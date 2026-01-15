Территория Героев...(195)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Лазаренко Алексей Командир взвода старший лейтенант Алексей Лазаренко командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи по овладению позициями противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

В ходе сближения с противником штурмовая группа подверглась огневому воздействию вражеских ударных дронов.

Лейтенант Лазаренко из гладкоствольного оружия лично уничтожил три fpv-дрона противника и спас жизни сослуживцев.

Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Алексея Лазаренко, поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10928

Гвардии старший сержант Исаев Николай Командир отделения зенитного ракетного взвода гвардии старший сержант Николай Исаев действовал в составе группы подвоза. На транспортном средстве «Багги» выполнял боевую задачу по доставке продовольствия на пост воздушного наблюдения на окраине одного из населенных пунктов.

После успешно-выполненных мероприятий по доставке необходимого имущества, Николай совместно с группой подвоза выдвинулся в базовый район с попутной задачей по эвакуации с передовой раненого.

В пути дрон противника начал преследовать транспортное средство. Водитель попытался сманеврировать, но дрон все же поразил заднюю часть машины, в результате чего началось возгорание. Николай вытащил из огня раненного товарища, которого они эвакуировали.

Оттащив его на безопасное расстояние, Исаев вместе с водителем продолжили эвакуацию в пешем порядке. Попеременно он нес на себе раненого товарища 3,5 км, отстреливаясь от беспилотников противника. Военнослужащие трижды попадали под атаку вражеских дронов, но точными выстрелами им удавалось их уничтожить. Исаев доставил раненного на точку, где ему была оказана медицинская помощь.

Благодаря самоотверженности и решительности гвардии старшего сержанта Николая Исаева была спасена жизнь раненного сослуживца.

https://t.me/rabotaembrat/10927

Гвардии рядовой Казак Никита Гвардии рядовой Никита Казак проходит службу по контракту в должности номера расчёта САУ 2С5 «Гиацинт-С».

В ходе спецоперации, действуя в составе огневого расчёта, участвовал в выполнении задачи по уничтожению склада боеприпасов противника. Во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, под интенсивным огнём продолжал подавать снаряды до полного выполнения задачи.

Благодаря решительным действиям Никиты Казака и слаженной работе расчёта, склад боеприпасов и до семи военнослужащих противника были уничтожены, что позволило подавить огонь противника и обеспечить успешное продвижение наших подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10630

Прапорщик Егоров Евгений Заместитель командира разведывательной группы прапорщик Евгений Егоров, обеспечивал со своим подразделением воздушную разведку позиций противника.

В ходе боевой работы, личный состав группы беспилотных летательных аппаратов, обнаружил вражеский расчет автоматического гранатомёта (АГС). Определив координаты расчета, Евгений принял решение на его поражение с помощью сброса боеприпаса с беспилотника. Совершив несколько сбросов, расчет уничтожил четырех боевиков ВСУ. При смене позиций противник применил по расчету ударные дроны. Егоров огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два БПЛА противника.

Благодаря мужеству и профессионализму прапорщика Евгения Егорова, а также слаженной работе расчета, удалось обеспечить дальнейшее выполнение боевой задачи штурмовым группам.

https://t.me/rabotaembrat/10937

Старший сержант Операйло Владимир Командир отделения старший сержант Владимир Операйло командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи по овладению позициями противника на одном из тактических направлений проведения СВО.

Операйло лично спланировал штурм вражеского опорного пункта в условиях активного применения дронов и вражеской артиллерии.

Введя врага в заблуждение, штурмовая группа под командованием старшего сержанта Операйло уничтожила противника на опорном пункте и завладела инициативой боя на данном участке, прорвав оборону противника.

Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям старшего сержанта Владимира Операйло, поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10916

Гвардии рядовой Шейнмаер Алексей Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений.

Во время движения штурмовая группа подверглась минометному обстрелу со стороны противника.

Укрывшись от разрывов, Шейнмаер обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, корректирующий огонь из миномета. Шейнмаер занял выгодную позицию, открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил беспилотник противника в воздухе.

Сразу после этого Шейнмаер обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Проявив хладнокровие, гвардии рядовой точными выстрелами нейтрализовал беспилотник врага, который представлял опасность для штурмовой группы.

Благодаря отваге и профессиональным действиям гвардии рядового Алексея Шейнмаера удалось избежать потерь среди личного состава, а также овладеть вражескими позициями.

https://t.me/rabotaembrat/10918

Рядовой Алтунин Александр На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции рядовой Александр Алтунин действуя в составе группы огневого прикрытия и закрепления выполнял боевую задачу по уничтожению противника в условиях интенсивного минометного обстрела.

Используя накопленный опыт, Алтунин действовал нестандартно и постоянно менял позиции.

Несмотря на полученные ранения, Александр несколько раз успешно отразил атаки боевиков ВСУ и не допустил прорыва противника сквозь нашу оборону.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Александра Алтунина выполнение боевой задачи его штурмовой группой было обеспечено в полном объеме и без потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10947

Младший сержант Вепрев Александр Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте.

В ходе штурма Александр получил осколочное ранение при взрыве вражеского FPV-дрона.

Оказав себе первую медицинскую помощь и остановив кровотечение, Вепрев продолжил выполнять боевую задачу.

В ходе продолжившегося боя Вепрев уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы.

