военной службы Сергей Кузьминов участвовал в боевых операциях по урегулированию конфликта в Грузии в 2008 году и по возвращению Крыма в 2014 году. В спецоперации участвовал с первых дней. В роковой день, 9 июля 2022 года, у города Алчевска (территория Луганской Народной Республики) полковник воздушно-десантных войск, заместитель командира 106-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Тула) Сергей Кузьминов героически погиб при исполнении воинского долга. Похоронен с воинскими почестями 13 июля 2022 в Ульяновске. Ему было 38 лет.

Награды и звания

Орден Мужества

За заслуги перед Российской Федерацией дважды удостоен ордена Мужества. Второй раз — посмертно.

Память

3 сентября 2022 года была открыта мемориальная доска в СОШ № 31 имени Героев Свири в память о Сергее Игоревиче Кузьминове, выпускнике школы, погибшего при исполнении обязанностей СВО на Украине. Фото ниже.

В преддверии Дня Победы, 5 мая 2023 года, в рамках реализации патриотического проекта «Парта Героя» в школе № 31 имени Героев Свири города Ульяновска открыли парту героя Сергея Игоревича Кузьминова. Это не та самая парта, за которой учился Сергей Кузьминов. На современный вариант нанесены его портрет, награды и основные моменты биографии. Фото ниже.

2 июня 2023 года глава Ульяновска Александром Болдакиным подписал постановление № 558 о присвоении улице, расположенной между улицами Фестивальной и Лесной в посёлке Ленинском в Заволжском районе Ульяновска, наименование «Гвардии полковника Сергея Кузьминова».

10-14 декабря 2023 года по инициативе ветеранов боевых действий и преподавателей Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Ульяновском государственном педагогическому университете имени И. Н. Ульянова и в средней школе № 17 города Ульяновска, как и в других образовательных организациях Ульяновска, был проведён Урок мужества на примере жизненного пути и служебной деятельности кавалера двух орденов Мужества, участника Специальной военной операции, Гвардии полковника Сергея Игоревича Кузьминова.

В посёлке Ленинский Заволжского района одна из улиц теперь будет носить имя гвардии полковника Сергея Кузьминова. Соответствующее постановление подписал глава Ульяновска Александр Болдакин.

Новая улица расположена на участке между улицами Фестивальной и Лесной.

Гвардии полковник, заместитель по тылу 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, выпускник УВВТУ Сергей Игоревич Кузьминов погиб в июле 2022 года в ходе проведения СВО. За проявленные самоотверженность и отвагу его дважды отметили орденами Мужества.

https://znanierussia.ru/articles/Кузьминов,_Сергей_Игоревич

Кузьминову было 40 лет. В 2006 году он окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана Хмельницкого. Проходил службу в Туле. В спецоперации на Украине участвовал с первых дней - сообщил рязанский портал Ya62.ru:

https://ya62.ru/news/society/na_ukraine_pogibli_dva_polkovni...

В гимназии №31 на парте Героя - имя и портрет выпускника школы Сергея Кузьминова. Кавалер двух орденов мужества, гвардии полковник погиб 9 июля 2022 года при исполнении воинского долга на спецоперации. Жена Героя. На встречу с учениками пришли его сослуживцы, родные и близкие. 3 сентября 2022 года на школе, в которой учился Сергей, открыта не только парта Героя, но и мемориальная табличка



Некоторые фото из ролика в сети ВК https://vk.com/wall-106160452_325993

Кутузов Роман Владимирович

ИА SakhaNews. Генерал-майор Роман Кутузов погиб около населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР в ходе российской спецоперации. Об этом в воскресенье, 5 июня 2022 года, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram.

"...опять генерал повел в атаку людей. Как будто полковников мало (майоров, капитанов, сержантов…). А с другой - Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом повыше... На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине.

Ром, Царствия тебе небесного. Ты ушел, как солдат, как воин. Не всякому это дано", - написал Александр Сладков.

За время службы Роман Кутузов был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу», сообщает Lenta.ru.

