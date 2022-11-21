Как сливаются проекты Виталия Мутко

На жилищной госпрограмме, похоже, поставлен крест – бюджетное финансирование профильного нацпроекта решено уменьшить. Но вот что интересно: главным выгодоприобретателем этого скорее всего станет как раз автор программ глава корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко.

На урезание финансирования нацпроекта «Жильё и городская среда» обратили внимание депутаты Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению бюджета. Предполагается сокращение финансирования целого ряда программ, являющихся частью нацпроекта. В частности, речь идёт о программе «Жильё», которая «похудеет» на 4 млрд рублей. Напомним, что в рамках этого проекта предполагалось оказывать господдержку строительству инженерной инфраструктуры при возведении новых домов. Кроме того, на 23 млрд рублей сократится финансирование программы расселения аварийного жилья. «В августе правительство запустило новую программу расселения (22,5 млрд рублей в 2023 году) из аварийного жилья, в которую пока попали девять регионов, выполнивших старую программу. На остальные регионы в совокупности остаётся только 25,7 млрд рублей», – констатирует зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Как слили нацпроект

По оценкам депутатов Госдумы, в бюджете заложено лишь 24 млрд рублей на решение этой проблемы, тогда как реальная потребность в финансировании составляет порядка 88 млрд рублей. «Здесь уточним, какой объём из этой потребности может покрыть сам Фонд развития территорий за счёт реализации квартир в достраиваемых домах, а также недостроенных объектов. После этого будем обращаться в правительство», – отметил Николай Алексеенко. Возникли проблемы и с финансированием обманутых дольщиков.По оценкам депутатов Госдумы, в бюджете заложено лишь 24 млрд рублей на решение этой проблемы, тогда как реальная потребность в финансировании составляет порядка 88 млрд рублей. «Здесь уточним, какой объём из этой потребности может покрыть сам Фонд развития территорий за счёт реализации квартир в достраиваемых домах, а также недостроенных объектов. После этого будем обращаться в правительство», – отметил Николай Алексеенко.

Фонд развития территорий возник на базе объединения Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков. Новую структуру возглавил бывший глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, о сомнительных делах которого «Наша Версия» уже не раз писала. Кстати, 14 октября было подписано распоряжение правительства РФ о досрочном прекращении полномочий г-на Цицина с 1 декабря по собственному желанию. Со 2 декабря фонд возглавит Ильшат Шагиахметов, ранее занимавший должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Уход Цицина и назначение Шагиахметова можно назвать реваншем Хуснуллина. Дело в том, что Цицина считали креатурой Сергея Степашина. Бывший глава Фонда дольщиков, а также ставленник вице-премьера Хуснуллина Константин Тимофеев тоже вошёл в состав нового Фонда, но лишь в качестве управляющего директора. Несколько скандалов вокруг имени г-на Тимофеева были связаны в том числе с тем, что вверенный ему Фонд дольщиков достраивал проблемные объекты по завышенным ценам: если управленческий стиль г-на Тимофеева в новом Фонде не изменился, то рассчитывать на скорое решение проблемы участников долевого строительства точно не приходится.

В тех регионах, где цены слишком поднялись, надо прекратить действие программы льготной ипотеки. Это, по мнению Виталия Мутко, приведет к снижению цены и сделает недвижимость более доступной.

Рискнём предположить, что нацпроект по жилью действительно было решено по-тихому слить. Для этого сначала «обнулили» программу расселения аварийного жилья, а теперь «добили» сокращением бюджетного финансирования. Повисает в воздухе лишь ещё один, пожалуй, главный компонент нацпроекта – строительство сотен миллионов квадратных метров доступного жилья. Напомним, что документ обещает возведение 120 млн квадратных метров ежегодно.

Так вот сегодня стало понятно, что таких объёмов строительства добиться будет непросто. А преподносившаяся авторами нацпроекта в качестве панацеи дешёвая ипотека по факту себя не оправдала: действовавшие льготные ставки при отсутствии больших объёмов на самом деле лишь подняли цены, сделав жильё ещё более недоступным.

