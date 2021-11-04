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Наш художник Сергей Бессонов

Началось с того, что я надолго застыла перед вот этой картиной

Наш художник Сергей Бессонов

Называется она: "Для меня будто ветром задуло костёр...". Автор Сергей Бессонов.

Дальнейшее знакомство с работами этого удивительного Художника меня только всё больше увлекало. Настолько эмоционально его творчество, что просто невозможно не проникнуться застывшими мгновениями жизни в этих картинах.

Наш художник Сергей Бессонов

Сергей Бессонов. ”В атаке” 1-я картина Диптиха ”ДУША СОЛДАТА”
Наш художник Сергей Бессонов
Сергей Бессонов. ”Я с Вами”, 2-я картина Диптиха ”ДУША СОЛДАТА”

А это история создания Диптиха:

Наш художник Сергей Бессонов

Бой батареи ст. лейтенанта Витвинова Е. Ф в июне 1941 г. Западная граница СССР

Наш художник Сергей Бессонов
Наш художник Сергей Бессонов

Наш художник Сергей Бессонов

Наследники славы Бородино. Династия

Наш художник Сергей Бессонов

У семейного альбома. Мама и племянник.
Бабушка и внук. Старый семейный альбом. Новое поколение не должно забыть ничего из того, чем жило предыдущее. Семья – это маленькая страна.

Наш художник Сергей Бессонов

Художник-живописец Бессонов Сергей Евгеньевич, 1961г.р., г. Курск. Художник-живописец.

В прошлом - кадровый офицер ПВО.

Имеет высшее художественное и экономическое образование, также - дизайнера-разработчика.

Техника - акварель, масло, пастель, графит. Жанры – портрет, пейзаж, натюрморт, фигурные композиции.

Картины художника находятся в собраниях центральных музеев и организаций России: Музее–панораме Бородинской битвы, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Центральном музее космонавтики, Центральном Военно-морском музее, Московском суворовском училище, Московской Сретенской духовной семинарии, посольстве Болгарии, Генеральном Консульстве Италии в Москве…

Посмотрим портретную галерею.

Вместе много лет.
Когда за спиной – долгие и очень быстрые годы совместной жизни, семейные пары не замечают у близкого человека морщинок и редеющих волос.

Они – молоды, как прежде, хотя и устают немного. Но сила прибавляется у внуков, и им от этого хорошо…
Наш художник Сергей БессоновПортрет писателя Сапегиной Т.Ю.
Генеральный директор Издательского Дома «Элит-М», Член Союза журналистов России, Член военно-научного общества при Культурном Центре ВС России, Лауреат Международной литературной премии «Золотое Перо России»
Сапегина Тамара Юрьевна

Наш художник Сергей Бессонов

Анетта
У Анетты - прекрасный возраст, надежды и мечты… А ещё она любит бродить по Старому Арбату...

Наш художник Сергей Бессонов

В.В.Е.
Почётный контрразведчик, заслуженный специалист, богатейший жизненный опыт и прекрасные человеческие качества –достойное сочетание характеристик этого портретируемого!
Сын героя Великой Отечественной войны, и сам прожил жизнь, достойную лучших страниц!

Наш художник Сергей Бессонов

Аня. Женя. Прошка!
Быть вместе- интересно и нескучно! А Прошка – неунывающий источник позитивных эмоций!

Наш художник Сергей Бессонов

Дмитрий. Поэт и музыкант
Людей творческих изобразить непросто… У них – особый взгляд, такие глаза не простят лжи и притворства…

Наш художник Сергей Бессонов

Друзья (Елена и Олимп)
Елена для Олимпа - не только друг, она ещё и… «мама», которая вырастила чемпиона с маленького «комочка» до «маленького слоника», дала ему хорошее воспитание и научила культуре речи (понапрасну не лаять!).

Наш художник Сергей Бессонов

Елена
Елена – женщина сильная и мягкая, нежная и понимающая, с ней хорошо и людям и цветам.

Наш художник Сергей Бессонов

Наталья
В прошлом – жена офицера, многое пережила, ей известны истинные ценности. С такими женщинами – сильные мужчины…

Наш художник Сергей Бессонов

Портрет Посла Болгарии г-на Б.Коцева
Картина находится в собрании Посольства республики Болгарии в России, г. Москва
Чрезвычайный и полномочный Посол республики Болгарии в России г-н Бойко Коцев – скромный и выдержанный человек, от общения с которым остаётся самое приятное впечатление.
Берёзы – символ России, розы – символ Болгарии…

Наш художник Сергей Бессонов

На папину удочку. Максимка. 8 лет
Почти с первых шагов Максимка полюбил рыбалку… Но на папину удочку можно поймать (это даже не обсуждается!) бо́льшего карася!
А верная кошка Анфиска – надёжный партнёр в творческом процессе рыбной ловли!