После того как противник был уничтожен, Александр помог оказать первую медицинскую помощь своему боевому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта Александра Вепрева российская штурмовая группа овладела опорным пунктом противника.

https://t.me/rabotaembrat/10919

Рядовой Никитин Евгений Рядовой Евгений Никитин в должности оператора FPV-дрона выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника.

Действуя в составе расчета FPV-дрона, Никитину была поставлена задача по уничтожению колонны бронетехники противника, направлявшейся к оборонительным позициям подразделений российских войск. В результате первого налета FPV-дронов подразделение Евгения уничтожило до десяти единиц бронетехники и пикапов противника. Понеся потери, колонна противника рассредоточилась, укрывшись в лесополосе.

Боец запросил у разведывательных подразделений данные о местонахождении техники противника. Получив данные Евгений вместе с сослуживцами уничтожили оставшуюся технику украинских боевиков, укрывшуюся в лесополосе.

Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Евгения Никитина контратака противника провалилась.

https://t.me/rabotaembrat/10921

Старший лейтенант Щетинин Алексей Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Алексей Щетинин руководил разведывательной группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники противника.

Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа под командованием Щетинина скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские боевики. Распределив личный состав группы по направлениям работы, Алексей отдал приказ на штурм вражеской позиции. В результате успешно-проведенного захвата опорного пункта, Алексей лично уничтожил трех боевиков ВСУ.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего лейтенанта Алексея Щетинина был захвачен опорный пункт, а находящаяся в нем радиостанция противника позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/10926

Рядовой Галиулин Марсель Рядовой Марсель Галиулин выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника в должности начальника расчета БПЛА.

При ведении активных наступательных действий Галиулину была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям российских войск, которые освобождали донецкий населенный пункт.

В ходе выполнения боевой задачи Марсель лично совершил более 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику, находящемуся на опорных пунктах в непосредственной близости от населенного пункта. Осуществляя точные сбросы, Галиулин уничтожил до 30 украинских боевиков, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить опорный пункт.

После того, как штурмовые подразделения российских войск заняли опорные пункты, Марсель продолжил ведения воздушной разведки. По результатам разведки были обнаружены подходящие резервы украинских боевиков для контратаки с целью вернуть ранее утраченные позиции, о чем он незамедлительно доложил в вышестоящий штаб. Галиулин получил приказ на уничтожение резервов противника. В результате огневого поражения рядовой уничтожил еще до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника.

Благодаря грамотным действиям и личному профессионализму рядового Марселя Галиулина противник понес серьезные потери в живой силе и технике и был вынужден отступить, что позволило штурмовым подразделения беспрепятственно закрепиться на достигнутых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/10922

Старший сержант Петренко Олег Командир артиллерийского орудия старший сержант Олег Петренко выполнял боевую задачу по уничтожению долговременных укреплений, вооружения и военной техники противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

Находясь на огневой позиции, Петренко получил боевую задачу по уничтожению артиллерийского орудия противника. В ходе выполнения задачи начался артиллерийский обстрел позиции орудия со стороны противника. Дальнейшая работа была связана с большим риском. Петренко принял решение отправить часть расчета в укрытие. Оставив у орудия наводчика, старший сержант лично подносил снаряды, заряжал орудие и руководил огнем.

В ходе ведения стрельбы, несмотря на близкие разрывы снарядов противника, Олег вместе с подчиненным сумели несколькими точными выстрелами поразить вражеское артиллерийское орудие вместе с расчетом.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Олега Петренко поставленная боевая задача выполнена в полном объеме, без потерь личного состава, что способствовало продвижению наших войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10934

Младший сержант Алилуйкин Александр На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции младший сержант Александр Алилуйкин командовал расчетом реактивной системы залпового огня «Ураган» и выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских позиций и техники.

Действуя в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и воздействия вражеских БПЛА, используя накопленный опыт, Алилуйкин несколько раз менял позиции боевой машины, выводил технику из-под вражеских ударов, чем не допустил уничтожения вооружения и гибели личного состава.

В результате грамотных действий, проявленного мужества и профессионализма младшего сержанта Александра Алилуйкина, поставленная боевая задача была выполнена, расчет уничтожил самоходную установку и живую силу противника, что способствовало продвижению наших штурмовых групп на более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10929

Капитан Куликов Евгений Капитан Евгений Куликов, командуя подразделением БПЛА, выполнял задачи по поиску и уничтожению долговременных укреплений, вооружения и военной техники противника.

Ведя воздушную разведку местности при помощи беспилотного летательного аппарата, расчет под руководством капитана Куликова обнаружил скопление военной техники противника и склад боеприпасов.

Быстро сориентировавшись в обстановке, Евгений правильно рассчитал расстояние до цели и дал команду расчету направить ударные дроны в направлении противника. В сложной радиоэлектронной обстановке Куликов грамотно руководил подчиненным личным составом, что позволило поразить три единицы грузовой техники, склад с боеприпасами и личный состав противника.

Продолжая ведение воздушной разведки, подразделение под командованием капитана обнаружило и уничтожило пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Благодаря смелости и профессионализму капитана Евгения Куликова, а также слаженной работе его подчиненного личного состава удалось значительно ослабить оборонительный потенциал противника, что способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10935

Младший сержант Асамбаев Сабиржан Командир орудия младший сержант Сабиржан Асамбаев вместе со своим расчетом выполнял боевую задачу по уничтожению противника и огневому прикрытию наступающих российских мотострелковых подразделений.

При выполнении поставленной задачи Сабиржан заметил в воздухе приближение вражеских ударных дронов к позиции его расчета.

