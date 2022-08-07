Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Канал "Рыбарь" продолжает выдавать еще арты в поддержку Вооруженных Сил.

Бомбардировочная авиация: карающая смерть с небес — наш арт в поддержку ВС РФ Пожалуй, ни у кого в военно-воздушных силах нет настолько широкого диапазона задач, как у бомбардировочной авиации. С любых высот «бомберы» готовы наносить удары по скоплениям вражеской живой силы и техники, выводить из строя мосты с командными центрами, ставить помехи и даже поражать морские цели.

Нет смысла приводить полную номенклатуру боеприпасов, которую могут применять российские истребители-бомбардировщики боеприпасов. Там есть все: бомбы всех калибров, управляемые авиационные ракеты с любыми видами наведения, включая противорадиолокационные и противокорабельные. И, конечно же, скорострельная пушка с характерным звуком.

Именно поэтому все подразделения на передовой ждут появления в воздухе бомбардированной авиации: ни ствольная артиллерия, ни ПТУРы, ни РСЗО не заменят десяток тонн осколочно-фугасных бомб, единовременно вываленных на голову врага. Что наглядно демонстрируют видео из зоны СВО, где выжившие украинские бойцы красочно описывают последствия воздушного налета.

Дайте бомбардировочной авиации условия для работы — и увеличение темпов наступления не заставит себя ждать.

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Радиоэлектронная разведка: мы слышим даже шепот — наш арт в поддержку ВС РФ

Специалисты РЭР зачастую остаются в глубокой тени: находясь вдалеке от передовой, воинские части систем «Круг» и «Звезда» непрерывно перехватывают, изучают и перерабатывают гигабайты информации.

Соединений и частей радиоэлектронной разведки на территории Российской Федерации не так много. Но их труд зачастую спасает десятки, если не сотни жизней.

Вскрытие позиций противника, отслеживание перемещений вражеских колонн, перехват радиопереговоров сухопутных, морских и воздушных группировок — это лишь часть от того колоссального объёма работы, который проделывают специалисты РЭР.https://t.me/rybar/36076 Картина маслом "Оркестрантам" от художника Артёма. Шеврон Билборды в Москве Билборды в Москве Билборды в Москве Билборды в Москве Билборды в Москве Билборды в Москве НА ФАСАДЕ ДОМА В ОМСКЕ ПОЯВИЛИСЬ ГРАФФИТИ ПОГИБШЕГО СПЕЦНАЗОВЦА РОСГВАРДИИ

В центре Омска состоялось открытие граффити с изображением сотрудника СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области Тараса Петуха, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине. Это уже второй портрет, посвященный героям спецподразделения войск правопорядка.

Портрет офицера СОБР размещен на многоэтажном жилом доме по проспекту Карла Маркса. Памятный арт-объект создали омские художники Эдвин Франк и Юлия Сулим по инициативе Правительства Омской области совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Как пояснил Эдвин Франк, его работа – способ поддержать парней, которые находятся в зоне спецоперации. Рисунок составляли из нескольких портретов, у родственников было пожелание, чтобы использовали российский триколор.

В церемонии открытия мурала приняли участие родные и близкие Тараса Петуха, заместитель начальника Управления Росгвардии по Омской области полковник Евгений Федюшин, сотрудники СОБР «Каскад», представители областного Правительства и региональных средств массовой информации. Площадь изображения составляет более 200 квадратных метров.

Своими воспоминаниями о погибшем сослуживце поделился заместитель начальника Управления Росгвардии по Омской области полковник Евгений Федюшин. «Тарас был замечательным человеком. Как сотрудника могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Терять таких бойцов очень тяжело, это большая утрата для нас», отметил он.

Тарас Александрович Петух нес службу в специальном отряде быстрого реагирования «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области с апреля 2019 года.

Заслуги лейтенанта полиции Петуха отмечены ведомственными наградами – нагрудным знаком «Участник боевых действий», медалями «За отличие службе» 2 и 3 степени, медалью «За доблесть в службе». Седьмая командировка стала для Тараса Александровича последней.

25 февраля 2022 года при проведения специальной военной операции, по демилитаризации и денацификации Украины офицер омского СОБР «Каскад» Тарас Петух погиб, получив ранение, несовместимое с жизнью. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, офицер посмертно награждён орденом Мужества. https://t.me/radioARBAT/15237

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