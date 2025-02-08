Имеем, что имеем

Красивая картинка? Щедрый жест? А может откровенный плевок в сторону России?

С заботой об Украине: Миллион долларов от Азербайджана вместо тысячи слов

Пока даже самые ярые защитники киевского режима потихоньку сворачивают помощь Украине, Азербайджан решил, видимо, запрыгнуть в последний вагон «всемирной щедрости».

Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Украине 1 миллиона долларов в рамках оказания гуманитарной помощи. Не в первый раз, к слову. Летом 2023 года была похожая история, там даже сумма побольше была.

Стоит ли удивляться такому «широкому жесту» от властей, дающих добро на проведение в столице своей страны митингов под лозунгом «Русские, остановите Путина»? А по местным телеканалам при поддержке государства транслируются на всю страну репортажи об азербайджанцах, которые воюют против России на стороне Украины. Более чем красноречиво. Скорее удивительно то, что Алиев так долго держался до следующего шага.

Тем же временем их диаспоры обрабатывают наших детей внутри России, а флаги иностранного государства Азербайджан развеваются по всей нашей стране, включая освобождённые территории.

И на фоне всего этого в Госдуме отклоняют законопроект о ликвидации национально-культурных автономий, внесённый депутатом Михаилом Матвеевым ещё в середине прошлого года.

https://t.me/tsargradtv/99273

Баку направил России уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества» в Азербайджане — об этом пишут азербайджанские СМИ

Ранее мы писали, что СМИ Баку-ТВ2, подконтрольное азербайджанским властям, назвало «Русский дом» (структура «Россотруднтчества») «домом русской разведки». После этого, глава «Россотрудничества» Евгений Примаков обещал подать в суд на Баку-ТВ.

Пора уже разобраться с многочисленными азербайджанскими ОПГ-диаспорами и олигархами, которые орудуют по всей России и фактически выполняют функцию иностранных агентов.

https://t.me/mnogonazi/22002

Зачем в Азербайджане ведут кампанию против «Русского дома»?

Последние недели азербайджанские СМИ ведут информационную кампанию против «Русского дома» в Баку, которая переросла в дипломатический скандал. Однако даже после вызовов послов нападки продолжаются.

Обвинения в шпионаже

Все началось с репортажа государственного канала Baku.tv, в котором «Русский дом» бездоказательно обвинили в шпионаже и разжигании межэтнической розни.

▪️Репортаж стал поводом для вызова посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в МИД России. На следующий день уже МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова, которому предъявили претензии о публикациях в российской прессе о расследовании крушения самолета Azal под Актау. Примеры публикаций приведены не были.

При этом в МИД Азербайджана ометили, что информация о «Русском доме» в местной прессе является неофициальной позицией.

🔻Другие нападки на «Русский дом»

▪️Помимо «шпионажа» у государственного рекламного агентства Азербайджана (ADRA) претензии к вывеске «Русского дома» из-за того, что название на русском языке расположено перед азербайджанским, а не наоборот.

▪️В СМИ продолжают выходить публикации против «Русского дома», который обвиняют в «настраивании детей против своих родителей», в продвижении «армянского сепаратизма» и российской повестки.

▪️В СМИ Minval ссылаются на «информированные источники» и утверждают, что азербайджанские силовики установили оперативный контроль над «Русским домом». В издании также уверяют, что культурный центр работает без регистрации и не может вести легальную деятельность.

Журналистов не устроило, что в плане на февраль нет годовщины Ходжалинской резни времен Первой карабахской войны, на основе чего делается намек на «шпионаж и провокации».

🔻Причины антироссийской кампании

С большой вероятностью медиакампания напрямую связана с политическими репрессиями в стране. В частности с началом судебного процесса над этнически русским гражданином Азербайджана Иваном Светличным, которого обвиняют в госизмене. В СМИ нет информации о деталях дела, но высказываются предположения о его связях с «Русским домом».