Именно «ДОМ.РФ» должна была направо и налево раздавать дешёвые ипотечные кредиты (для чего в госкорпорации создан целый банк), строить дешёвое и доступное жильё (для этого у корпорации есть девелоперское подразделение), а также развивать рынок социального найма

Единый госоператор

Решением проблемы недостаточных объёмов строительства и недоступности жилья недавно как раз и озаботились в Минстрое.

«85% продаж – по ипотеке. Люди с начала мобилизации боятся брать ипотеку, потому что боятся обременять семью долгами. Единственным решением могло бы стать создание государственного оператора по выкупу жилья для передачи по договорам социального найма с последующим выкупом», – предложил руководитель Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов, технологий и промышленному строительству Общественного совета Минстроя Александр Ручьёв.

Такой «государственный оператор» уже есть. Более того, в 2020 году схема выкупа жилья у девелоперов этим самым оператором уже была опробована. И хотя с самим выкупом ничего не получилось, оператор оказался в плюсе, получив 50 млрд руб­лей из бюджета.

Речь идёт о госкорпорации «Дом.РФ», возглавляет которую Виталий Мутко. Напомним, что именно при нём, когда он был в должности зампреда правительства, и была написана последняя редакция нацпроекта по жилью.

Заметим, что именно «ДОМ.РФ» должна была направо и налево раздавать дешёвые ипотечные кредиты (для чего в госкорпорации создан целый банк), строить дешёвое и доступное жильё (для этого у корпорации есть девелоперское подразделение), а также развивать рынок социального найма. Но пока что ни один из этих проектов нельзя назвать успешно завершённым.

Зато, по его словам, «ДОМ.РФ» выплатит 7 млрд рублей дивидендов Фонду национального благосостояния, за счёт которого Минфин весной этого года выкупил 36% акций корпорации. Выглядит так, будто случился этакий «финансовый междусобойчик»: сначала «ДОМ.РФ» ни с того ни с сего получает щедрые бюджетные вливания, а потом чиновники делят между собой миллиарды дивидендов.

Неудивительно, что провалившуюся программу выкупа жилья у девелоперов было решено продолжить. Причём, судя по всему, чем меньше жилья будет выкуплено, тем лучше.

Конкретно

Косвенным свидетельством тому, что «ДОМ.РФ» изначально не очень-то была настроена на выкуп жилья, могут служить те условия, которые госкорпорация предложила застройщикам.

Во-первых, выкупать предлагалось только так называемое стандартное жильё с отделкой, что уже сразу отсекает от участия в тендерах до 80% новостроек.

Во-вторых, стоимость минимального лота на выкуп – 100 млн рублей. Это условие оставляло за бортом небольших региональных застройщиков, реализующих проект стоимостью 50–70 млн рублей.

Здесь следует сказать особо. Одной из задач корпорации «ДОМ.РФ» является в числе прочего поддержка низкомаржинальных проектов, в том числе строящихся в регионах, где снижение доходов населения составляет 15% и более. Оставим за скобками тот факт, что «ДОМ.РФ» что-то не торопится самостоятельно реализовывать подобные проекты. Но, как оказалось, корпорация не готова даже поддерживать их полученными из бюджета деньгами.

Наконец, «ДОМ.РФ» запросила себе щедрую скидку в размере 15%. Для рынков Москвы и Петербурга подобный дисконт ещё можно было бы обсудить, но в регионах (а именно там нехватка жилья ощущается более всего) застройщики работают с рентабельностью порядка 10%. Можно ли было считать подобные схемы эффективными хотя бы на начальном этапе? Ну а сейчас уже видны результаты их деятельности и обсуждать нечего.

Что интересно: при этом госкорпорация продолжает активно развивать бизнес по распродаже ценных активов. СМИ уже не раз обращали внимание на то, как «ДОМ.РФ» распродаёт культурные и исторические объекты. По сообщениям информагентства DEITA.RU, сейчас «ДОМ.РФ» занята распродажей ценных объектов в центре Владивостока. На аукцион выставлен доходный дом, территория которого использовалась под профессиональный лицей. До этого госкорпорация уже продала земельные участки в районе бухт Патрокл и Тихая. По информации deita.ru, земля досталась бывшему губернатору Приморья Сергею Дарькину.

Как видим, традиция «междусобойчиков» бережно поддерживается. Ну а то, что данные инициативы имеют к доступному жилью мало отношения, это уже «несущественные» детали.