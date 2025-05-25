Зигзаги судьбы Владимира Басова

Интересные выкрутасы были в жизни нашего героя. В 18 лет он ушел на фронт и воевал до Победы, много раз рискуя жизнью. А потом уже в мирное время избежал неминуемой смерти. Из-за нелепой случайности вместо Владимира Басова погиб его друг и коллега.

Будущего классика отечественного кино спас алкоголь.

Спас, чтобы погубить артиста потом, в самом расцвете жизненных сил и творческих замыслов.

Будущий великий актер родился 100 лет назад в семье дочери православного священника, Александры Ивановой, и философа финского происхождения, Павла Басултайнена. Фамилия Басов, которую прославил Владимир, – это некогда партийный псевдоним отца актера, который не захотел работать по профессии, а выбрал путь кадрового военного.

Басов рано потерял отца. В 1931 году Павел погиб на границе в сражении с басмачами. После этого начались бесконечные переезды Владимира с мамой. В конечном итоге они обосновались в Москве, а в выпускном классе мальчик начал посещать театральную студию.

Стоит отметить, что с раннего детства актер отличался потрясающей мимикой – ему нравилось вставать у зеркала и корчить рожицы, изображая героев прочитанных книг. Уже после школы Владимир занялся более серьезными вещами – декламировал со сцены стихи и в лицах представлял литературные истории.

Университеты

Юный артист уже было размечтался о поступлении в театральный, но... Выпускной Басова пришелся на самый страшный день в истории страны – 22 июня 1941 года. Уже на следующий день Владимир стоял в очереди в военкомат, откуда отправился добровольцем на фронт, где пережил все ужасы войны.

- Она отняла у нашего поколения многие радости молодости. На скамеечках мы не посидели с любимыми девушками, не почитали им стихов, не успели выбрать профессию, не ощутили волнующего счастья смены школьной скамьи на студенческую… Война стала нашими университетами. А истинный аттестат зрелости моё поколение получило у стен рейхстага, - вспоминал Владимир Павлович.

Он дослужился до капитана и получил орден «Красная Звезда».

Владимир Павлович мог остаться в армии и сделать блестящую карьеру, но он не стал предавать мечту. Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Великолепный режиссер, чьи ленты смотрят и обсуждают до сих пор. Блистательный актер, яркий исполнитель ролей второго плана и эпизодов, знакомый всем советским школьникам по любимым фильмам детства. Муж сразу трех красавиц-актрис советского кино – Розы Макагоновой, Натальи Фатеевой и Валентины Титовой.

Все это - Народный артист СССР Владимир Павлович Басов (1923-1987). Мало кто знает, что его актерский талант – это настоящий природный дар. Он не учился актерской профессии, а окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1952 году. Первые роли в кино, пока еще крошечные, сыграл в своих же фильмах.

Владимира Басова, как актера со своим необыкновенным обаянием, открыл Георгий Данелия в фильме

«Я шагаю по Москве» (1963). Кадр из фильма

Вчерашние фронтовики, артиллерист Владимир Басов и танкист Мстислав Корчагин (1922-1953), познакомились на режиссерском факультете ВГИКа. Молодых людей связала дружба. Оба москвичи. Вдвоем работали помощниками своего учителя Сергея Юткевича на его фильме «Пржевальский», который стал их дипломной работой. Вместе защищали диплом.

Курс 1947-1952 гг. дал советскому кинематографу целую плеяду выдающихся режиссеров-постановщиков. Кроме Владимира Басова, это еще Григорий Чухрай, Виталий Мельников, Владимир Чеботарев, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе и др.

И кто знает, как могла бы сложиться судьба Мстислава Корчагина…

После выпуска, тандем Басов-Корчагин не стали разлучать и поручили им экранизацию пьесы И. С. Тургенева «Нахлебник» (1953). По сути это даже не фильм, а фильм-спектакль. И хотя особым успехом у зрителей картина не пользовалась, первая работа молодых кинематографистом была признана удачной. М. Корчагин. Фото военных лет. Общественное достояние

Киностудия «Мосфильм» доверила Владимиру Басову и Мстиславу Корчагину съемки полнометражного художественного фильма «Школа мужества» - экранизации всем известной тогда автобиографической повести Аркадия Гайдара «Школа», на которой выросло уже несколько поколений советских детей.

