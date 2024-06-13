Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.4

Музей Советских игровых автоматов Александр Вугман работал инженером-конструктором в небольшой конторе, Александр Стаханов — в институте, а Максим Пинигин занимался маркетингом в бизнес-школе. Как-то раз им пришла мысль найти «Морской бой», в который они играли в детстве. Изначально у них не было никакой мысли о музее, а только конкретное желание найти этот автомат.

В процессе поиска запчастей для ремонта они прикупили ещё несколько автоматов со свалки, это и стало началом коллекции музея.

Конюшенная площадь, 2В

Музей Галакториум «Галакториум» — первый в Петербурге музей инопланетной жизни. Это воплощенная фантазия о других вселенных и далеких галактиках. Проект объединил в себе детские мечты о космосе, радость первооткрытия и восхищение техническим прогрессом.

Посетителей будто телепортируют на красочную ЭкзоПланету, где без скафандров можно совершить путешествие и познакомиться с ее обитателями. Будет интересно маленьким и взрослым первооткрывателям

пр. Ветеранов, 169 к

Музей-квартира Ахматовой В 1918 году Анна переезжает в северный флигель Шереметьевского дворца к своему второму мужу, но прожила здесь всего 2 года. Вернулась домой Анна только к концу 1926 года с историком Николаем Пуниным. К моменту переезда, в четырёх комнатах проживало 7 человек: один из них был сын Ахматовой - Лев Гумилев. В октябре 1935 года после анонимного доноса Льва и Николая арестовали. Ахматова прожила здесь до 1952 года. Наб. реки Фонтанки, 24

Зоологический музей Изначально часть экспозиции была взята из Кунсткамеры: экспонатов было мало, в первое время еле набрали три зала. Вклад в обогащение коллекции музея вносили Крузенштерн, Лисянский, Беллинсгаузен и Лазарев. Собственное здание у него появилось только спустя 69 лет, так как 3 зала выросли до 32 и не вмещались в Кунсткамеру. На осмотр музея можно смело закладывать 4 часа: вас ждут 3 зала и 30 000 экспонатов. Университетская наб., 1-3

Судно-музей Арктический ледокол назвали в честь Леонида Красина: на протяжении долгого времени судно было самым мощным ледоколом в мире. Во время Великой Отечественной войны «Красин» участвовал в перевозке грузов из Великобритании.

Сейчас судно на вечной стоянке: оно стало музеем. Во время экскурсии вы можете осмотреть палубу, каюты и самое сердце корабля – машинное отделение. Существует легенда о призраке, который появляется в виде облака и «летает» по кораблю. Наб. Лейтенанта Шмидта, 23

Первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" стала экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте Атомоход был построен в Северодвинске в 1958 году. Именно эта субмарина впервые в истории отечественного мореплавания дошла до Северного полюса, совершив для этого поход подо льдами Арктики. Во внутренней экспозиции атомохода около 80% экспонатов - отреставрированные подлинники. Создателям музея удалось получить личные вещи членов экипажа АПЛ К-3. На корабле также будут звучать аудиоролики с воспоминаниями моряков-подводников.

Квартира мастера «иллюзии света»

⠀В 1897 г. Архип Куинджи поселился в этой видовой квартире и прожил здесь последние 13 лет свей жизни. Некоторое время он был хозяином 3 жилых домов по 10-ой линии ВО, которые купил за 35 тыс ₽, а продал спустя 6 лет за 365 тыс₽, став баснословно богатым.

⠀Архип Иванович и его жена вели скромный образ жизни. Мебель была очень скромной, а вместо занавесок вокруг окон вился плющ. Самым дорогим предметом в квартире был рояль, они вместе играли, она на рояле, а он - на скрипке. И скрипка, и рояль до сих пор остались на своих местах.

В музее-квартире из картин Куинджи хранится одна из версий "Лунной ночи на Днепре".

