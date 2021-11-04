Наш художник Сергей Бессонов

Началось с того, что я надолго застыла перед вот этой картиной

Называется она: "Для меня будто ветром задуло костёр...". Автор Сергей Бессонов.

Дальнейшее знакомство с работами этого удивительного Художника меня только всё больше увлекало. Настолько эмоционально его творчество, что просто невозможно не проникнуться застывшими мгновениями жизни в этих картинах.

Сергей Бессонов. ”В атаке” 1-я картина Диптиха ”ДУША СОЛДАТА”

Сергей Бессонов. ”Я с Вами”, 2-я картина Диптиха ”ДУША СОЛДАТА”

А это история создания Диптиха:

Бой батареи ст. лейтенанта Витвинова Е. Ф в июне 1941 г. Западная граница СССР

Наследники славы Бородино. Династия

У семейного альбома. Мама и племянник.

Бабушка и внук. Старый семейный альбом. Новое поколение не должно забыть ничего из того, чем жило предыдущее. Семья – это маленькая страна.

Художник-живописец Бессонов Сергей Евгеньевич, 1961г.р., г. Курск. Художник-живописец.

В прошлом - кадровый офицер ПВО.

Имеет высшее художественное и экономическое образование, также - дизайнера-разработчика.

Техника - акварель, масло, пастель, графит. Жанры – портрет, пейзаж, натюрморт, фигурные композиции.

Картины художника находятся в собраниях центральных музеев и организаций России: Музее–панораме Бородинской битвы, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Центральном музее космонавтики, Центральном Военно-морском музее, Московском суворовском училище, Московской Сретенской духовной семинарии, посольстве Болгарии, Генеральном Консульстве Италии в Москве…

Посмотрим портретную галерею.

Вместе много лет.

Когда за спиной – долгие и очень быстрые годы совместной жизни, семейные пары не замечают у близкого человека морщинок и редеющих волос.

Они – молоды, как прежде, хотя и устают немного. Но сила прибавляется у внуков, и им от этого хорошо…Портрет писателя Сапегиной Т.Ю.Генеральный директор Издательского Дома «Элит-М», Член Союза журналистов России, Член военно-научного общества при Культурном Центре ВС России, Лауреат Международной литературной премии «Золотое Перо России»Сапегина Тамара Юрьевна

Анетта

У Анетты - прекрасный возраст, надежды и мечты… А ещё она любит бродить по Старому Арбату...

В.В.Е.

Почётный контрразведчик, заслуженный специалист, богатейший жизненный опыт и прекрасные человеческие качества –достойное сочетание характеристик этого портретируемого!

Сын героя Великой Отечественной войны, и сам прожил жизнь, достойную лучших страниц!

Аня. Женя. Прошка!

Быть вместе- интересно и нескучно! А Прошка – неунывающий источник позитивных эмоций!

Дмитрий. Поэт и музыкант

Людей творческих изобразить непросто… У них – особый взгляд, такие глаза не простят лжи и притворства…

Друзья (Елена и Олимп)

Елена для Олимпа - не только друг, она ещё и… «мама», которая вырастила чемпиона с маленького «комочка» до «маленького слоника», дала ему хорошее воспитание и научила культуре речи (понапрасну не лаять!).

Елена

Елена – женщина сильная и мягкая, нежная и понимающая, с ней хорошо и людям и цветам.

Наталья

В прошлом – жена офицера, многое пережила, ей известны истинные ценности. С такими женщинами – сильные мужчины…

Портрет Посла Болгарии г-на Б.Коцева

Картина находится в собрании Посольства республики Болгарии в России, г. Москва

Чрезвычайный и полномочный Посол республики Болгарии в России г-н Бойко Коцев – скромный и выдержанный человек, от общения с которым остаётся самое приятное впечатление.

Берёзы – символ России, розы – символ Болгарии…

На папину удочку. Максимка. 8 лет

Почти с первых шагов Максимка полюбил рыбалку… Но на папину удочку можно поймать (это даже не обсуждается!) бо́льшего карася!

А верная кошка Анфиска – надёжный партнёр в творческом процессе рыбной ловли!



Институт закончен, впереди – найти себя!

Два года после института успели кое-чему научить и опыт реальной жизни уже виден в глазах…

Костян – современный интересный молодой мужчина, уже опытный профессионал, увлечённый мотоциклист, гитарист. Его жизненный стиль – ветер в ушах!

Хорошо быть студенткой, верить в лучшее и дарить людям восторг и тепло!

Победитель Данила Плужников – самобытный славный мальчуган, так исполнивший песню «Нас бьют, мы летаем!», что среди зрителей в студии и у экранов телевизоров не было ни одного, кто бы не вытер слезу!

Этот паренёк завершил изумительное исполнение песни дважды повторив: «Летаем»… При этом, от так посмотрел в зал, что этот взгляд не мог не запасть в душу и там остаться! Его физических недостатков никто не замечал! Было наслаждение и «высокий полёт души» каждого, кто слушал…

Удачи тебе, Данила! Ты сильный! Добра, света и понимания в нашем мире!

