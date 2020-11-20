Русский - это модно

Эх, Киргизия - любовь моя! У статьи классное название - "Мы не придурки какие-нибудь".

Пятилетний ребёнок за столиком в кафе страдает: «Я не хочу есть кашу!» Мать настаивает: «Давай, а то за игрушками не пойдём!» Отец сбоку поддерживает: «Батыр, слушай маму!» Разговор ведётся на русском языке, хотя позавтракать зашла семья киргизов.



«В Бишкеке вообще модно знать русский, — смеётся жительница Оша Жылдыз Салиева. — Я помню, приехала однажды в столицу, зашла в магазин, спрашиваю по-киргизски продавщицу. А она мне в ответ на русском, и с таким превосходством в глазах — вот, приехали тут провинциалы, нормальным языком не владеют!». По статистике, 85 (!)% населения севера Киргизии знают наш диалект, а 55% и вовсе по жизни общаются только на нём. Обозреватель «АиФ» решил разобраться: почему, сделав наш язык официальным, Киргизия только выиграла — в политике и уж особенно в экономике?"

— Запрещать русский язык? Зачем? Мы же не придурки какие-нибудь! — искренне удивляется моим вопросам 67-летний учитель средней школы в Бишкеке Турат Абаев. — У нас маленькая республика совсем. Поедем в Таджикистан, в Россию, на Украину — как мы там будем разговаривать?

«Без русский ты никуда!»

На английском? Бывший Советский Союз не британская империя, чтобы все английский знали. Даже казахи и узбеки предпочитают беседовать с нами на русском — хотя киргизский очень похож на их диалекты, но всё же отличается. Отказываясь от Пушкина и Лермонтова в оригинале, люди сами загоняют себя в невежество. Есть пропагандисты, утверждают — мол, русские нас угнетали. Во-первых, это неправда. А во-вторых, смотрите на Индию. Уж что с ней только не делали британцы — подавили восстания, ограбили, вывезли богатства. Но вся страна изучает английский язык в качестве основного. Должна быть практичность, а не пещерный национализм. Хотя да, я лицо заинтересованное... Признаюсь, обожаю русские песни!"

C 2001 года в конституции Киргизии за русским закреплён статус «официального языка». Он имеет равные права с местным: такие законы в бывшем СССР есть лишь в Белоруссии и Казахстане. Множество документов (пусть и не все) выпускается конкретно на двух языках, преподавание русского активно и среди школьников, и в институтах. «У нас в Оше в русских школах сразу по три ученика за парту сажают, — рассказывает владелец турагентства Омирбек Саматов. — Спрос огромный, родители учителей осадили: образовательные учреждения не справляются просто. Вот тут Россия помогла бы нам учебниками, а? Одна книжка по двадцать раз из рук в руки переходит, засаленные и потрёпанные уже все». Пожилая женщина на базаре Оша извиняется, что плохо говорит на русском: «Я горы живу, кишлак... Забыл всё. Внук моя хорошо знает. Я сказала — без русский ты никуда!»

Трудовая миграция из Киргизии в Россию огромна — в нашей стране работает миллион граждан республики, и благодаря отличному качеству своих знаний они, как правило, занимают более «привилегированные» должности. «Я заместитель управляющего японского ресторана в Москве, — с оттенками похвальбы сообщает мне уроженец Бишкека Абай Ильясов. — Получаю 80 тысяч рублей — именно благодаря тому, что я могу общаться с клиентами без малейшего акцента: меня даже за калмыка или бурята принимают. И это благодаря политике поддержки русского языка в Киргизии. А вот граждане Узбекистана и Таджикистана в массе своей в жуткие морозы работают на стройках — поскольку часто не в состоянии нормально объясниться. Конечно, это вовсе не вина простых людей, а в первую очередь неправильная политика их правительств».

Фото: Георгий Зотов

«Привезут, попляшут и всё»

— У нас начали появляться умники, которые распинаются — вот, надо перейти на латиницу, будем ближе к Турции и Европе и английский станем знать, — возмущается бизнесмен Энвер Хавазов. — С чего ты взял, что если начнёшь читать латиницу, так в британца превратишься? Это ж совершенно другой язык, он на киргизский совсем не похож. Или: о, надо английский учить вместо русского. Да, чем больше языков знаешь, тем лучше. Но куда ехать с английским? В США рабочую визу надо, в Британию тоже хрен её получишь. Представляю себе — прилетает человек в бывший СССР и на улице с оксфордским произношением дорогу спрашивает! Наши госчиновники стали иногда на чисто киргизском выступать, игнорируя русский: мол, у нас всё же своё государство. России надо больше культуру развивать, языковые курсы вводить, книги поставлять. Но ваши привезут ансамбль казаков на три дня, они на сцене попляшут, вот и всё влияние.

Фото:Георгий Зотов

Любят рубль, борщ и оливье

На юге Киргизии (в городах вроде Оша, Джелал-Абада и Баткена) ситуация обстоит не столь отлично, как в Бишкеке или Чуйской области: на севере даже в микрорайонах не покидает ощущение, что ты находишься в России. Нет, по-русски в Оше ответят без проблем, но хуже и с акцентом. При этом желающих учиться полно — школы и институты с наплывом не справляются. «Дети богатых родителей имеют доступ к платным курсам, — жалуется жительница Джелал-Абада Галина Комарова. — А небогатым киргизам сложнее. Их отцы и матери ставят вопрос ребром насчёт обучения на языке России. Проблема, что преподавать стало некому... Здесь, безусловно, были бы благодарны российскому руководству, если к нам прислали бы профессиональных учителей, их не хватает. Все прекрасно понимают, что без знания „великого и могучего“ ты хорошую работу не найдёшь. Сейчас ещё неплохие времена, раньше творился ужас. Кафедры вузов выпускали спецов по русской литературе, вообще не знающих русский язык!» Согласно соцопросам, лишь 18% граждан Киргизии за то, чтобы в стране на официальном уровне остался только киргизский. Как видите, их явное меньшинство — и больше не становится.

Русский язык влияет почти на все сферы жизни. Наша валюта в Киргизии любима наравне с долларом США — её берут во всех обменных пунктах без исключения: мигранты шлют переводы из РФ именно в рублях. В Оше работник гостиницы принял у меня оплату рублями без вопросов. Очень популярны российская музыка, литература. Наши сериалы народ также смотрит взахлёб, а во всех ресторанах подают борщ, оливье и селёдку под шубой. Тем не менее главная ошибка российского правительства — это почивание на лаврах: а, всё и так хорошо, чего крутиться? Напрасно. Киргизия, Казахстан и Белоруссия — отличные показатели, что русский язык лишь улучшает межнациональную обстановку в стране, толкает вверх экономические показатели, да и суверенитет с ним тоже не рухнул. И нам нужно это популяризировать, пропагандировать, помогать желающим учить русский учебниками и учителями. Кстати, так везде делает Британия с английским языком. И даже в странах, где её ненавидят, отказываться от него не собираются.

https://aif.ru/politics/world/my_ne_pridurki_kakie-nibud_poc...





Вот так и на Украине должно быть!