Друзья погибшего на Украине генерал-лейтенанта Романа Кутузова просят увековечить его память на родине во Владимире

Вопрос об увековечивании памяти погибшего в ходе специальной военной операции генерал-лейтенанта Романа Кутузова власти города Владимира, в котором будущий военачальник провел детские и юношеские годы, готовы рассмотреть в ближайшее время.

НОВОСТИ Автор: Дмитрий Артюх 7 июня 2022 фото vl.ru

Вечером 5 июня стало известно, что на территории Украины, в ходе специальной военной операции погиб российский генерал-майор Роман Владимирович Кутузов. По словам военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, сообщившего о гибели военачальника, генерал принял смерть, лично ведя подчиненных в атаку. Гибель офицера подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Из открытых источников известно, что Кутузов родился в 1969 году, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. На сайте Минобороны Кутузов последний раз упомянут в июле 2020 года в статусе начальника штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», а также медалью «За отвагу».

Роман Кутузов был посмертно награжден Золотой Звездой Героя России, указом президента Путина ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

7 июня генерал Кутузов был с воинскими почестями похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. В тот же день член Общественной палаты Владимирской области и Общественной палаты Российской Федерации, депутат Законодательного Собрания Владимирской области третьего, четвертого, пятого и шестого созывов Сергей Бородин на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил, что Роман Кутузов имел непосредственное отношение к Владимирской области: будущий военачальник родился и провел детские годы во Владимире.

«Сегодня мы провожаем в последний пусть нашего товарища, героически погибшего во время спецоперации на Украине, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Он был нашим земляком, учился вместе со мной в 9 школе города Владимира на год старше. Мы дружили, вместе занимались спортом. Роман был человеком чести, сильным, справедливым, честным и порядочным человеком», - написал Сергей Бородин.

Эту информацию Сергей Бородин подтвердил Зебра ТВ в телефонном разговоре. Он рассказал, что на похороны генерала в Мытищи из Владимира прибыла целая делегация: родственники, одноклассники и друзья военачальника.

По мнению Сергея Бородина, память о Романе Кутузове должна быть увековечена во Владимире. Бородин сообщил Зебра ТВ, что речь об этом у него уже шла с главой областного центра Андреем Шохиным и градоначальник выразил понимание.

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/druzya-pogibshego-na-ukrain...

В Мариуполе Турчак и Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в пресс-службе партии.

«"Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным открыл памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе. Герой России погиб, защищая Мариуполь, 5 июня 2022 года", - сказано в сообщении.

Памятник установлен у школы, которая теперь также носит его имя.

"Роман Кутузов командовал первым армейским корпусом, который внес значительный вклад в освобождение Мариуполя. Корпус одним из первых заходил в город. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий русский солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русского мира на этой земле было смыслом всей жизни. Он погиб как солдат. Сегодня город восстанавливается и живет", - заявил Турчак.

По словам Пушилина, освобождение исконно русских земель Донбасса явило народу настоящих героев современности – "достойных воинов, которые верой и правдой служат Родине, отдают свои жизни за Россию".

Школе в Мариуполе присвоили имя командующего 29-й армией генерал-лейтенанта Романа Кутузова

Ее недавно отремонтировали (24 июля 2023 года) Бюст Романа Кутузова находится у входа в школу

Источник: телеграм-канал правительства ЗабайкальяШколе № 7 в городе Мариуполе, ремонт которой недавно закончили, присвоили имя командующего 29-й армией генерал-лейтенанта Романа Кутузова, сообщили 24 июля в телеграм-канале правительства Забайкальского края. Источник: телеграм-канал правительства Забайкалья

— Недавно отремонтированной школе № 7 в Мариуполе присвоено имя нашего героя, командующего 29-й армией генерал-лейтенанта Романа Кутузова. О его подвиге здесь напоминает не только мемориальная доска, но и бронзовый бюст на гранитном постаменте у входа в школу, — написали в публикации. Бюст у входа в школу посетила делегация губернатора Забайкалья Александра Осипова. Александр Осипов 19 июля отправился в Старобешевский район ДНР, в котором Забайкалье курирует восстановление детсада и скважины. Губернатор региона пробудет там 20 и 21 июля.

Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова объяснила, почему регион помогает новым субъектам России, — краю разрешали этого не делать на правах одного из небогатых субъектов РФ.

Роман Кутузов в Забайкалье был начальником Окружного учебного центра в Песчанке и начальником штаба — заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. А 5 июня 2022 года уже в должности заместителя командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа он героически погиб при выполнении боевой задачи. В память о Романе Кутузове выпущена почтовая марка. Памятник Герою России генерал-лейтенанту (звание присвоено посмертно) Роману Кутузову, который служил в Забайкалье, открыли в городе Мариуполе в апреле.

https://www.chita.ru/text/culture/2023/07/24/72524645/ https://www.chita.ru/text/society/2023/04/16/72224309/

Роман Владимирович Кутузов родился 16 февраля 1969 года в городе Владимире. Учился во владимирских школах №23 и №9.

С 1986 по 1990 год — курсант Рязанского высшего военного командного училища связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова. По окончании училища — на службе в Воздушно-десантных войсках. Проходил военную службу на должностях от командира взвода до заместителя начальника мобильного узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ.

В 1999 году окончил Военную академию связи, по окончании которой назначен начальником Воздушного пункта управления ВДВ. С 2002 по 2008 год — командир 38-й гвардейской бригады управления, служил помощником командующего ВДВ по работе с личным составом — начальником отдела по работе с личным составом ВДВ.

В 2015 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, после чего проходил службу в Восточном военном округе начальником 212-го гвардейского окружного Венского орденов Ленина и Кутузова учебного центра танковых войск (посёлок Песчанка Забайкальского края). После гибели командарма В. Г. Асапова временно (с октября 2017 по август 2018 года) исполнял должность командующего 5-й общевойсковой Краснознамённой армией (город Уссурийск, Приморский край).

С 2018 года – врио командующего, затем начальник штаба 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (город Чита, Забайкальский край), начальник штаба общевойскового объединения Восточного военного округа. В 2019 году принимал участие в военной операции в Сирии, которую Россия проводит с 2015 года против международных террористических формирований, командовал группировкой российских войск.

К 2022 году занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (город Новочеркасск Ростовской области).

С 24 февраля 2022 года участвовал в российской специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики. Командовал 1-м армейским корпусом ДНР, в который входили пять бригад и три полка. Его позывной – «Туман».

5 июня войска его корпуса вели бои с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) за посёлок Николаевка Попаснянского района ЛНР, имевший стратегическое значение для блокировки трассы Бахмут – Северск, по которой националисты получали боеприпасы, а также имели возможность в случае необходимости отступить для передислокации. Прорвавшие оборону противника союзные войска вышли на перекрёсток трассы, однако встретили мощную контратаку националистов. Штабная группа на бронетранспортёре и двух бронеавтомобилях «Тигр» в сопровождении станции связи выдвинулась в направлении передовой. Генерал-майор Кутузов, находившийся в одной из машин, попал под обстрел ВСУ и получил смертельные ранения.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-лейтенанту Кутузову Роману Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен 7 июня на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах (Московская область).

Генерал-лейтенант (06.06.2022, посмертно).

Память

Во Владимире имя Романа Кутузова присвоено средней общеобразовательной школе №9. На здании школы установлена мемориальная доска.

27 июля 2022 года Совет народных депутатов города Владимира принял решение о переименовании улицы Парижской Коммуны в улицу Кутузова.

В декабре 2022 года выпущена почтовая марка с изображением Романа Кутузова.

9 декабря 2022 года на Аллее Славы в микрорайоне Чкаловский города Щёлково Московской области установлен бюст.

16 февраля 2023 года во Владимирском филиале РАНХиГС открыт бюст.

