Цифровой ID - проект глобалистов.

Не успела РИА Катюша сделать пост о том, что цифровой ID гражданина, публичная цифровая инфраструктура (DPI) под разными соусами внедряются по всей планете, как приходят аналогичные новости из Британии.

Государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям Британии Лиз Кендалл:

"Правительство работает над внедрением цифрового ID прямо сейчас: у мигрантов будет один пропуск-документ, это конечно поможет бороться с нелегальным миграцией, но мало кто из вас (граждан Британии) думает над тем, что он (цифровой ID) позволит получить доступ ко всем госуслугам и публичным сервисам.

У всех нас много паролей, приходится запоминать много цифр, а здесь все будет собрано в одном окне. Думаю, что это будет реальным преимуществом для тех, кто работает легально в Британии. Также я думаю, что это интересная идея для других стран - будем обмениваться опытом".

В конце августа госсекретарь по труду и пенсиям Британии Пэт Макфэдден откровенно намекнул, что в Великобритании могут ввести цифровые удостоверения личности для всех. По его словам, они помогут бороться с нелегальными иммигрантами и работой на чёрном рынке.

«Они позволят Великобритании принять участие в технологической революции, иначе мы рискуем отстать от жизни. Если вы устраиваетесь на работу, то вполне разумно, что вы должны доказать, что являетесь тем, за кого себя выдаете», - заявил Макфэдден - вот тут цинк

Речь идет о цифровом документе – приложении, которое будет установлено на телефон каждого гражданина/гостя Соединенного Королевства.

А теперь найдите 10 отличий со словами лидера партии под АП "Новые люди" Нечаева от января 2025 г.:

"Есть вещи, где нужно идти до конца. Согласитесь, странно, когда в стране с лучшими в мире Госуслугами нужно с собой носить бумажные документы. ...мы продолжаем работать над Мигрант ID.

А уже в этом году внесем законопроект о едином цифровом документе. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один".

Или совсем свежая новость:

"В MAX теперь можно создать цифровой ID — аналог документов для подтверждения в том числе возраста, статуса студента или многодетного родителя..."

Вот и старушка Англия туда же – со всеми ее традициями, «непокоренным» фунтом и выходом из ЕС. Обратите внимание – аргументы и причины для учреждения цифроконцлагеря у них совершенно одинаковые. По всей планете. И цели конечно же – исключительно благие. А как может быть иначе? - задает ворос "Катюша"

И тут такой облом. Нет, обломище!

Новости мировой цифровизации: Южная Корея в панике, ИИ "кинул" стариков в Австралии и индусы вместо искусственного интеллекта в Амазон

Последние дни стали одними из самых черных для трансгуманистов и фанатов ИИ, так как мимолетом спроецировали наше всеобщее будущее.

В Южной Корее продолжаются восстановительные работы в ЦОД Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) Южной Кореи в Тэджоне, где произошёл масштабный пожар, который привёл к сбою государственных сервисов, включая полицию. Огонь уничтожил сервера Национальной службы Информационных Ресурсов (NIRS), где хостились все государственные сервисы, базы данных и облачные системы.

Пламя уничтожило 647 государственных сервисов, из которых 96 полностью и безвозвратно. Сгорели:

— Местные "госуслуги";

— Система удостоверения личности;

— Государственное облако хранения документов — миллионы записей утеряны безвозвратно;

— Государственная почта;

— Образовательные базы университетов;

— Финансовые и административные сервисы.

По итогу 858 терабайт данных сгорели вместе с бэкапами: это изумительно, но они хранились на сервере в соседней комнате. Предварительно: причина пожара — возгорание литий-ионной батареи во время её замены. Чиновник, которого заставили всё чинить, оценил масштаб работ и покончил жизнь с собой (осуждается Роскомнадзором).