Личный состав по команде Асамбаева занял заранее подготовленные огневые точки и при управлении командира орудия уничтожил все вражеские беспилотники.

В кратчайшее время расчет сменил огневую позицию и продолжил выполнять поставленную боевую задачу. В результате артиллерийской стрельбы было уничтожено вражеское орудие вместе с его расчетом, а также живая сила противника.

Благодаря профессионализму и грамотному управлению младшего сержанта Сабиржана Асамбаева личный состав расчета не понес потери, а также благодаря эффективному огню российские мотострелковые подразделения овладели новыми позициями.

https://t.me/rabotaembrat/10931

Гвардии ефрейтор Борискин Данила Гвардии ефрейтор Данила Борискин действовал в составе зенитного ракетного расчета, на посту воздушного наблюдения у окраины населенного пункта.

Во время очередного дежурства, обеспечивая прикрытие выдвигающимся штурмовым группам, Борискин получил сигнал о приближении вражеского дрона. Быстро сориентировавшись, Данила незамедлительно принял решение, отвлечь дрон на себя, чтоб не допустить уничтожения поста воздушного наблюдения и поражения личного состава штурмовых групп.

Отойдя на безопасное расстояние, из штатного стрелкового оружия он первым же выстрелом уничтожил дрон противника. Однако следом прилетел второй вражеский беспилотник, который зашел с противоположной стороны и сдетонировал вблизи Данилы, в следствии чего он получил осколочное ранение.

Несмотря на полученную рану, гвардии ефрейтор оказал себе первую помощь и вернулся нести службу на посту воздушного наблюдения, отказавшись от эвакуации. За время несения дежурства, Борискиным было уничтожено свыше десяти беспилотных летательных аппаратов противника.

Благодаря несгибаемой воли и самоотверженности гвардии ефрейтора Данилы Борискина поставленная задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/10938

Рядовой Степанец Михаил Рядовой Михаил Степанец в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению вражеским опорным пунктом на одном из важных тактических направлений.

Во время боя противник открыл огонь по штурмовой группе из укрепленной огневой точки.

Из-за плотного огня врага российские военнослужащие не могли продвинуться вперед. Рядовой Михаил Степанец под прикрытием своих товарищей смог незаметно обойти с фланга огневую точку врага.

Подобравшись на достаточное расстояние, Михаил, используя личное стрелковое оружие и ручные гранаты, уничтожил нескольких вражеских военнослужащих.

После того как огневая точка противника была уничтожена, российские штурмовики овладели и закрепились на опорном пункте.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Михаила Степанца российские военнослужащие без потерь среди личного состава выполнили боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10932

Рядовой Хакиров Али Стрелок–сапер штурмовой роты рядовой Али Хакиров в составе штурмовой группы получил задачу по уничтожению противника занявшего оборону на укрепленных позициях в направлении наступления российских войск.

Штурмовая группа скрытно выдвинулась в направлении позиций украинских боевиков. Следуя в головном дозоре, Хакиров обнаружил минно-взрывное заграждение на маршруте движения группы. Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провел группу к укрепленной позиции противника. Украинские боевики не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций. Штурмовая группа оперативно заняла укрепленные позиции и удержала оборону, обеспечив дальнейшее продвижение российских войск на одном из тактических направлений.

Опыт и навыки рядового Али Хакирова позволили не допустить потерь среди российской штурмовой группы и обеспечить захват укрепленного рубежа противника для развития наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10944

Рядовой Лопатин Степан Механик-водитель гаубичной самоходной артиллерийской установки рядовой Степан Лопатин получил задачу выдвинуться на позиции для оказания огневой поддержки наступающим российским подразделениям.

В ходе движения на огневые позиции расчет подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Первым приближение дронов обнаружил Лопатин. Он оперативно занял огневой рубеж и метким огнем уничтожил два вражеских беспилотника. Убедившись, что угроза устранена, расчет оперативно вывел самоходную гаубицу на подготовленный огневой рубеж.

В ходе ведения огня расчет рядового Степана Лопатина подавил вражеское артиллерийское орудие и точным попаданием уничтожил группу украинских боевиков, обеспечив продвижение российских штурмовых групп в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10943

Рядовой Проценко Максим Водитель штурмовой роты рядовой Максим Проценко выполнял боевую задачу по разведке маршрута продвижения штурмовых групп на одном из тактических направлений спецоперации.

Замаскировав автомобиль на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения Проценко и его сослуживцы спешились и продолжили разведку местности в условиях риска применения БПЛА противника. В ходе сближения с противником один из военнослужащих подвергся огневому воздействию вражеского fpv-дрона и получил ранение.

Выполнив боевую задачу и разведав маршрут для продвижения штурмовых групп в глубину обороны противника, Максим под непрекращающимся огневым воздействием вражеских БПЛА, оказал первую помощь раненному товарищу и эвакуировал его в безопасный район.

Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям рядового Максима Проценко, поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/10946 Гвардии ефрейтор Афанасий Лонгортов — сапер в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Он отвечает за подготовку боевых частей для беспилотников: готовит «птицу» к полету, выносит ее на старт, фиксирует боевой заряд.