15 апреля 2023 года в Мариуполе открыли памятник у школы №7, которая также носит его имя.

https://bie.vlsu.ru/9may/valiulina/

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32769

Бюст во Владимире

Осокин Алексей Николаевич Раненный снайпером продолжал командовать ротой до потери сознания. Герои нашего времени – Алексей Осокин

2 августа на аллее по ул.Гончарова по инициативе администрации Ульяновска разместили портреты 12 десантников 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Все они героически погибли во время спецоперации на Украине. Указом президента России бойцы посмертно награждены орденом Мужества.

Биографию и подвиги десантников вынесем в цикл публикаций. Информация предоставлена 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригадой с разрешения родственников. Осокин Алексей Николаевич – командир 2-го десантно-штурмового батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии майор.

Родился 2 сентября 1989 года в городе Карцаг (Венгрия) в семье военнослужащего. Учился в школе села Лебяжье Камышинского района Волгоградской области, где до 2004 года служил его отец. В 2004 году семья переехала в город Орехово-Зуево Московской области, а Алексей поступил в Ульяновское суворовское училище, в котором прежде учился его старший брат.

С 2007 года – в Вооружённых силах Российской Федерации, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В период учёбы во 2-й роте активно занимался гиревым спортом, пулевой стрельбой. Дважды принимал участие в параде Победы на Красной площади Москвы. Окончил училище с отличием в 2012 году.

По завершении учёбы направлен в 31-ю отдельную гвардейскую десантноштурмовую ордена Кутузова бригаду (пункт дислокации – город Ульяновск), где два года служил командиром парашютно-десантного взвода. Принимал участие в операции 2014 года по присоединению Крыма к России. В 2014 году переведён в 51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый ордена Суворова полк имени Дмитрия Донского 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии (город Тула) на должность заместителя командира парашютно-десантной роты; в том же году назначен командиром роты 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка (город Рязань) в составе той же дивизии; далее был назначен заместителем командира парашютно-десантного батальона 137-го полка.

Дважды, в 2019 и 2020 годах, находился в командировке в Сирии, где Россия с 2015 года проводит военную операцию против международных террористических формирований. В сентябре 2021 года вернулся в Ульяновск, где назначен командиром десантно-штурмового батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Участник специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, выполнял боевую задачу по освобождению Гостомеля. По информации администрации Орехово-Зуевского округа, в начале марта при попытке вывезти раненых солдат из-под огня националистов был ранен вражеским снайпером, после чего продолжал командовать ротой, пока не потерял сознание. Был эвакуирован боевыми товарищами с поля боя под огнем противника и доставлен в медицинский пункт, однако спасти майора не удалось.

Алексею было 32 года.

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Осокину Алексею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в городском округе Мытищи (Московская область).

19 июля семье героя вручили медаль «Золотая Звезда».

3 марта посмертно награждён орденом Мужества.

2 августа 2022 года в Орехово-Зуево на доме №18 по улице Северная, где жил Осокин, установили мемориальную доску. https://ulpressa.ru/2022/10/04/%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b...

Знание. Вики выложила биографию Осокина Алексея:

https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0... Командир 2-го десантно-штурмового батальона 31-й ОДШБ ВДВ Алексей Осокин был одним из тех 300 десантников, которые с 24 февраля вели бои за украинский аэропорт Гостомель. Осокину из этой боевой операции выйти живыми не удалось. Завтра, 21 октября, на доме в Орехово-Зуеве, где жил Алексей, откроют мурал с его изображением. ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ https://ozmo.ru/article/v-orehovo-zuevskoj-shkole-no12-poyav...

Сегодня утром отец Алексея Николай Осокин вернулся из орехово-зуевской школы №17, где присутствовал на открытии парты Героя.

— Торжественно все прошло, – говорит Николай Леонидович. – Директор плакала. Дети читали патриотические стихи и рассказывали биографию Леши. Биографию, которая кончилась в аэропорту Гостомель….

Бои за аэропорт Гостомель были настолько уникальными, что наверняка войдут в анналы военной истории.