Южная Корея, которая хвасталась тем, что была среди передовиков цифровизации. В этой стране самый быстрый интернет, доступ к Wi-Fi есть в метро, на улицах, в парках и на необитаемым прибрежных островах. В начале 2024 года в Южной Корее насчитывалось 50,3 миллиона пользователей Сети, а распространение интернета составляло 97,2%.

Согласно оценкам ООН, она занимает четвертое место среди всех государств мира по уровню развития электронного правительства и большинство услуг, от почты до похода в больницу были переведены в электронку, равно как и судимости, истории болезни, подтверждение образования. В банках принимали электронные подписи. В результате теперь это все восстанавливается и сами корейцы не уверены, что смогут восстановить.

Попутно с катастрофой в Южной Корее, где до сих пор не налажен прием в больницах и через раз работает база преступников, случилась еще одна оказия. Консалтинговый гигант Deloitte Australia согласился вернуть последний платёж по контракту на $440 тысяч после того, как признал использование ИИ в отчёте, который оказался напичкан ошибками: три несуществующие академические ссылки, выдуманная цитата из решения Федерального суда и неправильно написанное имя судьи. Отчёт готовили для Департамента занятости и трудовых отношений — он должен был проверить IT-систему для автоматизации штрафов получателям социальных пособий.

Для понимания, тот самый "честный ИИ" внезапно по итогам врал как сивый мерин, подтягивая за уши и придумывая вообще не существующие аргументы для штрафов получателей социальных пособий, на которые они "якобы не имели прав". Врал, подделывая слова судьи и ссылаясь на несуществующие решения суда.

Однако самое большое фиаско ИИ и цифровизации случилось в Британии. Стало известно от RastaPavel, что в Великобритании закрываются "высокотехнологичные" магазины Amazon, работающие без касс под контролем "искусственного интеллекта". А происходит это из-за скандала: британцы перестали в них ходить, когда выяснилось, что "искусственным интеллектом" оказались "удаленные индийские работники", которые по камерам следили за покупателями и рассчитывали их счета на кассе.

Самое пикантное, что Amazon перед этим провел шикарную рекламную кампанию, касательно "магазинов будущего" без людей, а по факту оказалось, что он просто подменил "дорогих британцев" на дешевых индусов, сэкономив на зарплатах и налогах.

Вот такое оно, будущее цифровизации, где преступники ходят спокойно, в больницу не попадешь, а ИИ вместо продаж думает, как обобрать пенсионеров. - предупреждает РИА "Катюша"

Мнения: Цифровой апокалипсис накрыл Южную Корею

@techmedia: Факап года: правительство Южной Кореи потеряло (https://www.chosun.com/english/national-en/2025/10/02/FPWGFS...) данные ~125 ТЫСЯЧ чиновников из-за пожара в дата-центре — 858 ТБ просто исчезло из-за взрыва (да взрыва ли?) литиевой батареи, при этом бэкапа у них нет… Хотели «как лучше», получилось как всегда.

@vizioner_rf: Вся инфраструктура страны стоит уже неделю. Пострадало 647 государственных сервисов. 96 уничтожены полностью. Полностью уничтожен местный аналог Госуслуг. Полностью уничтожена система идентификации граждан. Уничтожен G-Drive, облачное хранилище государственных документов. Уничтожена государственная электронная почта. Лежат все образовательные, финансовые и административные системы… Уязвимость современной цифровой цивилизации на примере одной из самых продвинутых в этом направлении стран в мире, продемонстрирована этой ситуацией в полной мере.

@exploitex: Предварительно: причина пожара — возгорание литий-ионной батареи во время её замены. Чиновник, которого заставили всё чинить, оценил масштаб работ и... покончил жизнь самоубийством.

@narasputyeru: Отказались от бумаги - потеряли страну! Господа цифровизаторы, что с вашими лицами? Вы этот путь нам предлагаете? Такое «светлое будущее»?

@riakatysha: В Южной Корее произошло то, что и должно было произойти с безумными оцифровщиками, стремящимися к тотальной "цифровой трансформации" государства по заветам глобалистов… Кто-то ещё не понял, что хранить данные в бумажных архивах на замке в кабинете профильного учреждения - намного надёжнее и логичнее?

