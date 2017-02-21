Наши мужчины самые лучшие на свете! Мужики!

Я написала Мужики в свете высокого смысла. Не просто мужчины, а именно МУЖИКИ! От слова мужественные, они стойкие, смелые и уверенные, грубые и нежные, рубящие правду-матку в глаза, но и сочуствующие, умеющие любить и знающие, что значит дружба!

Не верите мне? Вот мнение женщины, пусть и журналистки из другой страны. Страны, в которой все мужчины служат в армии. Она знает, что такое армия, потому что там служат все, и женщины в том числе.

Израильская журналистка Марко: «Русские – расширенная версия Чака Норриса» Журналистка из Израиля Нава Марко убеждена, что русские мужики настоящие альфа-самцы. После поездки в Россию женщина рассказала о нескольких вещах, которым израильтянам следует поучиться у русских.

По мнению журналистки, русские - настоящие патриоты своей страны. «Есть что-то сексуальное в мужчине, который старается для общества и страны, в которой он живет, и защищает ее доброе имя. Я лично терпеть не могу людей, которые 100% своего времени посвящают антиизраильской пропаганде вместо того, чтобы потратить это время на исправление ситуации. В России это не так». Марко рассказала, как ее впечатлило умение русских выпивать. У нее на Родине нет понятия, что и как пить. В России же культура употребления алкоголя священна. «Культура питья там священна, как корова для индийцев, куриные наггетсы для американцев и парков для тель-авивцев. Они разбираются в этом лучше всех, и испытывают к этому соответствующее уважение». По словам израильтянки, ее приятно удивила вежливость и учтивость русских мужчин. Она рассказала, что все встреченные ей мужчины постоянно говорили «спасибо», «доброе утро» и «пожалуйста». «Каждый раз, когда мне требовалась помощь, они прилагали все усилия, чтобы оказать мне ее» — написала журналистка. Далее Нава рассказала своим читателям о брутальности и мужественности русских мужчин. По ее словам, она нигде в мире не встречала таких уверенных в себе мужиков. Мол, в России каждый второй мужчина – спортсмен, и там приветствуются любые виды спорта, будь то «бальные танцы, балет или даже катание на коньках». А еще добавила, что русские мужчины следят за собой и своим здоровьем, и среди них нет вегетарианцев. В завершение журналистка написала: «Русские – это расширенная версия Чака Норриса. Они катаются на лыжах в трусах, ходят босиком по снегу и не верят, что есть лучшее лекарство, чем водка». Материал подготовила Оксана Волгина

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В то же время мелькает информация, что именно наши мужчины попали в топ 3, как самые некрасивые. А знаете почему?

Русские мужчины наряду с поляками и британцами вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин. К такому выводу пришли, изучив статистику сайта знакомств BeautifulPeople.com более известного как "Клуб красивых людей".

Чтобы стать участником сайта знакомств, необходимо одобрение со стороны девушек, которые выносят вердикт, посмотрев на снимок и краткое описание. Жители России, Польши и Великобритании оказались в меньшинстве, из них только девять процентов допустили на BeautifulPeople.com.

Самыми же красивыми мужчинами стали жители Швеции, Бразилии и Дании.

Да все потому, что наши мужчины - не нарциссы. Они не бегают по сайтам и не выставляют свои фото, любуясь собой. Они делом занимаются! ДЕЛОМ! Это в Европе на себя слюни пускают, а за женщину заступиться не могут, даже когда на его глазах ее будут насиловать! Вот пусть и любуются своими нарциссами. И не стоит оценивать наших мужчин, мы их сами ЦЕНИМ!!! Будем ругать последними словами, но и любить!

Вот еще мнение.



А вот еще мнение.



«Замуж за иностранца» — это ведь старая история. Мечта советских барышень. Трудно упрекать женщин за то, что они хотели вырваться из СССР. Но сейчас XXI век, а схема все та же. Хотя, наверное, с другими предпосылками. Девушки уже совсем не так наивны, чтобы променять карьеру, квартиру и личную свободу в России на неопределенность жизни замужем в другой стране. Но что-то их не устраивает в русских мужчинах.



Русский мужчина — он вообще что такое?



