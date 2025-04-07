Москва. Было — стало - 57

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Знаменитая Горбушка — Дом культуры имени Горбунова. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Советская архитектура» в 1939 году.

Директор Московского авиационного завода №22 Сергей Петрович Горбунов погиб в авиакатастрофе в возрасте 31 года. Его имя было присвоено заводу и Дому культуры.

В 1941 году 22-й завод был эвакуирован в Казань и там оставил навсегда имя Горбунова Казанскому авиазаводу.

ДК был заложен в 1929 году, почти столетие назад. Проект Якова Абрамовича Корнфельда, выдающегося советского архитектора. Строительство затянулось почти на 10 лет. Масштабное сооружение внешне напоминает памятники конструктивизма, но интерьеры выполнены в стиле ар-деко.

История ДК тесно связана с историей отечественной рок-музыки. Сегодня здесь, как и полвека назад, проходят театральные спектакли.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 85 лет. Петровско-Разумовское. Зима 1925 года. Главный корпус Петровской земледельческой и лесной академии. С 1917 года она называлась Петровской сельскохозяйственной. В 1923 году было присвоено имя Климента Аркадьевича Тимирязева. Оба кадра — со стороны Петровского проспекта (ныне Лиственничная аллея).

Академия родилась в Петровско-Разумовском в 1860-х. Сама усадьба была отстроена в 1750-е годы. Руководил строительством столичный, то есть петербургский, зодчий Александр Филиппович Кокоринов. Он построил деревянный дворец. Когда русское правительство в 1860-х выкупило усадьбу у владельца — Павла Антоновича фон Шульца для размещения академии, дворец был разобран. На месте был поставлен новый, в стиле необарокко, по проекту Николая Леонтьевича Бенуа.

По правую руку стоял красивейший Петропавловский храм. К сожалению, он был разобран в апреле 1934 года.

Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы в 1917 году. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Там образовался дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Преображенское. Зельев переулок (до 1925 года — Аптекарский). В сентябре 1913 года здесь была заложена Введенская церковь (Введения Пресвятой Богородицы во Храм). Народное название — Введение на платочках.

Архитектор Дмитрий Евгеньевич Виноградов. Строительство в основном было закончено уже после революции — в 1918 году. Но стены не были расписаны. Да и колокольню возвести не успели, её заменяла временная деревянная звонница. Она хорошо видна на старинной фотографии.

Изначально планировалось передать церковное здание под рабочий клуб, но не получилось. Закрытый храм простоял до 1934 года, затем был снесён. В 1936 году на этом месте была построена средняя школа №379.

Говорят, что храм был разобран только до фундамента, на нём частично стоит школьное здание. Подвал в школе глубокий, имеет мощные своды. Возможно, что это остатки Введенской церкви. В 1976 году школа была временно закрыта из-за обрушения потолка. После капремонта она проработала до 1990 года, затем переведена в новое здание. Бывший школьный корпус был передан на баланс ГУВД.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Кусково вошло в границы Москвы только в 1960 году. Большую часть своей истории это было Подмосковье. В первые годы советской власти бывшая усадьба, принадлежавшая три столетия семье Шереметевых, получила статус музея. С 1932 года здесь находился Государственный музей керамики.

Перед вами бывший летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Возведён 250 лет назад, в 1775 году, с использованием чертежей известного французского архитектора Шарля де Вайи. Он находился в переписке с графом Шереметевым и прислал ему из Парижа свои эскизы и проектные наброски дворца. Воплотил их архитектор Карл Иванович Бланк. Дворец деревянный. Фронтон украшен графской короной и геральдическим щитом, на котором латиницей выведены литеры PS, то есть «Пётр Шереметев».

Дворец не горел, не разрушался, пережил революции и войны. Например, в Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал наполеоновский маршал Мишель Ней, будущий князь Москворецкий. Усадьба пострадала, но не была сожжена. Внутри даже полы и печи остались родные.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях возведён в 1690-е годы на деньги боярина Льва Кирилловича Нарышкина — родного брата царицы Натальи Кирилловны, матери Петра Первого. По храму Фили были названы Покровским селом.