В самый первый день начала спецоперации, 24 февраля, на взлетное поле приземлилось несколько вертолетов, из которых высадились около трехсот солдат 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В их числе был и командир батальона Алексей Осокин. Бои за аэропорт велись несколько дней. 3 марта в ходе ожесточенного боя трое бойцов из батальона Осокина были ранены. Они лежали на открытой местности под перекрестным огнем и даже не имели возможности уползти в безопасное место. Алексей вскочил в БМД (боевая машина десанта) и поехал эвакуировать попавших в беду товарищей. В момент, когда он перетаскивал одного из раненых в машину, Осокина сразила пуля снайпера.

Алексей пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти жизни товарищей. За этот подвиг президент РФ Владимир Путин присвоил десантнику из Орехово-Зуева звание Героя России. МИЛЫЕ, ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ? – Леша никогда не мечтал стать военным, – признается отец героя Николай Осокин. – Он просто с детства знал, что будет им.

Николай Леонидович всю жизнь прослужил в авиации, его с семьей помотало по всему миру. Алексей и родился в Венгрии, в 1989 году – это был год вывода советских войск из Европы. Осокины с младенцем на руках вернулись в СССР.

Их сыновья Леша и Дима, еще будучи совсем маленькими, решили пойти по стопам отца. В Орехово-Зуево семья переехала в 2004 году, когда Николай Леонидович вышел в отставку. Алексей тогда окончил Суворовское училище и поступил в Рязанское десантное. После диплома юношу зачислили в прославленную Тульскую дивизию ВДВ.

Весной 2014 года Алексея направили в Крым – поддерживать безопасность во время проведения референдума о присоединении к России.

– Сын мне рассказывал, как был поражен, когда к ним побежали крымские бабушки с блинами и пирожками, обнимали, целовали, плакали и говорили: «Милые, где же вы раньше были? – вспоминает Николай Осокин. – Леша признавался, что сначала не ожидал от крымчан такой поддержки.

Обязанностью отряда Осокина тогда было блокировать одну из украинских воинских частей, дислоцированных в Крыму. По словам Николая Леонидовича, до боестолкновений дело не дошло, все удалось решить мирными переговорами с украинскими военными. Те тоже не хотели крови. БЫЛ «ЖЕНАТ НА АРМИИ»

Потом у Алексея были две командировки в Сирию. Из первой он привез медаль Суворова.

– А вот за что он награду получил, я даже и не знаю, – разводит руками отец.

– Сын мне ни слова о командировках не сказал. Только то, что очень жарко там было. Не хотел нас волновать. Вот и в этот раз, когда в феврале его отправили на учения в Белоруссию, он даже не сообщил нам об этом. Только 22 февраля прислал мне и матери эсэмэски, что теперь может общаться только по кнопочному телефону.

Это был последний раз, когда Алексей вышел на связь с родителями. А 5 марта Дмитрий Осокин, который служит полковником в Москве, позвонил и сообщил, что брата больше нет. Ему это передали по каким-то очень закрытым каналам. Даже подробности самой гостомельской операции, во время которой погиб Алексей, до сих пор находятся под грифом «Секретно». Алексей за свои 32 года так и не женился.

– Он все ждал свою ту самую, единственную, – вздыхает отец.

– Да и времени у него особо не было на личную жизнь. Всегда пропадал на службе. То учения, то командировки. Леша говорил, что «женат на армии». ПАМЯТЬ НАВСЕГДА

11 июня ему было присвоено звание Героя России. 2 августа, в день ВДВ, на доме, где он жил с родителями в Орехово-Зуеве, установили мемориальную табличку. (Вот тут об открытии мемориальной таблички: https://oz-blago.ru/novosti/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D...)

А завтра, 21 октября, состоится торжественная церемония открытия мурала с изображением Алексея Осокина.

