Охота на расхитителей социалистической собственности

На этот раз судьба занесла меня в Алтайский край, где я, будучи подростком, неожиданно для себя занялся охотой на мелких расхитителей социалистической собственности. Тем более, что эту охоту санкционировало местное правительство в лице самого председателя колхоза.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

60-е годы, Алтайский край, село Троицкое. Огромное было село: клуб, магазин, отделение милиции, пожарная часть, детский сад и, конечно, правление колхоза.

Дороги в селе - это что-то! Представьте себе, что улицы - это дорожные колеи, а эти колеи засыпаны, чем? Пылью? Может это вещество так и называлось, но мне казалось, что эти улицы покрыты на 30 см. мукой. Но мукой не белой, а серой. Когда я шел по улице, утопая в этой муке, то нога не встречала сопротивления, и пыль не поднималась вверх, как обычно, а просто расходилась в стороны. Особенно приятно было ходить по улице босиком, но тут можно было нарваться на гвоздь или стекло

Как вы думаете, во что превращались улицы после дождя? Правильно, в непролазную грязь. Машины часто застревали, поэтому по селу предпочитали ездить в повозках, запряженными лошадьми.

ЦЕЛЬ ОХОТЫ

За селом были бескрайние поля, засеянные разными зерновыми, и так случилось, что этим летом на первый план вышла борьба за урожай. Правление колхоза объявило борьбу с вредителями полей несчастными сусликами.

То ли сусликов развелось в этот год немерено, то ли урожай по прогнозам должен быть небольшой, но дело заключалось в том, что виновными сделали сусликов и объявили им войну. И даже пообещали за каждого суслика или хомяка платить по 10 копеек. Нормальная цена. В те времена булка хлеба в Москве стоила 7 копеек, а батон 13.

Хомяк

А кто же будет этих сусликов изничтожать? Старики не пойдут, остальные все работают в колхозе. Остаются бездельники и детвора. Я примкнул к детворе, так как бездельником себя не считал.

К этому времени я познакомился с соседским мальчишкой Толькой Пешковым. Он тоже загорелся идеей подзаработать на ловле сусликов и даже притащил из дома три капкана.

Мой приятель Толька (слева) и я

Капканы были той же конструкции, что и в фильме «Берегись автомобиля», только маленькие - не на волка, а на крыс. А нам было все равно, что суслик, что крыса…

ПОДГОТОВКА

И вот наш первый выход в поле. Нор полно. Ставим капканы. Уходим и ждем. Через полчаса приходим – капканы все сдвинуты в сторону или захлопнутые, но пустые. Первый блин комом.

Теория должна подтверждаться практикой. Мало поставить капкан, надо знать, как правильно его поставить. У сусликов два типа нор. Мы их называли боковая нора и вертикальная. Может это и не по-научному, но мы книг по этому поводу не читали.

Вертикальная нора, естественно, сначала уходит вниз вертикально, а боковая уходит вниз под углом. С боковой норой проблем не было, ставишь капкан на вход/выход и все, а с вертикальной надо было повозиться – срезать часть земли, чтобы удобнее было поставить капкан.

В общем, несколько дней ушло на освоение этой техники и за это время мы поймали всего двух сусликов, которые потом от нас сбежали. Капканы оказались не пригодные к такому делу. Были они очень старые, со слабой скобой-пружиной. Если суслик и попадался, то он спокойно из этого капкана освобождался.

А ещё было интересно ловить совсем маленьких сусликов, детёнышей. Берется длинная толстая проволока, на конце загибается и получается крючок. Засовываешь его в нору и как только почувствуешь, что он уперся во что-то мягкое, начинаешь его подкручивать и постепенно вытаскивать. Таким образом, подцепив суслёнка, можно его вытащить. Запускаешь его в рукав рубашки, и он там ползает по руке и дальше, щекоча кожу своими маленькими коготками и шёрсткой, прикольно.

ЦЫГАНЕ

Как-то, гуляя по полям, оврагам и холмам, за склоном одного из них мы увидели табор. Настоящий цыганский табор. Несколько кибиток, лошади. Мы стали наблюдать, людей не увидели, зато увидели много прутиков, торчащих из земли.

Чтобы попавшийся в капкан суслик его куда-нибудь не утащил, через кольцо на капкане продевается прут и втыкается в землю. Прут не дает суслику сбежать вместе с капканом и является ориентиром того, в каком месте находится нора и сам капкан. Вот эти прутики мы и увидели.

И поползли мы, как партизаны, прячась в невысокой траве к этим прутикам, зная наверняка, что там есть нора и капкан. Прутья торчали густо, так как цыгане не бегали за каждым сусликом и не примечали как мы нору, куда он скроется, а ставили капканы на все норы подряд. Это облегчало нашу задачу.

Подползаем, Толян вытаскивает из земли прут, я снимаю капкан, прут втыкается на место и все дела. Таким образом, мы сняли три капкана. Вдруг я заметил, что к нам от кибиток не спеша идет какой-то мужик. Ящерицами мы достигли гребня холма, перевалили через него и уже, поднявшись в полный рост, припустили в село.

Цыганские капканы были новенькие, блестящие с сильной пружиной. Теперь капканов у нас было шесть штук. Это уже кое-что! Можно начинать настоящую охоту.