Имя архитектора история не сохранила. При этом храм очень похож на церковь Знамения на Шереметевом дворе, она же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке. Оба храма возведены чаяниями боярина Льва Нарышкина, и, скорее всего, зодчий у них был один. Не исключено, что это был сам Лев Кириллович.

Храм был закрыт накануне Великой Отечественной, а с началом войны частично разобран. Но сделано это было в целях военной безопасности: храм был прекрасным ориентиром для артиллерии и бомбардировщиков. В 1950-х годах началась долгая, почти на 30 лет реставрация. Тогда же под полом нижнего яруса были найдены древние остатки первой, деревянной церкви, стоявшей на этом месте с начала XVII века. С 1971 года здесь был филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Он проработал до 2015 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Станция «Серпуховская». Чёрно-белая фотография была сделана, вероятно, в 1951 году. На это указывают оригинальные V-образные светильники, появившиеся чуть позже после открытия. Станция была открыта 1 января 1950-го в составе участка «Парк культуры» — «Курская». Через 11 лет, в июне 1961 года, была переименована в честь большевика Петра Григорьевича Добрынина и стала «Добрынинской», а имя «Серпуховская» было передано другой станции.

Архитекторы Леонид Николаевич Павлов и Михаил Антонович Зеленин как-то утром оказались во Владимирской области, у церкви Покрова на Нерли. Её вид на рассвете так вдохновил, что они взяли его за основу при создании станции. Именно поэтому пилоны станционного зала облицованы светло-розовым мрамором «газган». Пропорции арок и порталов и правда очень похожи на древнерусские церкви.

В дальнем торце станции перед открытием был установлен мраморный барельеф с профилем Сталина и гербом СССР. В разгар хрущёвской десталинизации барельеф заменила мозаика «Утро космической эры» художника Серафима Александровича Павловского. Из вестибюля также была убрана скульптура Сталина, изменены мозаики с изображением вождя.

В нишах пилонов расположены барельефы на тему народов СССР. Их создала скульптор Елена Александровна Янсон-Манизер — автор медальонов с барельефами на станции «Динамо».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. Улица Новодмитровская. Хлебозавод №9. Чёрно-белая фотография, судя по надписи в углу, сделана 21 ноября 1933 года. Строительство почти завершено. Завод начал работу в январе 1934 года, тогда же открылся XVII съезд Всесоюзной компартии (большевиков), после чего заводу было присвоено имя XVII партсъезда.

Здесь было установлено оборудование гениального русского инженера Георгия Петровича Марсакова. Он вооружил хлебозаводы СССР кольцевым конвейером (автоматом). Потому у них характерный, цилиндрической формы корпус. Оборудование Марсакова весьма удешевляло стоимость строительства завода — примерно на треть, а труд рабочих менялся принципиально: они лишь следили за автоматическими линиями. Завод-автомат полностью советский, из советских материалов, рапортовала партийная организация Москвы. В столице СССР пять хлебозаводов работали на оборудовании Марсакова. Этот проработал до 2015 года, после чего был закрыт и переоборудован под арт-пространство «Хлебозавод №9».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Нашли довоенную фотографию Спасо-Андроникова монастыря. Примерно 1940 год. К тому времени обитель была закрыта уже более 20 лет. Перед Великой Отечественной здесь размещался фонд Центрального архива Красной Армии.

Слева храм во имя Архангела Михаила. Заложен в 1691 году чаянием Евдокии Фёдоровны Лопухиной, а завершён в 1739-м. Справа Спасский собор. После реставрации в 1959 году его облик полностью изменился.

В декабре 1947 года Сталин подписал постановление правительства о создании в бывшем монастыре историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублёва. Впрочем, открытие музея Андрея Рублёва состоялось лишь 13 лет спустя, в 1960 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Варварка. Примерно 1896 год. Здесь, на углу с исчезнувшим Псковским переулком, стоял роскошный магазин — Торговый дом Товарищества Никольской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова. Спроектировал и построил архитектор Александр Васильевич Иванов. Работы были закончены в 1896-м.