– Художник, Илья Демченко, работает с душой, – говорит Николай Леонидович. – Постоянно со мной советуется. Постоянно со мной советуется. Просит фотографии наград, фото Леши, чтобы все детали с точностью выписать. Из-за дождливых дней, во время которых пришлось прервать работу, художник может не успеть полностью завершить мурал к пятнице, как изначально планировалось. Но церемонии, на которой родственники, друзья Алексея Осокина, городские чиновники, депутаты областной и Государственной думы почтят его память, это не помешает.

– Служение Алексея Осокина Родине, его подвиг под Гостомелем, то, как он бился в окружении, как, рискуя собой, спасал боевых товарищей – обо всем этом мы должны помнить, – поясняет глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий. – Чтобы эта память всегда была ярким примером доблести и мужества для всех нас, мы откроем мурал на доме, где живут родители майора Осокина.

Автор: Анна Соколова

https://mosregtoday.ru/news/soc/pozhertvoval-zhiznyu-radi-sp...

Сам мурал

https://infokam.su/na-stene-podmoskovnoj-mnogoetazhki-otkryl...

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ «Надеюсь, придет время, и подробности того боя станут известны всем, — говорит отец Героя, житель Орехово-Зуева Николай Леонидович Осокин.

— Мы также пока знаем лишь то, что и все, ну и немного от его товарищей».

Последний раз Алексей прислал смс родителям 22 февраля. Писал, что у него все хорошо. А 24-го был в числе первых, кто десантировался с вертолетов в Гостомель, захватил аэродром и два дня удерживал его в окружении противника до прихода подкрепления.

О том, зачем была нужна эта операция, ходит много слухов. Но если смотреть на нее комплексно, то российские военные выполнили несколько важных задач: захват аэродрома, отвлечение внимания ВСУ от наступления на Донбассе и создание паники у киевского режима. Выполнили они эту задачу с честью, после чего отошли на свои позиции. По сути, Гостомельская операция очень похожа на Ржевскую битву 1942 года, в ходе которой советские войска отвлекали силы фашистов от сражения за Сталинград.

«Против российского десанта в Гостомеле действовало одно из наиболее подготовленных соединений украинской армии — отборная бригада, — продолжает Николай Леонидович.

— Атаковали в основном ночами, а днем артобстрелы. Но наши выстояли, закрепились и развивали наступление. А погиб Алеша вечером 3 марта уже в самом поселке Гостомель. Одна из рот его батальона попала в сложную ситуацию — трое его сослуживцев попали в засаду под перекрестный огонь украинских войск и получив ранения , потеряли возможность продолжать бой в основном составе роты. Не раздумывая Алексей с экипажем боевой машины(БМД-4М) под непрекращающимся огнем противника приступил к эвакуации боевых товарищей. Выстрел в спину. Алексей получив ранение продолжал управлять боем пока не потерял сознание. Своего командира пытались спасти. Но ранение оказалось не совместимым с жизнью. были раненые. Как говорят сослуживцы, по ним работало много снайперов. Один не промахнулся, были и осколки...»

При этом отец Алексея вспоминает, что в ночь с 3 на 4 марта ему не спалось, то задыхался, то сердце колотилось как сумасшедшее. Вышел на кухню, посидел. Вроде отлегло...

В СУВОРОВСКОМ ЕГО УВАЖАЛИ

Семья Осокиных переехала в Орехово-Зуево в 2004 году, сразу после окончания службы в армии Николая Леонидовича. В этом же году Алексей поступил в Ульяновское суворовское училище. Старший сын, Дмитрий, к тому времени учился в военной академии имени Жуковского.

На вопрос, почему именно Ульяновское, Николай Осокин отвечает:

«Так было ближе к месту моей службы в селе Лебяжье под Камышином Волгоградской области. К тому же старший сын ранее учился в этом суворовском училище. Ездили к нему вместе с Алексеем».

Гарнизонная жизнь многое дает мальчишкам: это и понимание, что такое армейская служба, ответственность, мужская дружба. Школа села Лебяжье была одна на всех — гарнизонных и местных. Причем дружили по-настоящему. И после того, как в марте случилась беда, ребята из Лебяжьего одними из первых звонили родителям Алексея.

