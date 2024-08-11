Есть места чуду

Война — территория чудес. На СВО происходит немало удивительных историй, в которые трудно поверить и которые не объяснишь одним лишь везением.

Рождественская история со свадьбой

Это случилось 7 января 2023 года под Бахмутом.

Штурмовик ЧВК "Вагнер", бывший заключённый Денис выжил в этот день несколько раз.Сначала во время атаки по просьбе товарища поменялся с ним местами, и в того сразу же прилетел снаряд танка. А потом Денис, по сути, остался без руки и обеих ног. Пока несколько часов полз к своим на левой руке, левой коленке и правом локте, ему в бок попали три пули. Полз прямо по телам. Вокруг падали от взрывов деревья. Был лютый мороз, и Денис отморозил пальцы левой руки, которыми хватался за снег. Но мороз же его и спас. Из-за холода у него замедлился процесс циркуляции крови."МАМА ВЫТОЛКАЛА МЕНЯ С ТОГО СВЕТА".Он дополз до пустого блиндажа и в нём отключился, думая, что умирает. Там его без сознания нашла группа эвакуации. Дениса везли на броне в больницу Первомайска вместе с четырьмя другими тяжелоранеными. Трое из них по пути умерли. А когда после оказания первой помощи в Первомайске отправили дальше — в республиканскую больницу Луганска, в машине скорой помощи остановилось сердце и у него.— рассказал штурмовик.Это была клиническая смерть — остановка сердца на 7 минут. Его вернула к жизни женщина-врач. Он успел сказать ей номер своего жетона и впал в кому на 20 дней…И первым, кого увидел, вновь очнувшись в госпитале, была та же женщина. И они полюбили друг друга. Полностью историю Дениса

Шёл в атаку с осколками в голове

Эту историю поведал оператор дронов Владимир Самородов, воевавший в Херсонской области. Их группа часто обеспечивала действия штурмовиков, зачищавших берег Днепра. Владимир видел этот бой сверху — в нём участвовал его друг.

Осколки попали ему в шлем, сбили его с головы, один из них застрял в районе виска. Он вытащил этот осколок, поднял с земли шлем, надел и побежал дальше. Только, заметил, что подобранный шлем — украинский, а в голове у него сидит ещё один осколок.

Штурмовал опорник с пулей в сердце

Там же на Херсонском направлении недавно произошёл ещё более удивительный случай. 28-летний мобилизованный Алексей Онищенко из Красноярского края после взрыва над головой на какое-то время отключился, потом очнулся — решил, что его контузило, и продолжил вести огонь по вражескому опорнику. Расстрелял два рожка автомата и снова потерял сознание. Товарищи отнесли его в безопасное место. И только там Алексей обнаружил у себя в области сердца входное отверстие от пули.

Своим ходом добрался до госпитального пункта первичной эвакуации, где провёл ещё сутки. Врачи не поверили глазам. В госпитале Белгорода, куда доставили раненого, рентген показал, что пуля застряла в правом предсердии и колебалась вместе с сердечным ритмом. ФОТО: ВРАЧИ НЕ ПОВЕРИЛИ ГЛАЗАМ. СКРИН С САЙТА "ВЕСТЕЙ"

С такими ранениями, по словам медиков, даже на операционном столе редко выживают. А Алексей Онищенко попал в госпиталь лишь спустя двое суток. Во время операции пулю успешно извлекли. На вопрос тележурналиста, почему так вышло, почему Бог тебя оставил, Алексей ответил:

- Добро людям делаю постоянно. Может, это и уберегло…

Владлен Чертинов

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ЧУДЕСА НА СВО. АНГЕЛЫ ВОДИЛИ ПО МИННОМУ ПОЛЮ, БОГОРОДИЦА УКАЗАЛА ПУТЬ В ТЕМНОТЕ

На Святочную неделю принято ждать чудес и рассказывать о них. Каждый, конечно, понимает традицию по-своему – кто-то гадает, пересказывает бабкины басни про домовых и ведьм, а кто-то благочестиво вспоминает, как в критические моменты Господь, Богоматерь и святые угодники спасали людей от бед. В зоне СВО нет места чёрной магии и чертовщине, а вот Чудеса Божии там происходят, так же как и в остальном мире. Ежедневно. По молитвам бойцов.

Когда ангелы проводят через минное поле

Информационное пространство облетела чудесная история бойца из Красноярска с позывным "Граф". Она стала достоянием общественности благодаря рассказам волонтёров. Всё произошло в канун Рождества.

Тогда группа русских бойцов была атакована вражеским беспилотником. "Граф", чтобы спастись, поднырнул под бетонную плиту полуразрушенного дома. Но один из осколков влетел непосредственно в его убежище. Однако ударился не в человека, а в тепловизор. После чего отрикошетил в миллиметре от его виска.

