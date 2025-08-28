Сухофрукты. Десять самых полезных

Сухофрукты - одни из тех продуктов, о пользе которых мы часто слышим с детства, но в своем повседневном рационе используем нечасто. Между тем, это ценный и доступный источник большого количества полезных веществ. Сухофрукты - это фрукты, из которых вода удаляется методом высушивания, после чего остается высококалорийный высушенный плод.

Сухофрукты - настоящий кладезь витаминов и минералов. Они укрепляют наш иммунитет, защищают от нехватки витаминов. Те, кто ведет здоровый образ жизни, заменяют ими вредные сласти и сахар. Сухофрукты прекрасно вписываются в наш ежедневный рацион, вдохновляя нас пробовать новые рецепты салатов и десертов. А еще они просто поднимают настроение своей природной сладостью. Практически все сухофрукты полезны для нашего здоровья, но есть среди них и безусловные лидеры. Самый популярный сухофрукт - изюм, после него следуют чернослив, инжир, курага...

Изюм

Изюм везде находит место: оладьи, выпечка, творожные запеканки или свежий творог, каши, салаты, мясные блюда. Больше всего в сушеном винограде витамина В1 (тиамина), который необходим для нормальной работы нервной системы. Из-за низкого содержания натрия изюм больше других сухофруктов подходит при высоком кровяном давлении. Он полезен для здоровья зубов, способствует улучшению зрения, а благодаря содержанию железа (20% суточной нормы в 100 г продукта) полезен при анемии.

Изюм - один из самых доступных источников витаминов и минералов.

Чернослив

Чернослив благодаря своим диетическим свойствам - один из лучших продуктов для тех, кто заботится о своем весе. Сушеные плоды сливы богаты клетчаткой и пектинами, что положительно сказывается на работе кишечника. Это настоящий кладезь витаминов и минералов: в черносливе содержится витамин С, А, витамины группы В, железо, калий, магний. Чернослив - один из лидеров по содержанию органических кислот (175% от суточной дозы в 100 г продукта).

Чернослив не только полезен, но и универсален в применении. Помимо употребления его в чистом виде, вы можете добавлять его в плов и мясные блюда (сухофрукт придает им пикантный вкус), готовить с ним десерты, салаты, различные витаминные напитки. Также чернослив полезен для поджелудочной железы.

Инжир

Инжир - лидер по содержанию пищевых волокон (в 100 г этого продукта содержится 63% клетчатки от суточной нормы). Он очень полезен для здоровья женщин, поскольку в нем содержится огромное количество соединений и минералов, благотворно влияющих на женский организм. Например, фолиевая кислота, незаменимая при беременности. Инжир богат калием - его заслуга в снижении высокого давления. Пищевые волокна, которые в избытке содержатся в инжире, улучшают перистальтику кишечника.

Если сушеный инжир имеет солено-кислый вкус, значит, его срок хранения истек, и такой продукт нельзя употреблять в пищу. Качественный сушеный инжир не должен быть сухим и грубоватым на ощупь. Выбирайте плоды бежевого или светло-коричневого оттенка, матовые, относительно мягкие на ощупь.

Курага

Курага - один из самых любимых сухофруктов у тех, кто любит сладкое. Приверженцы здорового образа жизни заменяют ею конфеты и другие сласти, что очень полезно для здоровья. Курага богата витамином А (60% от суточной дозы в 100 г продукта), поэтому ее употребление благотворно скажется на состоянии волос и кожи, а также витамином С, калием, железом и клетчаткой.

Выбирая курагу, отдавайте предпочтение матовым сухофруктам. Яркая, блестящая, красивая курага должна вас насторожить - вероятно, фрукты при сушке обрабатывались химикатами. Перед употреблением желательно хорошо очистить курагу - замочить ее в теплой воде на 15 минут, затем промыть под проточной водой. Курага полезна для сердечно-сосудистой системы, кожного покрова.

Сушеные яблоки

Сушеные яблоки - доступный и достойный источник железа (43% суточной нормы в 100 г продукта), необходимого для транспорта кислорода. По этой же причине они полезны при анемии и других заболеваниях, связанных с низким уровнем гемоглобина.

Сушеные яблоки - кладезь пищевых волокон. В то время как в свежих фруктах содержится 15% дневной нормы клетчатки, в сухих - 48% на 100 г продукта. При умеренном употреблении сушеных яблок снижается уровень холестерина, улучшается работа пищеварительной системы. С другой стороны, обезвоженные яблоки лишены витамина С, поэтому не стоит полностью заменять ими свежие фрукты, чтобы не лишать свой организм этого ценного соединения.