Наш художник Сергей Бессонов
Максим. 21 год
Институт закончен, впереди – найти себя!
Наш художник Сергей Бессонов
Максим. 23 года
Два года после института успели кое-чему научить и опыт реальной жизни уже виден в глазах…
Наш художник Сергей Бессонов
Костян на байке
Костян – современный интересный молодой мужчина, уже опытный профессионал, увлечённый мотоциклист, гитарист. Его жизненный стиль – ветер в ушах!
Наш художник Сергей Бессонов
Юля
Хорошо быть студенткой, верить в лучшее и дарить людям восторг и тепло!
Наш художник Сергей Бессонов
29.04.2016г. состоялся Финал песенного конкурса на 1–м канале ТВ «Голос. Дети-3».
Победитель Данила Плужников – самобытный славный мальчуган, так исполнивший песню «Нас бьют, мы летаем!», что среди зрителей в студии и у экранов телевизоров не было ни одного, кто бы не вытер слезу!
Этот паренёк завершил изумительное исполнение песни дважды повторив: «Летаем»… При этом, от так посмотрел в зал, что этот взгляд не мог не запасть в душу и там остаться! Его физических недостатков никто не замечал! Было наслаждение и «высокий полёт души» каждого, кто слушал…
Удачи тебе, Данила! Ты сильный! Добра, света и понимания в нашем мире!
Наш художник Сергей Бессонов
При передаче портрета Даниле Плужникову, победителю конкурса Голос. Дети-2016 г.
Наш художник Сергей БессоновОтец и его виноград
«Отец и папа, самый дорогой человек, чья жизнь – пример для нас», - так единодушно считают и сам художник, и его сестра Елена.
Наш художник Сергей Бессонов
Папа
Папа, светлая тебе память…
Наш художник Сергей Бессонов
Ваш портрет готов, мадам! Старый Арбат
Наш художник Сергей БессоновФлирт. Старый Арбат
Наш художник Сергей БессоновВеликолепные пейзажи. Начнём с осени (выглянем в окно и сравним))) )

Тёплый октябрь
Малые реки России для многих – часть малой родины, близкой сердцу и детским воспоминаниям.

Наш художник Сергей Бессонов

Куст калины. Сентябрь.
Не самые сладкие ягоды калины… Но они светятся в солнечных лучах и живые, как птицы…

Наш художник Сергей Бессонов

Банный день в сентябре. Перед дождём
В деревне – особый, традиционный уклад. Субботний вечер – время топки бань и неспешного отдыха. Позади – трудовая неделя и день…
А надвигающийся дождь уже не страшен: все успели домой!

Наш художник Сергей Бессонов

Утиное озеро
Наш художник Сергей Бессонов
Аисты. Прощальный полёт.
Немного грустная картина… Впереди – расставание с родными краями и долгий перелёт…
Наш художник Сергей Бессонов
Пейзаж "Золотая аллея» - это попытка изобразить аллею в свете дня, когда листва кажется горящей и золотой…
А едва заметная фигурка в конце аллеи оживляет приятную прогулочную тропинку…

Наш художник Сергей Бессонов

К осени...
Наш художник Сергей БессоновОсенняя вода
Осенняя вода темнее летней. Опавшие листья – гармоничное украшение тихой водной глади. Чудесный непродолжительный период золотой осени…

Наш художник Сергей Бессонов

Уж небо осенью дышало...
Пейзаж "Уж небо осенью дышало…» - о сезоне года, когда прощается лето и всё увереннее становится осень… Когда повышается прозрачность воздуха, а птиц тянет в дальний путь…

Наш художник Сергей Бессонов

Лебединая осень.

Улетают лебеди осенью на юг.
И роняют гордые белоснежный пух.
И кружат над озером, издавая стон,
И поляны с рощами погружают в сон...
Растеряли лебеди на лету свой пух.
Им дорога долгая - на далёкий юг...
А в краю оставленном то ли пух летит,
То ли над деревьями первый снег блестит?!