Первые боевые задачи Афанасий выполнял на Авдеевском коксохимическом заводе, работая по направлению Бердычей. Один из наиболее значимых эпизодов его боевого пути — освобождение Красноармейска (Покровска), где расчетам БПЛА удалось подбить американский танк M1 Abrams. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1892 Медали «За отвагу» удостоен Артур Кизилов, военнослужащий взвода эвакуации 2-го гвардейского полка РХБ защиты группировки войск «Центр». Он с боевыми товарищами устанавливал «дорогу жизни» для прохождения техники своего подразделения. Эта важная работа помогает сохранить личный состав живым и здоровым, а боевые машины — целыми и исправными. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1893 За плечами заместителя командира мотострелковой роты Рамиля Даушева огромный опыт. В 2021 году он выиграл серебро на конкурсе «Суворовский натиск» в Китае, а после начала спецоперации неоднократно проявлял себя в тяжелых боях при освобождении ЛНР.

Несмотря на ранения, Рамиль возвращался в строй и продолжал бить врага, внедряя новые эффективные тактики штурма.

За храбрость и профессионализм старший лейтенант Даушев награжден орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу».

В светлый праздник Рождества герой обратился к тем, кто сейчас находится на передовой:

«Хотелось бы поздравить всех своих боевых товарищей, которые выполняют сейчас задачи на линии боевого соприкосновения. Всем крепкого здоровья, солдатской удачи и бодрого расположения духа».

См видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/60128 Командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Олег Кадухин награжден медалью «За отвагу». Его подразделение действовало в Черниговской области: артиллеристы сознательно выманивали противника, заставляя его раскрыть свои позиции.

«Мы непрерывно вели огонь, чтобы противник нас засек. Чтобы впоследствии с помощью звукометрических комплексов вычислить артиллерию противника, обрушивали на врага море огня. 24 часа в сутки, семь дней в неделю мы подавляли цели, чтобы наши штурмовики могли работать спокойно», – вспоминает офицер. См видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/60134 Танковый взвод под командованием Ивана Самородова выполнял задачу на Херсонском направлении: танкистам предстояло прикрыть наступление пехоты и обеспечить захват лесополосы у населенного пункта. Командирский танк Т-72 возглавлял колонну и принял на себя основные удары противника.

Во время прорыва экипаж столкнулся с массированной атакой вражеских дронов. Машина загорелась, но танкисты продолжали бой, туша огонь прямо на ходу. В этом столкновении экипаж Самородова сумел уничтожить две БМП «Брэдли», а после – продолжить подавление укреплений ВСУ прямой наводкой.

Благодаря самоотверженности танкистов пехота смогла закрепиться на позициях и выбить противника. За проявленный героизм Иван Самородов был удостоен медали Жукова.

«Каждая такая лесополоса приближает нас к Победе», – уверен Иван. См видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/60145 Сержант Сергей Нагайцев свой боевой путь начал в ноябре 2022 года. Сначала воевал в штурмовом подразделении. Получил ранение под Авдеевкой. После восстановления переквалифицировался и теперь возглавляет расчёт НРТК «Импульс». Эта наземная робототехническая платформа доставляет на передний край продовольствие, ГСМ, воду, боеприпасы и другие грузы.

Сергей награжден медалью «Жукова» за успешное выполнение боевых задач. См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1902 Гвардии лейтенант Богдан Чернов родом из Макеевки, которая с 2014 года страдала от агрессии ВСУ. В то время Богдан еще учился в школе. Повзрослев, он стал военным, чтобы защищать родную землю. Сегодня он командует штурмовым взводом 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

За личное мужество и успешное выполнение поставленных задач Богдан награжден медалью Жукова. О своем боевом пути он рассказывает в этом небольшом сюжете. См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1903 В населенном пункте Ровное (ДНР) шли уличные бои. Боевики ВСУ отступали сюда из Красноармейска и пытались закрепиться в двухэтажных и многоэтажных домах. Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии прошли от дома к дому весь населенный пункт, выгоняя противников из чужих квартир. Наконец, 7 декабря Ровное было освобождено.

О том, как проходил штурм, рассказали командир штурмовой роты Владимир Семенов и командир подразделения войск беспилотных систем Семен Якушко. См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1899 Командир роты Валерий Железняков позывной Гамбит, из Санкт-Петербурга. Бывший эколог-технолог, увлекающийся футболом и баскетболом, он сам вызвался защищать Родину. Он проходит через все прожарки этой войны, сохраняя юмор и веру в победу: «Танк в 20 метрах от тебя — смешно, если выжил».

Его рассказ дополняет Роман Попков, инструктор по тактической медицине из Нижнего Новгорода, чьи слова о единстве народа и армии, о простых рабочих, отдающих личные вещи для фронта, греют душу не меньше домашнего тепла. Вместе они показывают войну, в которой каждый — от бойца до тыловика — часть одной страны, одного народа. См видео по ссылке

https://t.me/boris_rozhin/193721 Начальник склада подразделения материально-технического обеспечения Татьяна Агляндянова с детства мечтала о службе в армии.

С началом специальной военной операции подразделение Татьяны поддерживало наступление российских сил на Авдеевском направлении:

«Мы подвозили боеприпасы, продовольствие. То есть все возможные ресурсы людям, которые находятся на передовой».

Даже под плотным огнем противника службы обеспечения пробиваются к бойцам. Вместе с боеприпасами и снаряжением они везут то, что дает силы на фронте – весточки из дома и теплые слова от любимых.

«Если семья передала какие-то письма от детей или личные вещи, которые необходимы, ребята просили – мы им привозили. Дети помнят их, любят, заботятся о них, и это греет душу», – рассказывает Татьяна.

См видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/60118

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Разведчик

г. Омск

Погиб под населенным пунктом Коренево, Курская область

https://герои-сво.рф/geroi/abuov-ashat-muratbekovich/ Разведчик сапёр

Новосибирск

За период службы был командирован в разные части страны, был участником специальной военной операции с первых дней ее начала.

В мае 2022 года вернулся на гражданку. Истек срок действия контракта.

Вновь уехал на СВО в августе 2023, но в качестве добровольца.

25 октября 2023 года молодой человек погиб, выполняя боевые задачи.

По указу Президента России Егор был посмертно награжден Орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/juneman-egor/ Рядовой Король Игорь Владимирович

Разведка

Енакиево, Донецкая Народная Республика

Погиб: Донецкая область, Авд, село Новоселовка

Воевал с 2014-го

https://t.me/geroisvorf/4457 Иваново

Выпускник Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С 2022 года служил командиром взвода в 3-й парашютно-десантной роте 1-го парашютно-десантного батальона в 331-м гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии (войсковая часть №71211; город Кострома).

В составе подразделения принимал участие в Специальной военной операции на Украине с позывным «Пихта».

Трижды был ранен, но всегда возвращался в строй.

Награжден медалью «За отвагу»

Погиб при выполнении боевой задачи 05.09.2023 года.

https://герои-сво.рф/geroi/patrushev-daniil-mihajlovich/ 01.03.1994 - 04.01.2023

Командир стрелкового взвода снайперов

Павел закончил ДВОКУ в Благовещенске в 2018 году. До училища отслужил полгода срочную службу и подал документы на поступление. После училища направили во Владикавказ, затем переведён в Каспийскую флотилию.

Женат не был, был стеснительным и скромным в отношениях с девушками.

Друзей у него было много. Он был веселым, с чувством юмора, всегда шутил, даже находясь на СВО. Никогда не жаловался на трудности.

Верил в победу. Говорил, что никогда не бросит своих ребят и будет с ними там до конца.

https://t.me/kaspiyskyberet/25082 Рядовой

Старший стрелок-снайпер парошютно- десантного взвода

рабочий посёлок Озинки, Саратовская область

04.09.1982 - 22.10.2023

Награждён орденом мужества посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/shirokov-viktor-nikolaevich/ Рядовой

Стрелок-помощник гранатометчика

Артёмовский, Свердловская область

Погиб: город Курахово, ДНР

24.10.2024 года подписал контракт и отправился защищать нас и нашу родину на территорию ДНР в составе 90 гвардейской танковой дивизии.

20 февраля 2025 года отправился на боевое задание, при исполнении которого, попал под обстрел дронами.

Скончался от острой массивной кровопотери.

Награжден орденом Мужества посмертно

https://t.me/geroisvorf/3359

Младший лейтенант Аникеев Алексей Аникеев Алексей Викторович

Командир штурмовой роты

Новомосковск, Тульская область

04.09.1990 - 24.04.2024

Погиб: Харьковская область, н.п. Табаевка

Принимал участие в боях за освобождение Луганской Народной Республики.

Награжден медалью Жукова, орденом Георгиевский крест, орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/anikeev-aleksej-viktorovich/

Доброволец Гегельский Олег 3 января 2025 года в зоне Специальной военной операции погиб яркий поэт-песенник Олег Гегельский. Он скончался от смертельного ранения, полученного при артиллерийском обстреле укронацистами.

Олег Гегельский родился в 1964 г. в Черкассах (бывшая УССР), окончил педагогический университет и гуманитарный университет. Работал учителем, охотоведом, принимал участие в заполярных экспедициях и занимался добычей золота. Получил военную специальность — снайпер. Служил в частях специального назначения Министерства обороны Советского Союза и России и был во многих горячих точках — Афганистан, Чечня, Югославия.

Перед СВО работал инструктором по выживанию и вёл блог, в котором делился секретами сохранения жизни в экстремальных ситуациях.

Был членом Международной Ассоциации маринистов и баталистов, членом Союза писателей России, лауреатом телевизионного конкурса «Песня Года» и др.

В сентябре 2024 года Олег решил уйти на фронт добровольцем и подписал контракт на прохождение военной службы. Своё решение поэт хранил в секрете.

В зоне СВО Олег Гегельский находился в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

У поэта остался десятилетний сын.

Песни на его стихи исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие известные артисты.

https://t.me/Z_Poeziya/9435

Доброволец Лонгортов Андрей Оператор БПЛА

село Мужи, Ямало-Ненецкий автономный округ

Лонгортов Андрей, контрактник Министерства обороны Российской Федерации, служил оператором беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции на Украине.

Он ушёл добровольно на службу в ноябре 2023 года и уже нес боевое дежурство в зоне проведения операции, где и погиб.

До призыва находился в посёлке городского типа Мужи Архангельской области.

Остались его мама, сестры и брат.

https://t.me/geroisvorf/3937

Младший сержант Новиков Артур Новиков Артур Сергеевич

Начальник расчета, оператор БПЛА

г. Смоленск

18.07.1990 - 04.06.2025

Погиб, защищая Родину, н.п.Котляровка

https://t.me/geroisvorf/3324

Ефрейтор Фирсов Алексей Фирсов Алексей Валерьевич

Штурмовик

г. Иркутск

Родился 2 сентября 1993 года. Детство и юность прошли в городе Тулуне Иркутской области. В 2011 году закончил 11 классов в МБОУ СОШ №1 г. Тулуна.

