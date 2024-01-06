Богатыри Земли Русской, ч.4

ПАМЯТИ СЕРЖАНТА НИКОЛАЯ КОТУНОВА. 20 лет отдал воинской службе и героически погиб в зоне специальной военной операции.

Котунов Николай Владимирович служил 25 отдельном гвардейском полку специального назначения города Ставрополь.

Боец героически погиб 24 сентября 2023 года при выполнении боевого задания.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5792

«Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ…» Наверняка все хоть раз, но видели это видео с военнослужащим ВДВ. Так вот, это сержант 104-го гв. десантно-штурмового полка 76-й дшд ВДВ Алексей Хомяков. Службе в ВДВ он отдал 22 года.

К выполнению задач в составе своего подразделения Алексей приступил с первого дня СВО, был в Киевской обласи, в том числе в той самой Буче. В одном из эпизодов, уже на выходе с V-направления колонна ВДВ попала в засаду, БМД где был Алексей смогла выйти из-под огня, попутно забрав с собой раненых с другой машины. Алексей Хомяков погиб в ночь с 25 на 26 августа 2022 года, уже на Южном направлении. Погиб не в бою. В ту ночь он приехал получать бк для своего подразделения, и именно в тот момент место расположения склада подверглось обстрелу.

Посмертно он награжден орденом Мужества.

https://t.me/c/1543966835/23324

Майор Барахтенко Владимир Сергеевич, офицер спецназа Вооруженных сил России. Владимир являлся выпускником ДВОКУ. В зоне СВО руководил группой снайперов подразделения СпН. Погиб 7 ноября 2022 года отражая атаку ВСУ. Сообщается, что в последнем бою, группа майора Барахтенко смогла нанести урон живой силе противника, а также уничтожить 3 единицы техники. За время службы майор Владимир Барахтенко был награжден:

• два ордена Мужества

• медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами

• медаль "За отвагу"

Посмертно удостоен звания Героя России.

https://t.me/ok_spn/28231

20 ноября 2023 года погиб старший лейтенант запаса – Сушинский Константин Григорьевич.

Константин выпускник РВВДКУ (2013). По долгу службы с 2015 по 2018 год являлся командиром группы специального назначения в 388-м МРП Черноморского флота России. Дважды находился в заграничных командировках в Сирии, а также Центральноафриканской Республике. Уволившись с воинской службы, после небольшого перерыва, продолжил ратный труд в ЧВК «Конвой». Свой последний бой он принял 20 ноября 2023 года при обороне населённого пункта Крынки, Херсонской области. Погиб от осколка. Несмотря на традиционную формальность фраз в подобных случаях, его действительно можно было охарактеризовать как достойного офицера и командира своего личного состава, и просто бойца с которым было приятно вместе бок о бок воевать.

Быть воином – жить вечно!

https://t.me/grey_zone/21715

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА В октябре 2023 года под Клещеевкой (фланг Бахмута) погиб бывший сотрудник отделения специального назначения ГУ Федеральной службы служебных приставов России по Московской области Андрей Балашов.

Срочную службу Андрей проходил в пограничных войсках.

Отработав в ФССП, вышел на пенсию.

В сентябре 2023 года Балашов заключил контракт с Министерством обороны РФ. После прохождения учебки, был направлен на линию боевого соприкосновения.

Погиб от множественных осколочных ранений.

На днях Андрею могло бы исполниться сорок пять лет. Дома у него осталась жена и дочка.

К сожалению, точная дата смерти неизвестна, так как тело Андрея было обнаружено не сразу.

Вечная память тебе, братишка… И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/19649

Мусатов Денис Викторович. Погиб 12 декабря 2023 года при исполнении воинского долга, защищая нашу Родину от фашизма в ходе проведения специальной военной операции. Мусатов Денис родился 13 марта 2002 года.

«В детстве от него отказалась мать»: в Волгограде простятся с погибшим в СВО десантником.

Денису Мусатову из Новоаннинского района был 21 год.

Родной брат погибшего Кирилл Мусатов рассказывает, что у них было трудное детство. Родители отказались от Дениса практически сразу, когда он родился, и отдали его в детский дом. — Родной отец умер, мать от нас отказалась. Были оба в детдоме, — рассказывает Кирилл. — Меня забрала бабушка, а Денис там остался, потому что жилищные условия не позволяли бабушке его забрать. Потом его забрали другие люди, а через какое-то время опять вернули. Потом повторилась такая же ситуация. У него психика была после этого нарушена, он был нервный, психованный, раздраженный. Наш дядя, когда встал на ноги, усыновил его.

Родной брат Дениса рассказывает, что он с детства занимался спортом, любил играть в футбол и мечтал связать свою жизнь с военным делом.

— После школы брат поступил в Урюпинское кадетское училище, — говорит Кирилл. — Потом служил в ВДВ. На 9-м месяце срочной службы подписал контракт. Как только началась СВО, он сразу туда поехал. Был старшим механиком-водителем парашютного десантного взвода. В том году весной у него было ранение, сначала тоже считался без вести пропавшим. Пару осколков прилетело в позвоночник. Один достали, а другой побоялись. Летом он приехал домой сюрпризом. Три месяца назад у него было ранение в грудь. Оклемался. А в этот раз не смог.

Последний раз на связь с братом Денис выходил 9 декабря. Тогда он предупредил брата, что уходит на сложное боевое задание, с которого может не вернуться.

— Последний раз он со мной выходил на связь 9 декабря. Написал, что уходит на задачу. Его последние слова: «Брат, чую, заезд будет плохой». Я написал ему напутственные слова, поддержал, сказал, что люблю и жду. Но он не прочитал их.