Отец и его виноград

«Отец и папа, самый дорогой человек, чья жизнь – пример для нас», - так единодушно считают и сам художник, и его сестра Елена.

Папа, светлая тебе память…

Флирт. Старый Арбат

Великолепные пейзажи. Начнём с осени (выглянем в окно и сравним))) ) Максим. 21 годИнститут закончен, впереди – найти себя!Максим. 23 годаДва года после института успели кое-чему научить и опыт реальной жизни уже виден в глазах…Костян на байкеКостян – современный интересный молодой мужчина, уже опытный профессионал, увлечённый мотоциклист, гитарист. Его жизненный стиль – ветер в ушах!ЮляХорошо быть студенткой, верить в лучшее и дарить людям восторг и тепло!29.04.2016г. состоялся Финал песенного конкурса на 1–м канале ТВ «Голос. Дети-3».Победитель Данила Плужников – самобытный славный мальчуган, так исполнивший песню «Нас бьют, мы летаем!», что среди зрителей в студии и у экранов телевизоров не было ни одного, кто бы не вытер слезу!Этот паренёк завершил изумительное исполнение песни дважды повторив: «Летаем»… При этом, от так посмотрел в зал, что этот взгляд не мог не запасть в душу и там остаться! Его физических недостатков никто не замечал! Было наслаждение и «высокий полёт души» каждого, кто слушал…Удачи тебе, Данила! Ты сильный! Добра, света и понимания в нашем мире!При передаче портрета Даниле Плужникову, победителю конкурса Голос. Дети-2016 г.Отец и его виноград«Отец и папа, самый дорогой человек, чья жизнь – пример для нас», - так единодушно считают и сам художник, и его сестра Елена.ПапаПапа, светлая тебе память…Ваш портрет готов, мадам! Старый АрбатФлирт. Старый АрбатНачнём с осени (выглянем в окно и сравним))) )

Тёплый октябрь

Малые реки России для многих – часть малой родины, близкой сердцу и детским воспоминаниям.

Куст калины. Сентябрь.

Не самые сладкие ягоды калины… Но они светятся в солнечных лучах и живые, как птицы…

Банный день в сентябре. Перед дождём

В деревне – особый, традиционный уклад. Субботний вечер – время топки бань и неспешного отдыха. Позади – трудовая неделя и день…

А надвигающийся дождь уже не страшен: все успели домой!

Утиное озеро



Аисты. Прощальный полёт.

Немного грустная картина… Впереди – расставание с родными краями и долгий перелёт…



Пейзаж "Золотая аллея» - это попытка изобразить аллею в свете дня, когда листва кажется горящей и золотой…

А едва заметная фигурка в конце аллеи оживляет приятную прогулочную тропинку…

К осени...

Осенняя вода

Осенняя вода темнее летней. Опавшие листья – гармоничное украшение тихой водной глади. Чудесный непродолжительный период золотой осени…

Уж небо осенью дышало...

Пейзаж "Уж небо осенью дышало…» - о сезоне года, когда прощается лето и всё увереннее становится осень… Когда повышается прозрачность воздуха, а птиц тянет в дальний путь…

Лебединая осень.

Улетают лебеди осенью на юг.

И роняют гордые белоснежный пух.

И кружат над озером, издавая стон,

И поляны с рощами погружают в сон...

Растеряли лебеди на лету свой пух.

Им дорога долгая - на далёкий юг...

А в краю оставленном то ли пух летит,

То ли над деревьями первый снег блестит?!

Вера Васюнина

Видеоролик с картинами Художника:

И сразу захотелось о весне.

Весна пришла!

«Обратной дороги у Весны нет! Она неизбежна! Она пришла!» Грачи подписываются под этим заявлением! Однозначно!

Байконур. Весна 1961 года

Картина находится в собрании Московского мемориального Музея космонавтики.

… Вспоминая военные полигоны в казахстанской степи, проведённые в период своей кадровой офицерской службы, именно суслики были нашими соседями всегда и везде! Они не боялись технократического шума, к нему быстро привыкли. Только шаги их настораживали…

Получив заказ на написание картины о запуске первой космической ракеты с человеком на борту в апреле 1961 года, я невольно увидел этот сюжет…

В парке Воронцовского дворца. Ялта. Алупка

Как приятно видеть нежных, светящихся на солнце, больших гордых птиц!

А вокруг – камни старинного парка известного дворца, деревья и растения Крыма…

Увидев эту красоту в марте 2015 года, мне захотелось сохранить её на холсте….

Пейзаж "Куршумские водопады» находится в собрании Посольства Республики Болгария в России, г.Москва.

Красивое место в Болгарии с небольшими водопадами и разноуровневыми лужайками. Автор идеи написания – Кузнецова Людмила, г. Бургас, Болгария.