Если, например, вспомнить литературные образы, то картина выходит скучная. Князь Мышкин, Родион Раскольников — вот кто бы хотел закрутить с ними роман? Пьер Безухов тоже не особенно сексуальный персонаж. Андрей Болконский, конечно, получше, но там все равно одни сплошные душевные муки и роковые заблуждения. Вроде бы вполне привлекательный и светский герой — Евгений Онегин. Но и он какой-то нытик и страдалец. То же относится и к Печорину. Почему-то модный русский литературный тип — это человек с ярко выраженным агедонизмом. Всех касается. Единственный приятный герой — это Вронский, да и то ему сильно не повезло.



Получается, что русский герой, русский мужчина как образ совершенно непривлекателен.



А героини у наших авторов все противные. Или глупые, или хищные, или наглые. Душечки и Попрыгуньи. Апофеоз — безумная Настасья Филлиповна. Русские мужчины, кстати, вообще должны бояться женщин и поголовно уходить в гомосексуальность, потому что лучшее, что им обещает русская литература, — это смерть.



Уже все понятно об отношениях полов в нашей угрюмой северной стране. С самого детства мы все это читаем — и ощущаем свою обреченность. А потом открываем Оскара Уайльда — и встречаем его остроумных, легких, романтических героев. Не говоря уже о любовной классике вроде Бронте или Остин — что мистер Рочестер, что мистер Дарси до сих пор волнуют женщин.



Загвоздка еще и в том, что мы не изучали творчество русских писательниц. Не то чтобы раньше их совсем не было. Но вот из школьной программы, кроме поэтесс Серебряного века, кто помнит авторов-женщин? А самые интересные мужские образы придуманы именно женщинами: еще в XIX веке писательницы насочиняли себе (и нам всем) мужчин. Даже Хатклиф из «Грозового перевала» с его брутальностью и то приятнее, чем зануда Печорин.



И вот девушки с детства привыкают к тому, что русский мужчина — унылый персонаж, разочарованный в женщинах. Отличный посыл для грядущего безоблачного счастья.



Советская литература и советское кино тоже не придумали ни одного достойного мечтаний мужского образа. Про Лукашина из «Иронии судьбы» и говорить не хочется — его первым делом порвали на части женщины нового поколения. Никто не хочет больше Лукашиных, которые живут с мамой. Бедолага из «Осеннего марафона» тоже не объект желания. Более-менее приятен Гоша из «Москва слезам не верит», но, если честно, он тоже нисколько не сексуален. Советский мужчина глазами художника — это бедолага (если не учитывать позитивные образы героев социалистического труда).



За что они их так? Режиссеры и сценаристы ведь по большей части и сами были мужчинами. Видимо, им хотелось проговорить какие-то свои проблемы — и благодаря этому они насочиняли неудачников и мучеников.



На этом фоне неудивительно, что простенькое кино «Гардемарины, вперед!» (по роману женщины, Нины Соротокиной, и срежисированное тоже женщиной, Светланой Дружининой) было таким популярным. Особенно у девушек. Там хотя бы герои — веселые и отчаянные парни, которые все время в кого-то влюбляются.



Поэтому, наверное, у русской девушки и появляется мысль о том, что ближайшие достойные мужчины — в Британии или Америке. Такие мужчины, с которыми будет весело и которые не боятся женщин.



Конечно, это иллюзия.



У меня есть знакомые, вроде бы разумные женщины, которые хотят «замуж за еврея». Потому что есть миф, что евреи — прекрасные мужья. (Тут вся община громко смеется.) Такие женские легенды — это поиск земли обетованной, где не бывает скандалов, унижений или бедности.



Я не к тому, что всем надо немедленно разводить квасной патриотизм и встречаться только с гражданами РФ в пятом поколении. Но образы страдальцев, недотеп или тиранов должны все-таки уйти в прошлое, потому что в реальности русские мужчины другие. Они тоже изменились за новую историю, они ухоженные и менее напряженные, хотя тревожность, конечно, все еще характерное национальное качество. Просто никто еще не написал о них достойную книгу, где они были бы показаны не убийцами-философами, которых женщины интересуют, только если у них топор в голове, а людьми, с которыми мы бы хотели оказаться в одной постели.



