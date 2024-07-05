Лед, наконец, тронулся...

Итак, стало известно о том, что муфтият Дагестана реализовал обозначенное ранее намерение и ввел временный запрет на ношение никабов. Это крайне важный момент для всего мусульманского сообщества в стране и для гармонизации этно-религиозной политики в России, так как впервые в нашей новейшей истории принимаются конкретные меры по борьбе с радикализмом – причем что не менее важно, в самой исламской среде.

Накануне многие комментаторы подхихикивали и писали мол ну что такого если отдельно взятый муфтият в отдельно взятой республике введет запрет на никабы – ислам, мол, децентрализованная религия, авторитетов там множество, большое количество религиозно-правовых школ, которые могут и не поддержать мнение дагестанских муфтиев.

И это совершенно верное замечание, которое позволит использовать дагестанский кейс как лакмусовую бумажку, как своеобразный тест для остальных духовных лидеров мусульман в России. С кем они на самом деле – со своей Родиной, где интересы всех исторически исповедующих ислам этносов защищены, или с глобальным джихадизмом?

Этот своеобразный «тест на никаб» позволит понять кто реально хочет бороться с салафитским радикализмом, а кто сам внутренне перешел на ваххабитские рельсы и подспудно участвует в радикализации единоверцев, рассказывая нам всем басни про то, что никаб мол как-то оскорбит туристов из арабских стран. Муфтий Дагестана поступил максимально красиво, заставив определяться коллег по цеху, тут ему можно только поаплодировать.

Момент истины для таких «спящих муфтиев» стремительно приближается и им надо четко понимать, что за ними пристально наблюдают компетентные органы и выводы будут делаться в том числе и на основании позиции по никабам. Государство поняло и осознало проблемы и его пусть вначале неповоротливые жернова начали проворачиваться. А раз начав – это машина уже не остановится и перемелет всех ориентирующихся на глобальный джихадистский проект.

https://t.me/muftiyat_rd/10792

Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба и паранджи в России. «Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

И только различные функционеры ДУМ продолжают отстаивать право на религиозный экстремизм.

Функционеры из ДУМ продолжают бороться за никабы. На скрине бывший гайнутдиновский муфтий Саратова Муккадас Бибарсов, раскритиковал недавнее заявление муфтията Дагестана.

На страницах подконтрольному ДУМ медиа «исламньюс» он вообще сказал, что «муфтият Дагестана пошёл на поводу тех, кто раскалывает религиозную ситуацию в стране».

На самом деле, дестабилизируют ситуацию именно сторонники униформы террористов и их прихвостни.

Давайте разберем логику Бибарсова. Никабы носят, по его же словам, незначительное количество людей, при этом никаб не является религиозной обязанностью. Однако сторонники этой одежды составляют группу риска и повышают террористическую угрозу, об этом говорят, спецслужбы, Следственный комитет и многие религиозные деятели, тот же муфтият Дагестана. В таком случае, крайне рационально ограничить очень маленькую группу радикалов ради большей безопасности 146 млн человек.

Получается, что те кто и словом и делом препятствуют введению запрета на никабы, осознано идут на поводу у религиозных экстремистов?

https://t.me/mnogonazi/17602

Никаб не нужен никому, кроме экстремистов: всё больше мусульман поддерживают запрет продвигаемого радикалами элемента одежды Муфтий Башкирии Айнур Биргалин также высказался в поддержку решения Муфтията Дагестана о запрете никаба:

Никаб вызывает страх у многих людей, что отталкивает их от ислама. На сегодняшний день никаб ассоциируется с чем-то опасным и негативным, связанным с исламом и мусульманами. Более того, никаб никогда не был популярен в наших землях.

В очередной раз мы видим, как сами мусульмане признают, что ислам не обязывает никого носить этот головной убор и эта псевдотрадиция не только навязана извне, но и эксплуатируется прежде всего экстремистами.

При этом радикалы создают угрозу в первую очередь своим единоверцам, провоцируя конфликты и накручивая атмосферу взаимного отторжения.

