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Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Россия всегда была и остаётся колоритной страной, на территории которой проживает множество национальностей, благодаря чему, мы можем похвастать многообразием культур. Во все времена российский народ был стойким к невзгодам, и все трудности преодолевал с улыбкой на лице, и это то, что вселяет веру и надежду. Далее вас ждут ретро-фотографии с просторов нашей родины, которые показывают наш многоликий народ и всё, что нам так близко.

Митинг протеста у Американского посольства в Москве, июль 1958 года, г. МоскваРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий УстюгРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Комбайнер Георгиевской МТС Анна Александровна Шепилова,  1957 годРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

На теплоходе, 1957 год4екн 4

В колхозе, 1960-е5ен 2

Колхозницы. 1934 год. Автор: Михаил Прехнер.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян, 1975 год, г. Москва6нг 12

Счастливое материнство. 1935 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

«К Ленину», 1967 год, г. Москва, Красная площадь7gyu 0

Первая женщина-тракторист Паша Ангелина. 1935 год. Автор: Евгений Халдей.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Лучшая доярка 1-й фермы колхоза «Кавказ» Капитолина Васильевна Алексеева, 1957 год, Краснодарский край, Курганинский р-н, Колхоз «Кавказ»ё

Сбор клубники. 1938 год.

Автор: Владислав Микоша. Куйбышевская область, колхоз «Новая жизнь».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Владимир Ленин в гостях у Максима Горького на острове Капри, апрель 1908 года, Италия, о. КаприРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Девушка со снопом. 1940 год. Автор: Евгений Халдей. Белорусская ССР, Гродно.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Мойка бутылок и розлив пива, 1895 — 1904 год, Самарская губернияРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Доярка. 1949 год. Автор: Евгений Халдей. Совхоз «Гигант».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Мирный нарушитель, 1970-еРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Доярки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, колхоз «30 лет Советской Украины».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Подружки. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Кировская область, Вожгальский район, колхоз «Красный Октябрь».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию, 1 мая 1983 года, г. НовокузнецкРетро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Осень в винодельческом совхозе № 2. 1950-е. Неизвестный автор. Грузинская ССР.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Медсестра-практикантка в детской реанимации, июль 1977 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк12ен 5

В поле. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич. Белорусская ССР, Могилевская область, колхоз «Коминтерн».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Взаимное кормление — таков кашмирский обычай высшего гостеприимства, 10 декабря 1955 года, Индия, г. Сринагар13ен 4

Полеводческая бригада колхоза имени Сталина. 1951 год. Автор: Александр Кричевский. Украинская ССР, Киевская область, Шполянский район.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Воскресные массовые катания на салазках, 1962 год, Новосибирская обл.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Подсолнухи. 1952 год. Автор: Евгений Халдей. Украинская ССР, Полтавская область, село Яреськи.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Дагестанские ковры, 1968 год, Дагестанская АССР, г. Дербент15iuo 0

Победительница жатвы – звеньевая комсомолка Нина Овчаренко. Колхоз «За Родину». 1953 год. Автор: Марк Марков-Гринберг.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Первый ректор ВГИКа кинорежиссер Лев Кулешов на даче, 1958 год, Московская обл.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Птенчик. 1953 год. Автор: Роберт Диамент.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Моржи, 1965 год, г. Москва17нег 5

Птичий двор колхоза. Птичница. 1954–1956 годы. Неизвестный автор. Челябинская область.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Снежки, 1957–1960 год, Горьковская обл., колхоз «Авангард»18енг 8

Молодой конюх колхоза «Красный шекснинец» Заботкина с племенной лошадью. 1954 год. Автор: Г. Ефимовский.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Комсомолки комбайнеры. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

На уборке урожая. Из цикла «На земле целинной». 22 августа 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Омская область, Русско-Полянский район, совхоз «Цветочный».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

После смены, 1970-е

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Снежные заносы в городе. Женщины в масках, 1968 год, г. Южно-Сахалинск21уен

Доярки разгадывают кроссворд. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Колхозница Надя Кузнецова. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Сталинградская область, Калачевский район, колхоз им. Кирова.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Колхозница. 1960-е. Автор: Дмитрий Бальтерманц.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Очистка зерна на токе. В. Ф. Старикова. 31 августа 1960 года. Неизвестный автор. Челябинская область, Еманжелинский совхоз, Печенкинское отделение.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко

Целинный край. Лучшая свинарка Мария Рогачева со своим питомцем. 1961 год. Автор: Яков Рюмкин. Казахская ССР.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
Аширгуль Приева – колхозница хлопководческого колхоза имени Тельмана Ленинского района Туркменской ССР. 1965 год. Автор: Сигизмунд Кропивницкий. Туркменская ССР, Ташаузская область, колхоз им. Тельмана.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
Уборка хлопка. Женщины на складе. 1965 год. Автор: Сигизмунд Кропивницкий. Туркменская ССР, Ташаузская область, колхоз им. Тельмана.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
В поле. 1965–1969 годы. Автор: Всеволод Тарасевич.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
Доярки. 1970-е. Автор: Дмитрий Бальтерманц. Киргизская ССР.Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
Раиса Зотева, трактористка совхоза «Косинский». 1980 год. Автор: Юрий Сыстеров. Пермская область, Косинский район, совхоз «Косинский».Ретро-снимки с просторов России, на которых запечатлено всё, что нам близко
Источники:

Государственный исторический музей Южного Урала

МАММ / МДФ

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