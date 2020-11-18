Кое-что напомню в связи со смертью Виктюка



Вечером 17.11.2020 новостные передачи начинаются с фразы: "Пришло трагическое известие. На 85-м году жизни скончался выдающийся советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист РФ Роман Григорьевич Виктюк". И - перечисление заслуг "нашего великого современника", скорбные реплики, апологетические воспоминания.

Я не о творчестве, зачастую весьма специфическом. Не про ориентацию. О другом.



Следует напомнить обращение Р. Виктюка к жителям Донбасса (киевский портал Gordonua.com, июнь 2014 года).

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живёте вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все российские телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу. Может быть, в вашей душе что-то произойдёт. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не украинцы, даже эта тишина вам не поможет. Тогда убирайтесь вон! Убирайтесь спокойно и без мата, оставьте Украину в покое".

"Убирайтесь вон!" - это русским людям Донбасса говорила особь, постоянно жившая, работавшая, получавшая звания и награды в России.

Ещё в 1991 году он создал в Москве "Театр Романа Виктюка", который через пять лет получил от щедрот высоких покровителей статус государственного (лицензирован как Государственное учреждение культуры в системе Департамента культуры города Москвы) и собственное здание на Стромынке (один из наиболее известных памятников архитектуры советского авангарда, затем - один из самых крупных реставрационных объектов нынешней Москвы). В 2003-м Р.

На протяжении многих лет был обласкан властями. "Я живу в квартире сына Сталина! У меня балкон выходит на Кремль, а другое окно выходит на Думу. Поэтому я нахожусь в эпицентре всех событий", - хвастался он в интервью Би-би-си. Вещал журналистам о ненависти к советской "тоталитарной системе". Требовал освободить кощунниц из Pussy Riot. Горячо поддержал первый оранжевый переворот на Украине ("То, что там происходит, бывает так редко на этой планете. По-видимому, это была такая духовная вспышка. Когда я видел этих ребят на Крещатике, я был поражён светом и той аурой, которая от них исходила. Когда я раньше бывал в Нью-Йорке, и я говорил — я украинский режиссёр, это не производило никакого впечатления. Русский режиссёр и всё тут. После «оранжевой» революции я вышел к американцам и с гордостью сказал — я украинский режиссёр, зал встал") и евромайдан.

Р. Виктюк родился во Львове, где гораздо позже выступил соучредителем Фонда Мазоха. Общеизвестный факт. Но мало кто знает, что его родной дядя - бандеровец Васыль - 17 лет провёл на лесоповале за соответствующие "подвиги".

Любопытно вчитаться в воспоминания Р. Виктюка о Львове (старое интервью "Собеседнику"): "Я помню, как нас освободила советская армия. На танках. На улицах появились жёны русских офицеров. Они щеголяли в ночных сорочках, найденных в шкафах бежавших от Советов львовянок. Офицерши не подозревали, что гуляют в белье, а не в вечернем платье... Исчезла многоголосица языков, которая была нормой в любом львовском дворе. Вокруг меня жили поляки, евреи, немцы, украинцы. Мы прекрасно понимали друг друга. И вдруг все языки заслонила чужая, незнакомая до того речь, которую называли великим русским языком. Польский, немецкий, еврейский стали удаляться, превращаясь в эхо, а нашим воздухом становился русский... Всё печатное я сразу стал воспринимать как ложь. Как ни старались тогда в школе запачкать нас возвышенным идеологическим вздором, мы оставались чисты. На каждый советский праздник я брал в пионерском театре, где уже играл главные роли, коробку с гримом и бинт, заматывал руку и сверху мазал её красной краской. Затем приходил в школу и говорил, что неудачно упал и сильно разбился, поэтому не смогу нести на демонстрации портрет великого вождя человечества. В день смерти Сталина от счастья смеялась, по-моему, вся школа... Мой путь в школу лежал мимо городской пересыльной тюрьмы, расположенной в самом центре, рядом с оперным театром. Очереди с передачами стали моим каждодневным трагическим зрелищем. Слёзы, боль, страдания висели в воздухе, я ощущал их физически. Это была атмосфера спектакля, разыгрывавшегося на наших глазах. Окна верхнего этажа школы выходили во двор пересылки, и мы видели прогулки людей, ожидавших отправки в Сибирь, слышали проклятия, крики и слова молитвы, долетавшие из-за стены. Там были людские толпы. Толпы — без счёта, без судеб, без фамилий. На всех одно имя — бандеровец. Советские режиссеры, устроившие этот жуткий спектакль, не справлялись с массовкой, её нужно было срочно изолировать, освободить место для новых арестантов... Я не был бы львовянином, если бы не верил, что в декорациях моего города всё же состоится премьера. Помню, как тысячи людей собирались у оперного театра и объединялись тем, что пели украинские песни, бывшие под запретом при советской власти. Когда греко-католицизм вернулся на нашу землю, счастью не было предела. Я — убеждённый униат, греко-католик... Недавно меня произвели в рыцари Львова. Этого звания за всю историю удостаивались лишь трое — композитор Колесса, великий Шептицкий (глава УГКЦ, приветствовавший немецко-фашистских оккупантов, направлявший поздравительное письмо "непобедимому полководцу несравненной и славной германской армии" Гитлеру, всячески помогавший оккупантам в создании дивизии СС "Галичина" - Прим.) и я. Думаю, если бы родители были живы, может, впервые они сказали бы: наш ребёнок — гений".

Госпитализирован 27 октября в ГКБ имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения г. Москвы с коронавирусом. 17 ноября причиной смерти названа тромбоэмболия. Похоронят во Львове. Московские власти уже выразили готовность установить мемориальную доску Р. Виктюку.





https://general-ivanov1.livejournal.com/698666.html?utm_refe...