Вера Васюнина

Наш художник Сергей Бессонов

Видеоролик с картинами Художника:

И сразу захотелось о весне.

Весна пришла!
«Обратной дороги у Весны нет! Она неизбежна! Она пришла!» Грачи подписываются под этим заявлением! Однозначно!

Наш художник Сергей Бессонов

Байконур. Весна 1961 года
Картина находится в собрании Московского мемориального Музея космонавтики.
… Вспоминая военные полигоны в казахстанской степи, проведённые в период своей кадровой офицерской службы, именно суслики были нашими соседями всегда и везде! Они не боялись технократического шума, к нему быстро привыкли. Только шаги их настораживали…
Получив заказ на написание картины о запуске первой космической ракеты с человеком на борту в апреле 1961 года, я невольно увидел этот сюжет…

Наш художник Сергей Бессонов

В парке Воронцовского дворца. Ялта. Алупка
Как приятно видеть нежных, светящихся на солнце, больших гордых птиц!
А вокруг – камни старинного парка известного дворца, деревья и растения Крыма…
Увидев эту красоту в марте 2015 года, мне захотелось сохранить её на холсте….

Наш художник Сергей Бессонов

Пейзаж "Куршумские водопады» находится в собрании Посольства Республики Болгария в России, г.Москва.
Красивое место в Болгарии с небольшими водопадами и разноуровневыми лужайками. Автор идеи написания – Кузнецова Людмила, г. Бургас, Болгария.

Наш художник Сергей Бессонов

Мостик в Краснопресненском парке.
В мегаполисе порой необходимо остановиться, побыть в обществе золотистых «великанов», послушать разговор их листьев, запросто распутать комок своих мыслей…
Наш художник Сергей БессоновСкоро зима....

Снег и листья.
Простой незатейливый вид, а … тронул. Снегу мы рады! Он чистый.

Наш художник Сергей Бессонов

Первый снег. Фонарь Арбата
Как-то время первого снега совпало с моей прогулкой по старому Арбату…
А снег и фонари давно любят друг друга…Наш художник Сергей Бессонов

По следу
Волки нужны, чтобы зайцы боялись! Непреложная истина в лесу!

Наш художник Сергей Бессонов

Под Новый год
Почти иллюстрация к известной всем с детства песенки… Есть и следы трусишки серого, и следы хищника по следу зайца… А сорока с синичками с интересом взирают на происходящее сверху…
Хорошо в лесу!

Наш художник Сергей Бессонов

На зимней полянке
Негромкие «бродИлки» по лесу дарят сюрпризы, неожиданные встречи и светлые впечатления на долгую память…

Наш художник Сергей Бессонов

Зимний вечер с рябиной.
Простой сюжет с теплотой живой природы. Такая тихая жизнь леса откликается в сердце и греет душу.

Наш художник Сергей Бессонов

В парке
Не у всех есть дом или, хотя бы, будка.
День прошёл весело, с папой и мамой. А особенно веселила задорная собачка, что «помогала» лепить снеговика…
Но вот, почему-то, жалко её оставлять… Разве мама и папа не понимают этого?!

Наш художник Сергей Бессонов

Вид из окна детства... Курск
Такое окно есть у каждого… Моё и сейчас там же.
Но живут уже там мои племянники…
Только деревья с ёлочкой выросли, которые когда-то мы с папой сажали…

Наш художник Сергей Бессонов

Зимний ручей
Увидев красивых могучих и добрых великанов, неспешно бредущих через незамерзающий лесной ручей, не написать их просто не мог! А зимняя сказка леса сама попросилась на холст! Наш художник Сергей Бессонов

Крыши Москвы уходящей
У Москвы, как и в других современных городах, есть старые малоэтажные дома. Это – особый мир воспоминаний о детстве…
Крыши таких домов «исследованы» детскими ногами, а голуби всегда параллельно жили в своём мире, не мешая никому…
На смену этой «идиллии» приходит новое урбанизированное время с высотными строениями, где нет места голубям, миру «пацанских» крыш …