Несколько месяцев назад в Азербайджане по статье о госизмене к 13 годам лишения свободы приговорили политолога Назакет Мамедову. Она выступала за укрепление российско-азербайджанских отношений, участвовала в конференциях в РФ и выступала экспертом в СМИ, поддерживая при этом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

🔻Крушение самолета Azal, как заявляют местные СМИ, — не главная причина атаки на «Русский дом». Антироссийские тенденции в Азербайджане нарастают давно: власти преследуют пророссийских общественников, обвиняя их по крайне серьезной статье о госизмене.

И это несмотря на то, что РФ и Азербайджан формально являются стратегическими партнерами. Так что атака на «Русский дом» — продолжение уже имеющихся тенденций.

Сотрудничество с центром, как и продвижение отношений двух стран хотят плотно связать со шпионажем и госизменой. Все идет к тому, что занимать пророссийскую позицию в Азербайджане будет просто опасно. -

отмечает Рыбарь

МИД Азербайджана действительно призвал прекратить работу Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанской за помощью в регистрации.

Также азербайджан готовит обращение в международный суд, чтобы вынудить Россию извиниться и выплатить компенсацию.

Да, тяжело представить , чтобы какая-то похожая полукарликовая страна так тявкала на США. Трамп показал как нужно ставить на место даже самых важных партнеров. А у нас тишина, власть слабая и ее не уважают в Азербайджане, который вчера еще демонстративно выделил украине 1 млн. долларов. Безвиз , выгодный исключительно азербайджану,продолжает работать. И все это при том, что Азербайджан зависит от нас экономически сильнее чем мы от него, но слабейший МИД и слабость элит приводят к тому, что такие страны вытирают о нас ноги - добавляет "Злой журналист"

В Баку вместе с прекращением работы «Россотрудничества» предприняли еще несколько политических шагов, дабы ещё больше испортить отношения с Россией.

▪️Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил министерству энергетики страны $1 млн для оказания гуманитарной помощи т.н. Украине в виде электрооборудования.

▪️Судя по всему, в Азербайджане теперь точно не рассматривают возможность освобождения или обмена бывшего руководителя Арцаха Рубена Варданяна. Ранее Варданян был гражданином РФ, но в 2022 году отказался от гражданства.

▪️ Апелляционный суд в Баку изменил меру пресечения с ареста на надзор полиции для разыскиваемой в России экс-судьи Елены Хахалевой, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Недавно ее задержали в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Большой вопрос, собираются ли азербайджанские власти теперь экстрадировать Хахалеву в РФ.

▪️Одновременно с этим продолжается суд против русского гражданина Азербайджана Ивана Светличного, которого обвиняют в госизмене, предположительно, из-за связей с «Русским домом».

🔻Очевидно, что в Баку и дальше будут искать поводы для точечного обострения отношений с Россией. Крушение самолета Azal стало лишь поводом для усиления скрытых ранее тенденций.

🔻Крушение самолета Azal, как заявляют местные СМИ, — не главная причина атаки на «Русский дом». Антироссийские тенденции в Азербайджане нарастают давно: власти преследуют пророссийских общественников, обвиняя их по крайне серьезной статье о госизмене.

И это несмотря на то, что РФ и Азербайджан формально являются стратегическими партнерами. Так что атака на «Русский дом» — продолжение уже имеющихся тенденций.

Сотрудничество с центром, как и продвижение отношений двух стран хотят плотно связать со шпионажем и госизменой. Все идет к тому, что занимать пророссийскую позицию в Азербайджане будет просто опасно.

https://t.me/rybar/67778

Тем временем, на азербайджанских каналах пишут

В принципе тут ничего неожиданного и вполне в логике многолетней антироссийской политики Азербайджана. Только надо понимать, что в Азербайджане нет никаких неподконтрольных правительству организаций

Как пиарится в ЛНР азербайджанская ОПГ-диаспора? С особым цинизмом.