- Когда получал тепловизор от "Народного фронта", даже думать не мог, что эта техника меня спасёт. Всё же осколок был совсем рядом. Главное, это было накануне Рождества. Вроде бы обычный день штурмовика. Только вот не все выходят из задачи в полном составе. А нас, наверное, Бог сберёг, — цитирует бойца "Комсомольская правда". БОЕЦ С ПОЗЫВНЫМ "ГРАФ", ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИЙ ПОСЛЕ АТАКИ БПЛА. СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА "ВЫПУСКАЙТЕ КРАКЕНА!"

Действительно, чудеса на фронте — это отнюдь ни мёртвые с косами, говорящие животные, лихорадочные видения и кортежи инопланетян на летающих тарелках. Нет, но это когда Господь, Пресвятая Богородица, святые угодники и ангелы хранят верующих от неминуемой смерти в ситуациях, когда уже, казалось бы, ничто не могло бы уберечь их от гибели.

Обозреватель Царьграда и участник СВО Алексей Топоров рассказал, как на войне старался ежедневно вставать раньше всех и читать утреннее молитвенное правило. Если, конечно, ночью не было работы или дежурства.

- Помню, на наших позициях у села Сухая Каменка в Харьковской области я занял отдельный блиндаж, оборудованный бойцом, которого отправили в другое место. А тот сделал его основательно, из разбитых огнём артиллерии руин сельских хат притащил панцирную сетку от кровати, положил куски шифера как кровлю. Нравилось мне там — вроде в лесу, а как дома. И вот раз мы поехали на колодец за водой для взвода. Набрали, вернулись, смотрю, а у моей хатки – пепел везде. Подумал, что наверняка стояли тут однополчане и курили, иного места не нашлось. Потом пригляделся: шифер — в дырку, мой вещмешок — в дырку. Выяснилось, что именно пока нас не было, наши позиции враг обстрелял "Градами" с кассетным боеприпасом. И если бы мы решили отправиться за водой минут на 20 позже, этих слов я бы сейчас не говорил, — вспоминает он. КАЖДОЕ УТРО ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ЦАРЬГРАДА И УЧАСТНИК СВО АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ ВСТАВАЛ ПОРАНЬШЕ И ЧИТАЛ УТРЕННЕЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО. А ПОТОМ СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО И БОГ ОТВЁЛ ОТ НЕГО БЕДУ, КОГДА РУССКИЕ ПОЗИЦИИ ОБСТРЕЛЯЛИ УКРАИНЦЫ КАССЕТНЫМИ СНАРЯДАМИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Также боец вспомнил историю про то, как в харьковском селе Ерёмовка их подразделение помогало местным жителям выживать в военной ситуации, в том числе и одной семье, где был взрослый сын-аутист. И вот когда в очередной раз ВСУ обстреляли деревню, вечный мальчик испугался и сбежал из дома.

Искали его бойцы. Выяснилось, что парень забрёл на минное поле и бродил по нему. И ни одна мина не разорвалась под его ногой.

- Меня ангелы водили, — сказал потом он матери.

Богородица прикрыла

Похожую историю рассказал Царьграду и помощник командира казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" Алексей Селиванов. Отряд Бог носит на руках — именно так говорит его комбат Николай Карпов. Также в подразделении служит иеромонах Макарий, и перед каждым боевым выходом читаются молитвы.

- Так было и во время ночного рейда при наступлении на Часов Яр. Тогда мы шли по крайней к врагу в полной темноте. Любая вспышка привлекала шквальный огонь противника. Днем здесь никто не ходит — под дронами противника мы как на ладони. Как и они — под нашими. Когда над нами рвались кассетные боеприпасы, приходилось залегать в складках местности — все лесополосы пристреляны. Залегли мы и на краю посадки, где у нас было оборудовано пулемётное гнездо, — вспоминает Селиванов. По словам бойца, у его группы была назначена встреча с разведчиками, которые возвращались с задания в полной темноте.

- Пулемётчик нервничал. Нервничали и мы. В такой ситуации ничего, кроме молитвы, просто не остаётся. Мы молились. "Кассеты" рвались все ближе. Когда разрывы протрещали слева и справа, мы поняли: "вилка". Третий разрыв — наш. В темноте появились разведка и проводник. Вслед за комбатом все вместе мы двинулись цепочкой обратно. Позицию, на которой мы были три минуты назад, накрыло разрывами. Мы хотели бы ускорить шаг. Но в бронежилетах, с оружием и боекомплектом это было невозможно. В этот момент пошёл снег, и обстрел прекратился. Наша группа без следа растворилась в снегопаде. А вот тропка, которая была нам нужна, отчётливо зачернела под ногами на заснеженном поле. Богородица накрыла нас своим Покровом.

