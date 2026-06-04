Как СССР создавал лучшие в мире боевые экранопланы

47 лет назад советский ВМФ принял на вооружение первый в мире десантный экраноплан «Орлёнок». Этот гибрид корабля и самолёта создали в Нижнем Новгороде в конструкторском бюро Ростислава Алексеева. Летающая машина была способна транспортировать до 200 человек в кратчайшие сроки.

Помимо «Орлёнка», для нужд Военно-морского флота СССР были созданы экранопланы КМ и «Лунь», известные как «Каспийские монстры». По мнению экспертов, Советский Союз имел самые совершенные в мире экранопланы. Как считают аналитики, при необходимости Россия сможет возродить производство этих летающих машин.

3 ноября 1979 года на вооружение Военно-морского флота СССР был принят первый в мире десантный экраноплан «Орлёнок» проекта 904. Эта машина относилась к морской авиации и сочетала в себе преимущества корабля и самолёта.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, экранопланы были необходимы ВМФ для скрытного выполнения транспортных и ударных задач. Однако для их создания потребовалось решить множество сложных инженерных задач.

«Главное в экранопланах — сам принцип полёта. Это так называемый экранный эффект, при котором набегающий поток воздуха отражается от крыла аппарата, достигает поверхности воды и возвращается обратно. Таким образом создаётся дополнительная подъёмная сила, своеобразная воздушная подушка. «Экранный эффект» был открыт ещё в 1920-е годы, но только Советский Союз смог в наиболее полной мере укротить эту энергию», — пояснил RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По словам эксперта, советские экранопланы отличались кратно высокой по сравнению с морской техникой скоростью, имели потрясающую грузоподъёмность и малозаметность для радаров противника.

«Экранопланы создавались в Нижнем Новгороде в ЦКБ Ростислава Алексеева, которое создавало суда на подводных крыльях. Все проекты осуществлялись в режиме строжайшей секретности. Прототипы, как правило, строились на Волге, а потом испытывались на Каспии в отдалении от глаз вражеской разведки», — рассказал Гусаров.

Как вспоминала в интервью RT дочь Алексеева Татьяна Ростиславовна, в конструировании первых экранопланов его отцу помог опыт разработки судов на подводных крыльях.

«После тщательного изучения подводного крыла, как бы поднявшись на поверхность, Алексееву было уже проще искать принципы и законы движения экранопланов», — рассказывала Татьяна Ростиславовна.

Над гребнем волны

«Орлёнок» создавался конструкторским бюро под руководством Ростислава Алексеева по заказу ВМФ. Советский флот планировал получить летающую машину с высокими мореходными и амфибийными качествами.

На ходовые испытания десантный экраноплан вышел в 1972 году. Нижегородские инженеры справились с поставленной ВМФ задачей. «Орлёнок» мог взлетать, даже когда волны достигали 2 м, и развивать скорость 400 км/ч. Кроме того, при необходимости лётчики могли перевести машину в самолётный режим и поднимать её на высоту до 3000 м. Российский экраноплан типа "Орленок", разработанный советскими и американскими специалистами / РИА Новости

«Орлёнок» вмещал до 200 военнослужащих, или две бронированные машины. Погрузка и десантирование осуществлялись через откидывающуюся в сторону носовую часть и две бортовые двери. Экраноплан не предназначался для непосредственного участия в боестолкновениях и потому имел довольно скромное вооружение в виде турельно-башенной пулемётной установки.

Специальных двигателей для «Орлёнка» советские инженеры не создавали, решив адаптировать для новой машины сверхмощный турбовинтовой авиадвигатель НК-12, который устанавливался на стратегических бомбардировщиках Ту-95.

Свои возможности «Орлёнок» успешно продемонстрировал на манёврах в мае 1982 года. Экипаж летающей машины блестяще выполнил задачу по высадке десанта на побережье Каспийского моря.

«На учениях «Орлёнок» показал великолепные результаты, всего за несколько минут высаживал десант на берег, выезжала техника. Военные были очень довольны — так быстро это делать никто не мог», — вспоминала Татьяна Алексеева.

В общей сложности планировалось выпустить до 24 экранопланов проекта 904, но в середине 1980-х годов, с приходом нового министра обороны Сергея Соколова, финансирование программы было закрыто. В итоге удалось изготовить пять машин, вошедших в 11-ю отдельную авиагруппу.