Именно в школе Алексей понял, что хочет быть профессиональным военным. Мечтал поступить в военную академию и знал, что вся его жизнь должна принадлежать служению своей стране. Он сделал все, чтобы добиться своей цели: хорошо учился, занимался спортом, участвовал в патриотических мероприятиях города и района.

В 2011 году проходил срочную службу в мобильной роте специального назначения вч 41013 г. Челябинска, в звании ефрейтора был демобилизован в запас.

В 2013 году стал членом Тулунского отделения Общественной организации ветеранов разведки и войск специального назначения, активно участвовал в ветеранском, молодежном и спортивном движении Иркутской области, принимал участие в значимых патриотических мероприятиях города.

01 июня 2022 года Алексей присоединился к составу ЧВК «Вагнер».

Защищая нашу страну от современного нацизма, Алексей погиб 27 июня 2022 года, в пригороде г. Артемовск (Бахмут).

За доблесть, смелость, мужество и героизм Алексей награжден государственной наградой «Орден Мужества», наградами ЧВК «Вагнер».

https://герои-сво.рф/geroi/firsov-aleksej-valerevich/

Доброволец Щекалев Андрей Щекалев Андрей, бывший глава Култаево, Пермский край, погиб при исполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

До отправки на фронт в 2024 году Щекалев привлекался к уголовной ответственности за многочисленные мошенничества и получение взяток.

Он был впервые обвинён ещё в 2012 году. После этого Щекалев скрылся и был объявлен в розыск.

В 2022 году он был задержан, а при повторном рассмотрении дела его наказание было сокращено до 7,5 лет лишения свободы.

В августе 2024 года он заключил контракт на прохождение военной службы и отправился на фронт.

https://герои-сво.рф/geroi/shhekalev-andrej/

Доброволец Анисимов Юрий В ходе специальной военной операции на Украине погиб 39-летний военнослужащий из Брянской области — Юрий Анисимов, уроженец села Каташин Новозыбковского округа.

Юрий закончил девять классов в родной школе, затем обучался в сельскохозяйственном техникуме по специальности «электрик-механик», после чего поступил в Тимирязевскую академию.

С мая прошлого года он служил в составе 51-й армии, 1-й Славянской бригады, 87-го стрелкового полка, 10-й отдельной роты (командир полка — Пузик, позывной «Злой»). В учебном центре прошёл подготовку по штурмовому делу и инженерно-сапёрной специальности, был отмечен командирами. Сначала нёс службу штурмовиком, затем — миномётчиком (калибр 82 мм, позднее 120 мм). С середины мая перешёл на должность сапёра-взрывотехника: 13 мая сообщил семье о переводе, а 14 мая прислал фото благодарности за образцовое выполнение воинского долга, подписанной командиром полка. В том же 87-м полку занимался разминированием дорог и после расчистки доставлял бойцов на позиции.

Юрий не проходил срочную службу (освобождён по состоянию здоровья — заболевание почек), но пошёл добровольцем и за год дослужился до младшего сержанта, став командиром взвода.

Юрий Анисимов погиб 21 августа 2025 года.

У него остались родители, супруга и трое детей.

https://t.me/geroisvorf/3325

Ефрейтор Сунцов Николай Сунцов Николай Николаевич

В Камышине, Волгоградской области, состоялось прощание с Николаем Сунцовым, 27-летним ефрейтором, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Николай служил профессиональным военным, подписав контракт с Минобороны несколько лет назад. Свою карьеру начал в воздушно-десантных войсках, а затем перешел в мотострелки. За мужество и профессионализм при жизни он был удостоен медали «За Отвагу», а после смерти — ордена Мужества.

Николай погиб 04.09.2024 при исполнении боевой задачи.

У него остались супруга, маленькая дочь и родители.

https://герои-сво.рф/geroi/suncov-nikolaj-nikolaevich/

Старший сержант Мартынюк Илья Мартынюк Илья Алексеевич

Разведчик

Пологи, Запорожская область

02.09.1992 - 09.06.2024

В марте 2024, при выполнении основной боевой задачи по обороне опорного пункта штурмового взвода по направлению с. Загорное — н.п. Пологи, противник малыми группами до 8 человек предпринял попытку штурма и захвата опорного пункта штурмового взвода, применив тактику поддержки дронами — камикадзе. Грамотными и умелыми действиями заместителя командира взвода старшего сержанта Мартынюк И.А. и личным составом штурмового взвода под его командованием сбито 2 дрона-камикадзе, один из них старший сержант Мартынюк И.А. сбил лично. После чего при грамотном командовании старшего сержанта Мартынюк, сосредоточенным огнем штурмового взвода противнику было нанесено такое огневое поражение, после которого он отказался от дальнейших попыток прорвать оборону штурмовой роты. Тем самым была пресечена попытка захвата опорного пункта взвода противником и нанесён ему ущерб.

Погиб на боевом задании

https://герои-сво.рф/geroi/martynjuk-ilya-alekseevich/

Гвардии сержант Педан Иван Оператор БПЛА (командир группы)

Педан Иван Олегович, родился 3 сентября 1995 года в с. Дзержинское Красноярского края, в семье Иван был вторым ребенком, у Ивана была старшая сестра, отец, работал в РОВД, дома его практически не было. Позже родители развелись, воспитание и содержание детей полностью легли на плечи мамы, по профессии фармацевт.

