Праздник с радостью в глазах.

Мы из Советского Союза

Разрешите мне поздравить Жанну Чешеву, Светлану Митленко и всех читательниц сайта "Мы из Советского Союза" с Международным Женским днем 8 Марта !

Желаю всем нашим красавицам крепкого здоровья, счастья и всего самого найлучшего в жизни !

Давайте немного поностальгируем о СССР и вспомним этот праздик в открытках.

Поздравляем с 8 марта!

И желаем от души:

Пусть привалит куча фарта

И немалые шиши!

И тепла в семье безмерно,

Модных платьев в пять слоёв!

Развиваться планомерно

И здоровья до краёв!

Перманентно – оптимизму

И карьерный рост сполна!

И огромную харизму

И лет жизни дохрена!

Чтоб достойные мужчины

Защищали от беды,

И хватало у девчины

В холодильнике еды!

Чтобы всего, что пожелаешь,

Прям сейчас и довала!

И от страсти, чтоб пылаешь,

И красива, и мила!

Ну, и климата комфортней,

Чтоб зимой не околеть!

Отпусков Вам покурортней

И любви безумной впредь!

Разве можно в этом маленьком посте передать все многообравие красок и цветов былого величия Советского Союза в этом празднике ....

С уважением, Виктор Шутт !