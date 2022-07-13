Территория Героев...(21)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сержант Алексей Леонтьев

В операции по освобождению Украины от нацистов сержант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей Леонтьев участвовал с первого дня. Он спас от смерти командира, был ранен, но отказался от госпиталя и продолжил воевать…

Жил Лёша в Омске. Мама много работала, выплачивала ипотеку, потому на мальчике были все заботы по дому. С 16 лет он уже сам зарабатывал на свои расходы. С восьмого класса начал готовиться к поступлению в кадетское училище. Но накануне экзаменов травмировался.

Алексей был увлечён спортом. Занимался хоккеем, защищая на турнирах честь школы. И после спорт не бросил.

После школы Алексей поступил в Омский гуманитарный университет на специальность "Государственное управление и пожарная безопасность". Но через полтора года разочаровался и выбрал службу в армии.

Срочную почти не служил, через месяц подписал контракт. После учебного центра в Елани ему предложили службу в ВДВ и лететь в Крым. Он, не раздумывая, согласился.

21 января этого года сержант Леонтьев решил оставить штабную работу и отправиться в воинскую часть в Крым. Он сказал Алёне, что к бумажной работе вернётся после командировки. Что соскучился по оружию, что должен быть "со своими мужиками"...

10 июня Алексей позвонил любимой, поздравил её с годовщиной – их семье исполнилось пять лет.

Алексей погиб в тот же день, выполняя боевую задачу во время секретной операции.

Позже жена узнала, что он как минимум четыре раза был в шаге от смерти. На передовой спас своего командира. Под шквальным огнём он вывел его из опасного места.

Гвардейские части, участвующие в специальной военной операции, строго засекречены. Бойцов не отпускают на отдых, в тыл отправляют только раненых. Алексей Леонтьев был тяжело ранен, но и от госпиталя отказался. В двадцать метрах от него что-то взорвалось. Он прыгнул в окоп и порвал вену на руке, потерял сознание. Руку перетянули. Отлежался пару дней и встал в строй.

Алексей Леонтьев посмертно награжден орденом Мужества.

https://tsargrad.tv/articles/poslednie-slova-serzhanta-leonteva-desantnik-pogib-v-glavnyj-den-svoej-zhizni_579994

Военнослужащий Ефимов Александр

Александр Ефимов, выпускник Новосибирского Высшего Военного Командного училища был тяжело ранен. Понимая, что если ребята будут спасать его, то могут погибнут все, отдал им приказ на выход из окружения. Оказывал сопротивление, пока не закончились патроны.

Последней гранатой Саша взорвал себя и окруживших его головорезов из националистических формирований "Кракен" и "Азов".

https://t.me/csnfsbrussian/1337

Ефрейтор Иванов Владимир (Иваныч)



19.06.2022 г. в бою за оборону села Александровка Херсонской обл. Украина (Николаевское направление) погиб (смертельное осколочное ранение) ефрейтор Иванов Владимир Алексеевич, позывной "Иваныч".

Родился 08.09.1998 году в Кировском районе, г. Волгограда. 2005-2014г.г. учился в 10-й гимназии Кировского района. С 2014 по 2018 годы учился в Энергоколледже, после окончания учёбы был призван на действительную срочную службу в 39-й полк РХБЗ (пос. Октябрьский, Волгоградской обл.).

В декабре 2019 года подписал контракт на военную службу. Службу проходил в 255-м гвардейском мотострелковом Волгоградско-Корсуньском Краснознамённом полку им. генерала М.С. Шумилова 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО.

С первых дней СВО в передовом отряде. Пулемётчик БМП-3, внештатный пулемётчик мотострелкового отделения. 26 апреля при захвате наемников БТР на котором находилась его группа прикрытия группы ССО подорвался на противотанковой мине (мех-водитель погиб, лейтенант, старший БТР, тяжело ранен (умер, ноги оторвало)), Володя получил контузию, от госпитализации отказался.

24 июня 2022 года похоронен с воинскими почестями на родине в Кировском районе г. Волгограда. Представлен к ордену Мужества (посмертно).

https://t.me/radioARBAT/14571

Капитан Шмелев Антон



Командир гаубичной артиллерийской батареи Шмелев Антон Александрович

8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности где машина была подорвана противником находящемся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах, — сообщили сослуживцы Антона Шмелева.

Приказом министра обороны России за проявленное мужество и героизм во время выполнения специальной военной операции Антон Шмелева награжден орденом Мужества посмертно.

У Антона дома остались жена , дочь 16 лет и сыновья 8 и 5 лет.

https://t.me/radioARBAT/14686

Старшина Рамазанов Абакар

В ходе специальной операции на Украине погиб старшина разведывательной роты Рамазанов Абакар Рамазанович уроженец села Хазар Дербентского района.

https://t.me/strana_geroev/3681

Военнослужащий Шарковский Александр



Александр был уроженцем села Долгий Мост.

Он окончил 9 классов, потом сразу пошел работать. Два года назад мужчину призвали на срочную службу – там он подписал контракт. Александра вспоминают как скромного, доброго и отзывчивого парня.

Военный погиб 20 марта в районе Луганска, рассказал «ТВК Красноярск» его знакомый. Ему было 26 лет.

Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.

https://tvk6.ru/publications/news/66042/