Иван обучался в МОУ СОШ № 3 г. Канска, во время обучения в школе был увлечен дзюдо, занимался в местной спортивной школе. В 2011 году после окончания школы, поступил Канский технологический колледж по специальности «Монтажник электрооборудования». В период обучения Иван открыл для себя путь вероисповедания, стал регулярно посещать службы, стал глубоко верующим человеком. Ему предлагали обучение в духовной семинарии, но Иван отказался, понимая, что ему не хватает жизненного опыта. Получил позывной «Святой».

В 2015 году после окончания колледжа, был призван на срочную военную службу в Калининградскую область, в г. Балтийск в 336-я отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты (336-я обрмп).

В 2016 году принял участие в Параде Победы на Красной площади в г. Москва. Вернувшись после срочной службы в родной город, Иван немного проработал электриком в колледже, где он учился, но понял, что служба в армии его не отпускает и принял решение подписать контракт, где проходила его срочная служба. В 2018 году Иван уехал служить по контракту, службой гордился, периодически приезжал в отпуск в родной город. Во время службы по контракту Иван, был участником антитеррористической группы, которая сопровождала вышестоящее руководство в Африку. Сопровождал разведгруппу в Англию и был в командировке в г. Миллерово Ростовской области, охраняя наши границы.

В 2020 году ему было предложено пройти обучение по программе оператор БПЛА в г. Москва. Иван, не раздумывая согласился, потому что однажды он увидел, как наши воины в Африке работают с БПЛА, он сильно этим загорелся. Учеба нравилась, он успешно сдал все экзамены и получил новую специальность. В августе 2021 году закончился первый контракт Ивана, он дослужился до звания гвардии сержант и вернулся в г. Канск, планировал по новой военной специальности устроится ближе к дому, но не сложилось.

В феврале 2022 года началась Специальная военная операция. С этого момента у Ивана начались душевные терзания… Иван поддерживал связь с своими сослуживцами, все его друзья, товарищи принимали участия в боевых действиях, среди них есть те, кто погиб, те кто получал ранения и те, кто служили ни смотря ни на что. Иван переживал, говорил, что не может находиться здесь, когда его сослуживцы там, что он тоже должен быть среди них.

Осенью 2022 года началась мобилизация, он имея такую необходимую специальность в условиях боевых действия, надеялся, что ему придет повестка, а она не пришла… Проработав два месяца в РЖД, понял, что может помочь фронту, своим боевым товарищам.

Иван принял решение подписать контракт со своей родной бригадой. Самое интересное, что его командир, сначала Ивану говорил, что по его специальности открыты вакансии, Иван воодушевлённо, стал собирать документы, проходить медкомиссию, а спустя время командир перезвонил ему и сказал, что его вакансия занята, у Ивана земля из-под ног тогда ушла, на другую специальность не соглашался. Начал искать варианты, куда можно устроится… Но через две – три недели командир вновь связался с Иваном, сказал, что можешь приезжать, вакансия свободна. Иван за это время ни разу не передумал и не отказался от своего решения.

7 марта 2023 года Иван подписал контракт на год и уехал в Калининградскую область, прошел переобучение на оператора БПЛА «Ланцет», в г. Ижевск. Иван получил звание командира группы БПЛА, 20 мая 2023 года он прибыл в зону СВО в район Запорожской области, для выполнения боевых задач. Работал он, не жалея себя, работал честно, ни разу их группа не отступала.

Погиб 04.09.2023

https://герои-сво.рф/geroi/pedan-ivan-olegovich/

Военнослужащий Злобин Анатолий 2 сентября 2024 года при выполнении боевых задач в ходе Специальной военной операции погиб

34-летний боец

Анатолий Злобин.

Уроженец Усть-Кутского района, Иркутской области.

Он героически отдал свою жизнь за выполнение поставленных целей.

https://герои-сво.рф/geroi/zlobin-anatolij/

Доброволец Бунаков Сергей Бунаков Сергей Евгеньевич

Рядовой

Штурмовик

село Усть-Курлыч, Забайкальский край

04.09.1977 - 03.04.2023

Доброволец из числа состава ЧВК.

Погиб при выполнении задания город Артёмовск.

Награжден государственной наградой Медаль за Отвагу

https://герои-сво.рф/geroi/bunakov-sergej-evgenevich/

Рядовой Потапов Сергей Потапов Сергей Викторович

Оператор

село Красный Яр, Астраханская область

10.06.2000 - 05.09.2024

Погиб: Н-п Борки, Курская обл

Участвовал в боях в Крынках, под Луганском и Авдеевкой.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/potapov-sergej-viktorovich/

Рядовой Кулешов Андрей Разведчик

село Лесное, Тверская область

Родился 05.09.2002

Марксман (пехотный снайпер)

Позывной Апостол

https://герои-сво.рф/geroi/kuleshov-andrej/

Рядовой Бабенко Александр г. Волгоград

27.05.1987 - 06.09.2023

Александр Николаевич Бабенко был заместителем командира. Он управлял личным взводом и вместе с ними защищал фланг.

В ходе боевых действий он получил два ранения, однако несмотря на это, продолжал руководить взводом и удерживать позицию. Третье ранение, вызванное минометным обстрелом, стало для него смертельным, и он не смог выжить.

Посмертно ему был присужден орден Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/babenko-aleksandr/

Подполковник Данилов Андрей Подполковник Данилов Андрей Викторович родился 24 мая 1975 года.

До начала войны проживал в городе Курске — административном центре Курской области.Служил в звании подполковника.

