«Северный поток 2» - Газпрому надоела мягкотелость европейцев?

Приостановку или вообще отмену реализации проекта «Северный поток 2» допустило руководство «Газпрома». Такое заявление содержит опубликованный меморандум о размещении новых ценных бумаг российского холдинга. Может сложиться впечатление, что в Москве устали от мягкотелости прогибающихся под американские санкции европейцев, и вообще готовы оставить европейских «партнёров» на морозе с голым задом.

Сорвать постройку газопровода «Северный поток 2» – мечта вашингтонских русофобов, для реализации которой неустанно мечутся их восточноевропейские лакеи.

https://vk.com/video3485515_456241603

И пытаясь изобразить эту мечту достигнутой, те же поляки или прибалты регулярно верещат в СМИ, что уж теперь-то проекту клятых москалей точно конец. Используя в качестве повода любую мало-мальски подходящую новость, которую можно эмоционально доврать и впарить инфантильной аудитории.

В общем, читая в варшавских или киевских боевых листках американцев очередное «Газпрому недели 2 осталось», мы лишь посмеиваемся. Однако когда о возможности прекратить постройку газопровода заводит речь сам российский концерн, то тут уж не отмахнёшься, как от надоедливых укробОтов.

«Газпром» не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток - 2" в случае резкой смены политической ситуации.

Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнёров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в документе».

https://tass.ru/ekonomika/10493539

Прямо о том, что в Газпроме рассматривают возможность отменить «Северный поток 2», не сказано. Но намёк очень прозрачный: хватит уже плясать под американскую дудку, вы задолбали.

После того, как Россия запустила «Силу Сибири», наращивая поставки в активно развивающийся Китай, Евросоюз перестал быть безальтернативным покупателем производимого у нас в стране энергоносителя. Заигрывания так называемых «развитых стран» с экошизой привели к тому, что многие из них начали испытывать сложности с производством электроэнергии, как Япония.

https://ria.ru/20210115/yaponiya-1593051064.html

А это, в свою очередь, взвинтило цены на природный газ, указывает эксперт по энергетика Сергей Савчук.

«Американский Bloomberg вышел с заголовком "Замерзающая Азия отправила цены на перевозку СПГ в стратосферу".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/asia-s-bi...

В статье приводятся аналитические данные агентства S&P Global Platts, из которых видно, что в моменте стоимость сжиженного природного газа вплотную приближалась к отметке в 700 долларов за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд, начиная с 2009 года».

https://ria.ru/20210115/yaponiya-1593051064.html

Россия активно создаёт флот танкеров для перевозки СПГ. Вот свежая новость по теме.

«Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству второго танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7.

В Российской Федерации суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство судов-газовозов – один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России В.В. Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. «Роснефть» подписала контракты на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК «Звезда».

youriqos.ru

https://www.rosneft.ru/press/news/item/204745/

Опираясь на всё указанное, можно утверждать, что со временем ценность европейского рынка для Газпрома и других российских поставщиков энергоносителей будет снижаться. Ну, не хотят европейцы обрести суверенитет от Вашингтона, и готовы ради угождения американским глобалистам замерзать насмерть – что же, это их право.

Я на днях смотрел видео из солнечной Испании, как бы намекающее, что сулят Западной Европе глобальные изменения климата.

взять только видео

В общем, «Газпром», конечно, стремится завершить «Северный поток 2», но не больше, чем к этому, по идее, должны стремиться сами европейцы.

Когда наш дедушка Мороз пропишется в их странах на долгие годы вперёд, то они ещё не раз пожалеют, что вели себя так вяло, когда была возможность без перебоев отапливать домА российским газом.

https://cont.ws/@ruslanostashko/1896574