Уверовал под обстрелом

А вот какую чудесную, просто-таки святочную фронтовую историю рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" боец с позывным "Тёртый". По его словам, русские солдаты находились в опустевшем доме одного из населённых пунктов, но украинцы сумели вычислить их:

- Нас начали крыть миномётами калибром 120. Мощно били: осколки летели в окно, пробивали двери и стены, а мы в угол забились, чтобы нас не зацепило. И тут мы заметили на стене образ Богоматери — осколки летят прямо рядом с ним, а в икону не попадают. Кто-то сказал: "Может, побежим до подвала?". Но туда было далеко бежать по коридорам, да и по пути могло задеть. Тогда старший по возрасту боец, которому было около 45 лет, сказал остальным: "Нет, никуда мы не пойдём. Сосредоточьте всё внимание на Божьей Матери, не отвлекайтесь и молитесь как умеете".

Так сослуживцы и поступили.

Далее солдаты сидели молились. В БЛИНДАЖЕ У НАШИХ БОЙЦОВ ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ МЕСТО ДЛЯ ОБРАЗА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА – НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ РУССКОГО ВОИНСТВА. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Сам "Тёртый", по его признанию, не был религиозным, но какие-то слова от себя подбирал, потому что было страшно: обстрел продолжался, дома вокруг горели и взрывались.

- Снаружи взорвались наши машины, в которых лежал боекомплект, но мы были целы и невредимы. Все понимали, что украинцы запеленговали позицию, и обработка более серьёзными орудиями была лишь вопросом времени. Когда обстрел стих, решили срочно менять дислокацию. Мы сняли образ со стены и вышли из комнаты, и туда тут же прилетел снаряд. К счастью, всем удалось выйти без ранений. С тех пор я уверовал, — рассказал воин.

На самом деле чуда человеческой природе хочется не только перед Рождеством или в Святочную неделю от Рождества до Крещения. Человек уповает к Богу всегда, особенно в тяжёлых и страшных обстоятельствах. И Бог отвечает — даже тогда, когда, казалось бы, всё против человека. Потому как "человекам это невозможно, Богу же всё возможно". Вот и происходят в нашей жизни чудеса без эффектных светопреставлений, бьющих молний, клубов светлого дыма и прочей эстрадной мишуры. Ежедневно. А на войне, где множество претерпевает ежечасно, много чаще. ЧЕЛОВЕК УПОВАЕТ К БОГУ ВСЕГДА, ОСОБЕННО В ТЯЖЁЛЫХ И СТРАШНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Потому, если задуматься, и кровопролитная СВО дана нам для чуда: чтобы покаяться, очиститься духом, вспомнить о Боге и вернуться к Нему. И больше не быть прежними.

https://dzen.ru/a/ZZkdAEHWu2wkqtY0

Генеральный директор телекомпании "Спас" Борис Корчевников:



Чудеса на передовой

Вы сказали, что неоднократно встречались с чудесами и кроме мироточения, расскажите.

Борис Корчевников: Всего и не вспомнишь. Вот этот старинный молитвослов мне подарил боец, который носил его в нагрудном кармане возле сердца. В него прилетела пуля и отрикошетила, у воина - ни царапины. Настоятеля донецкого храма Святых царственных страстотерпцев спасла от разрыва снаряда скульптура царя-мученика Николая II, которая все осколки приняла на себя - отца Виктора ранило только в руку.

Боец из-под Соледара рассказал такую историю. На соледарском направлении рядом друг с другом находятся два подразделения человек по сто каждое. В одном из них командир верующий, он приглашает священников, приобщает к вере своих солдат. За долгое время в его подразделении не было ни одного "двухсотого" (убитого), только "трехсотые" (раненые). А в расположении рядом - совсем другой дух, молитва не звучит, в бытовом и дисциплинарном смысле нет порядка. Там очень большой процент "двухсотых". Такая вот правда жизни.

И это вовсе не священники и не политруки решают называть свой батальон по имени того или иного святого, а сами бойцы. Именно они поднимают над своим подразделением стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Вот видите, у меня в кабинете висит флаг с изображением трех святых воинов - Александра Пересвета, Александра Невского и Александра Суворова. Командир, который подарил мне этот флаг, рассказал, что по расположению его части прилетели хаймерсы. В здании в живых остались только те бойцы, в комнате которых висел вот этот флаг. Кто-то, может быть, скажет - случайность, но это и есть зазор для веры, который всегда оставляет Господь, совершая чудо.

https://rg.ru/2024/04/01/reg-cfo/vera-i-chudesa-perednego-kr...