ОХОТА

Суслик вылезает из норы, встает на задние лапы, осматривается по сторонам, посвистывает. Не знает бедняга, что таким своим поведением выдает расположение своей норы. Мы были не богаты на капканы и не могли, как цыгане ставить капканы на все норы, поэтому, завидев суслика, бежали к нему, но уже твердо знали, что капкан мы ставим не на пустую нору.

Так и проходили дни в беготне за этими сусликами. Конечно, у меня были и другие важные дела, но охотой мы с приятелем занимались почти каждый день по 2-3 часа, тем более, что за нее платили деньги.

Увидел эту фотографию в интернете. Это что, современные методы охоты на бедных грызунов?

Надо же, какой охотник за головами! Герой, достойный медали или ордена! В одиночку, со снайперской винтовкой, подвергая себя смертельной опасности, выходил он на отчаянных бандитов и головорезов – сусликов.

ИДЕЯ

Как-то раз Тольке пришла идея: «А зачем нам ставить капканы? Если нору просто залить водой, то суслик сам и вылезет».

Я ему:

- Ты что, балбес? Где ты в степи воду найдешь или ты за водой в село с ведром за 3 км. будешь бегать?

Он:

- Ты сам балбес. У меня брат на бензовозе работает. Его попросим помочь.

Я:

- Ага, будем норы бензином заливать и поджигать. Ты что, садист?

Толян только пальцем у виска покрутил.

Сказано-сделано. Уговорил Толька своего брата нам помочь и на следующий день тот приехал на бензовозе, только вместо бензина в цистерну закачал обыкновенную воду. И поехали мы в поле. Работали по тому же отработанному методу. Увидев суслика, бежали к нему и запоминали нору, куда он скрылся. Потом на машине подъезжал брат и наполнял нору водой. Суслик из норы выскакивал, мы его хватали и дело в шляпе.

Вот только недолго так продолжалось. Погода выпала пасмурная, а суслики тоже не дураки на улицу вылезать и потому сидели по домам. Да и гудящую машину видно далеко, и они прятались задолго до того, как мы бы их заметили. Поймали мы за час всего трех сусликов, зато набегались до одури. Мы с Толей устали, брат тоже потерял всякий интерес к этому делу, а тут и дождик мелкий зарядил. Поэтому мы вернулись назад.

Были и производственные травмы. Как-то в капкан попался суслик, я держал его за шею одной рукой, а второй освобождал из капкана. И тут этот змей извернулся и цапнул меня за указательный палец. Больно, кровь, я руку разжал, и этот губитель полей тут же скрылся в ближайшей норе. Потом мы пытались его поймать еще раз, ставя капканы на нору, но без толку. Шрам от укуса так и остался на всю жизнь.

ОПЛАТА

С оплатой за пойманных сусликов вышла вообще хохма. Как я уже писал, за дохлого суслика платили 10 копеек и охотников поохотиться нашлось немало. А как доказать, что ты убил N-ное количество сусликов? Вот и тащили ведрами в правление колхоза этих мертвых грызунов. Там их считали, и бухгалтер выдавал деньги.

Но скоро правлению это надоело и порешили они, что сусликов будет считать одна бухгалтерша у себя дома по вечерам и выдавать справки, сколько надо заплатить в правлении колхоза тому, кому эта справка выдана. И понесли охотники на сусликов вечерами к этой тетке в хату дохлых сусликов считать. Но эта тетя очень боялась сусликов, а тем более мертвых и сказала всем, чтобы не таскали к ней домой «эту гадость» целиком, а просто приносили бы хвосты. Это и будет доказательством того, что суслик был убит. А хвосты - это не какие-нибудь беличьи хвосты, а так - рыжие хвостики длиной 5-7 см.

Ха! Это было ее большой ошибкой, к тому же, она не переносила не только вида дохлых сусликов, но и вида хвостов и никогда их сама не считала, а верила на слово. Это было ее второй большой ошибкой. Как-то мы увидели парня, который тащил ведро сусликов домой к бухгалтерше. Как мы поняли, он про хвосты еще не знал. Пробыв в хате одну минуту, вышел и высыпал сусликов в ближайшую канаву. Так мы стали обладателями пятнадцатью хвостами, которые тут же пошли сдавать бухгалтерше и получили справку на получение своих первых денег (1.5 рубля).

На другой день мы поймали всего пять сусликов. Но как я писал, тетка не терпела хвостов, да еще к тому же их себе не оставляла и не выбрасывала. Поэтому у нас было уже 20 хвостов, которые вечером мы к ней и понесли. Больше сусликов мы не ловили, но аккуратно через день-два эти 20 тех же самых хвостов к ней приносили. Таким образом, мы заработали 30 рублей. Вы поверите, что мы с Толей поймали и порешили 300 сусликов?! Конечно, нет. Мы их ловили, отрывали хвосты и отпускали. И даже отрывали не сами хвосты, а только шерсть с хвостов, которая потом снова нарастала. Обманывали правление? Да. Но мы как-то на этом не особо заморачивались. Что с нас, пацанов, взять? Если только родителям нажаловаться.

РЕЗУЛЬТАТ

В конце лета, приехав домой и немного подкопив денег, я смог купить себе дорожный велосипед, который, правда, через неделю у меня угнали, но это уже совсем другая история. А Толька почти все деньги истратил на шоколад и конфеты!

Если вы заметите где-нибудь суслика без хвоста - знайте, это наш. Это мы с Толяном его поймали и получили за него 10 копеек!