@barantchik: Все эти серверные, облачные и иные цифровые хранители/накопители информации - туфта полная. Коротнет, замкнет, водой зальет или как в Южной Корее - загорится, и все, все пропало. Все, что нажито непосильным трудом... Поэтому бумажные носители информации, в подготовленных (от пожаров) и хорошо охраняемых помещениях, с поддерживаемой совершенно определенной температурой, с очень дорогой системой пожаротушения - от этого никуда не деться, если мы хотим сохранить себя как цивилизацию.

@PavelSamievChannel: Страхи цифрового общества реализуются. Южная Корея буквально парализована после масштабного пожара в государственном дата-центре.

@sevseal: Южная Корея стабильно возглавляла всевозможные рейтинги цифровизации ООН и ставилась в пример деятелями Давоса. Особенно всех радовала система мобильных удостоверений личности, к которым привязывалась вся жизнь граждан. Сейчас она фактически перестала функционировать.

@annashafran: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Думаете, наши цифровизаторы это заметят?

Вон в Англии премьер Британии на днях заявил, что цифровая идентичность станет обязательной для доступа к банковским счетам!

После визита в Индию Кир Стармер столкнулся с волной критики, подтвердив, что внедряемая его правительством система цифровой идентичности будет необходима для доступа граждан к их деньгам и банковским счетам. В соцсетях заявление вызвало бурю — пользователи сочли это шагом к тотальному контролю.

Наши цифровизаторы тоже к этому подготавливают почву.

Основатель Телеграм Павел Дуров:

"...То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля.

Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС).

Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в Интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты. Франция проводит уголовные расследования в отношении технологических лидеров, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни.

Пока мы спим, темный, антиутопический мир быстро приближается. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и которое позволило их отнять.

Нас пичкали ложью.

Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения - это уничтожение всего, что оставили нам наши предки: традиций, неприкосновенности частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова.

Предавая наследие наших предков, мы становимся на путь саморазрушения - морального, интеллектуального, экономического и, в конечном счете, биологического.

Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время".

О чем это Павел пишет, за что он так переживает? "Может, он в конспирологи подался?" - спросят те, кто не теме. "Может, он просто луддит или хайпует на борьбе с техпрогрессом?", - спросят другие. Какого там, дескать, у нас времени почти нет???

Да вот такого, друзья, братья и сестры. Павла более всего волнуют те глобальные изменения в мире, о которых постоянно рассказывает и предупреждает "Катюша". Он на себе испытал цену нынешней западной "свободе слова" (в России, кстати, вводится ровно такая же цензура и тотальный контроль через Госуслуги, Мос.ру, Max и ВК).

Он прекрасно видит, что началась эпоха арестов за комментарии, эпоха единых цифровых идентификаторов людей. И его Телеграм, где пока остаётся какая-никакая свобода, давят со всех сторон.

Можно ещё поспорить относительно ценности "свободного рынка" - люди левых взглядов тут скажут, что это ложь капиталистов, а вот со всем остальным в словах Павла спорить нет никакого смысла. Он прекрасно видит, как и мы, как разрушаются традиции суверенных государств и народов. Как разлагается мораль людей, как намеренно снижается интеллект новых поколений через ту же цифру и всестороннее оскотинивание.

И он прекрасно понимает, что вскоре этот процесс может стать необратимым.

У нас есть все те же тревоги, но ещё у нас есть надежда. Надежда на Россию. На русский и другие коренные народы нашей страны. Сегодня мы, по сути, единственный мощный шлагбаум на пути этой глобалистской цифронечисти. Мы же (редакция "Катюши"), в свою очередь, пытаемся достучаться до всех просыпающихся людей в России.

Павел Дуров, как великий немецкий писатель Герман Гессе, уверен, что от каждого человека на планете зависит наше будущее. И нам самое время об этом вспомнить. Как можно скорее.