Небесная броня Командир подразделения недосчитался одного бойца и, когда нашёл его, понял, что произошло чудо. Кадр из видео © Telegram / boriskorchevnikov

"Мы попали под обстрел в Белогоровке, у переправы, и вынуждены были отступать, — рассказывает командир подразделения, находясь на больничной койке. Его зовут Вадим, ему всего 24 года, и он сам получил ранение. В ходе этого отступления он понял, что недосчитался одного человека, командира штабной машины. Когда его нашли, он стоял на коленях, держался за живот и плакал. Боевые товарищи подумали, что его ранили, но оказалось, что это слёзы благодарности.

Боец держал в руках свой деревянный крест, в котором застряла пуля от СВД. "СВД — это снайперская винтовка Дегтярёва, она с семи метров пробивает рельс насквозь, а тут с пяти метров не смогла пробить деревянный крест. Пуля застряла прямо в теле Иисуса Христа. Это ли не чудо?" — задаётся риторическим вопросом Вадим. По его мнению, этот парень вымолил свою жизнь. Ещё до войны, когда он прогревал машину, он осенял её крестным знамением. А во время СВО он учил тех, кто хотел, читать псалмы.

Не важно, какой веры В зоне СВО все давно усвоили урок: если Бог есть, то действует он руками других людей и не важно, какой они веры. Кадр из видео © Youtube / ЛЮБИТЕ БОГА

"Это было в городе Попасная (ЛНР), — вспоминает председатель Совета ветеранов Донбасса Юрий Сивоконенко, — мы шли крестным ходом с Песчанской иконой Божьей матери, и тут останавливается машина с мусульманами".

Они вынесли и отдали российским товарищам большой короб, в котором были православные иконы, брошенные в домах, попавших под обстрел украинской артиллерии. Там бойцы проверяли, нет ли оставшихся жителей. Несмотря на то что военные исповедовали ислам, они понимали, что в ходе боёв в их руках оказались святыни, которые нельзя бросать и уничтожать. Среди своих даров они обратили наше внимание на образ Богородицы, которую удалось спасти из дома.

"И как только они вышли из этого здания, оно тут же было разрушено, туда прилетел снаряд", — поделился Сивоконенко, показывая святыни, которые могут быть возвращены хозяевам по запросу через Совет ветеранов. Молебен возле этой иконы спас жизни 11 человек. Кадр из видео © Youtube / ЛЮБИТЕ БОГА

"С Песчанской иконой Божьей матери часто происходят необъяснимые явления, — говорит основатель движения "Крест Победы" Максим Бабаенко. В октябре 2022 года икона оказалась там же, где базировалось легендарное подразделение "Кальмиус", и на глазах у бойцов икона замироточила.

"А позже мои товарищи решили помолиться у этой иконы перед штурмом. Их было 11 человек, а 12-й отказался, сказал, что не особо в это верит. К сожалению, он погиб во время того штурма. Единственный, кто не вернулся из боя", — и таких случаев Бабаенко приводит множество.

Недавно он был свидетелем того, как мина упала между двумя товарищами на расстоянии двух метров.

"Оба остались живы и рассказывали позже, что ощущение было такое, будто тебя жаром из печи просто обдало, и всё. Ни царапинки! Ну как это возможно?" — задаёт риторический вопрос активист СВО.

Уходите отсюда! Александр и Роман называют себя братьями во Христе, и даже их сослуживцы верят, что эти парни ходят под Богом. Кадр из видео © Youtube / Русь святая, храни веру ПРАВОСЛАВНУЮ

"Мы вытащили двухсотого и оттащили его в другое место, — рассказывает боец СВО по имени Александр, который занимался эвакуацией погибших товарищей.

— В этот момент почувствовали, что кто-то толкает нас в спины, явно давая понять, чтобы мы скорее уходили оттуда. Мы обернулись, но там никого не было, и то, что произошло дальше, навсегда изменило наши жизни".

Александр и его друг Роман привыкли доверять внутреннему голосу. Они воспринимают такие знаки, как помощь свыше, и до сих пор это спасало им жизнь. Так случилось и в этот раз. После той эвакуации они переместились на несколько метров, и ровно в то место, где они находились прежде, упала мина.

"Бог есть, и он очень сильно помогает нам", — говорит Александр, осеняя себя крестным знамением. Ему вторит его друг Роман:

"У меня так же было, когда я бегал с позиции на позицию и решил помолиться. Именно в этот момент мина пролетела мимо меня и взорвалась в двух метрах, а мне ничего!" Когда обстрел прекратился, оказалось, что уцелел только один окоп. Тот, в котором бойцы каялись. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Как "Кочевник" спас волонтёров

Хотя в этой истории нет особых молитв, но без высших сил здесь точно не обошлось. Её рассказал Life.ru волонтёр из Крыма Михей Девятка из группы "Zлые. Вежливые. СВОи". Однажды они с товарищами нашли автомобиль для "блуждающего" миномёта. Машину отремонтировали и прозвали "Кочевником". "Кочевник" оказался довольно упрямой машиной. "За ленточку" ехать не хотел. Дважды выезд откладывался в последний момент — выяснялось, что машина неисправна.