Именно поэтому религиозные власти сейчас внезапно встали в авангарде борьбы с никабами. Они просто пытаются защитить свою паству от разрушительного влияния экстремистов, ведь пример Дагестана ярко демонстрирует, что оные опасны прежде всего для своих же единоверцев.

Вывод напрашивается сам собой: никаб не нужен вообще никому, кроме кучки радикалов, а любое противодействие его запрету является очень чётким маркером, показывающим, кто есть кто.

https://t.me/readovkaru/7084

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин безоговорочно поддержал позицию муфтия Дагестана о запрете ношения никаба :

«За муфтиями и имамами надо следовать, а не оспаривать их решения»

"В Республике Башкортостан никаб — это редкое явление. За год я вижу девушек в никабе один-два раза и как правило, это приезжие мигранты других национальностей.

Однако, когда речь заходит о никабе, реакция населения оказывается совсем иной. Никаб вызывает страх у многих людей, что отталкивает их от Ислама. На сегодняшний день никаб ассоциируется с чем-то опасным и негативным, связанным с Исламом и мусульманами. Более того, никаб никогда не был популярен в наших землях. Обсуждение этой темы в Башкортостане не популярно и не актуально»

Также сегодня духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике, сообщил "Интерфаксу" муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

https://t.me/c/1524001401/25386

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике Об этом сообщил муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

https://t.me/tsargradtv/82150

Священник Павел Островский пишет:

«Простите меня, светские власти, но вы меня поражаете своей наивностью, так как в тех случаях, когда лодку никто не качает, вы вводите строжайшие законы, сажая людей в тюрьму за пару комментариев, а когда есть реальнейшая угроза существованию государства, вдруг занимаете позицию страуса. Ну посмотрите, плз, плз, плз, как все это дело развивалось в других странах. Сначала никаб, потом запрет женщине ходить одной без мужчины, потом преобладание шариата над светским законом, а затем халифат (с конфискацией имущества всех кафиров).

……

Запрет введен местным муфтиятом, полномочия которого можно рассматривать только в качестве рекомендаций, но явно не как указание властей.

Нерешительность светских властей в борьбе с ваххабизмом и его проявлениями, можно было еще в начале понять, так как хочется все сделать тихо и мирно; но, думаю, что это время уже ушло - не до разговоров сейчас. Нерешительность будет воспринята не иначе, как слабость или, тем хуже, как потакание радикальным течениям.

Решать нужно здесь и сейчас, так как в странах Средней Азии уже давно активно и жестко начали бороться с ваххабизмом (запрет никаба - это только одно из проявлений этой борьбы), что не могло не сказаться на России. Ведь именно к нам хлынул не только поток мигрантов, исповедующих радикальные формы ислама, но и вполне естественно это стало сказываться на местных мусульманах, на которых обратили свое внимание учителя ваххабизма, не имеющие возможность проповедовать в Средней Азии, как это было ранее». https://t.me/pavelostrovski/9112

И уж до кучи...

Главврач той самой дагестанской клиники Евгения Макеева рассказала почему ваххабиты и их прихвостни так цепляются за никабы.

«Бывает, в клинику, где работает Евгения, приходят женщина в никабах, и когда женщина его снимает, оказывается, что их лица - в ссадинах и синяках. А порой на их лицах нет живого места. Женщины отказываются жаловаться на то, что их бьют мужья, и получается очень удобно - избил жену, надел на нее никаб и ничего не видно.

Евгения пытается помочь таким женщинам, она уговаривает их не терпеть, а обратиться за защитой. Они этого не делают, но она даёт им свой номер, чтобы они могли позвонить хотя бы ей и попросить о помощи в момент высокой опасности. Ей женщины звонят, и это вызывает гнев их мужчин. Поэтому скандала следовало ждать».

Чудесная «восточная сказка» без никаба будет не такой аутентичной.

https://t.me/mnogonazi/17612