Викула Елисеевич Морозов скончался за два года до окончания строительства. Компанию возглавил его сын Алексей Викулович. В 1896-м Товариществу пожаловано право использовать изображение Государственного герба — двуглавого орла — за высокое качество пряжи, белёных товаров и прочих ткацких изделий.

Дом на Варварке благополучно прожил большую часть советской эпохи, но был снесён в 1967 году при строительстве гостиницы «Россия». Спустя чуть более 30 лет сгинула и гостиница. О том, что мы находимся в одном и том же месте, свидетельствует лишь колокольня Георгиевской церкви. На старинной фотографии верхний ярус звонницы выглядывает над левым крылом морозовского магазина.

Обе фотографии сделаны из Никольского переулка — с одной точки — с разницей более 120 лет. Голиковский переулок. Старинный храм Покрова в Голиках. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году.

За храмом находится дом, где в 1823 году родился великий русский драматург Александр Николаевич Островский. Дом принадлежал священнику храма Покрова. Мать будущего драматурга — Любовь Ивановна — была дочерью пономаря Покровского храма. Потому жила у храма с мужем Николаем Фёдоровичем — они снимали две смежные комнаты на первом этаже.

Деревянный храм (что в Малых Ордынцах, за Москвой-рекою) стоял с начала XVII века. В кирпиче Покров в Голиках был возведён в 1695−1702 годах на деньги купцов Лабазиных. Храм простоял 230 лет. Был закрыт распоряжением Моссовета в 1929-м и снесён через два года. Почти на месте храма установлен небольшой памятник Островскому.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Дом Ксении Александровны Беллик на Ленинградском шоссе. 1943 год. Здание сильно изменилось. Впрочем, по порядку.

В роковом для буржуазии 1917 году на Петроградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) было завершено строительство великолепной виллы. Заказчик — Пётр Петрович Беллик. Архитектор Дмитрий Петрович Сухов. Дом строился для Ксении Александровны Беллик — жены заказчика.

Пётр Петрович происходил из богатой семьи; был военным в чине штабс-ротмистра. В доме пожить не успел: погиб на фронте Первой мировой. Вдова, впрочем, тоже не успела — грянула революция.

Дом был национализирован. В 1930-е здесь разместилось посольство Румынии. В 1941 году Румыния выступила на стороне Гитлера и объявила войну СССР. Посольство было закрыто. После войны в доме Беллик открылось посольство Болгарии. В наше время дом был ещё раз искажён пристройками и надстройками. Теперь здесь офис банка. Раздаются предложения включить здание в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Знаменитый дом №1 по Ленинградскому проспекту. Стоит буквально на платформе Белорусского вокзала. Изначально предназначался для сотрудников управления пароходства канала Москва — Волга, позднее был передан на баланс Министерства путей сообщения СССР.

Проектировали дом трое архитекторов Мосгипротранса: Михаил Абрамович Готлиб, Бронислав Давидович Хилькевич и Борис Сергеевич Мезенцев. Строительство было закончено в 1953 году, в самом конце эпохи Сталина. Из-за начавшейся кампании Хрущёва по борьбе с архитектурными излишествами дом нещадно критиковали за вычурность, грузность, архаичность и дороговизну. Досталось и архитекторам. Сегодня это памятник эпохи. Дом внесён в охранный реестр как объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Дмитровка в 1900 году. Храм Рождества Богородицы в Путинках. «В Путинках» — это напоминание о Путевом (посольском) дворе, что стоял рядом. Храм возведён при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне. Строили потому, что сгорел старый деревянный храм на этом месте. Для строительства был изготовлен специальный формованный кирпич.

Храм заложен в 1649-м, а завершен в 1652 году. Говорят, что патриарх Никон запретил после завершения строительства возведение на Руси шатровых церквей.

В советские годы Рождественской церкви повезло больше, чем соседнему Страстному монастырю. Храм был закрыт в 1935-м. Долгие годы в нём располагалась репетиционная база «Цирка на сцене». В 1990-м здесь возобновились богослужения. Храм неплохо сохранился. В 1957-м при реставрации было разобрано крыльцо 1864 года и возведена стилизация под XVII век.

Обе фотографии — с одной точки. Чёрно-белый снимок сделал Павел Георгиевич фон Гиргенсон. У вестибюля станции «Курская». Чёрно-белая фотография была опубликована в книге «Архитектура станций Московского метрополитена», изданной в 1941 году.

