Территория Героев...(21)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
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К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Сержант Алексей Леонтьев
В операции по освобождению Украины от нацистов сержант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей Леонтьев участвовал с первого дня. Он спас от смерти командира, был ранен, но отказался от госпиталя и продолжил воевать…
Жил Лёша в Омске. Мама много работала, выплачивала ипотеку, потому на мальчике были все заботы по дому. С 16 лет он уже сам зарабатывал на свои расходы. С восьмого класса начал готовиться к поступлению в кадетское училище. Но накануне экзаменов травмировался.
Алексей был увлечён спортом. Занимался хоккеем, защищая на турнирах честь школы. И после спорт не бросил.
После школы Алексей поступил в Омский гуманитарный университет на специальность "Государственное управление и пожарная безопасность". Но через полтора года разочаровался и выбрал службу в армии.
Срочную почти не служил, через месяц подписал контракт. После учебного центра в Елани ему предложили службу в ВДВ и лететь в Крым. Он, не раздумывая, согласился.
21 января этого года сержант Леонтьев решил оставить штабную работу и отправиться в воинскую часть в Крым. Он сказал Алёне, что к бумажной работе вернётся после командировки. Что соскучился по оружию, что должен быть "со своими мужиками"...
10 июня Алексей позвонил любимой, поздравил её с годовщиной – их семье исполнилось пять лет.
Алексей погиб в тот же день, выполняя боевую задачу во время секретной операции.
Позже жена узнала, что он как минимум четыре раза был в шаге от смерти. На передовой спас своего командира. Под шквальным огнём он вывел его из опасного места.
Гвардейские части, участвующие в специальной военной операции, строго засекречены. Бойцов не отпускают на отдых, в тыл отправляют только раненых. Алексей Леонтьев был тяжело ранен, но и от госпиталя отказался. В двадцать метрах от него что-то взорвалось. Он прыгнул в окоп и порвал вену на руке, потерял сознание. Руку перетянули. Отлежался пару дней и встал в строй.
Алексей Леонтьев посмертно награжден орденом Мужества.
https://tsargrad.tv/articles/poslednie-slova-serzhanta-leonteva-desantnik-pogib-v-glavnyj-den-svoej-zhizni_579994
Военнослужащий Ефимов Александр
Александр Ефимов, выпускник Новосибирского Высшего Военного Командного училища был тяжело ранен. Понимая, что если ребята будут спасать его, то могут погибнут все, отдал им приказ на выход из окружения. Оказывал сопротивление, пока не закончились патроны.
Последней гранатой Саша взорвал себя и окруживших его головорезов из националистических формирований "Кракен" и "Азов".
https://t.me/csnfsbrussian/1337
Ефрейтор Иванов Владимир (Иваныч)
19.06.2022 г. в бою за оборону села Александровка Херсонской обл. Украина (Николаевское направление) погиб (смертельное осколочное ранение) ефрейтор Иванов Владимир Алексеевич, позывной "Иваныч".
Родился 08.09.1998 году в Кировском районе, г. Волгограда. 2005-2014г.г. учился в 10-й гимназии Кировского района. С 2014 по 2018 годы учился в Энергоколледже, после окончания учёбы был призван на действительную срочную службу в 39-й полк РХБЗ (пос. Октябрьский, Волгоградской обл.).
В декабре 2019 года подписал контракт на военную службу. Службу проходил в 255-м гвардейском мотострелковом Волгоградско-Корсуньском Краснознамённом полку им. генерала М.С. Шумилова 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО.
С первых дней СВО в передовом отряде. Пулемётчик БМП-3, внештатный пулемётчик мотострелкового отделения. 26 апреля при захвате наемников БТР на котором находилась его группа прикрытия группы ССО подорвался на противотанковой мине (мех-водитель погиб, лейтенант, старший БТР, тяжело ранен (умер, ноги оторвало)), Володя получил контузию, от госпитализации отказался.
24 июня 2022 года похоронен с воинскими почестями на родине в Кировском районе г. Волгограда. Представлен к ордену Мужества (посмертно).
Капитан Шмелев Антон
8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности где машина была подорвана противником находящемся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.
Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах, — сообщили сослуживцы Антона Шмелева.
