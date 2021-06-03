Прогнило что-то в гадском королевстве

Датские спецслужбы оказались на корню скуплены американцами, и шпионили не только за другими странами ЕС, но и за своей собственной.

Любая новость из Дании заставляет, как правило, вздрагивать. Всё дело в том, что страна маленькая, скучная, инфоповодов оттуда мало, но уже если они появляются, то хоть стой, хоть падай. Детей от экрана точно надо удалять. То напоказ расчленяют льва в зоопарке, то делают то же самое с жирафом, то по колено в кровавом прибое режут сотнями дельфинов, то изобретатель расчленяет журналистку на собственной подлодке… С датчанами, вот как хотите, явно что-то не то.

Но насколько «не то», стало ясно только недавно. Но зато – уже для всей Европы, а не только для защитников животных и журналисток. Оказалось, что тихая провинциальная окраина Евросоюза много-много лет ГАДИЛА всем ведущим европейским странам, помогая США прослушивать все самые секретные правительственные переговоры лидеров ЕС!

Все в шоке. И есть от чего:

«Лидеры Франции и Германии призвали власти Соединённых Штатов и Дании прокомментировать опубликованную в СМИ информацию о причастности спецслужб скандинавской страны к прослушке европейских политиков Агентством национальной безопасности США.

Согласно обнародованным данным, американцам был предоставлен доступ на тайную станцию возле Копенгагена, откуда могла осуществляться прослушка. Причём как минимум с 2015 года власти Дании знали о сотрудничестве своих спецслужб с Вашингтоном, пишут СМИ. Среди политиков, за которыми велась слежка, были канцлер Германии Ангела Меркель, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица из Германии, Швеции, Франции и Норвегии».

Перед тем, как перейти к другим, более интригующим подробностям, давайте просто посмотрим на ситуацию в целом. Есть у нас Европейский Союз – большая «объединённая Европа». У неё есть свои органы власти, своя финансовая система, суды и так далее. Всё есть – кроме суверенитета. Потому что когда глав топовых держав – Франции и Германии – слушают так, как полиция – каких-то рядовых жуликов, то ни о каким суверенитете речи быть не может. Причём прослушивались все каналы связи – как личные, так и официальные. И это просто-напросто – позор. Это степень такого неуважения, что впору разрывать дипломатические отношения. Ведь что такое сегодня прослушка президентской связи? Это ровно то же, чем сто лет назад была высшая дипломатическая переписка – и как бы отреагировали на постоянный, многолетний, наглый перехват и вскрытие таковой?!

И вдруг оказывается, что всё ещё хуже: ну ладно – США, всё-таки сверхдержава, считающая своей сферой интересов весь мир. Но Дания? Почему какая-то европейская мелочь кидает своих старших партнёров, причём осознанно, цинично и нагло? И где теперь «объединённая Европа»? Теперь налицо Европа интригующая, взаимнопредающая, плюющая на все декларируемые ценности единства.

Всё это верно, но впереди будет ещё хуже. Приготовьтесь.

Официальному Копеногагену нужно было как-то реагировать, когда все потерпевшие страны очень громко стали требовать объяснений. И там отреагировали: министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что такие вот шпионские действия категорически неприемлемы в отношении европейских союзников.

– Ха-ха! – скажете вы. – Вот это лицемеры! Нашкодили и теперь даже оправдаться толком не пытаются.

И вот тут начинаются ужасные откровения: дело в том, что министр обороны РЕАЛЬНО могла не знать!Потому что эта самая совместная станция слежения датско-американская следила не только за Францией, Германией, Швецией и Норвегией… но и за датскими же МИД и Минфином!

Представляете, как всё интересно закручивается? Не Дания как таковая слила своих европейских союзников США, а датские спецслужбы (точнее, одна – FE) слили американцам и европейцев и свою же страну со всеми потрохами!

Начинаем изучать вопрос: ба, а там всё чудесатее и чудесатее! Оказывается, ещё осенью прошлого года:

«Агентство национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов вело шпионаж за шведскими и датскими предприятиями оборонной промышленности. Об этом сообщила датская телерадиокомпания Danmarks Radio. Журналисты сообщают, что АНБ вело прослушку с базы США в Дании. Объектами интереса американской стороны были, по данным СМИ, МИД и минфин Дании, шведская компания SAAB и датский концерн Terma. АНБ особенно интересовала тема закупки Данией новых истребителей. Вопрос приобретения самолетов на сумму 16 миллиардов датских крон (около 2 миллиардов 300 миллионов долларов по курсу на тот момент) широко обсуждался в 2015 году. В итоге ВВС Дании приобрела 27 американских истребителей F-35, отклонив предложение шведского Saab Gripen».

Обратите внимание, что полгода назад ещё не было известно о содействии датских спецслужб США – просто просочилась информация, что американцы получили доступ к компьютерному центру в Амагере. Но самое интересное даже не это: оказывается, в 2015 году уже был подобный скандал, и тоже связанный с подковёрным сотрудничеством датских разведчиков со спецслужбами в США в интересах слежки за политиками Евросоюза. Тогда скандал стоил поста главе датской секретной службы. А потом, выходит, всё вернулось на круги своя…

И вот теперь – да, самая вкусняшка. Оказывается, много лет датские спецслужбы живут отдельно от собственного государства. Они самым грубым и циничным образом продают не просто интересы союзников, но и все тайны собственной страны, причём даже не в каких-то «высоких» интересах абстрактной евроатлантической безопасности, а тупо – ради коммерческой выгоды, чужой грызни из-за контрактов на вооружения и т. п. То есть, всё разведывательное сообщество Дании оказалось самым постыдным образом коррумпировано и продажно. И это было СИСТЕМНОЙ бедой, и даже увольнения глав ведомства не помогали. Короче говоря, США просто купили всех датских «рыцарей плаща и кинжала» со всеми потрохами и на корню. Хорошо ещё, что теракты с их помощью где-нибудь в Париже не устраивали… хотя как знать.

Вот тут-то мы и выходим снова на вопросы субъектности и суверенитета. Если США не просто прослушивают (это бы ещё полбеды), но и тупо скупают оптом целые европейские спецслужбы – то о каком суверенитете может идти даже не в «возвышенном», а самом приземлённом смысле. Датская FE оказалось просто филиалом АНБ и ЦРУ, и спокойно вредило собственной стране. Нет почти никаких сомнений, что подобным или похожим образом дело обстоит и со спецслужбами Прибалтики, Польши, Чехии…

А потом удивляются: почему в Европе русофобия растёт. Да вот поэтому. Потому что часть Европы просто скуплена до потери субъектности.

