За один день он уничтожил 6 немецких танков, 5 САУ и до 2 батальонов пехоты. Но остался без награды

Новенькая "Боевая подруга" отправляется на фронт.В марте 1943 г. первоклассница школы №67 города Свердловска Мара Шасолина (по отцу Колева) предложила одноклассницам собрать деньги на танк. Вместе с подружками она пришла с этим предложением в кабинет к директору школы и тут же внесла сумму 100 рублей."Тридцатьчетверку" назвали "Школьник Свердловска". Затем средства на танки и самолеты начали собирать все школы города. Так было по всей стране. Всего за годы ВОВ советские люди перечислили в Фонд обороны, часто отдавая последнее, 17 млрд. рублей и на 1.7 млрд. драгоценностей (при средней зарплате в СССР 350 руб. в месяц). На эти средства можно было приобрести около 100 тыс. танков Т-34 по цене 1943 года.Работницы макаронной фабрики города Свердловска не стали исключением. В том числе из-за того, что там трудилась мама Мары – Розалия Михайловна. Они купили танк Т-34, назвали его "Боевая подруга" и вручили экипажу, которым командовал коммунист Кирилл Байда. И танкист оправдал доверие! Только за один бой он ликвидировал 11 гитлеровских танков, вызвав восхищение командарма 4-й Т. А. Лелюшенко.Кирилл (1915 г.р.) вырос в степях под Одесской, стал одним из первых трактористов в колхозе, затем выучился на учетчика. Женился. В 1938 г. его призвали в РККА, где он в 1940 г.г. служил во Львове писарем. Именно в бою за данный город Байда особенно отличится летом 1944 года.В июле 1941 г. Кирилла призвали в армию во второй раз и сразу направили на учебу в танковое училище, по окончанию которого он попал в резервный полк, дислоцировавшийся в Свердловске. Передача танка "Боевая подруга" состоялась 8 марта 1943 г. на территории фабрики. На фронт под Курск экипаж лейтенанта Байды прибыл в июне в составе 93-й танковой бригады.1-го августа бригаду передали 5-й Гв. армии генерала Жадова, а ей предстояло взламывать хорошо укрепленную оборону фрицев в районе села Томаровка. Сами же немцы называли укрепления бастионом, который не пустит русских на Украину."Тигры" 503-го Тяжелого танкового батальона Вермахта на Курской дуге, лето 1943 г.Штурм начался 3 августа. В первый день лишь 93-й ТБр. удалось прорвать обе линии обороны немцев. Лучшим стал взвод, которым командовал Байда. Сам лейтенант уничтожил 4 орудия с расчетами, 3 пулеметные точки и 30 гитлеровцев, а еще 40 взял в плен и захватил 3 исправных пушки. Его "тридцатьчетверку" подожгли, сам он был ранен, но продолжил сражаться до последнего. За это Кирилла представили к ордену Ленина. Только генерал Жадов посчитал, что бойцу хватит ордена Отечественной войны 1-й ст.

У девочки на фронте погиб любимый дядя и она хотела за него отомстить. Новость моментально облетела всю школу, в ней училось в три смены 3 тыс. человек, было много эвакуированных, а уроки заканчивались в 10 часов вечера. Дети понесли деньги нескончаемым потоком. Они разбивали копилки, чтобы достать из них 10-15 руб. и жертвовали 50-100 руб., собранные на пальто или на платьице. Через три дня 180 тыс. руб. на машину Т-34 были собраны и их перечислили на завод.

О том, что случилось с «Боевой подругой» и ее экипажем, работницы Свердловского хлебомакаронного комбината № 1 узнали лишь в октябре 1943 г., благодаря А. М. Елизарову, приславшему письмо.

Из письма командира роты А. М. Елизарова:

Здравствуйте, дорогие товарищи, которые подарили нам танк «Фронтовая подруга». С горячим приветом к вам лейтенант Елизаров. Байда теперь в госпитале, а остальной экипаж временно не в части, и я решил дать вам ответ.

Во-первых, большое вам спасибо за танк, на котором экипаж Байды нанес серьезный удар по фрицам, уничтожив около четырех батарей с расчетами,8 три фашистских танка и около тридцати фрицев. За это экипаж представлен к награде. Байда уже получил орден Отечественной войны I степени.

