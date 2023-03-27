Оркестранты войны - воины России.

Взаимодействие с военными у нас есть. Мы ко всем относимся с уважением, и они - к нам". Евгений Пригожин раскрыл некоторые детали взаимодействия с военнослужащими ВС РФ, подчеркнув, что все строится на взаимоуважении.

Кроме того, в рядах ЧВК "Вагнер" огромное количество бывших военных, которые в компании нашли больше свободы для творчества и проявления себя.

https://t.me/orchestra_w/5241

«Мы все друг к другу относимся с уважением. В ЧВК "Вагнер" огромное количество бывших военных, которые ушли, потому что искали большей свободы для творчества, большего проявления. По определенным причинам армия не всегда дает такую возможность. Не всегда можно рассчитывать на то, что ты найдешь там справедливость».

https://t.me/c/1780774638/11711

Еще одно трофейное оружие ЧВК "Вагнер" с бахмутского направления.

Снайперская винтовка UAR-10, собранная на территории Украины. В основе винтовки канадский ствол. "Оружие бросается на позициях огромным количеством и будет использовано против врага".

https://t.me/orchestra_w/5249

Айк Гаспарян, командир штурмовой группы "Вагнера", этнический выходец из Нагорного Карабаха, рассказал, что следит за ситуацией в Армении.



В случае возобновления боевых действий на территории Карабаха он намерен защищать историческую родину.

"Если на земле, на которой были рождены мои предки, будет конфликт, буду готов отправиться и применить полученные навыки. Иначе я себя уважать не буду".

Айк отправился на Донбасс в составе ЧВК "Вагнер" защищать интересы России из мест лишений свободы, несмотря на то, что ему оставался маленький срок.

Был награжден медалями "За Отвагу" и "За взятие Соледара". За "Отвагу" вручал лично президент России Владимир Путин. "Каждый прожитый здесь день заставляет смотреть на мир, поступки, действия совсем по-другому".

Командир штурмовой группы "Вагнера" Айк "Абрек" Гаспарян в коротком интервью поделился деталями из своего прошлого, штурма посёлка Опытное и об отношении внутри компании.

Айк до тюремного заключения работал в банковской сфере, получил два высших образования и даже профессионально занимался спортом.

"Музыкант" благодарен компании за предоставленный шанс и оценку его заслуг - Абрек был награжден несколькими медалями "За Отвагу" и "Окопным Крестом".

После отпуска планирует вернуться на передовую, после войны видит себя в спорте: будет тренировать детей.

https://t.me/orchestra_w/5254

https://t.me/orchestra_w/5292

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей прокомментировал решение Евросоюза внести его в принятый накануне десятый пакет санкций против России. По словам Шугалея, очень многие успели поздравить его с этим событием. Он поблагодарил неравнодушных людей за слова поддержки.

«Второй день подряд меня поздравляют. До этого с Днем рождения, а сейчас я получил даже ещё больше поздравлений. А поздравляют меня с тем, что ЕС включил меня наконец-то в свой санкционный список. В социальных сетях многие тут же начали писать слова поддержки, собственно, о санкциях из социальных сетей я и узнал. Вышел отличный подарок, спасибо. Спасибо всем, кто мне пишет в социальных сетях», — отметил Шугалей.

Глава ФЗНЦ заявил, что своим решением Евросоюз по достоинству оценил его работу за минувшие годы.

«Теперь я точно знаю, что моя работа оценена по достоинству, двигаюсь исключительно в верном направлении. Вся моя деятельность в последние годы направлена лишь на одно, чтобы мир оставался многополярным», — подчеркнул социолог.

Максим Шугалей напомнил, кто и зачем на самом деле принимает политические решения за страны Европы.

«Я прекрасно понимаю, что Евросоюз сейчас выступает как марионетка США, выполняет волю этой страны. Когда я был в ливийской тюрьме, своими глазами увидел, к чему приводит американская политика, как разрушаются целые страны и попираются права человека во всём: от обыденной жизни и до жестоких тюремных правил», — рассказал социолог.

Ученый заявил, что приоритетом его работы является продвижение интересов России и сохранение ценностей страны.

«Буду продолжать служить интересам своей Родины и защищать наши национальные ценности», — резюмировал социолог.

25 февраля представители ЕС обнародовали десятый пакет санкций против России. В Европейской комиссии подчеркнули, что он «должен повлиять на риторику президента Владимира Путина». Европейские чиновники внесли в санкционный список и Максима Шугалея, обвинив его в связях с российской ЧВК «Вагнер».

Российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены ливийскими террористами в 2019 году при осуществлении научной деятельности. На протяжении полутора лет они подвергались пыткам и избиениям в тюрьме «Митига». В 2020 году Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена.

https://riafan.ru/23913939-_moya_rabota_otsenena_po_dostoins...

Интервью с раненным командиром «Вагнера» Мой собеседник рассказал несколько историй про бои, как его ранили, что он думает о происходящих событиях.

Вот его слова: у нас нет задней, у нас обучение и вперед. Я с 15 года, нравится мне жизнь эта, почему нет. Плюс интерес Родины представляем. Да и сама компания в этом плане относится хорошо, тем более, с учётом того, что Вагнера своих не бросают, на самом деле, как есть. И лечение, и не лечение, все предоставляется. Какое отношение к нам, так и мы относимся.

История первая, про захваченную рацию: я взял рацию хохляцкую, я же сам украинец, я отсюда, я местный, я тут с 15 года воевал. Я начал по-украински с ними разговаривать, чтобы они нам открыли коридор, отдали мирных жителей. Если они этого не сделают, то мы их просто артой разобьём. Короче, украинец, позывной Киев, это у них в Бахмуте главный командир. Потому что по рации постоянно Киев, Киев. А нас они («Вагнер») называют «модниками» и Киев говорит, первых убивайте «модников». Киев сказал мне, чтобы я снял бронник и пошёл на третью улицу, положил оружие и тогда будет разговор у нас. Но командир мой сказал, что если я туда пойду, то уже не вернусь.

https://t.me/max_shugaley/633

История вторая, про эвакуацию мирных жителей и ранение: первую улицу мы почти всю уже эвакуировали, и там оставалось, ну может, мирных жителей 5-6 человек. Я своей группе говорю, их последних в эвакуацию и защищать вторую улицу. А на второй улице уже украинцы. Они, как, подписали дома: «живут люди» , а, на самом деле, они сами находятся там, специально. То есть это они для нас, мы будем заходить и думать, что они там. Они также снимали форму, под мирных.

Начинаем выводить группу, я замыкающий. Мы идём по танковому рву, с нами где-то 5-6 человек. Я слышу звуки, я останавливаю всю колонну, одеваю ночник и смотрю. Никого не вижу. А женщина, которая сзади меня она выпрыгивает, я на неё прыгаю, говорю «куда ты, дура, бежишь». Она подумала, что мы нацисты, как Украина (пропаганда) нас преподносит, что мы её убьём. Я говорю, что наши, под пулями вас спасают, а сами погибают. И всё, я её тяну назад, на корточках сижу. Только поворачиваюсь в левую сторону и меня снайпер в ногу «бах», он ударил разрывной, у меня кости все раздробило. Он хотел вывести меня из строя и отстрелить вторую ногу, но попал выше. Я оборачиваюсь и никого нет. Группа при обстреле ушла на быструю эвакуацию. Слышу справа хохлы, слева хохлы, впереди хохлы. Начинаю ногой отталкиваться, достаю гранату, понял откуда примерно пуля, радиус, они недалеко сидели, там дерево, как грибок растёт. Там они сидели, достаю гранату и туда Фку бросаю. Взрыв, начинаю автоматом отстреливаться.

Отстреливался и километр на этой ноге пополз, разгрузку снял, потому что она мешала ползти. Тут прибежали мои ребята, начали стрелять. Эвакуация пришла. Всё, меня быстро на носилки, командование я передал.

https://t.me/max_shugaley/635

Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, рассказал один из командиров музыкантов.

https://t.me/c/1801542020/3003

Мобилизованные 352 мотострелкового полка записали обращение к Евгению Пригожину.

Полк расформировали, поэтому парни хотят служить в ЧВК "Вагнер" - их десять человек, прошедших боевое слаживание.

"Мы хотим, чтобы вы нас приняли в свое подразделение и дали ваши шевроны".

https://t.me/orchestra_w/5270



Очередная порция готова к отправке. Несколько десятков гробов с украинскими военными, которые были ликвидированы штурмовиками «Оркестра» в ходе продвижения на Бахмутском участке фронта.

https://t.me/ok_spn/23279

Мы уже против полмира боремся, я адекватно к этому отношусь — боец "Вагнера" о том, за что воюют "музыканты". "У меня есть родители. Не хотелось бы, чтобы это всё приходило на нашу территорию, пусть лучше это здесь всё будет, будем здесь защищать наши интересы. Понимаю, что мы воюем с НАТО. Нет такого понимания, что это чисто мы и Украина. Мы уже против полмира воюем, я адекватно к этому отношусь".

