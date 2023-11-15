Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рябинова
    Ужасно.Как Хрущёв способ...
  • Вячеслав Денисов
    Все эти господа почему-то считают, что мы (СССР и Россия) им должны! Причем, обязательном порядке! А срать нам на гол...Сталин и Варшавск...
  • Владимир Алтайцев
    Как художник  он  был вполне талантлив  для самоучки. Писал в стиле реализма. Картины хорошие.Что планировал сд...

Золотой Санкт-Петербург

Золотой Санкт-ПетербургСмольный собор — жемчужина ансамбля Смольного монастыря Золотой Санкт-ПетербургРаньше на месте собора стоял небольшой дворец — так называемый Смольный дом при Смольном дворе, где варили смолу для кораблей.Золотой Санкт-ПетербургСмольный собор стал своеобразным «рекордсменом» — ни одно здание в Санкт-Петербурге не строилось так долго — 87 лет!
Число «87» неразрывно связано с историей собора — 87 лет в соборе проходили службы и 87 лет он стоял закрытым.Золотой Санкт-ПетербургЗвонница Смольного собора сегодня является самой высокой смотровой площадкой, с которой можно осмотреть панораму окрестностей монастыря в излучине реки Невы.Золотой Санкт-ПетербургКогда храм реставрировали, специалисты нашли здесь потайные ходы, которые вели в сторону проспекта Чернышевского.
В подвалах собора было оборудовано первое бомбоубежище, которое защищало от излучения.
Золотой Санкт-ПетербургНабережная Лахта-центраЗолотой Санкт-ПетербургНабережная Лахта-центраЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургСентябрь в ПетербургеЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургСентябрь в Петербурге

Золотой Санкт-ПетербургВеликолепен Павловский парк осеньюЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургНас ждут незабываемые пейзажи золотой поры.Золотой Санкт-ПетербургОсенние краски в Парке Культуры в ЗеленогорскеЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургОсенние краски в Парке Культуры в ЗеленогорскеЗолотой Санкт-ПетербургЦарское Село. Осень понемногу отвоёвывает свои позиции.Золотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЦарское Село.Золотой Санкт-Петербург"Катькин садик"

Маленький символ городаЗолотой Санкт-ПетербургПетербургский ангел на скамейке – произведение знаменитого петербургского мастера-кукольника Романа Шустрова. По замыслу художника скульптура посвящена тому поколению, которое подверглось тяжелым испытаниям, на чью долю пришли гражданская война, блокада, репрессии.Золотой Санкт-ПетербургТрогательный дедушка-ангел, присевший на скамейке в дождливый день почитать книгу – это дань памяти мужеству наших родных и близких, кто прожил нелегкую жизнь, но смог выстоять и стать народным героем.Золотой Санкт-Петербург"Осенняя пора, очей очарованье"Золотой Санкт-Петербург

Невероятная красота Летнего садаЗолотой Санкт-ПетербургСад назван Летним не по времени года, а по растениям, которые там высаживали — летникам.Золотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургБыл заложен в 1704 году как усадьба Петра I. Сад расположен на острове, который омывается Лебяжьей канавкой, Мойкой, Фонтанкой и Невой. В саду растет 2900 деревьев, большая часть которых – липы, посаженые еще в начале ХIХ века.Золотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургВ XVIII веке в саду находилось 250 статуй и бюстов, это было первое собрание садовой скульптуры в России.Золотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургВ годы блокады на территории сада разместили зенитные расчёты, в Кофейном домике — казарму, в Чайном — склад боеприпасов и оружия, скульптуры спрятали в земле.Золотой Санкт-ПетербургИнженерный замокЗолотой Санкт-Петербург

Павильон Эрмитаж в красках осени. Екатерининский парк, Царское СелоЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургПольский сад усадьбы Державина Золотой Санкт-ПетербургДля многих этот сад становится настоящим открытием, так как проходя мимо его можно и не заметить.Золотой Санкт-ПетербургОн скрывается от посторонних глаз за желто-белыми стенами музея-усадьбы Г.Р. Державина.Золотой Санкт-ПетербургБелые мостики, ротонда и беседки, кованные скамейки и извилистые протоки между водоёмами создают неповторимую поэтическую атмосферу. Золотой Санкт-ПетербургЕлагин островЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЕлагин остров
Просто любуемся золотом ПитераЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургЗолотой Санкт-ПетербургИ на этом прогулка завершена

природафото сегодняг. Санкт-Петербургпр-кт ЧернышевскогоСветлана Митленко

Картина дня

наверх