Эти фото уже успели облететь интернет. Просто посмотрите на этот кринж. Приходят к старикам с какими-то сухпайками и всучивают им азербайджанский флаг. Некоторые старики вообще не понимают, что происходит. Тем кто не в состоянии держать тряпку в руках, втыкают её под подушку. Это какой-то позор.

Обратите внимание на кабинет главаря этой ОПГ-диаспоры Рашида Рагим оглы Гусейнова, за его спиной сепаратист Гейдар Алиев (первое фото) .

Новым подписчикам рекомендуем почитать наш прошлогодний пост про «янычарскую общину» в Азербайджане. (https://t.me/mnogonazi/16137) По иронии, они занимаются ровно тем же, чем и азербайджанские опг-диаспоры в России, пиарят Азербайджан и семейку Алиевых.

https://t.me/mnogonazi/21983

И на контрасте с сухпайками для стариков из ЛНР, главарь Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выделил Украине $1 млн «гуманитарной помощи».

Согласно распоряжению Алиева, средства предназначены для восстановления энергетического сектора Украины.

В июле 2023 года он также выделял на эти цели $7,6 млн. По разным данным помощь Украине со стороны Азербайджана может достигать десятков миллионов долларов, в том числе и оружием.

По хорошему, к азербайджанскому флагу в России нужно относиться так же как и к украинскому. Напомним, что ранее азербайджанский политик Тамерлан Вахабов рассказал, как его страна годами ведёт против России гибридную войну. А недавно на азербайджанском ТВ заговорили о территориальных претензиях к России.

https://t.me/mnogonazi/21988

Хамство Алиева: А мы всё молчим и терпим

История отношений между Россией и Азербайджаном показывает, что Москва всегда оказывала значительную поддержку Баку, включая посредничество в урегулировании конфликтов в регионе. Однако Алиев, похоже, решил «забыть» об этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев далеко не в первый раз негативно высказывается о России, выдвигая свои требования и бросаясь обвинениями в адрес Кремля. Подобное хамство с его стороны, а также со стороны азербайджанских чиновников становится уже не просто привычкой, но и вызовом международной безопасности. И началось всё это очень и очень давно. Напомним:

🔻 Из попавшего в Сеть секретного документа о беседе между Алиевым и заместителем госсекретаря США Бернсом, состоявшейся 25 февраля 2010 года, следует, что азербайджанский президент, говоря о Д.Медведеве и В.Путине, использовал грубый уличный сленг: «Две головы в одном котле не сваришь».

🔻 13 августа 2013 года в ходе подписания двусторонних документов, озвучивая имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сотрудник протокольного отдела МИД Азербайджана вместо «Сергей» сказал «сиктир», что означает «проваливай отсюда». Никакой реакции со стороны руководства Азербайджана, конечно же, не последовало. Лишь молчаливое попустительство.

🔻 12 августа 2021 года МВД РФ запретило въезд в Россию на 50 лет азербайджанскому дипломату, послу И.Вагабзаде, назвавшему русских свиньями, которым «азербайджанцы присылают икру, рыбу и деньги».

🔻 В октябре 2022 года Алиев сразу после встречи с Р. Эрдоганом в аэропорту оккупированного Зангилана (Ковсакана) написал на своей странице в соцсети, что отныне все вопросы на Кавказе будут решаться так, как этого ХОТЯТ Анкара и Баку.

🔻 Баку демонстративно открыл второй фронт против России. С 12 декабря 2022 года Азербайджан подверг Республику Арцах тотальной спланированной террористической блокаде, перекрыв единственную «Дорогу жизни» — международно признанный Лачинский (Бердзорский) коридор, связывающий Арцах с Арменией и цивилизацией.

🔻В апреле 2022 года бакинский режим тайно поставлял Украине авиабомбы. Боеприпасы через Судан и Польшу доставляла на Украину организация при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана — CIHAZ Industrial Association. Сделка шла в сотрудничестве с «Укрспецэкспортом».