Находящийся в Луганском госпитале "музыкант" также рассказал, что ЧВК "своих не бросает":

"Наши постоянно выносят пацанов из-под обстрелов, не думая, что сами могут полечь. Из-под миномётных, гранатомётных обстрелов. А как иначе, он лежит, орёт, тут же пулемётчик работает. Либо крючком, либо тросом вытаскиваешь, либо как-то ещё.

Это автоматически происходит, я не могу назвать это геройством. Просто делаешь и всё. В этом плане я компанию уважаю, я посмотрел, как она работает: мы своих двухсотых и трёхсотых доставляем, тащим".

Подчеркнул, что противник зачастую оставляет при отступлении погибших и раненых:

"Сколько их там пацанов лежит, и лежат по сей день, и никто их там не забирает".

https://t.me/orchestra_w/5280



Взводный медик ЧВК "Вагнер" поделился некоторыми подробностями своей работы.

Продвигается во время боев идет вместе со штурмовиками - помогает не только своим товарищам, но и мирным жителям. Шесть магазинов, две гранаты, аптечка индивидуальная, три жгута, большой рюкзак медика - все необходимое всегда с собой. Боевой медик "Оркестра" в освобождённой Парасковиевке.

https://t.me/orchestra_w/5281



Я ❤️ БАХМУТ ВСУ превратили северный въезд в Бахмут, в настоящий укреп район, даже инсталляцию «Я❤️Бахмут» в двух ее буквах оборудовали огневые позиции. https://t.me/yaremshooter/1067

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, район города Ступки.

https://t.me/yaremshooter/1070

В Севастополе простились с погибшим под Артемовском уроженцем Оренбурга.

Уроженец Оренбурга Егор Фарафонтов несколько лет назад переехал к семье в Севастополь. В сентябре прошлого года он отправился добровольцем на Донбасс в составе ЧВК «Вагнер». При выполнении поставленной задачи проявил самоотверженность и отвагу. Погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута). За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач СВО, он награжден медалью «За отвагу» посмертно. Ему было всего 24 года. Быть воином - жить вечно....

https://t.me/strana_geroev/4313

Бойцы ЧВК "Вагнер" разгромили группу "имени Бориса Джонсона", входящую в состав 24 ОМБР, под Бахмутом. "Подразделение держало большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг.

Боец "Оркестра" рассказал, что украинские солдаты нередко используют прозападную тематику, от того и подобные названия у подразделений.

https://t.me/orchestra_w/5298

Касаемо разбитого «музыкантами» «подразделения им. Бориса Джонсона» из элитной 24-ой бригады ВСУ.

Погрузился немного в историю бригады и не только. И вновь пришёл к выводу, что "ничто не ново под луной".

Советская 24-ая Железная дивизия прошла через огонь трех войн: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. Во многом она стала легендарной. После развала СССР 24-ая влилась в состав ВС Украины, после была переформирована в элитную бригаду. К ее почетным названиям, которые были получены в советский период, добавляется еще одно - «имени князя Даниила Галицкого».

В 2005 году министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал 24-ку лучшим формированием сухопутных войск. Как и Украина после получения независимости, бригада была «многовекторной» - участвовала в учениях и со странами ОДКБ, и со странами НАТО. Подразделения из ее состава принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

С началом конфликта на юго-востоке Украины все это закончилось - остаётся лишь блок НАТО.

В 2014-ом несколько сфоримрованных из ее состава тяжелых батальонных тактических групп ведут боевые действия в ЛНР и ДНР. В итоге часть подразделений попадает «в котлы» на российско-украинской границе и терпят разгром.

В 2015 году 24-ка «десоветизируется». Уходит половина упоминаний наград половины почетных названий, относящихся к советскому периоду истории дивизии. А впоследствии название «князя Даниила» изменятся в пользу «короля Даниила». Довольно символично, и вот почему.

Князь Даниил Галицкий новыми придворными историками Украины представляется как проводник «западной цивилизации». Основатель Львова, правитель Галицко-Волынскоого княжества особо любим ими как некая противоположность Александру Невскому.