Ваш танк прошел большой путь с боями по родной Украине, несколько раз ходил в атаку и в тяжёлом бою сгорел, нанеся фашистам исключительно серьезные потери. Весь экипаж остался жив, только Байде обожгло лицо. Он сейчас в госпитале. Вообще экипаж Байды героический, все бились решительно, умело, а ваш танк оказался удивительно выносливый и крепкий. Экипаж им был очень доволен, и теперь нам всем больно, что в нашей роте уже нет именного оружия.

Мы теперь идем на запад, освобождая украинскую землю...

Могу похвастаться, что и я теперь также ношу на груди орден Отечественной войны и принят кандидатом в нашу великую большевистскую Коммунистическую партию. Желаю вам успехов в вашей почетной плодотворной работе.

Прошу прочитать это письмо всем, кто подарил нам танк.

Именно это письмо послужило толчком к сбору средств на вторую боевую машину. При этом работницы хлебокомбината непременно хотели, чтобы на новом танке воевал именно экипаж К. И. Байды.

Из воспоминаний Р. М. Шасолиной:

Опять составляем списки, опять очередь у кассы. Сбор средств шёл быстрее, чем в первый раз. Ведь тогда мы еще ничего не знали об экипаже, о хозяевах танка. Теперь у нас на фронте есть свои, родные люди, прославленные в боях. «Фронтовая подруга» и дальше будет наводить ужас на фашистов!

Работницы активно сдавали деньги, облигации.

В канун Октябрьских праздников направили в госпиталь Кириллу Ивановичу телеграмму:

«Сердечно поздравляем с праздником, правительственной наградой. Выздоравливайте. Коллектив покупает вам вторую машину. Ждите вызова. Пишите».

В начале 1944 года в Госбанк на счет завода Уралмаш были внесены собранные деньги. Военный представитель завода спросил, как назвать новый танк?

– Конечно же, «Фронтовая подруга». А как же иначе?..

А в это время К. И. Байда находился на излечении в госпитале в г. Дилижан Армянской ССР. Ему сильно обожгло лицо. Была сильно повреждена и долгое время не действовала правая рука (об этом позднее в письме написал сам Байда).

Из письма К. И. Байды от 21 января 1944 г.

Боевые мои дела прошли неплохо, то доверие, которое нам выразил коллектив, мы оправдали. Мои личные подвиги отмечены правительством двумя орденами, от нашего танка нашел себе могилу не один десяток фашистов. Принимали участие в освобождении нескольких десятков населенных пунктов, в том числе четырех крупных городов. Через месяц я должен вновь стать в строй и громить фашистов, как и раньше.

Почему К. И. Байда пишет, что отмечен двумя орденами? Возможно, он знал, что Доропей представил его к ордену Ленина, а позднее ему сообщили о награждении орденом Отечественной войны. Ничего другого в голову не приходит. Других наград у Байды не было до самой гибели. И даже единственный орден, кровью заработанный под Томаровкой, ему был вручен лишь через девять долгих месяцев — в мае 1944 г., когда он вернулся в 93 отбр.

Герой без наград

Танков разных 6 шт. Транспортеров 4 шт. Вездеходов 2 шт. Автомашин 18 Пушек 3 Пулеметов 11 Лошадей 70 Убито солдат и офицеров до 1000 чел. Взято в плен 96 чел.