Задание трудное и ответственное, от которого зависела вся будущая карьера вчерашних выпускников ВГИКа. И они прекрасно справились.

«Школа мужества» вышла на экраны в мае 1954 года и собрала в кинотеатрах больше 27 млн. зрителей. Приключенческая картина о событиях Гражданской войны стала одной из самых популярных лент того года. На международном кинофестивале в Карловых-Варах создателям ленты вручили специальный приз.

Режиссер Владимир Басов впервые сыграл на экране эпизодическую роль белогвардейского поручика, но постеснялся указать свое имя в титрах.

Вот только его друг и напарник, со-режиссер «Школы мужества» Мстислав Корчагин, не смог насладиться триумфом. Ужасное событие произошло в последние съемочные дни. Монтаж и озвучивание картины Басов проводил один. Кадр из фильма «Школа мужества» (1953)

Как вспоминал их однокурсник, режиссер Виталий Мельников, съемки картины проходили на Украине. Еженедельно кто-то один из режиссерского тандема отвозил отснятый материал на утверждение в «Мосфильм». В тот роковой день, 1 ноября 1953 года, лететь из Киева предстояло Басову.

В аэропорту друзья-напарники хорошо выпили и вместе отправились к трапу самолета. Никаких регистраций тогда не было, провожающие разве что не заходили в салон вместе с пассажирами.

Но строгая бортпроводница, проверявшая билеты, отказалась пускать на борт сильно пьяного Владимира Басова:

- Этого я не впущу! Пусть вон тот летит! – указала она на его собутыльника.

Пришлось отправляться в Москву более трезвому Мстиславу Корчагину. Как писал Мельников в своих мемуарах:

«Самолет разбежался, набрал высоту и на глазах у Басова разбился».

Но возможно знаменитый кинорежиссер Виталий Мельников немного ошибся в деталях, тем более на месте он не присутствовал и знал эту историю по пересказам коллег.

Дело в том, что 1 ноября 1953 года, в день который указан днем гибели Мстислава Корчагина, в СССР не случалось авиакатастроф. Да и не мог он улетать из Киева, потому что натурные съемки «Школы мужества» проходили не в Украинской ССР, а в городе Арзамас и в селе Николаевка под Таганрогом. Фото со съемок фильма под Таганрогом. Общественное достояние

Зато известна катастрофа пассажирского лайнера, выполнявшего рейс Ростов-на-Дону – Москва. Примерно в половине первого ночи 31 октября 1953 года самолет Ли-2, на борту которого находились 5 членов экипажа и 11 пассажиров, разбился при заходе на посадку в аэропорту Харькова, где у него была предусмотрена промежуточная остановка. Выжил только один пассажир.

Если Мстислав Корчагин отправился в Москву из Таганрога, города Ростовской области, то он должен был лететь на этом самолете. А значит, и дата его кончины – 31 октября. Но это нужно поднимать архивы, сверять списки пассажиров, если они конечно сохранились.

Потеря лучшего друга серьезно повлияла на Владимира Басова. Опять же, по словам Виталия Мельникова, чудом выживший артист всерьез уверовал, что алкоголь спас ему жизнь, а потому стал все чаще и чаще прикладываться к бутылке. Как ни странно, зависимость особо не мешала его профессиональной деятельности.

Но пристрастие к зеленому змию сказалось на здоровье и личной жизни Народного артиста СССР, обрекло его на постоянные страдания. Самолет Ли-2, аналогичный разбившемуся.

Три неудачных брака. Инфаркт в 51 год. Лечение от белой горячки в психиатрических больницах. Первый инсульт и частичная парализация в 60 лет, после чего пришлось распрощаться с актерской карьерой.

17 сентября 1987 года Владимир Басов ушел из жизни в результате второго инсульта. Он стал легендой отечественного кино, а спасший ему жизнь, пусть и неосознанно, Мстислав Корчагин оказался всеми забыт. Актер и режиссер Владимир Басов (1923–1987) снял 19 фильмов, 10 из которых («Щит и меч», «Битва в пути», «Тишина», «Жизнь прошла мимо», «Школа мужества», «Случай на шахте восемь», «Возвращение к жизни», «Необыкновенное лето», «Метель», «Нейлон 100 %») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.