«Когда он поступил в суворовское училище, гордость, конечно, за него была, — вспоминает Николай Леонидович.

— Парень с головой, добрый, честный, хорошо учился. И по жизни неконфликтный, правда, не особо разговорчивый. В суворовском его уважали. После окончания учебы поступил в Рязанское десантное училище». — Вы военный человек. Прекрасно понимаете, что одно дело — служить на аэродроме и другое — быть десантником, артиллеристом. Всегда гораздо ближе к боевым столкновениям, опасностям. Вы об этом говорили с сыном перед поступлением в Рязанское десантное или во время его службы?

— Нет, таких разговоров не было. Хотя, конечно, думал. И жена переживала. Особенно за парашютные прыжки, форсирование рек, испытания техники, в которых Алексей принимал участие. Правда, он про службу особо и не рассказывал. Так, иногда про интересные случаи, и все.

А их, интересных случаев, было много, если учесть, как начиналась, а затем и проходила служба офицера-десантника Осокина. После училища направление в Ульяновскую десантную бригаду командиром взвода. Через два года перевод заместителем командира роты в Тулу. Следом возвращение в Рязань уже командиром роты, где Алексей Осокин затем становится заместителем командира парашютно-десантного батальона. За это время дважды был в командировке в Сирии, причем на вопросы матери о том, как там, отвечал, что все нормально, только жарко. Командиром батальона Алексей был назначен осенью 2021 года в 32 года. И опять же в Ульяновске.

В ПЕРСПЕКТИВЕ — АКАДЕМИЯ

— Никогда ни на кого, ни на что не жаловался, — продолжает разговор отец Алексея.

— Плохо ни о ком не говорил. Я считаю, что это хорошая черта характера. В общем, обычный парень, мой сын, которым я горжусь.

— А в отпуске он что делал?

— В отпуск он практически всегда приезжал домой, в Орехово-Зуево. И что зимой, что летом — режим был один и тот же: первый день — поездка в сторону Амазонки и дальше на Войново бегом, следующий день — во дворец спорта «Восток» заниматься силовыми упражнениями и плавать в бассейне. Нет, он не одиночка по натуре. Но ко всему подходил очень ответственно. В том числе и к женитьбе. Говорил, что жениться — не проблема. А потом что? Ведь жена должна понимать специфику службы десантника. Они же не сидят на месте. Постоянные командировки, учения, сборы. Так и не успел жениться. В планах была академия, куда он думал поступать в 2023 году.

ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛ, НА ЧТО ШЕЛ

— Кто вам сообщил о гибели сына?

— Старший сын. Он служит в Москве, вызвали 5 марта, сообщили.

— А когда узнали о присвоении Алексею звания Героя России?

— Это уже его товарищи рассказывали. Затем командование ВДВ представило Алексея к званию Героя. Я не знаю, какая там была обстановка. Но знаю точно, что, когда надо было выручать товарищей, он по-другому поступить не мог. Думаю, Леша прекрасно понимал, на что шел. Ведь там они были единым целым. Награду Алексея Осокина его родителям в Главном управлении кадров Министерства обороны России вручил генерал Николай Панков.

https://antimaydan.info/2022/09/vystrel_v_spinu_poslednyaya_...

Ролик, посвященный Алексею Осокину:





Дополнительные материалы:

9 декабря 2023 года, в День Героев Отечества, в Прохладном открыли аллею Славы в память участников СВО.

Право открытия предоставили матерям погибших защитников Отечества. Инициатива открытия аллеи Славы принадлежит ветеранам районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», мэрии Прохладного при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». Сын копия отца!

В мероприятии участвовали представители исполнительных органов власти, военнослужащие, учащиеся образовательных и общественных организаций. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к памятникам.

https://bbratstvo.com/2024/02/22/organizatorom-sportivnogo-t...