Полгода Кирилл лечился в госпитале: ожоги не заживали и не двигалась правая рука. Лишь в начале 1944 г. он вернулся в бригаду. К тому времени женщины на хлебомакаронной фабрике в Свердловске собрали деньги на второй танк. Причем они поставили условие: "Боевую подругу-2" мог получить только Байда. Они с ним непрерывно переписывались, вот только никто Кирилла с фронта отпустить не мог. И тогда Розалия Шасолина написала Сталину. Вопрос был решен, а герой повествования получил именной танк на фронте 2 июня 1944 г.18 июля на подступах к Львову частям РККА удалось окружить под Бродами 8 дивизий фрицев. Через два дня обстановка резко осложнилась: 5 дивизий из Бродовского котла вышли в тыл 4-й танковой армии, создав угрозу её штабу. Он находился в районе села Княже. Спасти ситуацию поручили 93-й ТБр.Командир экипажа боевой машины Т-34-76 К. И. Байда.После недолгого марша рота, которой командовал ст. лейтенант Байда, заняла позиции в лесочке на подступах к деревне Оберлясув. Т-34 рассредоточили и замаскировали. Немцы их не заметили. Они силами 20 танков и самоходок при поддержке полка пехоты подходили к деревне и вели по ней огонь. Кинжальный удар «тридцатьчетверок» из засады в упор с дистанции 200 метров стал для них шоком. Экипаж Кирилла успел подбить три вражеские машины, после чего бронетехника фрицев начала пятиться назад.И тут Байда пошел на хитрость. Он приказал скрытно сменить позицию и занять оборону на склонах соседней высотки. На высоте "тридцатьчетверки" укрыли под скирдами сена, а на лесочек фашисты обрушили яростный огонь десятков орудий. Там не осталось живого места. Затем немцы отправились добивать роту, но она нанесла сокрушительный удар с высотки. За 10 минут танк Байды подбил 4 «стальных монстра» гитлеровцев. Потом ещё и ещё. Всего за день – 11."О напряженности боев свидетельствует тот факт, что 20 и 21 июля наши танкисты и артиллеристы уничтожили около 50 вражеских танков и самоходок, 62 пушки. Только один танк 93-й бригады, носивший название "Боевая подруга" старшего лейтенанта Кирилла Байды, уничтожил 11 вражеских танков и до 2 батальонов пехоты".Генерал армии Лелюшенко, "Москва - Сталинград - Берлин – Прага".Дважды Герой Советского Союза Дмитрий Данилович Лелюшенко и его подчиненные на передовой, 1944 г.Лелюшенко несколько преувеличил. Экипаж уничтожил 6 танков, в том числе один Т-VI, пару Т-V и 5 самоходок, а также 250 фрицев. Все танкисты были награждены орденами. Только сам Байда даже медали за уникальный подвиг не получил. Дело в том, что офицера представили либо к званию Героя СССР, либо к ордену Ленина и Наградной лист ушел по инстанции в штаб фронта, где был благополучно потерян. Остальных наградил Лелюшенко, который имел право награждать орденом Красного Знамени и ниже.31 июля Кирилл Иванович совершил еще один подвиг. Под огнем противника он вытащил три Т-34, застрявших в реке, чем их спас. В этот момент врагу удалось поджечь "Боевую подругу-2". Все члены экипажа благополучно покинули пылающий танк, а вот Байда получил пулю в грудь. В тот же день он умер в медсанбате.Не будет преувеличением сказать, что гибель ст. лейтенанта К. И. Байды была серьезной потерей для. Это весьма наглядно демонстрируют итоговые цифры, приведенные в конце отчета о боевых действиях 2 танкового батальона. Батальон вышел из боя 12 августа, потеряв за период с 14.07.44 г. по 12.08.44 г. 17 танков (из них 15 сгоревшими), 22 чел. убитыми (из них 8 офицеров), 28 чел. раненными (из них 8 офицеров). При этом врагу эа тот же период был нанесен следующий урон:

Посмотрите внимательно: в середине августа на боевом счету батальона все те же 6 вражеских танков, которые экипаж «Боевой подруги» превратил в железный хлам еще в двадцатых числах июля в районе Княже. Затем 2 тб не вел боевых действий вплоть до 31 июля. Получается, что за три июльских дня командир роты К. И. Байда со своим экипажем сжег немецких танков столько, сколько оказалось не под силу целому батальону. Невероятно, но согласно документу после гибели Байды батальон за 12 дней почти непрерывных боев не смог уничтожить ни одного вражеского танка! Да что там танки — в списке ущерба, нанесенного батальоном противнику к 12 августа значатся всё те же 18 автомашин, уничтоженных ротой Байды еще под Княже. Более того, три четверти всех взятых батальоном пленных — также в активе роты Байды, насчитывавшей всего 4 танка! Вот он, этот документ, показывающий, как бил врага старший лейтенант Байда сотоварищи.

Видимо, командование армии посчитало, что захвату и удержанию Львова он способствовал недостаточно усердно.

Разве что гораздо позднее в 31 июля 1944 года, Кирилл Иванович Байда погиб у села Лютовиска Самборского района Дрогобычской области. Отдавший жизнь за Родину коммунист Байда даже посмертно не получил ничего, кроме казенной похоронки.Видимо, командование армии посчитало, что захвату и удержанию Львова он способствовал недостаточно усердно.Разве что гораздо позднее в

память о танкисте-снайпере в 68-м гвардейском танковом полку было введено звание «Байдовский стрелок», которым с вручением специального значка удостаивались отличники по огневой подготовке.

А ведь он - Человек-легенда!