20 июня 2024 года погиб на территории Донецкой Народной Республики.

https://t.me/geroisvorf/3343

Военнослужащий Чернов Михаил Чернов Михаил Сергеевич родился 29 октября 1986 года в Талице, Свердловская область.

Детство Михаил провел в деревне Новой Вихляевского сельского совета Талицкого района. Получил среднее образование в Вихляевской школе.

После окончания школы Михаил переехал жить в поселок Троицкий, стал работать вахтовым методом в Екатеринбурге.

7 июня 2005 года Михаил был призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, проходил военную службу в Чеченской республике г. Грозный.

С 4 апреля 2006 года принимал участие в составе объединённой группировки войск на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации контртеррористической операции в Чеченской республике.

7 мая 2008 года награжден медалью «Участник контртеррористической операции на Кавказе».

В 2008 году Михаил, вернувшись в родной поселок, продолжил работу вахтовым методом в Екатеринбурге.

Когда в Российской Федерации объявили указ о частичной мобилизации, Михаил был мобилизован на специальную военную операцию 29 сентября 2022 года.

В ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания 24 июня 2024 года Чернов Михаил Сергеевич героически погиб.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в специальной военной операции на Украине, Указом Президента Михаил награждён Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/chernov-mihail-sergeevich-2/

Рядовой Григорьев Владислав Григорьев Владислав Юрьевич

Стрелок

Белогорск, Амурская область

12.06.1997 - 05.09.2023

Погиб: ДНР, Волновахский район, с. Урожайное

Воевал в Донецкой народной республике.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/grigorev-vladislav-jurevich/

Доброволец Галкин Олег В деревне Малое Батырево Батыревского района Чувашии простились с 38-летним Олегом Галкиным,

который погиб в ходе специальной военной операции.

Олег участвовал в СВО с лета 2023 года, добровольно отправившись на фронт для защиты интересов своей Родины.

Галкина всегда вспоминали как открытого, искреннего и веселого человека.

В начале 2024 года он был награжден медалью «За храбрость» за проявленное мужество в бою.

2 сентября в Харьковской области он погиб после атаки вражеского дрона.

https://герои-сво.рф/geroi/galkin-oleg/

Военнослужащий Шипилов Алексей Шипилов Алексей Петрович

Разведчик

Старый Оскол, Белгородская область

17.12.1989 - 05.09.2022

Награждён медалью За отвагу

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/shipilov-aleksej-petrovich/

Ефрейтор Зверев Данила Зверев Данила Александрович

Гранатометчик

Усолье-Сибирское, Иркутская область

04.07.2001 - 19.02.2025

Погиб: Щербиновка ДНР

Орден мужества

https://t.me/geroisvorf/3346

Младший лейтенант Бударагин Сергей Бударагин Сергей Алексеевич погиб 07.03.2025 в районе населённого пункта Орловка (ДНР) в ходе Специальной военной операции.

Сергей родился 06.09.2004 в Нижегородской области, в городе Выкса. Учился в школе № 9 родного города, а после девятого класса, в 2019 году, продолжил обучение на программиста в Московском политехническом техникуме имени Г. В. Плеханова.

Когда началась специальная военная операция, он добровольно отправился на фронт в сентябре 2022 года. Под позывным «Краб» он проявил себя в сложнейших штурмовых операциях, неоднократно был ранен, но каждый раз возвращался в строй.

За мужество и героизм он был награждён

орденом Мужества,

двумя медалями «За мужество»,

медалью «Защитнику Отечества»,

медалью «За храбрость» II ст.,

медалью «За спасение погибавших» и

медалью «За воинскую доблесть» II ст.

Несмотря на юный возраст, он успел достичь звания младшего лейтенанта.

Отличался высоким боевым духом, решительностью, хладнокровием, верой в Победу и чувством юмора — качества, которые вдохновляли товарищей.

https://t.me/geroisvorf/3360

Рядовой Русаков Денис Русаков Денис Игоревич

Стрелок-зенитчик

Братск, Иркутская область

02.09.1991 - 02.11.2023

28.09.2022 был призван на военную службу в ВС РФ по мобилизации для участия в СВО, где был распределен в 74-ю отдельную мотострелковую бригаду «Бешеные псы», где ему был присвоен позывной «Квадрат».

Денис героически погиб при исполнении воинского долга в ходе ожесточенных боевых действий по взятию г. Авдеевка в Донецкой Народной Республике. За проявленные мужество, героизм и образцовое выполнение воинского долга, проявленное в ходе СВО, Русаков Д.И. награжден медалями и Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/rusakov-denis-igorevich/

Капитан Лебедев Олег Олег Лебедев родился 31.10.1992 года в Тюмени, но затем вместе с семьей переехал в Омск по новому месту службы отца. С 1999 по 2010 год учился в школе № 148. После он решил продолжить династию военных и поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт, который окончил в 2015 году.

По распределению его направили для прохождения службы в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию. В Пскове Олег Александрович прошел путь от заместителя командира роты 4-го зенитно-ракетного полка до начальника автомобильной службы 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского.

За выполнение специальных задач в Сирийской Народной Республике награждён медалью Министерства обороны России.

На СВО омич отправился в апреле 2022 года в составе 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Он выполнял задачи по техническому обеспечению подразделений, находящихся на передовой.

Погиб 7 сентября 2022 года во время эвакуации техники с передовой в Херсонской области.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга во время проведения спецоперации, указом президента гвардии капитан Олег Лебедев награждён орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/lebedev-oleg/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Мы Не Уйдем!!! Джанго