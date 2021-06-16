Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Митинг протеста у Американского посольства в Москве, июль 1958 года, г. Москва
Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг
Комбайнер Георгиевской МТС Анна Александровна Шепилова, 1957 год
На теплоходе, 1957 год
В колхозе, 1960-е
Колхозницы. 1934 год. Автор: Михаил Прехнер.
ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян, 1975 год, г. Москва
Счастливое материнство. 1935 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.
«К Ленину», 1967 год, г. Москва, Красная площадь
Первая женщина-тракторист Паша Ангелина. 1935 год. Автор: Евгений Халдей.
Лучшая доярка 1-й фермы колхоза «Кавказ» Капитолина Васильевна Алексеева, 1957 год, Краснодарский край, Курганинский р-н, Колхоз «Кавказ»ё
Сбор клубники. 1938 год.Автор: Владислав Микоша. Куйбышевская область, колхоз «Новая жизнь».
Владимир Ленин в гостях у Максима Горького на острове Капри, апрель 1908 года, Италия, о. Капри
Девушка со снопом. 1940 год. Автор: Евгений Халдей. Белорусская ССР, Гродно.
Мойка бутылок и розлив пива, 1895 — 1904 год, Самарская губерния
Доярка. 1949 год. Автор: Евгений Халдей. Совхоз «Гигант».
Мирный нарушитель, 1970-е
Доярки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, колхоз «30 лет Советской Украины».
Подружки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Кировская область, Вожгальский район, колхоз «Красный Октябрь».
Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию, 1 мая 1983 года, г. Новокузнецк
Осень в винодельческом совхозе № 2. 1950-е. Неизвестный автор. Грузинская ССР.
Медсестра-практикантка в детской реанимации, июль 1977 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
В поле. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Белорусская ССР, Могилевская область, колхоз «Коминтерн».
Взаимное кормление — таков кашмирский обычай высшего гостеприимства, 10 декабря 1955 года, Индия, г. Сринагар
Полеводческая бригада колхоза имени Сталина. 1951 год. Автор: Александр Кричевский. Украинская ССР, Киевская область, Шполянский район.
Воскресные массовые катания на салазках, 1962 год, Новосибирская обл.
Подсолнухи. 1952 год. Автор: Евгений Халдей. Украинская ССР, Полтавская область, село Яреськи.
Дагестанские ковры, 1968 год, Дагестанская АССР, г. Дербент
Победительница жатвы – звеньевая комсомолка Нина Овчаренко. Колхоз «За Родину». 1953 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.
Первый ректор ВГИКа кинорежиссер Лев Кулешов на даче, 1958 год, Московская обл.
Птенчик. 1953 год. Автор: Роберт Диамент.
Моржи, 1965 год, г. Москва
Птичий двор колхоза. Птичница. 1954–1956 годы. Неизвестный автор. Челябинская область.
Снежки, 1957–1960 год, Горьковская обл., колхоз «Авангард»
Молодой конюх колхоза «Красный шекснинец» Заботкина с племенной лошадью. 1954 год. Автор: Г. Ефимовский.
Комсомолки комбайнеры. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район.
На уборке урожая. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район, совхоз «Цветочный».
После смены, 1970-е
Снежные заносы в городе. Женщины в масках, 1968 год, г. Южно-Сахалинск
Доярки разгадывают кроссворд. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн».
Колхозница Надя Кузнецова. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Сталинградская область, Калачевский район, колхоз им. Кирова.
Колхозница. 1960-е. Автор: Дмитрий Бальтерманц.
Очистка зерна на токе. В. Ф. Старикова. 31 августа 1960 года. Неизвестный автор. Челябинская область, Еманжелинский совхоз, Печенкинское отделение.
Государственный исторический музей Южного Урала
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