Наш художник Сергей Бессонов
Пейзаж "Робкое начало зимы» - отклик на впечатление от первого выпавшего снега, когда ещё нет уверенности, что он – на всю зиму… Когда совсем молоденький самец становится виднее и от того – пугливее…
Наш художник Сергей Бессонов
Свидание в сквере
На картине - сюжет о "некотором" опоздании девушки на свидание в московском сквере (…и зонт мужчины, и портфель засыпаны снегом, а туфли – на тонкой подошве…).
Но мужчина уже "научен" и ждёт безропотно, потому что она - лучшая и, всё равно, придёт!
Место действия - сквер "Знаки Зодиака" в Свиблово (г.Москва).
Наш художник Сергей Бессонов
На прогулке. Вечереет
Из окна маленькой служебной квартиры в военном городке радиотехнического батальона приятно было писать сынишку и его подружку по этажу…
Наш художник Сергей Бессонов
На ночные полёты. Будни ПВО
Ночные полёты истребительной авиации – это высокий уровень знания своего самолёта и выучки лётчика…
Но процесс наведения истребителя на цель – коллективный труд наземных служб: специалистов радиолокации, пункта наведения, средств автоматизированных систем управления и т.п …
А с утра – опять служба, личный состав и т.д…
Наш художник Сергей Бессонов
Ручей в декабре
Наш художник Сергей Бессонов
Морозная ночь
Тёплые бревенчатые дома в нецентральной части России, стог сена и хозблок…
Это – Родина моя, Россия!
Наш художник Сергей Бессонов
Тишина. Мечта...
Наш художник Сергей БессоновПоследний лёд. Бобр
Подтаивает по весне лёд, появляется чистая вода, бобр осваивает новые маршруты… Природа оживает после снежной долгой зимы…
Наш художник Сергей Бессонов
А какие прекрасные у него картины простой деревенской жизни! Замечательные бытовые зарисовки и знакомые пейзажи — все это интуитивно близко большинству из нас.

Сельские натурщицы и зрители
Творчество художника в мастерской – процесс почти «интимный». Но на пленере без зрителей и участников пейзажа почти не обойтись! И это здорово! Порой советы подрастающих зрителей, которые видят сердцем и душой, – просто находка! Наш художник Сергей Бессонов
Закатная тишина
…Закатная тишина на «своей», родной с детства реке. «Свои» речные чайки, которые и в сумерках легко рассекают воздух, совершая бесконечные птичьи дела… Такая речка есть у многих!

Наш художник Сергей Бессонов

Речка в солнечный день
Пейзаж написан в родном Курске, на «своей» реке Тускарь

Наш художник Сергей Бессонов
Пейзаж "Беспокойное хозяйство» написан в Кировской области, где неспешный уклад деревенского подворья вечен и тем интересен… Наш художник Сергей Бессонов

Любимая прива́да. г. Курск
Прива́дой в Курске называется оборудованное выступающее в водоём (реку) место, где удобно рыбаку, а рыба заранее прикармливается…

