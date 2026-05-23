Минискульптуры, ч.7

А "малышковая" скульптура продолжает дополняться новыми типажами и объектами.

А вот так принарядили к встрече Нового года. И шапочки с шарфиками жители частенько с любовью обновляют. Кстати, в Калининградской области появился новый малышок. Это миниатюрная скульптура, изображающая маленького мальчика в морской форме, которая ему велика, и его верного друга кота.



Балтик, как его зовут, появился на набережной Балтийска в июле 2025 года. Это подарок Балтийску в честь Дня города и Дня Военно-Морского Флота, которые празднуются в последнее воскресенье июля и считаются в Балтийске главным событием лета.

По легенде создателей, Балтик не просто встречает и провожает корабли на набережной, но и мечтает, что однажды тоже встанет за штурвал. Кстати, позаботились утеплить хоть шейку и в Рязани

В знаменитом горном парке «Рускеала» в нескольких часах езды от Петербурга можно увидеть Мармориков?Маленькие хранители парка спрятались на маршрутах и наблюдают за гостями. На территории вы можете встретиться с шестью членами семьи Мармориков. Луку, глава семейства, расположился на главной площади, чтобы следить за порядком. А тем временем мама Айно в Итальянском карьере около ванны Клеопатры кормит своих любимых уточек. Брат Тукки сидит на печенье около Сухой штольни, а недалеко от него на маршруте спряталась его сестренка Моол. Бабушка Валуа вяжет, сидя на клубочке ниток, а у провала, самого сердца Горного парка, приветствует гостей дедушка Укко.

В Выборге появился новый арт-объект Ищем мудрую сову во дворе рядом с «Монетным двориком» — она устроилась прямо на большом камне и зорко наблюдает за происходящим вокруг.

So we add it to the list of sights to see in the old city!

ул. Германа Титова, 4А, Выборг

По всей Калуге прячутся милые космонавты, застывшие в различных позах! Они у нас уже были, но добавились новые Вот такого милого лисёнка теперь можно увидеть в Петергофе Лисёнка зовут Архип и он поселился на улице Фабричной, 3Б рядом с творческим пространством “Маленький Лис”. Архипа уже назвали новым хранителем истории и культуры Петергофа. Будем ждать следующих. Небольшое дополнение по Питеру. Я уже выставляла такие фигурки. Необычная мрачноватая миниатюрная скульптура появилась возле портрета Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Это проект «Заплатки города» уличной художницы Екатерины Березиной. Она устанавливает такие фигурки в трещинах старых домов. Вот еще одна А вот еще один сюрприз Санкт-Петербурга. В городе можно найти необычные маленькие дверцы прямо на деревьях. Три из них находятся у Исаакиевского собора, на Манежной площади и в Михайловском сквере. Есть еще на площади Искусств. Дверки сделали в студии Fillart. По замыслу авторов, каждая из них ведёт в мастерскую домового-хранителя. Подобные деревянные двери развешаны по всему городу — в самых разных местах, куда обычно не заглядываешь. Найти их — уже маленькое приключение. Иркутск не назовешь столицей уличного искусства, но оно здесь действительно неплохое. Заметное число работ можно найти в районе пешеходной улицы Урицкого. Особенно хороши миниатюры размером в один кирпич. Похоже на питерские работы. Кто и у кого взял идею - не ведаю... а может идея витала в воздухе и самые талантливые, а значит и токо настроенные взяли эту идею из Космоса и воплотили... Главное, что они еть! В арках и переулках Иркутска вас могут поджидать интересные арт-объекты, созданные художниками не только из Иркутской области, но и других субъектов России.

А вот и новые объекты. Гусь является символом города Стерлитакама - три серебряных гуся на лазуревом поле изображены на гербе города.

В историческом центре Стерлитамака появились новые арт-объекты. Там установили несколько скульптур гусей. Каждая из птиц символизирует важные аспекты местной культуры, истории и профессий.

Новые «пернатые жители» присоединились к уже полюбившимся горожанам и туристам гусю-купцу и гусю театральному. Теперь в городе также есть гусь-ремесленник, гусь-рыбак, гусь-художник, гусь учёный-химик и гусь-пекарь.

Неплохо, хотя гусиную тему уже активно развивают Арзамас и Кологрив. Гуси Стерлитамака