Автор - Арина Холина

http://subscribe.ru/digest/woman/psychology/n1804459176.html

И она права. Права в том, что хватит уж мусолить образ угнетенного, метущегося и оскорбленного мямли! Мямлей мужчину может сделать только женщина. Мужчину воспитает только Мужчина. Поэтому не надо на меня рычать одиноким мамочкам. Вы воспитаете, безусловно, но это однобокость, а нужно развитие разностороннее ребенка. Что-то меня не в ту степь занесло. Но это отступление.

Вот лучше почитайте, что о нас говорят иностранцы.

«Какие они, русские?»

Вся Россия в вопросах и ответах иностранных интернет-пользователей

— Какие они, русские? Если в общем?

— Я родом из Англии, но кое-какое время провел в России. Так как я приехал из страны, где все вежливые, русские поначалу казались мне грубыми — они не стояли в очереди, не говорили спасибо и пожалуйста, не давали мне в руки сдачу (а вместо этого клали ее на маленькое блюдечко), не отвечали на вопрос «который час?» Но на самом деле это лишь культурные различия, и когда вы узнаете русских поближе, вы понимаете, что это самые теплые и дружелюбные люди на земле.

Мне кажется, что в основном они не материалистичные и очень простые. Они любят общаться: в Англии люди идут в паб, чтобы напиться, а в России – чтобы поболтать с друзьями, опрокинуть пару стопок и немного поесть (еда, кстати, помогает абсорбировать алкоголь, поэтому в отличие от англичан к утру русские не превращаются в омерзительных жалких пьяниц).

Русские могут быть очень упрямыми (не влезай в спор с русским!). Когда я там учился, я часто встречал русских, которые вечно хотели научить англичанина, как правильно пить водку (надо выпить немножко, потом закусить сушеным мясом, маринованным огурцом или silotka).

Русские очень образованные, особенно много знают про науку и культуру, а еще они патриоты и гордятся своей страной.

Принято считать, что русские женщины самые красивые на свете. Это не так: русские женщины кажутся такими, потому что прикладывают очень много усилий, чтобы так выглядеть. Кажется, в России женщина не выйдет из дома, пока не убедится, что она выглядит сногсшибательно. А так как в России люди очень много ходят (у людей меньше машин, чем на Западе; и даже если машина есть, паркинг находится в 30 минутах от нужного места), русские более худые. (byfilski666)

Русские мужчины — джентльмены. Они ВСЕГДА платят в ресторане, открывают и придерживают дверь, дарят цветы, провожают до дома

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— Какие вещи не стоит делать в России?

— Никогда не говори русскому, что это Америка выиграла Вторую мировую. Русские, несмотря на то что не очень-то довольны своей страной, становятся очень патриотичными, если рядом иностранец. Поэтому запомни: Россия лучше всех во всем (или как минимум не хуже). (byNoName)

— Не кричи «Slavaameriku»в клубе. И не тормози в дверях метро. (bySqueaky P)

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— Что можно сказать о русских мужчинах?

— Большинство из них более образованные, чем американцы, канадцы и европейцы. Они очень много всего знают и поэтому предпочитают встречаться с умными девушками. Русские мужчины — джентльмены. Они ВСЕГДА платят в ресторане, открывают и придерживают дверь, носят сумки, подают вам руку, когда вы спускаетесь по лестнице или выходите из машины, дарят цветы и милые подарки на день рождения, провожают до дома. На мой взгляд, если обобщить, русские мужчины — одни из лучших в мире. Они привязаны к своим мамам (мне кажется, это даже хорошо, потому что это отличается от «мамочкиного синдрома» итальянских парней).

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Теперь немного о недостатках. Около 80 процентов русских мужчин имеют любовниц на стороне, и это не миф. В данном случае их плюс в том, что в отличие от многих других мужчин, которые скрывают это, русские честно признаются. Еще часто русские парни, особенно из бедных семей, могут ударить свою девушку. Но о случаях домашнего насилия даже не сообщают в полицию. (byKatie)

— Если обобщить, все русские мужчины, которых я знаю, очень хорошо образованы, имеют хорошее чувство юмора. И еще они все немного мачо. Кстати, если уж говорить про мачо, я слышала, что русские мужчины — сексисты и плохо относятся к женщинам, а русская культура очень патриархальна. Но я с этим не сталкивалась.