Наш художник Сергей Бессонов
На рыбалку. Паутинка
Кто из мальчишек не ходил на утреннюю рыбалку по тропинке через луг с росой? Чудесное время дня!
Впереди – ожидание самой большой рыбы! Наш художник Сергей Бессонов
Пейзаж "Речушка» написан в Беларуси, под Минском, рядом с деревней Дудудки… Каникулы и рыбалка с мечтой поймать самую крупную в мире плотвичку… Наш художник Сергей Бессонов
Тяни!
Счастье мальчишек – это когда рыба, что на крючке, больше, чем ловят взрослые! И когда встали рано утром не зря! - Только не упусти, тяни!!!
Наш художник Сергей Бессонов
Аисты. Вечереет.
Картина "Аисты» написана под впечатлением увиденного на юге России.
На холсте - образ семьи, вечернего единения после трудового дня… Наш художник Сергей Бессонов
Вечереет. Лесное озеро
Наш художник Сергей Бессонов
Речка. Водная прогулка.
Доброе чудесное общение с лошадями делает нас лучше, человечнее.. Водная прогулка под тёплыми утренними лучами бодрит весь день! Наш художник Сергей Бессонов
Девчата
Наш художник Сергей Бессонов
Юная всадница
Наш художник Сергей Бессонов
Тихое утро. Журавли.
Как приятно увидеть больших сильных птиц рано утром над притихшей рекой… Спасибо природе за такие сюрпризы! Наш художник Сергей Бессонов
Вятские журавли
Наш художник Сергей Бессонов
Полдень. Козы.
Летний полдень - обычный, размягчающий, сонный, солнечный и… очень русский . Такой полдень – от Хабаровска – до Калининграда… Каждый узнаёт свою местность, малую родину или когда-то просто такое уже видел. Это – Россия! Наш художник Сергей Бессонов
После дождя. Деревенька
Таких деревенек по России – великое множество…
Там – правильный уклад, чистые души, трудолюбивые люди и … почти отсутствие хороших дорог. Наш художник Сергей Бессонов
Оставляя за кормой летних вод перемещенье...
Название картины задействовано из строки песни Ю. Визбора «21 июня»…
Наш художник Сергей Бессонов
На реке в июле
Наш художник Сергей Бессонов
На рыбалку с ночёвкой
Наш художник Сергей Бессонов
Межсезонье. В тёплой компании
Казалось бы, в межсезонье на берегу неуютно, нет запаха летнего моря…
Но в тесной компании вокруг костра тепло от летних воспоминаний, приколов и шуток!
Днём они ходили в этот детский сад, а вечером – там же катались на санках и барахтались в снегу… Наш художник Сергей Бессонов
Отпуск! Море!
Как можно было не написать эту акварель, когда с искренним восторгом девушка понимает, что отпуск начался и именно там, где давно мечтала!!! Наш художник Сергей Бессонов
Ура! Лето!
Наш художник Сергей Бессонов
Ожидание
Картина находится в собрании Центрального военно-морского Музея, г. Санкт-Петербург.
Как здорово, когда есть любящие, сердца, которые ждут тебя и любят!
Северный флот России. Крейсер.
Написана картина по рассказу друга художника, однокурсника, который служил по окончании КВИРТУ ПВО на кораблях радиолокационного дозора…
Наш художник Сергей Бессонов
Опоздавший катерок.
Наш художник Сергей Бессонов
На пляже. Москва-река
Мгновение из «жизни» пляжа – это сюжет выходного дня, «маленькая жизнь».
У молодёжи – свои интересы и ожидания встречи, способной чудесным образом перевернуть жизнь…
У молодой мамы – радость от восторга малышки…
У женщины «средних лет» уже нет иллюзий, но почему бы не пофлиртовать с ровесниками, которые «скучают» недалеко… Воробьи, как санитары очищают пляж от остатков «пира» отдыхающих…
А такса вынуждена отдавать время службе, хотя кругом все расслабляются!
Наш художник Сергей Бессонов
Гармония большого города. (Красногвардейский пруд. г.Москва)
Помните, в известной песне из к/ф «Москва слезам не верит» есть слова о нашей столице: «Найдет тепло прохожему, а деревцу - земли…»? Удивительным образом в Москве сочетается стекло и бетон с тенистыми парками, водными артериями и местами общественного отдыха, где можно приятно провести время, почувствовать себя частью живой планеты и понять, что человек живёт в природе не один …
Наш художник Сергей БессоновОчищение. На Крещение Господне
Как любое многолюдное событие, водное очищение на Праздник Крещения Господне характерно множеством различных сюжетов и маленьких историй, которые интересно рассматривать…
Наш художник Сергей Бессонов
Владимир-Креститель. Киев. Рассвет
Наш художник Сергей Бессонов
Спартак
Написана в период учёбы в г.Киеве в 1982г.
Сюжет - прощание Спартака с другом германцем Криксом после поражения отряда последнего в бою с войском римлян. Накануне Спартак безуспешно отговаривал Крикса от участия в этом бою…
Наш художник Сергей Бессонов
Картина "Перед дуэлью. Светает…Пора!» находится в собрании Музея-панорамы Бородинской битвы в г. Москве.
На картине – время, когда на рассвета задувается свеча, впереди – дуэль….
На столе – следы гусарской ночи, нехитрый скарб походного быта, письмо перед портретом любимой женщины…
Наш художник Сергей Бессонов Чудесная помощь Григория Распутина.
Образ сибирского старца Григория Ефимовича Распутина остаётся загадочным, спорным, мистическим и неоднозначным по сей день. Однако, никто, включая лучших лечащих врачей царской семьи, не мог не признать удивительных, чудесных способностей Г. Распутина по остановке частых кровотечений больного гемофилией Наследника Престола цесаревича Алексея. Когда врачи опускали руки, признавая своё бессилие, а безутешные царствующие родители надеялись только на чудо, это чудо совершал он. И снова малыш оживал, по-детски быстро забывая о происшедшем…
Наш художник Сергей Бессонов
Курсантская юность и кисти
Этот простой натюрморт очень дорог. Написан в период обучения в военном училище… Да, так бывает!
Искусство и творчество может уживаться с успешной службой.
Не предавайте свою мечту! Наш художник Сергей Бессонов
Кораблик детства.
У каждого в памяти – свой кораблик детства, своё солнце и ветерок. Тёплые и светлые дни…
Наш художник Сергей Бессонов
Вечная тема. Алые паруса
Наш художник Сергей Бессонов
Начало. Аня и Женя
Наш художник Сергей Бессонов
Мелодии Старого Арбата
Наш художник Сергей Бессонов
Ну и в заключении - для любителей дельфинов, котиков и цветов.