«Курская радиальная» была открыта в марте 1938 года в составе второй очереди. Архитектор станции Леонид Михайлович Поляков, автор гостиницы «Ленинградская». На чёрно-белой фотографии ЗИС-101.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Павелецкий вокзал зимой 1951 года. Если присмотреться, на газоне перед главным входом можно увидеть монумент «Мир принадлежит труду». На фасаде транспарант с цифрами 18 — напоминание, что 18 февраля 1951 года пройдут выборы в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Вокзал на Зацепе был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. Проектировали Николай Александрович Квашнин, главный архитектор Рязанско-Уральской железной дороги, и Юлий Фёдорович Дидерихс. В числе авторов иногда упоминается Александр Фёдорович Красовский.

Изначально вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Это была крупнейшая частная железнодорожная сеть в Российской Империи, которая связывала 12 густонаселённых губерний. Не хватало только собственной ветки — от села Павелец на Москву через Каширу.

Строительство линии и вокзала в Москве разрешил император Николай II после долгой битвы лоббистов. За право строить ветку до Москвы также сражалась Московско-Казанская железная дорога. С 1912 года вокзал назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской, а в 1920-е — Ленинским (в 1924-м траурный поезд привёз на вокзал из Горок тело Ленина). Но оба названия не прижились. Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.

В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально пристроено и расширено в шесть раз. Архитекторы Мострансстроя попытались сохранить общий стиль.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Крупнейшая гостиница Советского Союза — «Украина». Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1957-м — в год открытия. 206-метровая высотка была заложена в сентябре 1947 года как «Гостиничное здание в Дорогомилово», или гостиница «Дорогомиловская». Проект архитекторов Аркадия Григорьевича Мордвинова и Вячеслава Константиновича Олтаржевского.

Название «Украина» придумал первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв — к 300-летнему юбилею воссоединения. Одновременно с «Украиной» был открыт Калининский мост (теперь Новоарбатский).

В книге «Строительство высотных зданий в Москве», изданной в 1953 году, Олтаржевский описал гостиницу как здание современной советской архитектуры:

«Отражает национальные композиционные традиции русской архитектуры — живописный силуэт, ступенчатость и пластичность объёмов. По богатству и характеру архитектурной композиции это не только образ гостиницы — это монумент величия сталинской эпохи».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 65 лет. Довольно редкая фотография Октябрьского вокзала (бывший Николаевский, ныне Ленинградский). Фасад, богато украшенный агитацией. Не все лозунги читаются. Но удалось разобрать и восстановить несколько:

«Даешь 11500 здоровых паровозов из депо»

«Увеличим работу паровоза на 1 час в...»

«Дадим стране 14... добавочных паровозов»

«За железную дисциплину на железной дороге»

«Да здравствует Красная Армия — оплот мирной политики Советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж Октября!»

На башне вокзала — макет передней части паровоза. Известно, что чёрно-белая фотография сделана в 1932 году. В сентябре в Москве проходило Всесоюзное совещание по производственно-технической пропаганде на железнодорожном транспорте. Возможно, что вокзалы в столице были украшены к этому мероприятию.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет. Маросейский тупик. 1913 год. Один из сохранившихся уголков старой Москвы. Когда-то очень давно это был полноценный переулок, выходивший в Малый Златоустинский переулок. В живописной арке проглядывает дом. Сейчас от этого дома остались лишь руины.

Вход в тупик находится между домами №11 (слева) и №15 (справа) по Маросейке. 15-й дом принадлежал Ольге Назаровне Тушниной. Если увеличить фотографию, с правого края можно частично прочесть вывеску: "М.Л. РОЖИВЮ. Главный склад. Оптов. и рознич. продажи Цейлонскаго чая". Морис Людвигович Роживю держал много чайных магазинов-складов в Москве.

В 11-м был дом для воспитания сирот воинов, погибших в Русско-турецкую войну. До 1913 года там располагалась Елизаветинская женская гимназия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Невероятной красоты храм Успения Богородицы на Покровке. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году.