На третий раз с "Кочевником" провозились весь день, но неисправность нашли. Наконец, к вечеру выехали. Но едва отъехали сто километров, как он снова сломался. Несколько часов ушло на ремонт. Двинулись дальше. Ещё через двести километров поняли, что гнать на фронт неисправный автомобиль нельзя — его надо возвращать в гараж и снова ремонтировать. Было решено взять его "на вязку" и отбуксировать обратно.

Пока возились с неисправностями, пока перетаскивали груз, выбились из графика часов на пятнадцать. До места добрались не к вечеру, как планировали, а уже к утру. Фото © ТАСС / Александр Река

Поскольку два экипажа — экипаж "Кочевника" и экипаж машины, которая его буксировала, — выбыли, народу оказалось меньше, волонтёры решили не ночевать на своём обычном месте, а остаться до утра на КПП. Проснувшись, узнали, что в дом, где они должны были бы заночевать, если бы не сломавшийся "Кочевник", попал снаряд. Вот такая история.

БК не сдетонировал. Спасли Богородица и Святитель Николай

Раненый воин по имени Роман "за ленточкой" каждый день читал 26-й, 50-й, 90-й псалмы, молитву "Богородице Дево, радуйся" и поневоле стал свидетелем чудес: из-под миномётного обстрела целым выходил, на растяжку нарывался — всегда оставался живым и невредимым.

Однажды при переезде на новые позиции Роман окропил всех сослуживцев святой водой и помолился перед дорогой. На дороге его машина подорвалась на мине. Причём мина была установлена так, что должна была подорвать ещё четыре противотанковые мины, — бойцов должно было разнести буквально в пыль. Более того, должен был сдетонировать боекомплект в грузовом автомобиле. Бойцы везли БК для миномётов и пулемётов. Но этого не произошло, хотя по всем законам физики они обязаны были взорваться.

Например, магазины-"улитки" для станкового пулемёта раздуло, словно мячики, но они не сдетонировали. Разорвало короба ПТУР. Ракеты видно, но они тоже не взорвались. Из пятнадцати коробов патронов для крупнокалиберного пулемёта "Утёс" сдетонировали только два. Уцелели и восемь ящиков с гранатами.

Из 24 бойцов не ранены были только четверо, но все остались живыми! Когда все вылезли из автомашин, ВСУ начали бить по ним из миномётов. И снова в машину с БК не попало, все живы!

Вечером подошёл бронетранспортёр, забрал самых тяжёлых, остальные уже в темноте прошли три километра по минному полю. Роман шёл первым и шёпотом молился Николаю-угоднику. К утру бойцы забились в секретное убежище. Первым, кого Роман увидел, когда рассвело, был Святитель Николай — он смотрел на бойца с иконы. Кому молился, к тому и пришёл. Ну а потом бойцов под обстрелом эвакуировали. Эту историю Роман записал уже в госпитале и передал полковому священнику Виктору Гужве из Новосибирска.

Как бумажная икона остановила снаряд

Этот случай произошёл ещё в начале СВО, летом 2022 года. В один из российских БТР попал вражеский снаряд. Он должен был пробить металл кабины и убить всех, кто находился внутри. Но снаряд отскочил. С внутренней стороны кабины БТР как раз в этом месте был самым обычным скотчем приклеен образок Богородицы. На обратной стороне его был напечатан 90-й псалом — одна из самых сильных молитв для людей, находящихся в опасности, "Живый в помощи Вышняго". Все остались живы. Один из бойцов позже снял видео. С одной стороны — след от снаряда, а с другой — тоненькая, простенькая иконка Богородицы.

Покаяние сотворило чудо

Эту историю лидеру волонтёров "Вера без дел мертва" Светлане Пальчиковой поведал врач из "Ахмата" с позывным Аид. Сам он русский, православный. Однажды с товарищами попал в такой переплёт, что надежды остаться в живых не было. Ровное поле, окопы, и противник что есть мочи бьёт по позициям российских бойцов тяжёлой артиллерией. Все знали: настал последний, смертный час.

И тогда все стали прощаться с товарищами, исповедоваться друг другу в грехах, которые совершили ещё в мирной жизни. Покаяние было искренним. Вспоминали не только обиды, которые нанесли другим, но и какие-то мелочи: случайно унесённую ручку, сигарету, стянутую исподтишка. Когда обстрел прекратился, оказалось, что уцелел только один окоп. Тот, в котором бойцы каялись. Всё остальное было перепахано снарядами.

