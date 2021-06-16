Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Россия всегда была и остаётся колоритной страной, на территории которой проживает множество национальностей, благодаря чему, мы можем похвастать многообразием культур. Во все времена российский народ был стойким к невзгодам, и все трудности преодолевал с улыбкой на лице, и это то, что вселяет веру и надежду. Далее вас ждут ретро-фотографии с просторов нашей родины, которые показывают наш многоликий народ и всё, что нам так близко.

Митинг протеста у Американского посольства в Москве, июль 1958 года, г. Москва

Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг

Комбайнер Георгиевской МТС Анна Александровна Шепилова, 1957 год

На теплоходе, 1957 год

В колхозе, 1960-е

Колхозницы. 1934 год. Автор: Михаил Прехнер.

ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян, 1975 год, г. Москва

Счастливое материнство. 1935 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.

«К Ленину», 1967 год, г. Москва, Красная площадь

Первая женщина-тракторист Паша Ангелина. 1935 год. Автор: Евгений Халдей.

Лучшая доярка 1-й фермы колхоза «Кавказ» Капитолина Васильевна Алексеева, 1957 год, Краснодарский край, Курганинский р-н, Колхоз «Кавказ»ё

Сбор клубники. 1938 год.

Автор: Владислав Микоша. Куйбышевская область, колхоз «Новая жизнь».

Владимир Ленин в гостях у Максима Горького на острове Капри, апрель 1908 года, Италия, о. Капри

Девушка со снопом. 1940 год. Автор: Евгений Халдей. Белорусская ССР, Гродно.

Мойка бутылок и розлив пива, 1895 — 1904 год, Самарская губерния

Доярка. 1949 год. Автор: Евгений Халдей. Совхоз «Гигант».

Мирный нарушитель, 1970-е

Доярки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, колхоз «30 лет Советской Украины».

Подружки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Кировская область, Вожгальский район, колхоз «Красный Октябрь».

Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию, 1 мая 1983 года, г. Новокузнецк

Осень в винодельческом совхозе № 2. 1950-е. Неизвестный автор. Грузинская ССР.

Медсестра-практикантка в детской реанимации, июль 1977 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк

В поле. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Белорусская ССР, Могилевская область, колхоз «Коминтерн».

Взаимное кормление — таков кашмирский обычай высшего гостеприимства, 10 декабря 1955 года, Индия, г. Сринагар

Полеводческая бригада колхоза имени Сталина. 1951 год. Автор: Александр Кричевский. Украинская ССР, Киевская область, Шполянский район.

Воскресные массовые катания на салазках, 1962 год, Новосибирская обл.

Подсолнухи. 1952 год. Автор: Евгений Халдей. Украинская ССР, Полтавская область, село Яреськи.

Дагестанские ковры, 1968 год, Дагестанская АССР, г. Дербент

Победительница жатвы – звеньевая комсомолка Нина Овчаренко. Колхоз «За Родину». 1953 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.

Первый ректор ВГИКа кинорежиссер Лев Кулешов на даче, 1958 год, Московская обл.

Птенчик. 1953 год. Автор: Роберт Диамент.

Моржи, 1965 год, г. Москва

Птичий двор колхоза. Птичница. 1954–1956 годы. Неизвестный автор. Челябинская область.

Снежки, 1957–1960 год, Горьковская обл., колхоз «Авангард»

Молодой конюх колхоза «Красный шекснинец» Заботкина с племенной лошадью. 1954 год. Автор: Г. Ефимовский.

Комсомолки комбайнеры. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район.

На уборке урожая. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район, совхоз «Цветочный».

После смены, 1970-е

Снежные заносы в городе. Женщины в масках, 1968 год, г. Южно-Сахалинск

Доярки разгадывают кроссворд. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн».

Колхозница Надя Кузнецова. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Сталинградская область, Калачевский район, колхоз им. Кирова.

Колхозница. 1960-е. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

Очистка зерна на токе. В. Ф. Старикова. 31 августа 1960 года. Неизвестный автор. Челябинская область, Еманжелинский совхоз, Печенкинское отделение.

Целинный край. Лучшая свинарка Мария Рогачева со своим питомцем. 1961 год. Автор: Яков Рюмкин. Казахская ССР.

Аширгуль Приева – колхозница хлопководческого колхоза имени Тельмана Ленинского района Туркменской ССР. 1965 год. Автор: Сигизмунд Кропивницкий. Туркменская ССР, Ташаузская область, колхоз им. Тельмана.

Уборка хлопка. Женщины на складе. 1965 год. Автор: Сигизмунд Кропивницкий. Туркменская ССР, Ташаузская область, колхоз им. Тельмана.

В поле. 1965–1969 годы. Автор: Всеволод Тарасевич.

Доярки. 1970-е. Автор: Дмитрий Бальтерманц. Киргизская ССР.

Раиса Зотева, трактористка совхоза «Косинский». 1980 год. Автор: Юрий Сыстеров. Пермская область, Косинский район, совхоз «Косинский».

Источники:

Государственный исторический музей Южного Урала

МАММ / МДФ