Православный Невский отстоял собственную самобытность в борьбе с католическим орденом тевтонцев. Но князь подчинился мощной в то время Золотой Орде. Невский прекрасно понимал, что на тот момент сил бороться с монголами у него было недостаточно. За него борьбу за независимость от Орды продолжили потомки.

Галицкий предпочел «европейский выбор». Он решился искать поддержки против Орды у того, чью власть над собой так или иначе признавали большинство монархов тогдашней Западной Европы – у Папы Римского, который прямо предложил русскому князю королевский титул и корону. Но после получения титула первому и единственному королю русов Галицкому необходимо было сменить веру с православия на католичество. К чести русского князя Даниила, он не стал этого делать, не стали и его подданные. Римский Папа так и не обеспечил военную поддержку, на которую князь влзлагал надежду. Попросту «кинул».

В итоге в противостояние с Золотой Ордой князь Даниил Галицкий вступил фактически в одиночку, не имея шансов. Да, в истории Галицкого были и славные победы в битвах, но были и поражения. Князь был смелым правителем, но его «европейский путь» оказался тупиковым.

В конце 14 века Королевство Русское (лат. Regnum Rusiae) было разделено между Польшей и Литвой. Население в исторической перспективе ушло от своей веры. Отсюда и это различие между Западной и Восточной Украиной. А Русь, самобытность которой отстоял Невский и которая набралась сил, стала огромной Россией.

Да, отличие нынешних властей Украины от Галицкого в том, что от веры своей и прошлого они отказались. И получили поддержку оружие и деньгами от современного «Папы Римского» - США. Теперь они называют свои формирования именем «Бориса Джонсона». Хорошо хоть не «Элтона Джона». Но это пока. Все равно, полагаю, итог в исторической перспективе будет тот же, что и у «европейского выбора» Галицкого. Тупик.

С.Шилов

https://t.me/bayraktar1070/867

Груз 200 мы вместе Такой шеврон можно встретить у ребят из ЧВК «Вагнер».

Он был сделан в память о погибших боевых товарищах.

https://t.me/yaremshooter/1072

Конкретно в микрорайон Ступки наш взвод зашел без единой потери — бойцы "Вагнера" рассказали о штурме севера Бахмута и прилегающего поселка Ягодное. ㅤСеверный Бахмут еще усеян телами погибших украинских националистов - их будет забирать группа эвакуации.Противник огрызается, цепляется за каждый метр, но под натиском "Вагнера" в основной массе отходит. Поселок Ягодное был освобожден в короткие сроки, наступление велось с занятых позиций в микрорайоне Ступки. "Заходили своими силами. Буквально четыре дня, и мы его освободили полностью". Целый подвал мертвых врагов.

https://t.me/c/1780774638/11750

"Привет укропам от ЧВК "Вагнер". После освобождения поселка Ягодное "музыканты" продвигаются на юго-запад в направлении поселка Хромово, через который проходит последняя свободная дорога для снабжения украинской группировки в Бахмуте.

Бойцы "Вагнера" наступают в районе Мясокомбинат и подошли вплотную к правому берегу реки Бахмутка.

На юго-восточной окраине города "вагнера" выровняли линию фронта по улице Щедрая, а на южной - продвижение в районе Буденовка.

Сообщения о приближении к известному памятнику МиГ-17 в районе Самолет пока преждевременны.

На бахмутском направлении украинское командование пытается сдержать натиск "Оркестра" всеми доступными способами: в расход идут даже недавно проходившие лечение в госпиталях военные.

https://t.me/boris_rozhin/79382

Публикуем видеозапись, снятую бойцами ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, и комментарий Е.В. Пригожина:

«Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города».

https://t.me/concordgroup_official/539



Можно ли простить врага? Бог простит, а наша задача - организовать их встречу.

https://t.me/orchestra_w/5311



Общеобразовательная школа №14 во Владивостоке переименова в честь снайпера-разведчика ЧВК "Вагнер".



Евгений "Мазай" Орлов героически погиб в июле 2022 года во время штурма села Берестовое.

Имя Орлова также присвоено кадетскому 3 "К" классу в одном из общеобразовательных учреждений Владивостока.

https://t.me/orchestra_w/5315

Дополнительная тема с ответами Пригожина через пресс службу "Конкорд" не будет в рассылке, прочесть ее можно по этой ссылке: Пригожин Евгений Викторович отвечает

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