Что касается минусов российских мужчин… Мне кажется, что при первой встрече они кажутся немного пугающими. Но, возможно, это кажется мне как американке — я-то привыкла к дружелюбным и улыбающимся лицам. (byRozmin)

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Русские даже за границей любят тусоваться с другими русскими. К ним нелегко подступиться, но спустя время эту броню можно взломать

— Почему русские такие грубые?

— В русской культуре дружба и открытость незнакомцам (даже русским) представляются чем-то трудновыполнимым. В английском языке у нас есть слово friend, которым мы обозначаем, что знаем кого-то очень хорошо, и слово acquaintance, если знаем человека поверхностно. В русском же языке много таких слов — dryug, znakomi, neznakomi и так далее. Это я к тому, что на Западе мы легко можем назвать кого-то «другом» (friend), хотя на самом деле не считаем человека действительно Другом. В России люди более дистанцированны от человека до тех пор, пока действительно не знают его хорошо.

Например, когда я был в России, мне было сложно становиться друзьями с другими мужчинами, потому что в их понимании друзья-мужчины — это те, с кем они ходили в школу или служили в армии, или коллеги по работе. Если ты не входишь в их число, тебе будет непросто стать другом русского.

Российская культура, равно как и российское общество, была на протяжении долгого времени отделена от других культур. Во времена СССР общение с иностранцем могло привести к слежке со стороны КГБ. И только в последние годы отношение к иностранцам в России изменилось, но определенная дистанцированность по-прежнему сидит в головах людей.

Русские даже за границей любят тусоваться с другими русскими. К ним нелегко подступиться, но спустя время эту броню можно взломать. Надо просто понимать, что наши культуры отличаются, и пытаться понять друг друга. (byAlejandro J)

***

— Каким одним словом вы бы описали Россию?

— Опасная (by NONAME)

— Громадная (Aidazzle)

— Путин (Curious George)

— Загадочная (Misanthropist)

— Мафия (JorgeS)

— Угрожающая (CC)

— Высокомерная (Allura1114)

— Авторитарная (tommy w)

— Широкая (Michael)

— Товарищ (Cruz)

— Холодная (Jan Luv)

В России придется столкнуться с некоторыми проблемами при коммуникации, так как русские любят притворяться, что не понимают по-английски

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— Опасно ли быть туристом в России?

— Меня так бесит, когда североамериканские власти печатают всякие буклеты о мерах предосторожности. Намного безопаснее приехать в Россию, чем в большинство американских городов. Да, в России придется столкнуться с навязчивыми водителями такси и некоторыми проблемами при коммуникации (так как русские любят притворяться, что не понимают по-английски), но в остальном все будет нормально. Мексика, например, гораздо более опасна. (byBojanJankovic)

— Россия — это не страна третьего мира. Конечно, там не опасно. (byEmily)

— Я жил в России на протяжении 6,5 лет, потому что мои родители были миссионерами. И со мной ничего ни разу не случилось. Самое ужасное, что может произойти — у вас могут что-нибудь украсть. (bydbnow88)

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— Как выглядят русские?

— Забей в "Гугле" "русские солдаты" — и ты увидишь, как выглядят сейчас типичные русские мужчины. Русские немного отличаются от североамериканцев: у них другая форма лба — у них более выраженные надбровные дуги (как у первобытных людей). У всех русских мужчин большие руки, широкая грудная клетка и большой живот. (byMADMADMAN)

— Я бы сказал, что белые русские люди выглядят точно так же, как белые американцы. (byPaul)

— Что вы знаете о России?

— Водка, babushkas, пироги. Меховые шапки и горячие девушки. Холод и бомбы. И шпионы. Мафия. Сумасшедшие диктаторы. Путин и его тигр. А еще все мои русские друзья очень любят вечеринки. (byjen415)

http://www.mn.ru/society/86772

Так что даже за бугром начинают понимать, что у нас суровая страна. Значит и мужчины не должны быть мягкотелыми. А теперь я еще скажу свое мнение, пусть оно и не всеми приветствуется!

Наши мужчины действительно самые классные! Говорю я это не на эмоциях и не ради красного словца. Не верите? Смотрите:

1. Они нас (русских женщин) никогда ни на кого не променяют. На запад уехали наши лучшие мужчины и наши худшие женщины. Те мужчины сегодня там зарабатывают очень много, НО! Почти 90% из них живут с русскими женщинами. Которых они либо привезли с собой, либо выбрали из тех крупиц, что там есть. Я этого не понимаю порой! Они могут себе позволить любую американку модельной внешности, но выбирают нас.

2. Миф об ангельской красоте русской женщины создан русским мужчиной в тот момент, когда «мы» их втаптывали в грязь, они нас восхваляли. И это действительно миф! Да у нас из-за генетического материала «страшилки» рождаются намного реже, но чтоб самые красивые – это 100% миф. Причем который ОНИ поддерживают до сих пор.

3. Ни один мужчина в мире не будет за вами так ухаживать в конфетно-букетный период и долгое время после, как русский мужчина. «Романтичные» итальянцы могут нервно покурить в сторонке… Плюс наши мужчины очень часто обладают хорошим чувством юмора. А это порой такое ценное качество.

4. Они склонны к подвигам ради нас. Особенно те, которые вдохновлены женщиной на это (но есть увы те, кто пользуется этим). Вы наверно все знаете, что наши мужчины щедрые на подарки и на желания даже в ущерб себе. Это очень редкое явление. На западе каждый за свои хотелки платит самостоятельно. Особенно на начальной стадии знакомства.

5. Наши мужчины не смотрят на нас как на людей второго сорта. Напротив! Они действительно считают нас полноценными людьми, способными принимать какие-то решения и почти всегда прислушиваются, советуются по каким-то важным семейным вопросам. При этом - они ценят нас как женщин! Удивительный сплав, недоступный больше ни одной нации. Мы не подчиняемся своим мужьям, как это делают мусульманские жены. Но при этом они ценят нас как слабый пол.

Наши женщины идеально устроились! С одной стороны мужчины стараются казаться хорошими в наших глазах, а с другой они умеют договариваться с нами. Но самое смешное, что мы в своем большинстве не понимаем этого. Потому, что не можем сравнить. А когда можем – тогда уже бывает поздно.

Но и это еще не все! Я хочу спросить вас. Те, кому есть что возразить (я думаю такие найдутся). Если вас не устраивают наши мужчины, почему же вы их так воспитываете? ЭТО ПАРАДОКС! Женщины по сути обвиняют сами себя за то, что не могут воспитать своих сыновей такими, какими хотели бы видеть своего мужчину. Ведь большинство детей воспитывают женщины. Не стыдно вам женщины?

Я говорю не конкретно к кому-то обращаясь тут, а размышляя вслух! Вот скажите мне, дамы: вам самим не тошно уже от себя и своих заскоков? Ну сколько можно? Нам действительно пора меняться, пока не стало слишком поздно. Потому что это - перебор. Пора остановиться, оглядеться, задуматься. Ну посмотрите на все это со стороны. Оцените по достоинству то, что происходит - ведь это ужасная ситуация! Сейчас у нас есть шанс что-то сделать, так как выросло молодое поколение, которым сегодня по 30+ лет. Это дети бэби бума 80-х годов. Они - последняя волна, которая реально может изменить страну. Если нет, то дальше - только мрак.

Мы, наконец, должны помочь друг другу. Ведь все мы этого очень хотим. Начать меняться всем вместе. Тогда и мужчины пойдут навстречу, и мы сами станем еще лучше в их глазах.

К мужчинам у меня всего есть 2 претензии:

1. Заканчивайте уже с пьянками, гулянками. Пора выздоравливать.

2. Будьте немного более ответственными, и тогда цены вам не будет.

Писала не из-за злобы. Не из-за того, что хочу кого-то облить грязью, а потому что пришло время подводить итоги, делать выводы и меняться. Нам всем. И любить наших мужчин! Любви вам и счастья. Всем!



Завтра будет праздник. И я рада, что он посвящен ВСЕМ мужчинам. Праздник должен быть не только у женщин. Праздник должен быть и у наших мужчин. Наговорила много и сумбурно, но думаю, что все понятно.

