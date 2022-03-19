Территория Героев...(5)

Мы из Советского Союза

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Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/13274



https://t.me/mod_russia/13293



https://t.me/mod_russia/13303



https://t.me/mod_russia/13307



https://t.me/mod_russia/13247



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https://t.me/mod_russia/13319 Сержант Гапченко Алексей

Отделение сержанта Алексея Гапченко, в ходе движения наткнулась на тщательно замаскированную и подготовленную националистами засаду. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника. Алексей в ходе боя лично уничтожил до 10 националистов. Отделением сержанта Гапченко в плен было взято 13 украинских неонацистов, которые в ходе допроса сообщили ценные сведения, позволившие вскрыть планы врага в заданном районе. https://t.me/strana_geroev/3120 Лейтенант Зотеев Алексей



Расчёт лейтенанта Алексея Зотеева во время операции по освобождению одного из населённых пунктов от нацистов уничтожил более десяти единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы. Расчёт лейтенанта Алексея Зотеева во время операции по освобождению одного из населённых пунктов от нацистов уничтожил более десяти единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы.

https://t.me/sskarnaukhov/19394

Старший сержант Попов Родион



Группа под руководством старшего сержанта Родиона Попова, в ходе выполнения специальной задачи обнаружила замаскированный склад с боеприпасами, тщательно охраняемый украинскими националистами. Родион Попов огнем из гранатомета уничтожил 2 вражеских грузовика. Открывшие беспорядочный ответный огонь националисты были уничтожены группой сержанта Попова. В результате оперативных и грамотных действий старшего сержанта Попова группой был захвачен склад с большим скоплением боеприпасов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом сама группа российских военных потерь не понесла». https://t.me/strana_geroev/3121

Полковник Марков Дмитрий



Инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством командира инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова выполняло задачу проведения инженерной разведки местности в ходе совершения марша в район головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала.

В результате проведенной на гидроузле разведки, полковником Дмитрием Марковым вместе с личным составом отделения были обнаружены самодельные взрывные устройства на входной двери, а также на механизмах гидроузла, общей массой 3 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые были на месте обезврежены российскими военными.

Под непосредственным руководством полковника Дмитрия Маркова осуществлен подрыв дамбы, которая блокировала поток воды по Северо-Крымскому каналу».

https://t.me/strana_geroev/3122

Примеры доблести и героизма.

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных, совершённых во время спецоперации по защите Донбасса. А в Москве, в госпитале имени Бурденко, вручили Орден мужества и двенадцать медалей "За отвагу" нашим бойцам, которые отличились при выполнении боевых задач.

Несмотря на полученные ранения и контузии, даже в больничной палате бойцы демонстрируют идеальную выправку.

"Хочу сказать спасибо за службу, за подвиги. За долг, который воинский отдаете. В вашем лице, конечно, всем ребятам, которые выполняют там задачи", - заявил генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России.

Рядовой, лейтенант, командир - в больничной палате все в одном статусе пациентов. За спиной каждого - личная история мужества, преданность долгу и человеческий подвиг.

- Медалью за отвагу! Рядовой Скоробогатченко Игорь. Спасибо за службу от имени министра обороны.

- Служу России.

Кажется, готовы к любому приказу, и хоть сейчас - снова в бой. Признаются, что мысли об одном - как там наши.

Капитан Алексей Юматов, выполняя боевую задачу, сколько мог, прикрывал своих бойцов от огня диверсантов, но был ранен в спину.

"Сейчас уже вполне здоров, хожу. Боевой дух поднят. Осталось только реабилитироваться и вернуться в строй своего подразделения", - заявил капитан Алексей Юматов.

"Я очень горжусь своим мужем, очень рада, что он служит. Он у меня мужчина настоящий", - заявила Александра Казакова, жена военнослужащего Евгения Казакова.

Здесь не привыкли к громким словам, в знак благодарности - едва заметная улыбка. Такая профессия - родину защищать.

https://www.tvc.ru/news/show/id/235339

Пасечник присвоил звание Героя ЛНР военнослужащим Народной милиции



Звание Героя Луганской Народной Республики было присвоено трем военнослужащим из г. Стаханова, награды им вручил лично глава республики Леонид Пасечник.

За проявленные во время освобождения и защиты территории народных республик Донбасса героизм и мужество к присвоению звания Героя Республики представлены военнослужащие Народной милиции ЛНР:

Николай Кульчановский,

Владимир Сергеевич Полуполтинных,

Максим Рыжов.

Также орденом «Казачья доблесть» I степени были награждены жители города Стаханов:

Андрей Жиленков и

Антон Наливайко,

орденом «Казачья доблесть» II степени —

Владимир Параска.

На церемонии награждения присутствовали первый замглавы Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии полковник Зизевский Константин



В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик погиб командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, гвардии полковник Зизевский Константин.

Константин был замечательным человеком и верным товарищем.

Его похороны прошли 6-го марта в городе Псков, здесь же похоронен его отец, ветеран Афганской войны Зизевский Владимир.

Защита своей страны – героический подвиг! Сложно выразить словами всю нашу благодарность Константину. Его имя наряду с остальными героями этой миротворческой операции навсегда останется в истории нашей Родины и памяти ее граждан!

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154612442107162

Гвардии рядовой Арутюнян Давид



На Украине погиб российский военнослужащий – армянин 19-летний Давид Арутюнян был контрактником.

Колонна, в составе которой он следовал, попала под обстрел артиллерии. Давид вытащил раненного товарища из машины, понес в укрытие и получил несколько смертельных осколочных ранений в спину.