Храм был построен в 1696−1699 годах на деньги ярославского купца Ивана Матвеевича Сверчкова. Предполагаемый архитектор храма Пётр Потапов. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки, но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли, её любил Достоевский, её любили москвичи.

В 1922 году Большой и Малый Успенские переулки были переименованы в Потаповский и Сверчков — в честь архитектора и заказчика. К сожалению, храм был разрушен в 1936 году под предлогом расширения проезда улицы. На освободившемся месте с тех пор небольшой сквер.

Сохранился дом причта — в нём жили священнослужители храма. На двух снимках видна маленькая двухэтажная белая постройка. Она стоит впритык ко дворцу князей Мещерских (это красивый дом розоватого оттенка на современном кадре).

Вдали на старинной фотографии виден ещё целый храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Он частично сохранился.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. 5 марта 1953 года в Москве скончался председатель Совета Министров СССР Иосиф Сталин. Чёрно-белая фотография была сделана ровно месяц спустя, 5 апреля. В тот день открылась станция метро «Арбатская». В её эскалаторном зале было огромное мозаичное панно с портретом Сталина работы художника Григория Ивановича Опрышко.

В 1955-м панно стало одним из первых объектов хрущёвской десталинизации. Оно было разбито ещё до приснопамятного XX съезда КПСС. Говорят, что Опрышко просил сохранить и отдать ему фрагмент мозаики со сталинской головой, но получил отказ. От панно осталась большая лепная рама. Пустое белое пространство давно не вызывает вопросов. Как будто так было всегда. Хотя среди знающих по сей день кочуют слухи, что панно уцелело и скрыто под штукатуркой; что иногда штукатурка отваливается, раскрывая фрагменты мозаики. Всё это легенды конечно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. В 1986 году в Москве открылся новый Южный речной вокзал — двухэтажное здание из стекла и железобетона с небольшой башней и шпилем. Первым от причальной стенки отошло судно «Павел Юдин» — это был круиз до Астрахани.

Южный речной вокзал появился в начале 1930-х. Это было красивое деревянное здание на Новоданиловской набережной, у деревянного Даниловского моста. Отсюда пассажирские суда уходили на Волгу, Каму и Оку. В 1970-х вокзал был закрыт и разобран — начиналась реконструкция Нагатинской набережной, а его место чуть позже занял огромный корпус Московской госакадемии водного транспорта. В 1972 году вокзал временно был переведён ниже по течению и больше 10 лет ютился на дебаркадере.

В это время на противоположном левом берегу велось строительство современного здания. Проектировали архитекторы Гипроречтранса. Строительство завершилось в 1985-м, то есть ровно 40 лет назад. Пять женских фигур на фасаде (символ пяти морей) выполнил скульптор Салават Щербаков. Второй раз здание вокзала было открыто после реконструкции в 2023 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет. Советская Москва. Солянка. Угол Астаховского (ныне Певческого) переулка занимает эффектный дом №11/6. Ему около двух веков. Предполагаемая дата постройки — 1830-е годы. Более никакой информации нет. В советские годы здесь располагалось ателье. Уже в наше время дом был надстроен мансардным этажом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Воздвиженка (в первые советские годы улица Коминтерна). На чёрно-белом кадре 1936 года дом №13. Когда-то очень давно он принадлежал барону Черкасову. Дом был угловым, стоял в Борисоглебском проезде по соседству с кинотеатром «Художественный» и выходил на Воздвиженку. Интересно, что в 1930-е в Борисоглебском проезде ходили троллейбусы.

С 1866 года здесь располагалась Московская консерватория. Для неё были арендованы верхние помещения. В то время дом был доходным и принадлежал семейству Арманд. Дом Черкасова сильно выступал за нынешнюю красную линию Воздвиженки и как бы искривлял улицу.

Летом 1941 года на него упали первые немецкие бомбы. Здание было сильно повреждено. Восстанавливать его не стали — снесли. Улица была спрямлена, а освободившееся место заняли пешеходная часть и газоны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Здание Государственного палеонтологического музея имени Орлова на Профсоюзной. Строительство началось в 1972 году, а закончилось спустя 15 лет — в 1987-м. Для фасада был выбран эффектный красный кирпич (из такого же был сложен фасад нового корпуса Театра на Таганке).

Проектировал здание музея коллектив Головного проектного и научно-исследовательского института Академии наук СССР. Можно вспомнить Валентина Марковича Когана, Леонида Ароновича Яковенко и Юрия Павловича Платонова. Им помогали художники Виктор Аронович Дувидов, Май Петрович Митурич-Хлебников, Мария Владимировна Шаховская.

У архитекторов получилось что-то напоминающее средневековую крепость со внутренним двором и четырьмя башнями по углам. Во дворике стоят скульптуры, изображающие древних животных, работы Александра Михайловича Белашова.

Это лучшая постройка Москвы последнего советского десятилетия. Обратите внимание на музейную ограду: в узорах решётки можно увидеть силуэты птеранодонов.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Алексеевская улица (бывшая Большая Коммунистическая, ныне Александра Солженицына). Чёрно-белый снимок датирован 1918 годом. Подпись: «Здание Рогожско-Симоновского райкома РКП(б)». О здании известно мало. Это был частный дом, принадлежавший семье Кононовых.

В августе 1917 года Московская городская дума разделила город на 17 районов. Появились Симоновский и Рогожский районы, позже они были объединены в Рогожско-Симоновский район, а в 1929 году переименованы в Пролетарский. За минувший век дом лишился эффектной балюстрады. Ныне здесь Сеченовский университет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 106 лет. На Тверском путепроводе. 1938 год. На втором плане жилой дом Белорусско-Балтийской железной дороги (Ленинградский проспект, 2), часто его ошибочно называют домом Аэрофлота. Он только-только построен. Архитектор Даниил Фёдорович Фридман пытался разнообразить обычную восьмиэтажную коробку. Первые два этажа были украшены рустовкой, а с третьего по пятый этажи подпирали массивные колонны. Фридмана критиковали за эти колонны, а строителей — за низкое качество работ.

«Штукатурка лопается. Паркетный пол трещит, ходить по нему можно лишь с большой осторожностью. Двери и окна, сделанные из сырого леса, растрескались. При открывании окон внутренние рамы бьются о наружные, летят стёкла», — жаловались в 1938-м жители.

Тем не менее дом простоял почти 90 лет и еще будет стоять. Тверской путепровод строился с 1904-го по 1907 год над веткой Московско-Брестской железной дороги. На его левой и правой сторонах стоят декоративные башенки-маяки. Металлическая ажурная конструкция была подвижной, для удобства обслуживания. Проектировал путепровод архитектор Иван Иванович Струков. Он же автор здания Белорусского вокзала.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. В 1916 году на Верхней Масловке было построено необычное здание — съёмочные павильоны киноателье с красивым названием «Русь». Организовал ателье купец из Костромы Михаил Семёнович Трофимов с компаньоном Моисеем Никифоровичем Алейниковым. Трофимов занимался строительными подрядами. Он же организовал первый синематограф в Костроме, сильно полюбил кино и перебрался с этим делом в Москву. Окружающих он уверял, что у русского кино такое же великое будущее, как у русской литературы и русского театра. «Считаю кощунством наживаться на искусстве!» — говорил он.

После революции Трофимов покинул Россию, но спустя несколько лет вернулся. Его компания была уже национализирована, но сумел возглавить её ненадолго. К тому времени бывшее киноателье называлось «Межрабпом-Русь» (Международная рабочая помощь), а с 1928 года — «Межрабпомфильм». Из него потом выросла Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Алейников оставался в деле до 1930-х годов. Помогал ставить «Мосфильм». Киноателье на Верхней Масловке сгорело в 1926 году. Теперь на этом месте обычный газон.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Царицыно. Второй Кавалерский корпус, также известный как «восьмигранник». Чёрно-белая фотография сделана 18 августа 1929 года.

Первый и второй Кавалерские корпуса были закончены строительством в 1785 году. Архитектор Василий Иванович Баженов. При постройке они назывались по-другому. Например, второй корпус именовался «Дом неясный», иными словами, без определённой функции.