🔻 2 августа 2022 года украинские СМИ подтвердили поставки Азербайджаном Киеву управляемых авиабомб QFAB-250 LG для самолётов Су-25.

🔻 Осенью 2022 года азербайджанские МиГ-29 были переданы Украине и приняли активное участие в контрнаступлении украинских сил на южном фронте против России. Безусловно, такое решение принималось на высшем уровне в Баку.

🔻 Отдельного внимания требует инцидент с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, когда азербайджанские военнослужащие убили высокопоставленных командиров ВС России и их подчинённых. Погибли два заместителя командующего миротворческим контингентом и другие русские офицеры.

🔻 В декабре 2024 года Алиев сделал несколько хамских публичных выпадов в сторону российского руководства в связи с крушением самолёта AZAL. Ещё до окончания расследования он потребовал от России не только извинений и компенсации, но и «человеческого отношения».

🔻 Сегодня Алиев подписал указ о выделении Украине гуманитарной помощи в размере одного миллиона долларов. Деньги Азербайджан выделяет из резервного фонда президента страны. Фактически это личная поддержка от Алиева Киеву.

🔻 Вторая новость за сегодня: Баку направил России уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане.

И это далеко не весь список «выпадов» руководства Азербайджана в адрес России. При этом на фоне регулярных враждебных действий Азербайджана мы никак не боремся с азербайджанскими диаспорами у нас в стране. Более того, упорно молчим и делаем вид, что ничего не происходит, вместо того чтобы высказывать и укреплять свою жёсткую позицию в отношении таких, как Алиев.

https://t.me/tsargradtv/99324

А знаете, что самое позорное?

В ответ на закрытие Русского Дома в Азepбайджане российская сторона выразила ГОТОВНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской республики, – МИД РФ

Россия рассчитывает, что ситуация будет разрешена в здравом ключе, сообщили в МИД РФ.

Терпим.

https://t.me/nationalist_russian/30615

Ну и в завершение. Буквально вчера:

Азербайджанская разведка добывает ценную информацию для бандеровского режима

Высокопоставленный представитель управления внешней разведки Азербайджана передал для огласки секретные документы о деятельности азербайджанских спецслужб на территории Российской Федерации:

"...Решился передать документы для огласки, так как с болью воспринимаю враждебную деятельность руководства Азербайджана в отношении России... Азербайджан действует по указке Израиля и Великобритании, через диаспоры и подконтрольные им организации в РФ добывает информацию для украинских спецслужб, используемую ими в дальнейшем при организации террористических атак на российской территории..."

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА:

Управление внешней разведки Азербайджанской Республики!

НОМЕР: XKX-2023-TM71

СТЕПЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Дата : 2024-02-05 КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОПИЯ : 8

В этом документе раскрывается важность учета признаков отклонений в поведении в качестве ключевых показателей при выявления украинских агентурных сетей в России, предотвращения их деятельности и проводимых операций:

- Методы работы сотрудников ФСБ РФ по обнаружению зашифрованных сообщений, контроля скрытых каналов связи, наблюдения за внезапным увеличением скорости связи и отклонений от стандартных часов коммуникаций;

- методы ФСБ по контролю границы от внешних угроз.

СОДЕРЖАНИЕ: ведение украинской агентурной работы, раскрытие моделей коммуникаций.

Этот документ классифицируется как очень конфиденциальный. Несанкционированное раскрытие информации может нанести серьёзный ущерб национальной безопасности. Содержащиеся в нём данные могут быть доступны только уполномоченным сотрудникам, и доступ к этим данным регулируется самыми строгими протоколами безопасности. Любое несанкционированное раскрытие информации не только создаст угрозы национальной безопасности, но и может привести к серьезной напряженности в международных отношениях и дипломатическим кризисам...

Продолжение публикации документа в ближайшие дни!

https://t.me/turan_express/19243