Приказом министра обороны России за проявленное мужество и героизм во время выполнения специальной военной операции Антон Шмелева награжден орденом Мужества посмертно.
У Антона дома остались жена , дочь 16 лет и сыновья 8 и 5 лет.
Старшина Рамазанов Абакар
В ходе специальной операции на Украине погиб старшина разведывательной роты Рамазанов Абакар Рамазанович уроженец села Хазар Дербентского района.
https://t.me/strana_geroev/3681
Военнослужащий Шарковский Александр
Александр был уроженцем села Долгий Мост.
Он окончил 9 классов, потом сразу пошел работать. Два года назад мужчину призвали на срочную службу – там он подписал контракт. Александра вспоминают как скромного, доброго и отзывчивого парня.
Военный погиб 20 марта в районе Луганска, рассказал «ТВК Красноярск» его знакомый. Ему было 26 лет.
Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Никита окончил 9 классов, затем поступил в Канский техникум отраслевых технологии и сельского хозяйства. Дальше молодого человека призвали на срочную службу, где он подписал контракт. Никита выбрал такой путь, потому что был уверен в стабильности военной службы. Ему был 21 год.
Посмертно Никиту Полусона наградили орденом Мужества.
Александру Ефанову был 41 год. Он окончил 9 классов школы, после чего устроился верхнекужебарский колхоз. В 18 лет Александр ушел в армию, в 2007 подписал контракт. У военнослужащего было несколько медалей – «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии» и «За отличие в военной службе» 3-й степени, а также «Ветеран боевых действий».
Александр Ефанов был санитарным инструктором и командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Сообщается, что его санитарный автомобиль попал под обстрел, и военный скончался от термического ожога 90% тела.
Александра похоронили на Аллее Славы, посмертно он был награжден орденом Мужества.
У мужчины остались жена и двое сыновей – 12 и 5 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Андрей Остапенко погиб 17 апреля. Он был командиром боевой машины, которая подорвалась на мине. Ему было 26 лет.
Андрей Остапенко был уроженцем села Тубинск Краснотуранского района. Он окончил Тубинскую СОШ, затем поступил в колледж на машиниста. После колледжа молодой человек отправился в армию, где заключил контракт. Андрей Остапенко служил в воинской части на Дальнем Востоке. Парень планировал жениться после того, как вернется со спецоперации. У него осталась беременная невеста.
В тубинском сельсовете «ТВК Красноярск» также подтвердили гибель военнослужащего, однако подробностей сотрудники не знают. «Это очень тяжело, мы прощались с Андреем всем селом», – добавили в сельсовете.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Роман был сержантом, кинологом. Он закончил Кадетский корпус и поступил в Аграрный университет в Красноярске. Позже пошел в армию и остался на контракте, начал работать с караульными собаками и даже выступал на всеармейских соревнованиях, где занимал призовые места.
«После 5-летней службы по контракту пойти на спецоперацию было его обязанностью. 7 мая танк, в котором он ехал, подорвался на мине. В июне Роме исполнился бы 31 год, у него осталась беременная невеста, с которой они не успели расписаться».
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Парню было 20 лет, он проходил службу по контракту в Пскове.
«Погиб 19 мая при выполнении специальных задач на Украине. Состоял на должности стрелок-оператор парашютно-десантной роты. Мечтал стать десантником, покорять небесные просторы, прыгать с парашютом».
Парень был молодым, поэтому своей семьей обзавестись не успел.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Комаров Александр
Прощание с Александром прошло в Дудинке 24 мая в городском Доме культуры.
Комаров Александр родился в январе 1993 года в поселке Усть-Порт сельского поселения Караул. Александр окончил 9 классов в школе-интернате села Караул, затем Таймырский колледж в Дудинке. Служить по контракту отправился в 2012 году, службу проходил в селе Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области.
Он находился на спецоперации с самого начала, служил наводчиком на танке.
Они ехали в Харьковскую область под Изюм. 19 апреля его не стало. Сослуживцы рассказали, что их на трех танках отправили на спецзадание. Они даже не ожидали такой жесткой встречи. Первые два танка попали под обстрел. Александру один из снарядов попал прямо в голову, затем сдетонировал боекомплект, и танк сгорел.