Все скрины из личного видео Татьяны Банновой. К сожалению, ссылку дать на видео в ВК не могу. Почему-то не открываются ссылки. Может у меня что-то случилось. А может сбой в ВК. Хорошо, что я раньше успела сделать скрины. Среди погибших бойцов и родные Баннова Ивана Сергеевича Темы, в которых есть рассказы о Баннове Иване:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Татьяна Баннова сделала значок. Вот такой: Верхний: "Ангельский полк СВО" разработал Вадим Окладников. Потом эти значки заказывали у мастера (знакомый Вадима, который взялся выполнить такую работу). Штучные значки.

Татьяна Распутина написала:

В Светлоярской средней школе № 2 им. Ф.Ф.Плужникова одно фойе этой школы оформлено как территория памятных дат, на стенах которой размещены стенды о Великой отечественной войне и памятные доски об учениках этой школы, участниках СВО, погибших при исполнении своего гражданского долга: Соломахин Илья, Шамшин Алексей, Кычанов Дмитрий, Моисеенко Алексей.

Трое из этих молодых ребят Указом Президента РФ награждены Орденом мужества (посмертно).

Так важно помнить каждого, кто пожертвовал свою жизнь ради того, чтобы Россия как государство не исчезла из мирового геополитического пространства.

Приношу свои искренние соболезнования родным погибших! Хочу пожелать найти сил жить дальше ради будущего...

https://vk.com/im?sel=356036196&w=wall742803634_482

Вот этих Героев успел сделать художник Вадим Окладников: Соломахин Илья

Темы, где есть материалы о Герое:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

Шамшин Алексей.

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Мама Ильи, Татьяна Соломахина написала мне.

16.02.2024

Книги приехали. Одна уже в школе, завтра в детскую библиотеку отнесу. Всё вовремя. На следующей неделе меня зовут в школу в класс, который носит имя Ильи Соломахина рассказать о Герое.

На портале «Светлоярская СШ № 2 имени Ф.Ф. Плужникова» есть такая информация:

Сегодня,15 февраля, мы отмечаем 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, в МКОУ «Светлоярская СШ № 2 имени Ф.Ф. Плужникова» прошли Уроки мужества в 5 классах, которые провели учащиеся 10 "А" класса под руководством учителя истории и обществознания Шариповой Ю.В. https://vk.com/im?sel=356036196&w=wall-171174683_4199%2Fa5d420be1934dda33d

https://vk.com/im?sel=356036196&w=wall-171174683_4211%2Fa39b2235bda459ffa

Далее Танечка Соломахина сообщает, что 1 экземпляр передан в школу номер 2 им. Ф. Ф. Плужникова Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 1 в детскую библиотеку р. п. Светлый Яр, и 1 экземпляр в "Волгоградский государственный техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

Вот тут можно посмотреть видео самой Книги:

https://vk.com/im?sel=356036196&z=video356036196_456239393%2F526fa4dac5b5e45c30

Если видео не откроется, а такое может быть, то вот тут все скрины с книги об Илье: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ УЧАСТНИКА СВО

Сегодня (22.02.2024) в стенах нашей школы состоялась встреча учеников 5 "В" класса с мамой Соломахина Ильи, Соломахиной Т.А. Она рассказала ребятам о детстве и юности сына, ответила на вопросы ребят.

Илья родился 3 ноября 2001 года в Воронеже. До призыва в армию жил в р.п. Светлый Яр. Участвовал в СВО с самого первого дня в составе 104 полка 76 гвардейской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в должности наводчика гвардии рядовой. Погиб 22 августа 2022 года в п. Лозовое Донецкой области. Ему было 20 лет. Кавалер ордена Мужества (посмертно).

Мы хотим пожелать всем участникам СВО скорейшего возращения домой. И спасибо Вам за все!

https://vk.com/wall-171174683_4235

Сейчас Татьяна Соломахина вышивает портрет своего сына, но его я покажу в следующий раз. Опять получилась очень большая тема и все дополнительные материалы не уместились. Уж простите меня. Но я обязательно все поставлю!

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок