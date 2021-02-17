Глобалисты хоронят неолиберализм. С какой целью?

Дожились — глава ВЭФ, пресловутый Клаус Шваб, глобалист и чёрт, которым можно пугать детей на ночь, в свой книге «COVID-19: великая перезагрузка» пишет о том, за что совсем недавно неолиберальные экономисты высмеивали честных аналитиков:

«На протяжении десятилетий США пользовались «непомерной привилегией» сохранения глобального валютного резерва, статусом, который долгое время был «привилегией имперской мощи и экономическим эликсиром». В значительной степени американская мощь и процветание были построены и подкреплены глобальным доверием к доллару и готовностью клиентов за рубежом держать его, чаще всего в форме государственных облигаций США.

Тот факт, что так много стран и иностранных организаций хотят использовать доллары как средство сбережения и как инструмент обмена (для торговли), закрепил его статус в качестве глобальной резервной валюты. Это позволило США получить дешевые займы за границей и получить выгоду от низких процентных ставок у себя дома, что, в свою очередь, позволило американцам потреблять не по средствам.

В течение некоторого времени некоторые аналитики и политики рассматривали возможность постепенного прекращения господства доллара. Теперь они думают, что пандемия может быть катализатором, подтверждающим их правоту. Их аргумент двоякий и касается обеих сторон вопроса доверия.

С одной стороны, сомневающиеся в доминировании доллара США указывают на неизбежное и резкое ухудшение финансового положения США. По их мнению, неприемлемый уровень долга в конечном итоге подорвет доверие к доллару США. Незадолго до пандемии расходы на оборону США, а также проценты по федеральному долгу, а также ежегодные выплаты - Medicare, Medicaid и социальное обеспечение - составляли 112% поступлений федерального налога (против 95% в 2017 году). Этот неустойчивый путь ухудшится в постпандемическую эпоху после спасения.

Этот аргумент предполагает, что что-то важное, следовательно, должно измениться либо за счет значительного снижения геополитической роли, либо за счет повышения налогообложения, либо за счет того и другого, иначе растущий дефицит достигнет порога, за которым неамериканские инвесторы не захотят его финансировать."

За счёт чего-то другого — это большая война или разрушение Китая или России, которые позволят перезапустить конвейер потребления. Шваб об этом, конечно, не говорит прямо — он же гуманист, заботится о людях и всё такое.

Но дальше — больше: Шваб хоронит неолиберализм и предсказывает перераспределение благ в пользу бедных.

«Прежде всего, постпандемическая эра откроет период массового перераспределения богатства от богатых к бедным и от капитала к труду.

Во-вторых, COVID-19, вероятно, станет похоронным звеном неолиберализма, совокупности идей и политик, которые можно условно определить как предпочтение конкуренции вместо солидарности, созидательное разрушение над вмешательством правительства и экономический рост над социальным благосостоянием.

В течение ряда лет неолиберальная доктрина шла на убыль, многие комментаторы, бизнес-лидеры и политики все чаще осуждали ее «рыночный фетишизм», но COVID-19 привел к решающему удару. Неслучайно две страны, которые в последние несколько лет с наибольшим рвением придерживались политики неолиберализма, - США и Великобритания, — относятся к числу тех, пострадал во время пандемии больше всего."

Внимание, вопрос — что глобалисты задумали, желая похоронить проект неолиберализма?

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1016297.html