Царицыну не повезло. В 1785 году императрица Екатерина Алексеевна отстранила Баженова от работ, наступила пауза в строительстве. После кончины государыни Царицыно было вовсе заброшено. В конце XIX века Удельное ведомство (оно ведало имуществом царской семьи) сдавало часть царицынских построек в аренду. Их использовали как дачи. Но «восьмигранник» так и оставался заброшенным.

При советской власти из него намеревались сделать баню, но и этот план остался нереализованным. В середине 1980-х второй корпус представлял собой руины. Тогда началась реставрация. Сейчас здесь экспозиция музея-заповедника «Царицыно».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Верхняя Масловка. Знаменитый Дом художника — часть Городка художников, что начали строить в начале 1930-х. Первым был заложен в 1929 году и завершен в 1932-м этот красивый дом, получивший №9. Его официальное название по генеральному плану — корпус «Ж», или 1-й производственный дом художников.

Производственный — потому, что кроме квартир здесь были мастерские. В квартиры и мастерские были заселены 130 художников. Жёны могли работать тут же в общественной столовой. Кроме того, здесь же открылись клуб и детский сад.

Журнал «Строительство Москвы» от 1929 года называл архитектором дома Леонида Ивановича Савельева. Он был учеником Алексея Викторовича Щусева и одним из авторов проекта легендарной гостиницы «Москва». Сейчас архитектором Дома художников называют Юрия Герасимова.

В доме жили много великих и знаменитых. Назовём двух: Владимир Евграфович Татлин и Игорь Иммануилович Грабарь. Последний был вдохновителем строительства Городка художников. Позднее вокруг корпуса «Ж» выросли другие части этого городка — всего четыре здания. Теперь это памятники эпохи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). Знаменитая кондитерская фабрика товарищества «С. Сiу и Ко». Французский подданный Адольф Сиу приехал в Россию в 1853-м. Спустя два года запустил кондитерское производство в частном доме на Тверской. Начинал буквально в подвале. Дело обернулось грандиозным успехом. Компания открывала магазины во всех крупных городах Империи. Главный фабричный корпус на Петербургском шоссе был построен в 1884 году по проекту французского архитектора Оскара-Жана Дидио. Кажется, это было первое электрифицированное предприятие в Москве. В 1896 году Дидио пристроил второй корпус с башенкой и часами. Чёрно-белый кадр сделан примерно в то время.

В сети по сей день можно найти оптовый прейскурант, в котором вся продукция кондитерского отделения паровой фабрики кондитерских товаров, шоколада, драже и новых французских печений Торгового дома А. Сиу и К°. Компания производила шоколад и какао, шоколад в таблетках с картинками, шоколадные пилюли и дамский шоколад, а также разнообразные конфекты (так написано в прейскуранте) и даже шоколад в чемоданах. Ещё карамель, кофе, мокко и так далее.

Сиу получил статус поставщика Двора Его Императорского Величества. То есть имел право изображать государственного двуглавого орла на своих товарах. С 1913 года на фабрике выпускалось печенье «Юбилейное» в память 300-летия правящего дома Романовых. После революции национализирована, в 1924 году получила имя «Большевик». Семья Сиу покинула Россию и была забыта. В наше время производство было перенесено. Ныне здесь культурно-деловой комплекс «Большевик» с частным Музеем русского импрессионизма.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Довольно редкая фотография Рязанского вокзала, сделанная буквально за год до начала реконструкции, после которой вокзал стал Казанским.

Старое вокзальное здание было возведено в 1864 году по заказу правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам. Центральная башня вокзала очень сильно была похожа на колокольню храма Великомученика Димитрия Солунского, что стояла на Тверской. Здание получилось скромным и даже тесноватым, но прослужило несколько десятилетий.

В октябре 1911 года Алексей Викторович Щусев стал главным архитектором строительства нового вокзала. Работы стартовали в 1913 году и затянулись на долгие годы. Сначала Первая мировая, затем революция, Гражданская, разруха. Здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году. Вокзал назывался «Дорогой на Восток». Казань в те годы была столицей Красного Востока. У Щусева получилась жгучая эклектика из модерна, неорусского стиля и псевдовосточных мотивов. Один из красивейших вокзалов страны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. _______