Семьи у него не было. Как только Александр окончил колледж, его сразу призвали на срочную службу, после которой подписал контракт. Ему было 29 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
О гибели 24-летнего Тимура Тагайназарова сообщили на сайте Института физической культуры, спорта и туризма СФУ. Военный погиб 6 мая при исполнении воинского долга.
Тимур Тагайназаров родился в Тулуне Иркутской области, затем переехал Канск. В 2016 он поступил в институт, который окончил в 2020 году. Тимур занимался спортом и получил разряд КМС по боевому самбо. На контрактную службу он пошел в ноябре 2020.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Информация о гибели 33-летнего Максима Казачишина появилась во «Вконтакте». Максим Казачишин был артиллеристом, служил в Зеленогорске, потом в Югре. Участвовал в контртеррористических операциях в Чечне и Сирии.
«Каждый военный знает, что однажды может отдать жизнь, выполняя боевую задачу. Знал и Максим. Но для близких и друзей его гибель – огромное горе. Публичного прощания в Зеленогорске не будет, это решение семьи», – уточнила знакомая погибшего.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
О погибшем 30-летнем Илье Яблонском сообщили во «Вконтакте». Уточняется, что военный скончался 26 апреля. Он был воспитанником Канской школы самбо, мастером спорта России.
Служил по контракту на протяжении 9 лет. Карьеру военнослужащего он решил продолжить сразу после срочной службы. Последние годы он вместе с семьей был в Калининграде, где находилась его войсковая часть.
Известно, что Илья Яблонский погиб под обстрелом.
У него осталась жена и трое детей.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Похоронили его в Новоазовском районе ДНР. Там живет его супруга с 6-летним сыном.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Сергей родился 25 сентября 2002 года. Он учился в минусинской школе №1, увлекался техникой и спортом, был призером соревнований по волейболу, баскетболу и конькобежному спорту. В ноябре 2020 его призвали на срочную службу в Наро-Фоминск Московской области, там он заключил контракт.
Прощание с Сергеем Романовым пройдет в Минусинске.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Погибшему совсем недавно исполнилось 25 лет – он родился 2 мая 1997 года. Военный служил по контракту в Биробиджане. Родители Сергея Шевченко живут в Парной, семья была многодетной. Недавно военнослужащий женился, но детей у него не было.
Прощание с Сергеем Шевченко прошло 25 мая. В сельсовете рассказали, что на похороны пришла вся деревня, помимо жителей на прощании присутствовали военнослужащие.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Рузавин Кирилл
В 2020 году он ушел на срочную службу, где сразу же подписал контракт. Отца у Кирилла не было, а его мать погибла. Он находился под опекой своего дяди и тети. Похоронен солдат в своем родном селе Анцирь. Ему было 20 лет.
Погибший служил в мотострелковой роте в Калининграде. Взвод Кирилла прикрывал развертывание батальона. После двухчасового боя, отделение солдата накрыли минометным огнем, из-за которого он погиб.
После обстрела в живых осталось 5 человек.
Кирилла Рузавина наградили орденом мужества посмертно.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Изначально Дмитрий числился без вести пропавшим, однако позже сообщили о его гибели. Машина, в которой ехал погибший солдат с сослуживцами попала под минометный обстрел в селе Николаевка. В медицинском свидетельстве указано, что солдат погиб из-за многочисленных осколочных ранений.
21-летний Дмитрий служил в Севастополе в морской пехоте. Сразу после получения профобразования, он заключил контракт, чтобы одновременно служить и получать высшее образование. Прощание с Дмитрием прошло в городском дворе культуры.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Алексей Жаронкин родился и жил в селе Шадрино, был старшим сыном в многодетной семье. Близкие погибшего вспоминают, что интерес к армии у молодого человека был с детства.
После школы Алексей Жаронкин оправился на срочную службу, где подписал контракт. В должности снайпера он участвовал в военных действиях в Чечне, Сирии, Украине и других горячих точках. Алексей награжден медалями «За боевые заслуги» I и II степени, «Участнику военной операции в Сирии», посмертно – медалью «За отвагу».
Ему было 32 года.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Дмитрий Матиков родился в поселке Ильичево, учился в местной школе. Профессию решил связать со спортом – окончил спортшколу, но после армии решил пойти на контрактную службу. Был рядовым, санитар-разведчиком группы спецназа роты специального назначения.