После распада СССР «Орлята» находились на базе в Каспийске и были выведены из состава ВМФ в 2000-е годы. Экраноплан «Орлёнок». Музей ВМФ в парке «Северное Тушино» / Legion-Media / © Стомахин Игорь

Как заявил в беседе с RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, ЦКБ Ростислава Алексеева удалось создать экраноплан, который по-прежнему не имеет аналогов в России и мире.

«Благодаря уникальным инженерным решениям «Орлёнок» обладал невероятными лётными характеристиками и однозначно являлся в тот период высокоэффективным десантным средством. Алексееву лучше всех в мире удалось воплотить концепцию экраноплана в жизнь. Его конструкторский гений по праву находится в одном ряду с Туполевым, Мясищевым, Бартини и Королёвым», — подчеркнул Попов.

Корабли и «монстры»

Как полагают эксперты, в период холодной войны Советский Союз имел наиболее развитые компетенции по тематике экранопланов.

Лабораторные исследования по созданию летательных аппаратов на основе «экранного эффекта» стартовали в СССР в конце 1950-х годов. В первой половине 1960-х годов нижегородские конструкторы построили и испытали несколько экранопланов типа СМ (самоходная модель). Причём самый первый прототип пилотировал лично Ростислав Алексеев.

Опыт разработки СМ позволил нижегородцам успешно реализовать проект сверхтяжёлого экраноплана КМ (корабль-макет) или, как его окрестили в НАТО, «Каспийского монстра». Дебютный полёт машины состоялся 18 октября 1966 года. Экраноплан разгонялся до 500 км/ч и мог преодолевать до 1500 км. Однако его мореходность была относительно невелика.

Последующие годы КМ несколько раз перестраивали и фактически использовали как летающую лабораторию. Апробированные на нём решения помогали создавать новые экранопланы. В их числе был ударный аппарат «Лунь» проекта 903. Он считается модификацией КМ и нередко из-за сходства тоже называется «Каспийским монстром».

Строительство гигантского экраноплана началось в 1983 году в Нижнем Новгороде. В 1986 году его спустили на воду и отбуксировали для достройки в Каспийск. По завершении испытаний в 1991 году «Лунь» вошёл в состав 236-го дивизиона Каспийской флотилии.

Экраноплан получил мощнейшее вооружение. Из летающей машины сделали носитель противокорабельных ракет 3М-80 «Москит» с дальностью стрельбы до 120—250 км. Пусковые установки размещались на спине «монстра». Каждый снаряд оснащался боевой частью массой 150 кг, что позволяло отправлять на дно практически любое судно.

Программа строительства предусматривала ввод в строй восьми экранопланов проекта 903, но из-за распада СССР эти планы реализовать не удалось. Сейчас единственный «Лунь» находится в Дагестане на побережье Каспия без вооружения и доступен для осмотра.

«Будут лучшими в мире»

Как считают эксперты, Советский Союз достиг впечатляющих результатов в создании экранопланов, хотя этим летающим машинам не суждено было стать массовой техникой ВМФ.

«Экранопланов такого размера, таких вот мощностей, такой грузоподъёмности в мире нет до сих пор. Алексеев создавал машины, которые сильно опередили своё время, и их было трудно выпускать из-за несовершенства двигателей и материалов. Однако наследие Алексеева не пропало. Например, часть инженерных решений по тематике экранопланов перекочевала в современные самолёты-амфибии», — пояснил Владимир Попов. Буксировка ракетного экраноплана "Лунь" в Дербент / РИА Новости / © Пресс-служба Минобороны РФ

По мнению эксперта, сегодняшний уровень технологий позволяет России возродить производство десантных, ударных и, возможно, гражданских экранопланов.

«Эта техника хорошо подходит для передвижения по малоосвоенным районам, она способна летать не только над водой, но и над болотами, полями и даже над лесами. Технологические возможности по возрождению экранопланов у России есть. Если они нам понадобятся, мы будем вновь строить уникальную, превосходную технику. Наши экранопланы будут лучшими в мире, в этом нет сомнений», — подытожил Попов.

Алексей Заквасин, Пётр Скубей

russian.rt.com

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