Новость о гибели брата Кириллу сообщили сослуживцы 13 декабря. По словам товарищей Дениса, он получил сразу три тяжелейших осколочных ранения.

— Мне позвонили его сослуживцы, — вспоминает Кирилл Мусатов. — Рассказали, что они сидели в траншее, когда начался обстрел. Ударил снаряд сверху. Прилетели осколки. Брату один осколок попал в голову, другой под сердце и еще один в ногу. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, сделал вздох и умер. Где-то час он там пролежал, потому что сильно бомбили. Потом его отнесли, пытались помочь, но ничего не получилось.

Похоронят Дениса Мусатова на кладбище в городе Новоаннинском. Ему был 21 год. По словам брата, мужчина награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Мужества.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_550864%2Fd7376...

ПАМЯТИ ДАНИИЛА СТАРОДУБЦЕВА. Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Сегодня ему исполнилось бы 22 года.

Даниил Стародубцев родился 24 декабря 2001 года в деревне Константиновка. После девятого класса пошёл в политехнический колледж и отучился на сварщика. Был призван на срочную службу в армию. Отдав долг Родине, стал пожарным и получил несколько ведомственных наград за хорошую работу.

В октябре 2022 года Стародубцева призвали в ВС РФ по частичной мобилизации.

В зоне СВО Даниил был ранен в бою с украинскими нацистами, но вылечился и вернулся в строй.

8 июня 2023 года погиб при выполнении боевой задачи. Ему был 21 год.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5860

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ДАРЧЕНКО. Погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Сегодня, 25 декабря, ему исполнилось бы 23 года Дима родился 25 декабря 2000 года в Краснодарском крае Крымского района. Учился в школе № 62 муниципального образования хутора Павловского. Всегда старался участвовать в разных мероприятиях, много помогал. Учителя всегда отмечали его доброту и рвение помогать.

Дима с детства мечтал стать военным, поэтому перед ним не стоял вопрос выбора профессии. После окончания средней школы, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

После окончания проходил военную службу 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии в должности командир взвода ремонтной техники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины. На передовой Дмитрий находился с первых дней в должности командира штурмового взвода.

За время службы был отмечен наградами: Медаль «За отвагу», Медаль «За боевые отличия», орден Мужества.

При выполнении одной из боевых задач был ранен. Он прошел лечение и вновь вернулся в зону СВО.

Исполняя свой долг перед страной, проявил себя как настоящий защитник Отечества и до конца остался верным воинской присяге. 29 августа 2023 года Дмитрий героически погиб при выполнении очередной боевой задачи.

Дарченко Дмитрия Григорьевича посмертно представили к высокой государственной награде.

Ты навсегда останешься в памяти улыбчивым, надежным и ответственным...

Похороны военнослужащего прошли 11 сентября 2023 года со всеми воинскими почестями.

Уходят из жизни любимые,

Уходят совсем молодые,

Как листья, что ветром гонимые

В осенние дни золотые.

Уходят из жизни хорошие,

Уходят от нас навсегда...

А память седою порошею

Не даст их забыть никогда.

Уходят, уходят, уходят...

И им не вернуться назад...

И только во сне к нам приходят.

И ласково смотрят в глаза.

Вечная память тебе, Герой!

https://t.me/specnazAlpha/19764

И опять Тринадцатый говорит нелицеприятную правду:

Лейтенант Падурарь и Майор Бажин.

Нет, я не ошибся и я поясню о чем речь.

Руслан Алексеевич Падурарь (Рус/Клайд). Руслан пять лет учился, чтоб получить офицерское звание и продолжить службу, даже успел сфотографироваться на удостоверение, и готовился получить погоны. 5 октября 2022 года Рус погиб во время выполнения боевой задачи в городе Херсоне. Документы он успел отправить, но после его гибели сраные бюрократы всё похерили, звание Русу не присвоили, не дали заслуженное звание Человеку который воевал за нашу страну, Сирия, СВО, почему бы не дать человеку то, что он заслужил? Пусть и посмертно, но он шел к этому, я знаю, как для него это было важно.

Бюрократы в своём репертуаре - уе...

Бажин Александр Сергеевич (Бас/Фома)

Саша ветеран семи вооруженных конфликтов, боевой офицер, кавалер двух Орденов Мужества и медали за Отвагу. В 2008 году, в Южной Осетии он попал в неприятную историю, тогда он был в звании майора, на него повесили чужую ошибку, лишили звания офицера.

На СВО Бас был в звании старшего сержанта, поехал он сам, добровольно, 11 октября этого года Бас погиб во время обстрела, на нашем берегу Днепра. В звание его так и не восстановили. На фоне всего этого у меня нарисовывается вопрос, а почему паркетный оленевод, не служивший даже срочную, не говоря уже об участии в боевых действиях (на земле) - вдруг целый Генерал и министр, а парни, которые бились за наше Отечество, положили свои жизни на алтарь Победы, они - ефрейторы и сержанты в забвении.

Я не призываю вручать всем подряд внеочередные, я говорю за заслуженные звания, заслуженных людей.

Ответ в принципе прост.

Ведь не для кого не секрет, что в "высшей касте" штабных говноедов принято вручать друг другу ордена и звания, наплевав на тех, кто за эти звания отдал время и жизнь. За то со всех экранов трубят про "бесконечную помощь и уважение" к ветеранам СВО. Вот она правда вам. По этой самой причине, чтоб меня больше никто не "поправлял", я всем говорю: ЛЕЙТЕНАНТ ПАДУРАРЬ И МАЙОР БАЖИН.

https://t.me/Z13_Separ/23737