Мужчина еще не был женат, дома у него остались родители и младший брат. Ему было 28 лет.
Был награжден Орденом Мужества.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Парень родился в 1995 году, окончил Железногорский кадетский корпус. На спецоперации он командовал звеном СУ-34.
Информацию о гибели Владимира Фетисова подтвердили в отделе Военкомата по Железногорску. Ему было 27 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Житель Зеленогорска 53-летний Юрий Горбаренко пошел на спецоперацию добровольцем, когда его сыновья 24-летний Александр и 34-летний Алексей отправились на Украину по контракту – младший в начале мая, старший в самом начале спецоперации.
Юрий Горбаренко был снайпером и погиб 24 мая. Один из его сыновей, Александр, рассказал «ТВК Красноярск», что в этот день они с отцом находились недалеко друг от друга в районе Северодонецка. Александр получил ранение, а Юрий погиб под минометным обстрелом. Брат Александра, Алексей, в это время был на другом направлении. Сейчас братья уже вернулись в Россию.
Прощание с Юрием состоялось в селе Средняя Агинка Саянского района.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Казанцев Степан
Степан родился в городе Заозерный, окончил местную школу, занимался футболом. На контракт ушел в 2016 году, несколько раз был в Сирии. Последнее время мужчина жил в Ростове с женой и маленькой дочкой.
Степан погиб в апреле в районе города Попасная – танк наехал на мину. В Заозерном у военного осталась мама. Ему было 25 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
О гибели 20-летнего Алексея Чистяка сообщила глава Курагинского района. Военный проходил службу в инженерно-саперной роте десантно-штурмового полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. В спецоперации он принимал участие с 24 февраля, погиб 1 июня.
Посмертно Алексея наградили орденом Мужества.
Церемония прощания с ним прошла в Артемовске, откуда был родом военный. У молодого человека остались брат, сестра, мать и отец.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Гуркин Сергей
Военному было 23 года, он проходил службу по контракту.
Информацию о гибели Сергея Гуркина подтвердила замглавы села. Она сообщила, что он служил в Южно-Сахалинске. Своей семьей молодой человек обзавестись не успел.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военному было 48 лет, он уехал на спецоперацию добровольцем. Руслан был сыном кадрового офицера, закончил высшее Ломоносовское военное училище, уволился из армии старшим лейтенантом.
Военный отправился на спецоперацию 25 мая, а уже 5 июня стало известно о его гибели. Руслан Габдулин скончался от осколочных ранений в районе села Михайловка Запорожской области.
У военного остались родители, которые живут в деревне Малиновка, а также два старших брата.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военный был старшим матросом морской пехоты. По данным телеканала, Александр был единственным ребенком в семье, он рос без отца. В июле ему исполнилось бы 30 лет.
Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Военнослужащий Шуралев Данил
Данилу Шуралеву было 20 лет, он проживал в селе Мельничном Ирбейского района.
Данил родился в сентябре 2001 года. После окончания школы молодой человек отучился на электросварщика, затем пошел на срочную службу. Спустя год, весной 2022, он отправился служить по контракту в Улан-Удэ, хотя ему предлагали работу в полиции.
Данил Шуралев был гранатометчиком десантно-штурмовой роты. На спецоперацию отбыл 11 мая, а погиб 29 мая в Краматорском районе Донецкой области. Причиной смерти стало осколочное ранение.
Своей семьей военнослужащий обзавестись не успел. Он был единственным сыном у матери.
Посмертно его наградили Орденом Мужества.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Он был командиром отдельной разведывательной роты 163 гвардейского танкового полка. Прощание с военным прошло 10 июня в Ужуре.
Александр родился 5 ноября 2022 года. В 2013 окончил ужурскую школу, потом Новосибирское высшее военное командное училище. Военослужащий принимал участие в боевых действиях в Луганской области. Рота под командованием Зотова привлекалась для специальных задач в качестве штурмовых групп, групп прикрытия и зачистки населенных пунктов.
3 июня группа разведчиков во главе с военным попала под огонь «Градов» в районе Лисичанска и Попасной. Александр погиб сразу. Ему было 26 лет.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
"Мы не уйдем!" группы Джанго
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Наборы оригинальных обоев
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Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
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