Мостик в Краснопресненском парке.

В мегаполисе порой необходимо остановиться, побыть в обществе золотистых «великанов», послушать разговор их листьев, запросто распутать комок своих мыслей…

Скоро зима....

Снег и листья.

Простой незатейливый вид, а … тронул. Снегу мы рады! Он чистый.

Первый снег. Фонарь Арбата

Как-то время первого снега совпало с моей прогулкой по старому Арбату…

А снег и фонари давно любят друг друга…

По следу

Волки нужны, чтобы зайцы боялись! Непреложная истина в лесу!

Под Новый год

Почти иллюстрация к известной всем с детства песенки… Есть и следы трусишки серого, и следы хищника по следу зайца… А сорока с синичками с интересом взирают на происходящее сверху…

Хорошо в лесу!

На зимней полянке

Негромкие «бродИлки» по лесу дарят сюрпризы, неожиданные встречи и светлые впечатления на долгую память…

Зимний вечер с рябиной.

Простой сюжет с теплотой живой природы. Такая тихая жизнь леса откликается в сердце и греет душу.

В парке

Не у всех есть дом или, хотя бы, будка.

День прошёл весело, с папой и мамой. А особенно веселила задорная собачка, что «помогала» лепить снеговика…

Но вот, почему-то, жалко её оставлять… Разве мама и папа не понимают этого?!

Вид из окна детства... Курск

Такое окно есть у каждого… Моё и сейчас там же.

Но живут уже там мои племянники…

Только деревья с ёлочкой выросли, которые когда-то мы с папой сажали…

Зимний ручей

Увидев красивых могучих и добрых великанов, неспешно бредущих через незамерзающий лесной ручей, не написать их просто не мог! А зимняя сказка леса сама попросилась на холст!

Крыши Москвы уходящей

У Москвы, как и в других современных городах, есть старые малоэтажные дома. Это – особый мир воспоминаний о детстве…

Крыши таких домов «исследованы» детскими ногами, а голуби всегда параллельно жили в своём мире, не мешая никому…

На смену этой «идиллии» приходит новое урбанизированное время с высотными строениями, где нет места голубям, миру «пацанских» крыш …



Последний лёд. Бобр

Подтаивает по весне лёд, появляется чистая вода, бобр осваивает новые маршруты… Природа оживает после снежной долгой зимы… картины простой деревенской жизни! Замечательные бытовые зарисовки и знакомые пейзажи — все это интуитивно близко большинству из нас. Тишина. Мечта...Последний лёд. БобрПодтаивает по весне лёд, появляется чистая вода, бобр осваивает новые маршруты… Природа оживает после снежной долгой зимы…А какие прекрасные у него! Замечательные бытовые зарисовки и знакомые пейзажи — все это интуитивно близко большинству из нас.

Пейзаж "Робкое начало зимы» - отклик на впечатление от первого выпавшего снега, когда ещё нет уверенности, что он – на всю зиму… Когда совсем молоденький самец становится виднее и от того – пугливее…Свидание в сквереНа картине - сюжет о "некотором" опоздании девушки на свидание в московском сквере (…и зонт мужчины, и портфель засыпаны снегом, а туфли – на тонкой подошве…).Но мужчина уже "научен" и ждёт безропотно, потому что она - лучшая и, всё равно, придёт!Место действия - сквер "Знаки Зодиака" в Свиблово (г.Москва).На прогулке. ВечереетИз окна маленькой служебной квартиры в военном городке радиотехнического батальона приятно было писать сынишку и его подружку по этажу…На ночные полёты. Будни ПВОНочные полёты истребительной авиации – это высокий уровень знания своего самолёта и выучки лётчика…Но процесс наведения истребителя на цель – коллективный труд наземных служб: специалистов радиолокации, пункта наведения, средств автоматизированных систем управления и т.п …А с утра – опять служба, личный состав и т.д…Ручей в декабреМорозная ночьТёплые бревенчатые дома в нецентральной части России, стог сена и хозблок…Это – Родина моя, Россия!

Сельские натурщицы и зрители

Творчество художника в мастерской – процесс почти «интимный». Но на пленере без зрителей и участников пейзажа почти не обойтись! И это здорово! Порой советы подрастающих зрителей, которые видят сердцем и душой, – просто находка!

Закатная тишина

…Закатная тишина на «своей», родной с детства реке. «Свои» речные чайки, которые и в сумерках легко рассекают воздух, совершая бесконечные птичьи дела… Такая речка есть у многих!

Речка в солнечный день

Пейзаж написан в родном Курске, на «своей» реке Тускарь

Пейзаж "Беспокойное хозяйство» написан в Кировской области, где неспешный уклад деревенского подворья вечен и тем интересен…

Любимая прива́да. г. Курск

Прива́дой в Курске называется оборудованное выступающее в водоём (реку) место, где удобно рыбаку, а рыба заранее прикармливается…