Биржевой пер. 1/10

Невероятный своей красотой музей Фаберже На берегу реки Фонтанки, во дворце Шуваловых, расположился знаменитый изяществом музей Фаберже. Центр музея – Синяя гостиная, зал с самой большой в мире коллекцией пасхальных яиц знаменитого ювелира Карла Фаберже. В данном зале представлено 9 императорских яиц с сюрпризами, которые были выполнены по заказу Александра III и Николая II. наб. реки Фонтанки, 21

Музей истории денег Музей выбирает интерактивный подход: сенсорные панели с фотографиями и чертежами, кроссворды и денежные пазлы - все это предлагается посетителям. Гости могут попробовать изготовить бумагу с водяным знаком: специально для мастер-класса специалисты воссоздали и адаптировали технологию отлива бумаги и теперь обучают этому желающих. В качестве бонуса все желающие имеют возможность сделать открытку с изображением Аннинского кавальера – основного здания Музея истории денег. 3Ш, территория Петропавловская крепость

Пенаты. Музей-усадьба Репина В 1899 году Илья Репин покупает хутор в Куоккале (сейчас - поселок Репино) и называет усадьбу в честь римских богов домашнего очага. Усадьба Ильи Ефимовича Репина находится на берегу Финского залива: именно здесь он прожил последние 30 лет своей жизни. Пенаты в древнеримской мифологии – боги-хранители домашнего очага и уюта. Назвать так имение предложила Наталья Нордман-Северова, возлюбленная Репина. Первой картиной, которую художник написал в стенах усадьбы, стало полотно «Торжественное заседание Государственного совета»: сейчас оно находится в Русском музее. В прихожей висел забавный плакат: «Не ждите прислугу. Её нет, раздевайтесь сами, вешайте одежду сами и бейте крепче в Там-Там!». Тамтамом был медный гонг, в который гости должны были бить, чтобы оповестить жильцов о своем приходе. Каждую среду, во время приемов гости должны были сами ухаживать за собой, прислуги в поместье не работали, а были на равных с владельцами. Илья Репин круглый год спал на улице и заставлял домочадцев следовать своему примеру. Жена и дети спали с открытыми настежь окнами. Он пригласил Маяковского в «Пенаты», чтобы написать его портрет. Однако картины не получилось: накануне визита Маяковский сбрил свою бороду, которой восхищался Илья Репин.

Поселок Репино, Приморское ш., 411

Музей Академии художеств Первое время Академия располагалась в доме ее директора И. И. Шувалова, недалеко от Манежной площади. По легенде идея большого 55-метрового круглого двора-корпуса («циркуля») внутри Академии принадлежала Екатерине II. В 1765 году в северной части здания построили домовую церковь Святой Великомученицы Екатерины в стиле раннего классицизма. В Музее хранится макет ансамбля Смольного монастыря, согласно которому Растрелли планировал возвести 167-метровую пятиярусную колокольню. Университетская наб., 17

Музей воды Музейный комплекс состоит из трех экспозиций: Мир Воды, Подземный Мир и Вселенная воды. Мир Воды расположен в старинной водонапорной башне: здесь вся история водоснабжения от Петровских времен до наших дней, а также рассказ о героических подвигах работников водоканала во время Великой Отечественной войны. В левой пристройке — мультимедийная экспозиция «Подземный мир Петербурга» и карта Невы: макет оживает, подсвечивается и переливается огнями. И вот такой удивительный фонтан у музея. Шпалерная улица, дом 56

Через тернии к звездам Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко находится в Петропавловской крепости: здесь в 30-е годы XX века располагался отдел Газодинамической лаборатории. В музее можно узнать об истории российской космонавтики: в одном из залов представлен макет корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Здесь также находятся спускаемые аппараты космического корабля «Союз-16» и топографического спутника «Комета». Петропавловская крепость

Музей мостов Где, как ни в Петербурге, быть такому музею? Выставка является филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта, расположенного неподалеку. Сам музей ведет свою историю с 1813 года, некоторым его экспонатам более 200 лет. Сегодня уникальная коллекция моделей насчитывает 100 экземпляров, 64 из которых выставлены на всеобщее обозрение. Здесь можно увидеть как исторические, не сохранившиеся до нашего времени мосты, так и переправы, которые мы можем увидеть до сих пор. Например, разводная модель Благовещенского моста, который дошел до наших дней, правда, уже в перестроенном виде. Если модель Благовещенского моста является интерактивной и экскурсовод в процессе рассказа демонстрирует развод этого старейшего петербургского моста, то многие другие экспонаты накрыты защитными прозрачными чехлами. Такая забота о безопасности конструкций вполне понятна: так, старейшая модель в музее была создана в 1762 году швейцарским инженером Альдоном. Мучной переулок, 2

На этом пока все.