И это не считая его его замечательных телевизионных фильмов: "Дни Турбиных" и "Опасный поворот", собравших многомиллионную телеаудиторию. Щит и меч. СССР–ГДР–Польша, 1968. Режиссёр Владимир Басов.

Его называли некрасивым...

Высокий, с вытянутым лицом, длинным носом и большими ушами. Ну, о какой актёрской карьере тут может идти речь? Однако он смог обыграть свои недостатки и вошел в историю кино одновременно, как самый лучший Дуремар и сердцеед-обольститель. Владимир Басов и его жены

Владимира Басова часто называли одним из самых некрасивых, но при этом одним из самых харизматичных актеров в СССР. Какие только прозвища он ни получал: «денди», «обольститель» и т. п. – и абсолютно заслуженно, ведь ему удалось завоевать сердца первых красавиц советского кинематографа. Он был женат на Розе Макагоновой, Наталье Фатеевой и Валентине Титовой, и у каждой из них остались не лучшие воспоминания об этом периоде жизни. Владимир Басов Первая жена Басова Роза Макагонова

Поступив во ВГИК, Басов тут же решил жениться – на Розе Макагоновой. Вместе они прожили совсем недолго и расстались очень бурно: вдогонку уходившему мужу актриса бросила раскладушку. Басов увернулся, но посчитал полезную вещь необходимой в хозяйстве... и забрал с собой. Роза Макагонова

Да, он не был красавцем, но, как признавались все женщины, кому довелось с ним пообщаться, от него исходила невероятная энергетика, устоять перед которой было невозможно. Позже за глаза Басова станут называть «обольстителем». Кинорежиссер Владимир Басов. 1957 г. Фото: РИА Новости/ Михаил Филимонов Наталья Фатеева

Брак Басова с Фатеевой продлился всего 5 лет

От первой жены Басов ушел к Наталье Фатеевой – красавице, разбившей не одно мужское сердце. Их брак продлился пять лет, но несмотря на взаимную любовь, счастье супругов безоблачным не было: Басов пил и ревновал жену по поводу и без. В 1959 г. у них родился сын Владимир, который в будущем так же, как отец, стал актером и режиссером. Но появление сына не спасло семью. Наталья Фатеева

Позже актриса вспоминала:

«Мы познакомились на съемках фильма "Случай на шахте номер 8". Мне исполнился 21 год, а ему – 33. В самом расцвете мужчина. Может, Басов и не красавец, но он красивый человек, с Богом в душе… Единственная проблема была в том, что Володя пил… Время моего замужества оказалось довольно трудным. Он ревновал меня к моей внешности, успехам в кино и театре. Вы не поверите, но он любил мрачно приговаривать: "Когда же ты постареешь, когда тебе будет, наконец, тридцать лет?».

Но не все так уж и складно было в семье. Владимир Басов-младший, ставший режиссером, как и его знаменитый папа, неоднократно давал интервью о непростом детстве. Родители были увлечены карьерой, так что ребенок жил с бабушкой и дедушкой в Харькове. Там мальчик чувствовал себя любимым и счастливым, трудности начались, после того как мама определила его в московский интернат после развода.

Владимир Басов-младший сетовал, что в старости мать еще и отказалась с ним общаться.

Полноценное общение отца и сына началось, когда Басову-младшему исполнилось 18 и он женился. На прогулке супруга Ольга предложила заглянуть к знаменитому режиссеру домой, и Владимир Владимирович согласился, хотя и не знал, какого приема ожидать. Выяснилось, что все эти годы папа внимательно следил за судьбой наследника и очень обрадовался, когда тот сделал первый шаг к укреплению семейных уз.

Кстати, внук Иван стал переводчиком. Это из-под его пера вышли первые русскоязычные книги о Гарри Поттере.

Третья жена Басова Валентина Титова

Свою третью жену – Валентину Титову – Басов впервые встретил в 1964 г. на «Мосфильме», где она проходила пробы на главную роль в фильме «Гранатовый браслет». Режиссер тут же заявил: «Женюсь!». Но Титова не принимала всерьез ухаживания мужчины, который был старше нее на 18 лет. К тому же ее сердце было отдано другому человеку.