Сушеные яблоки полезно есть с кожурой, которая очень богата антиоксидантами. Поэтому, если вы высушиваете яблоки сами, не очищайте их от кожуры. Сушеные яблоки наиболее полезны при анемии, для пищеварительной системы.

Сушеная груша

Сушеная груша менее популярна, чем яблоки, изюм и чернослив, однако она занимает достойное место в списке самых полезных сухофруктов. Она богата органическими кислотами (75% дневной нормы), пищевыми волокнами, глюкозой и фруктозой, а также витамином С (13% дневной нормы).

Среди сухофруктов груша лидирует по высокому содержанию антиоксидантов, которые защищают сердце. Сушеная груша содержит арбутин - природный антибиотик. Сухофрукт полезен при проблемах с поджелудочной железой, улучшает пищеварение, укрепляет стенки сосудов.

Сушеная груша хорошо утоляет голод, поэтому вы можете перекусывать этим сухофруктом между основными приемами пищи.

Сушеная вишня

Сушеная вишня ценится за высокое содержание пектиновых веществ, которые нормализуют перистальтику кишечника. Она полезна для кровеносной системы, нормализуя свертываемость крови, являясь хорошей профилактикой образования тромбов.

Сушеная вишня - неоспоримый лидер среди сухофруктов по содержанию бета-каротинов, известных как мощные антиоксиданты, а также прекрасный источник витаминов и минералов. Например, в горсти ягод содержится суточная норма магния и кобальта.

Сушеное манго

Качественные, спелые тропические фрукты манго редко найдешь на полках супермаркетов, поэтому советуем обратить внимание на сушеные манго, в которых в полной мере сохраняются все полезные свойства свежего фрукта.

При регулярном употреблении этого сухофрукта улучшается работа пищеварительной системы и кишечника - и все благодаря наличию в продукте большого количества пищевых волокон. Несомненна польза сушеного манго для сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Этот сухофрукт - природный коктейль из витаминов (А, С и Е) и антиоксидантов. Введя его в рацион, вы укрепите свой иммунитет и улучшите состояние кожи и волос.

Используйте ароматные кусочки сухофрукта в качестве натурального заменителя сахара. Добавляйте их в каши, разнообразные десерты, творожные массы, и блюдо станет не только более вкусным, но и полезным. Сушеное манго наиболее полезно для пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Финики

Финики - полезная альтернатива сладостям и конфетам. Финики - это комплекс витаминов и минералов, которые укрепляют иммунную систему. Так, одна чашка сушеных плодов обеспечивает 12% суточной нормы витамина В6, 7% фолиевой кислоты, 19% марганца, 15% магния, 5% кальция.

Также стакан сушеных фиников удовлетворяет почти половину дневной потребности организма в клетчатке (47% от ежедневной нормы). Сушеные финики - лидеры среди сухофруктов по содержанию полифенолов.

В финиках содержится избыток фруктозы, поэтому этот сухофрукт следует исключить из рациона при пищевой непереносимости фруктозы. Финики наиболее полезны для сердца и иммунной системы.

Сушеная дыня

Дыня - ароматный, сочный и сладкий фрукт. Это ценный диетический продукт, который легко усваивается нашим организмом и, благодаря высокому содержанию клетчатки, улучшает пищеварение и работу кишечника. Сушеная дыня сохраняет все полезные свойства свежего фрукта.

Сухофрукт содержит большое количество микроэлементов и аминокислот. Сушеная дыня ценится за наличие фолиевой кислоты, витаминов группы В, клетчатки, калия и натрия, бета-каротина. Она богата витамином С, который укрепляет наш иммунитет, благотворно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, показана при анемии, запорах, мочекаменной болезни.

Вывод

Сухофрукты - самая здоровая альтернатива сладостям. Обычные конфеты вы можете заменить более полезными конфетами из сухофруктов. Самый быстрый и простой вариант: измельчите в блендере орехи и сухофрукты с небольшим количеством воды и щепоткой соли. Сформируйте шарики. При желании обваляйте их в кокосовой стружке или кунжуте. У вас получатся вкусные, сладкие и полезные конфеты.

Сухофрукты очень питательны. Они богаты витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами. Содержат практически столько же полезных веществ, как и в свежих фруктах, но они сконцентрированы в меньшем объеме. Таким образом, одна порция высушенных фруктов может обеспечить наш организм суточной нормой витаминов.

Сушеные фрукты богаты клетчаткой и антиоксидантами, особенно полифенолами, которые улучшают состояние пищеварительной системы, снижают риск возникновения многих заболеваний. Однако есть и недостатки: при сушке во фруктах значительно снижается содержание витамина С.