Спас шеврон с ликом Христа

Волонтёры из Ростовского эвакуационного госпиталя рассказывают о воине по имени Владимир, который был ранен в руку. Одну из пуль, выпущенных в него, остановил шеврон с ликом Христа на левой руке бойца. Прямо в лике пуля и застряла. Одну из пуль, выпущенных в него, остановил шеврон с ликом Христа на левой руке бойца. Фото © Телеканал "СПАС" / dzen

Ситуация на поле боя была патовая, Владимир с боевыми друзьями мог попасть в плен. Никогда не молился, да и верил мало, а тут вдруг с губ сорвалось: "Господи! Помоги!" И ведь помог: Владимир жив остался и в плен не попал.

https://life.ru/p/1668708



Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке

Иногда смерть отступает даже после того, как врачи опустили руки. LIFE собрал случаи из зоны боевых действий, когда бойцы выжили благодаря тому, что нельзя объяснить. Убитый боец СВО очнулся по дороге в морг и рассказал про старика с крестом на шапке. Коллаж © Life.ru, Фото © ТАСС / Станислав Красильников,

Белый шаман Боец Дьулустан Иванов. Фото © Телеканал "Спас"

"Это был такой высокий старик с белой бородой и крестом на шапке… Он сказал, что мне ещё рано…" — объясняет боец СВО, очнувшийся после клинической смерти. У него трудно выговариваемое имя — Дьулустан (близкие называют его просто Дьюс), он родом из Якутии. Снайперская пуля была разрывной. Повредила множество органов и раздробила позвоночник.

"Он вообще не должен был дышать", — говорит врач, который его оперировал. Он и не дышал. Пока готовили к операции, пульс пропал. Но по пути в морг он очнулся… Медсестра, которая видела это, потеряла сознание.

Дьулустан Иванов побывал на том свете, и от того, что он там увидел, берёт оторопь. Этот парень не был верующим. Тем не менее на основе его детального описания священник сделал вывод, что Дьюсу явился святитель, который в начале XX века был военным врачом, а после стал всемирно известным хирургом. Во-первых, именно этот православный святой отличался высоким ростом, во-вторых, его "специализация", если можно так выразиться, соответствует случаю с Дьюсом. Когда раненому показали фото святителя, он сразу его узнал. Святитель Лука (Валентин Войно-Ясенецкий). Фото © Телеканал "Спас"

Для якутского бойца это явление стало переломным. Вскоре он крестился, а вместе с ним это сделали его невеста и сестра. Последняя, к слову, теперь уверена, что это она вымолила брата: каждый день по дороге на работу она пробегала мимо храма в Тикси и на всякий случай просила небеса сберечь Дьюса. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию и готовится поступать в медицинский колледж. "Старик с крестом" для него теперь не просто святой, а личный покровитель. Тем более что в тех местах, откуда родом сам Дьюс, святителя Луку называют Белым шаманом, так как именно в эти края Войно-Ясенецкого когда-то сослали из-за его веры.

Плена не будет!

Казак Камыш Иванович. Фото © Youtube /

"Граната взорвалась у него между ног, — рассказывает казак Камыш Иванович историю другого бойца с позывным Кубань, которого уже нет в живых.

— Ну, он уже понял, что ему там всё хозяйство раздробило, и стал засыпать". Это произошло на Луганщине, возле посёлка Георгиевка. Лоб в лоб столкнулись две колонны — ВСУ и наша. У них численное преимущество — четыре БТР и танк, а наших всего 15 человек. К раненому подползли двое молодых, стали тормошить: "Кубань, Кубань, не спи, только не спи! Плен-плен…" — причитали военные.

Наконец он пришёл в себя, огляделся, вытащил из разгрузки гранату, выдернул чеку и метнул её в сторону врага со словами: "Плена не будет!" Силы заканчивались, он понимал, что отходит, но попросил молодых достать его фляжку, в которую каждый день набирал воды из святого источника в честь Богородицы.

"Матерь Божья, родненькая, помогай нам, погибаем!" — сказал Кубань, глядя в небо, и, перекрестившись, сделал глоток из крышки. Через несколько секунд с ним произошло что-то очень странное. Казак Камыш Иванович. Фото © Youtube / Казачье единство "Граната взорвалась у него между ног,— рассказывает казак Камыш Иванович историю другого бойца с позывным Кубань, которого уже нет в живых.— Ну, он уже понял, что ему там всё хозяйство раздробило, и стал засыпать". Это произошло на Луганщине, возле посёлка Георгиевка. Лоб в лоб столкнулись две колонны — ВСУ и наша. У них численное преимущество — четыре БТР и танк, а наших всего 15 человек. К раненому подползли двое молодых, стали тормошить: "Кубань, Кубань, не спи, только не спи! Плен-плен…"— причитали военные.Наконец он пришёл в себя, огляделся, вытащил из разгрузки гранату, выдернул чеку и метнул её в сторону врага со словами: "Плена не будет!" Силы заканчивались, он понимал, что отходит, но попросил молодых достать его фляжку, в которую каждый день набирал воды из святого источника в честь Богородицы."Матерь Божья, родненькая, помогай нам, погибаем!" — сказал Кубань, глядя в небо, и, перекрестившись, сделал глоток из крышки. Через несколько секунд с ним произошло что-то очень странное.