За мужество, отвагу и самоотверженность гвардии рядовой Арутюнян посмертно награждён "Орденом Мужества".

https://t.me/strana_geroev/3096

Военнослужащий Скворцов Олег



При исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины героически погиб Скворцов Олег Владимирович

За проявленную доблесть и отвагу Олег Скворцов представлен к ордену Мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/3097

Солдат Дмитрий Федосеев

Младший сержант Алексей Севостьянов,

рядовой Владимир Николенко

В Севастополе проводили в последний путь Алексея Николаевича Севостьянова — младшего сержанта гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 87714 и Владимира Владимировича Николенко — рядового, разведчика-сапера роты специального назначения разведывательного батальона войсковой части 67606.

«Мужественные, смелые, сильные, истинные патриоты своей Родины, настоящие севастопольцы. Невозможно в полной мере выразить боль утраты и гордость за наших парней. Подобрать слова утешения для родных и близких», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что Алексей Севостьянов и Владимир Николенко родились и жили в Севастополе и оба награждены орденами Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154627446836506

Командир paзвeд.poты Цыбикжaп Бaдмaeв

24 февраля 2022 году в ходе cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции на Украине героически погиб уроженец Бурятии, командир paзвeдывaтeльнoй poты отдельной бригады морской пехоты ЧФ ВМФ России Цыбикжaп Бaдмaeв.

Первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник рассказал, что Цыбикжап героическим поступком спас свою роту – это более 100 человек, но сам при выпoлнeнии пocтaвлeннoй зaдaчи пoлyчил paнeния нecoвмecтимыe c жизнью.

У Цыбикжапа остались мама, бабушка, жена и пятимесячная дочь. Ему было 24 года.

https://t.me/strana_geroev/3097

Младший сержант Николай Казак

Военнослужащий Николай Казак из Югры погиб в ходе спецоперации на Украине, он был призван из Нижневартовска и проходил службу по контракту в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в звании гвардии младшего сержанта.

Очень тепло отзываются о нем в школе, где он учился: его любили и уважали одноклассники и взрослые за доброту и отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь по первому зову. История и военное дело всегда привлекали парня, он активно участвовал в школьных смотрах песни и строя, стоял в почетных караулах в памятные даты.

Еще во время учебы Николай готовился стать профессиональным военным, отметили в школе.

У Николая остались жена, сестра, мать.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154634059615514

Военнослужащий Блинков Алексей

При исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий 604-го ЦСН «Витязь» ФСВНГ Блинков Алексей Александрович.

Выпускник Новосибирского института войск национальной гвардии.

Офицер центра специального назначения Витязь.

https://vk.com/russian_sof?w=wall-138000218_125670

Ефрейтор Абрамчик Сергей



В городе Пушкин (Санкт-Петербург) простились с десантником, героически погибшим в ходе спецоперации на территории Украины.

Ефрейтор Абрамчик Сергей Александрович был призван из Ставропольского края, там учился и в дальнейшем проходил службу по контракту.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга был награжден Орденом Мужества (посмертно). У Сергея осталась маленькая дочь.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154638966295834

Капитан Глущак Алексей

8 марта 2022 года в ходе военной операции на Украине погиб Глущак Алексей Борисович.

После окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военное училище военной разведки ГРУ, а после его окончания служил под Ростовом-на-Дону.

31-летний капитан спецназа ГРУ выполнял боевую задачу в г. Мариуполь. Попали в засаду, бой длился 8 часов...

У него осталась жена и 4-летний сын.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154641987964186

Старший лейтенант Никита Самойлов

Во время проведения спецоперации на территории Украины героически погиб старший лейтенант Никита Самойлов.

Заместитель командира разведывательной роты Самойлов, выводя своих бойцов из окружения превосходящих сил противника, прикрывая отход сослуживцев, вызвал огонь на себя. Благодаря его подвигу, сослуживцы смогли выйти из окружения.

https://t.me/strana_geroev/3095

Рядовой Вотчников Александр

Вотчников Александр героически погиб 9 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.

Церемония прощания с рядовым контрактной службы Александром Вотчниковым, состоялась в Большом Вьясе Лунинского района Пензенской области.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154645653982490

Майор Резниченко Сергей

Майор Резниченко Сергей Владимирович героически погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины

13 марта 2022 года во время проведения спецоперации на территории Украины попал в засаду, прикрывая солдат был смертельно ранен.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154650227346714

Военнослужащий Артур Шарафеев

В ходе проведения специальной военной операции в Украине погиб Артур Шарафеев.

Артур родился в Набережных Челнах, учился в Набережночелнинском политехническом колледже. В августе 2021 года поступил на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту.

Представлен к награждению «Орденом Мужества» (посмертно).

Спецназовец Геннадий Павлов

Геннадий Павлов, 27 лет, село Комсомольское. Он служил по контракту в подразделении спецназа в Московской области.

Как отметил глава Чувашии, Геннадий мужественный, отважный парень, он со школьной скамьи мечтал стать военным, защитником Родины, и это желание воплотил в жизнь.

https://t.me/strana_geroev/3095

Старший лейтенант Николай Сымов



Николай Сымов из Батыревского района, 32 года, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, старший лейтенант, участник боевых действий в Сирии. Жил и проходил службу в Костроме.

Старший лейтенант Сымов был опытным бойцом, участвовал в российской военной операции по освобождению Сирии от террористических формирований. Жил старший лейтенант в Костроме и служил по контракту в 331 Костромском парашютно-десантном полку.

На момент гибели военному было 32 года.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !