Золотой Санкт-Петербург

Смольный собор — жемчужина ансамбля Смольного монастыря Раньше на месте собора стоял небольшой дворец — так называемый Смольный дом при Смольном дворе, где варили смолу для кораблей. Смольный собор стал своеобразным «рекордсменом» — ни одно здание в Санкт-Петербурге не строилось так долго — 87 лет!

Число «87» неразрывно связано с историей собора — 87 лет в соборе проходили службы и 87 лет он стоял закрытым. Звонница Смольного собора сегодня является самой высокой смотровой площадкой, с которой можно осмотреть панораму окрестностей монастыря в излучине реки Невы. Когда храм реставрировали, специалисты нашли здесь потайные ходы, которые вели в сторону проспекта Чернышевского.

В подвалах собора было оборудовано первое бомбоубежище, которое защищало от излучения.

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