Кубань почувствовал небывалый прилив сил, будто всё тело наполнилось кровью. "Такая ясность появилась, оглянулся, а рядом гранатомёт со "стрелами" (потом выясняли, откуда он там появился, но никто так и не смог понять)", — вспоминает рассказ раненого Камыш Иванович. С его слов, Кубань зарядил снаряд, привстал и подорвал вражеский БТР. "Потом смотрим, командир батальона Юрий тоже хватает гранатомёт — и бац, второго БТР нет, потом третьего, а потом и танк подбили".

В итоге все 15 человек вышли из боя живыми. Были раненые и тяжко раненые, но выжили все.

Вас же всех убили… Солдат из отряда "Ахмат" с позывным Липецк. Фото © Youtube / ПРАВОСЛАВИЕ ИСТИНА

"Ты кто? Откуда? И как ты прошёл через минные поля?" — спрашивали бойцы ЛНР раненого солдата из отряда "Ахмат" с позывным Липецк. Он полз около четырёх часов, а бой длился около девяти. И всё это время он читал про себя Иисусову молитву: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного". Именно этот фактор выживший считает главным в деле своего спасения.

Бойца ранило в обе ноги. Всех его товарищей убили. Он решил дождаться ночи, чтобы на обратном пути враг его не заметил.

"Но в это время было полнолуние, на небе много звёзд — ясно как днём… Я стал молиться, и через полчаса откуда-то появилась дорога из облаков, которая направлялась в сторону, где были уже свои", — вспоминает Липецк. Он решил довериться этому знаку и пополз ровно по направлению, которое ему указало небо.

Ползти пришлось долго, около пяти километров. В голове продолжала крутиться Иисусова молитва. Вскоре он оказался на асфальтовой дороге, это означало, что он уже совсем рядом с позициями, где находились бойцы ЛНР и оставшиеся бойцы "Ахмата". Решил перекурить, но пришлось это делать в кулак, иначе моментально оказался бы целью для снайпера. В итоге первыми его заметили свои, но и они не сразу поверили, что в такой мясорубке мог кто-то выжить.

— Ты откуда?

— Оттуда…

— В смысле оттуда, вас же всех убили!

— Не всех, я выжил.

— А где ты шёл?

— Вон там.

— Там минное поле, как ты вообще прошёл?..

— …

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Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен Как в зоне спецоперации выживают те, кто по всем земным законам должен был погибнуть. Life.ru собрал пять случаев, которые иначе, как чудесами, не назовёшь. Как в зоне СВО выживают те, кто по земным законам должен был погибнуть. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro, © ТАСС / Алексей Коновалов

Есть расхожая фраза о том, что в окопах атеистов не бывает, но, когда речь идёт о конкретных боевых действиях, будь то зона спецоперации или другие современные горячие точки, всё не так однозначно. Сегодня священнослужители разных конфессий чаще всего выполняют психотерапевтическую функцию: бойцам нужно с кем-то поговорить, излить душу.

Но именно такие духовные беседы порой становятся гораздо более ценными и важными, чем исповедь. Поэтому очень часто далёкие от религии солдаты обращаются к священникам, и это позволяет им сохранять самообладание в бою. И всё-таки иногда происходят события, которые даже у самых непримиримых атеистов меняют представление о жизни и тем более о смерти. Ангел

Об одном таком случае, лёжа на больничной койке, рассказал участник СВО. Он получил тяжёлые ранения, но выжил благодаря, как он сам считает, вмешательству небесных сил. Он пожелал остаться неназванным, но его трудно заподозрить в вымысле. Как минимум об отсутствии религиозной экзальтации говорит его попытка суицида. Так, по мнению немецкого дизайнера Йонаса Файфера, выглядят ангелы, если точно визуализировать священное писание. Кадр из видео

Это произошло во время штурма. Рядом с ним подорвалась мина, и его отбросило в другую воронку. Там он понял, что его ранение слишком тяжёлое: ему оторвало ногу, а враг при этом был уже рядом. Не желая сдаваться в плен, он достал гранату и выдернул чеку.

— Тут я посмотрел на небо и увидел громадного ангела. Метра четыре. Я смотрю на него, а он смотрит на меня. В этот момент он крыльями закрыл воронку, и всё… После этого я оглядываюсь и вижу, что подходят наши, и вот меня уже отправляют в госпиталь, — рассказал выживший.

По светлячкам Со слов бойца, он действительно увидел дорожку из светлячков, которая провела его мимо мин. INSPIRE LOVE & HEALTH

Протоиерей Димитрий (Василенков) служит главным военным священником в зоне СВО. Он рассказал душераздирающую историю (ссылка на видео), которая произошла с нашими разведчиками. О ней не узнали бы, если бы не единственный выживший боец.

— Разведгруппа работала в тылу врага, их вычислили и накрыли артиллерийским ударом. Один из бойцов очнулся и увидел вокруг своих друзей. Тут он услышал обращение к себе: "Ты с нами?" — спрашивали его боевые товарищи, которые начали вставать, но их тела при этом оставались лежать на земле… Он понял, что все они погибли, и ответил, что ему "надо выходить". "Тогда тебе туда", — сказали ему, указав направление. Парень замешкался: "Как же я пойду?" — и услышал ответ: "Иди по светлячкам", — пересказал его историю отец Димитрий.

Далее, со слов бойца, он действительно увидел дорожку из светлячков, которая вела в том направлении, которое ему указали. Позже выяснилось, что шёл он через минные поля, и в расположении ещё долго не могли поверить в то, что он вышел именно этим путём оттуда и не подорвался.

152-й снаряд 152-мм снаряд весит 46 кг и содержит 6,73 кг мощного взрывчатого вещества. Кадр из видео

Этой историей поделился (ссылка на видео) иеромонах Максим (Жилинский). Батюшка давно посещает зону военных действий, но каждый случай Божьего промысла вызывает благоговейную оторопь даже у него — опытного священника. Так, отец Максим был поражён случаем, который произошёл в окопах в зоне боевых действий. Бойцы, которые рассказали об этом, по земным законам просто не могли выжить. Их вынесло из блиндажа взрывной волной, но никто из них не получил ранений.

— 152-й снаряд (весит 46 кг) попал в блиндаж и превратил его в кратер. То есть от него практически ничего не осталось, кроме балки, на которой была пластиковая иконка Спасителя. Она даже не опалилась. И все люди, которые там находились и должны были на 150% погибнуть, — так вот, на них не было ни одной ссадины, — рассказал священник.

Жизнь-жестянка Солдат из Великого Новгорода с позывным Турист выжил благодаря Библии, которую носил в нагрудном кармане. Фото © armmuseum.ru

Солдат из Великого Новгорода с позывным Турист выжил благодаря Библии, которую носил в нагрудном кармане. Позже он передал это Евангелие с повреждениями от осколков отцу Алексею (Воронюку), который и поделился (видео) историей чудесного спасения.

— Осколок попал в грудь Туристу, но не пробил Евангелие. Оно было в тонком жестяном окладе и спасло жизнь человеку. Примечательно, что этому писанию более 100 лет, и сейчас мы передали его в музей, — рассказал протоиерей Алексей.

Спросите у Гудвина Вера спасает российских солдат на поле боя. Фото © spastv.ru

Также отец Алексей вспоминает (ссылка на видео) другой случай, произошедший с парнем по имени Антон. Молодой человек в зоне СВО сдружился с опытным и возрастным бойцом, у которого был позывной Дед. Они ехали в одной машине, когда она сломалась и по ним начался обстрел из Himars. Оба погибли.

— Так вот, жене этого Деда позже приснился её муж в светлой военной форме и в сопровождении того самого Антона. Они сказали, что у них только минутка, потому что им нужно возвращаться "помогать своим", добавив: "Если не верите, спросите у Гудвина", — пересказывает батюшка.

Позже, когда эта вдова рассказала о таком странном сне своим подругам на работе, многие мужья которых также были в зоне СВО, у одной из них вырвался из груди эмоциональный возглас… Гудвин — это позывной её мужа, о котором она ранее никому не рассказывала. Женщина судорожно стала звонить супругу, и вскоре он ответил. Он рассказал, что недавно "вернулся с задачи", в которой они не должны были выжить. По ним был выпущен целый пакет из артиллерийской установки, и под этим огнём им оставалось только молиться.

— Кто как молился, кто-то орал: "Господи, помилуй!" — а я просто кричал: "Дед, Антоха, помогите! Дед, Антоха, помогите!" Я не знаю, почему именно им молился, просто в голову пришли первые, кого лично знал. И в этот момент что-то случилось, вектор изменился, обстрел перенесли на другой квадрат, мы все выжили, — рассказал Гудвин.