Брак Басова с Титовой продлился 14 лет, но тоже распался Валентина Титова

Но Басов был настойчив и не собирался отступать. Он добился того, чтобы Титова сыграла в его фильме «Метель», хотя на эту роль уже утвердили другую актрису. Во время съемок, когда девушка не смогла расплакаться в нужном месте, он начал оскорблять ее и весь БДТ, где она стажировалась. В возмущении Титова ушла с площадки и заявила, что вернется только в том случае, если режиссер при всех принесет свои извинения. Басов пошел на уступки и попросил прощения. Владимир Басов в фильме *Бег*, 1970

После третьего развода Басов жил с детьми

Владимир Басов был настоящим денди и любил пофрантить. Когда он делал предложение Титовой, повел половину ее курса в ресторан гостиницы «Европейская». Актер любил красивую одежду и хорошие автомобили. Его дочь Лиза признавалась:

«Папа обожал пижонить. Родители вывозили нас летом за границу. И я помню, как, приезжая в какой-нибудь город, мы первым делом неслись в магазины, где папа выбирал себе потрясающие костюмы, рубашки… Еще он не мог жить без машин и гениально их водил. Начинал с "Москвича", а потом одна за другой у него менялись "Волги", которые в те времена просто так никому не выдавались, а ему их привозили прямо с завода».

«В ресторане "Националь" у него был свой официант, у которого он покупал блоки сигарет. Курил только хорошие американские, доставать их было архисложно», – добавляет сын Александр. Александр Басов стал режиссером, а Елизавета была танцовщицей. Сейчас она живет у мужа во Франции. В. Басов в фильме *По семейным обстоятельствам*, 1977

В 1974 г. у Басова случился инфаркт, после чего он опять начал пить. Через несколько лет Титова ушла от него, не выдержав постоянных измен и попоек:

«С того момента, как он запил, это был уже совершенно другой Басов, – вспоминала Титова.

– Басов, которого я не знала. Последние два года нашей жизни были чудовищными. Наши знаменитые соседи – Чулюкин, Таланкин – подтаскивали Владимира Павловича к двери и оставляли у порога».

Их брак продлился 14 лет, и для Басова он стал последним. Великий актер, талантливый режиссер, невыносимый муж, некрасивый обольститель в 1987 г. ушел из жизни.

Алкоголь сильно подорвал здоровье большого артиста. В апреле 1983 года у Владимира Павловича случился инсульт, в результате чего он был почти полностью парализован. Казалось бы, это должно было его образумить, но нет. Наоборот, актёр запил с двойной силой, пытаясь хоть на время забыться. Он ведь был еще не слишком старым, но двигательная активность не была восстановлена в полной мере, а конечности стали непослушными. Это угнетало и вгоняло в депрессию.

Рано утром 17 сентября 1987 года Басов перенес второй инсульт, который стал для него фатальным. Владимир Павлович умер на руках сына Александра в возрасте 64 лет... В. Басов в фильме *Москва слезам не верит*, 1979

Он был потрясающим актёром. На его счету более 100 ролей, большинство из которых эпизодические, но за каждым персонажем стояла целая история, прожитая жизнь. Сам актер не делил роли на второстепенные и главные – по его мнению, есть короткие и длинные. Владимир Басов.

Разведчик из "Щит и меч", неряшливый Дуремар из "Буратино", худой Волк из "Красной Шапочки", недовольный полотер из "Я шагаю по Москве", маклер из ленты "По семейным обстоятельствам". Играл и снимал Басов так же, как и жил: стремительно, ярко, быстро...

Захоронен был на Кунцевском кладбище «Мне кажется, что отца убила война, — заключил старший наследник артиста Владимир. — На фронте у него была контузия, а это серьезная травма головного мозга. Всю жизнь у папы болели глаза, которые он постоянно должен был лечить, а впоследствии это стало причиной нарушения мозгового кровообращения и спровоцировало инсульт. Тем не менее о пережитом в военные годы отец мне говорил так: «Самое счастливое время для меня — фронт, потому что тогда в моей жизни был смысл, я понимал, для чего живу. К сожалению, после войны я это ощущение утратил».