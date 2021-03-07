Праздник с радостью в глазах.

Разрешите мне поздравить Жанну Чешеву, Светлану Митленко и всех читательниц сайта "Мы из Советского Союза" с Международным Женским днем 8 Марта !
Желаю всем нашим красавицам крепкого здоровья, счастья и всего самого найлучшего в жизни !
Давайте немного поностальгируем о СССР и вспомним этот праздик в открытках.
Поздравляем с 8 марта!
И желаем от души:
Пусть привалит куча фарта
И немалые шиши!
И тепла в семье безмерно,
Модных платьев в пять слоёв!
Развиваться планомерно
И здоровья до краёв!
Перманентно – оптимизму
И карьерный рост сполна!
И огромную харизму
И лет жизни дохрена!
Чтоб достойные мужчины
Защищали от беды,
И хватало у девчины
В холодильнике еды!
Чтобы всего, что пожелаешь,
Прям сейчас и довала!
И от страсти, чтоб пылаешь,
И красива, и мила!
Ну, и климата комфортней,
Чтоб зимой не околеть!
Отпусков Вам покурортней
И любви безумной впредь!
Разве можно в этом маленьком посте передать все многообравие красок и цветов былого величия Советского Союза в этом празднике ....
С уважением, Виктор Шутт !
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