Удивительный мир
Опустившись в зелёно-голубую действительность моря, видишь другую жизнь, не похожую на ту, что под голубым небом…
Она манит и, всё-таки, предупреждает об осторожности…

Наш художник Сергей Бессонов
Знакомство
Особый мир под водой готов к знакомству, если жить по закону жителей моря…
«Кто такие вы, дельфины - люди моря?
Уважают вас любые корабли.
И, наверное, в дельфиньем разговоре
Люди выглядят дельфинами земли»
Е.Евтушенко Наш художник Сергей Бессонов
Вспоминая морские прогулки
Впечатления от конкретных мест зависят от того, какие люди там живут, как они с нами общались… В районе Анапы – добрые, контактные и простые в общении жители… Море – тёплое, дельфины – удивительные, яхты – быстроходные!
Наш художник Сергей Бессонов
Воскресным утром.
Воскресная неспешность утром на веранде – это тот самый релакс, о котором мечтают горожане в рабочие будни!!!
Наш художник Сергей Бессонов
Март. Вечная история
Наш художник Сергей БессоновСчастье есть!
В основе сюжета – «встреча» котёнка Персика с таким богатством, что дух захватывает!
Написана картина под впечатлением увиденного после возвращения с рыбалки в Кировской области…
Наш художник Сергей БессоновРозы и солнце.
Несерьёзность этого букета – в фигурке добрейшей наивной и смущённой бурёнки!
Наш художник Сергей Бессонов
Вечер с розами
Хрусталь, ваза с лёгкой позолотой, благородные цветы, приятная картина на стене, мебель с лёгким глянцем … Гармонично для спокойного вечернего релакса после трудов праведных…
Наш художник Сергей Бессонов
Рождение музыки
Муза, свет, впечатление, волнение – эти мотивы двигают мелодичные находки, создают нотные новшества. А хорошая музыка радует, в свою очередь, людей и помогают им идти по жизни…
Наш художник Сергей Бессонов
Васильки с земляникой.
Васильки, земляника – как образ русского лета… Солнечный свет через ветви яблонь у дома - натюрморт сам сложился!
Наш художник Сергей Бессонов
Натюрморт выходного дня.
Пожалуй, это – мужской натюрморт. В выходной день бокал коньяка с фруктами и чашка кофе в саду, неспешность, даже «немного леность, релакс… Это вполне позволительно!
Наш художник Сергей Бессонов
Подарок лета
Запасайтесь светом, дарами, восторгом! Немного терпения, свежего воздуха полной грудью, поклониться ягодкам и… запомнить всплеск летнего блаженства на июльской опушке! Много ли для маленького счастья надо?!
Наш художник Сергей Бессонов
Картинка из детства. В родительском саду
В детстве яблоки - большие, корзина – неподъёмная, шмель на цветке клевера вызывает опасение и интерес… С годами картинки детства чуть покрываются голубой дымкой, но память о тех днях остаётся с нами, греют и умиляют нас…
Наш художник Сергей Бессонов
Букет июля
Нарвать рано утром букет любимых цветов любимой женщине и собрать немного душистой лесной земляники к её пробуждению… Успел!
Наш художник Сергей Бессонов
Герберы. Зима
Зимним букетом сейчас никого не удивишь. Как и огромными стеклянными стенами. И всё-таки, что-то есть «цепляющее» в запотевшем окне между цветами и зимой…
Наш художник Сергей Бессонов
Гладиолусы и браслет
Белые гладиолусы – королевские цветы. А если королева ещё и носит браслет из жемчуга, то этот натюрморт – гармоничен и естественен.
Наш художник Сергей Бессонов
Зимний букет
Этот букет – привет из 80-х прошлого века.
Умиляет полированная поверхность лампового телевизора, выращенный  на садовом участке букетик модной тогда цветочно-овощной культуры!
Наш художник Сергей Бессонов
Розы. Браслет. Лето
В беседке на даче – особая атмосфера. Хорошая книга в тени летним днём, розы, снятый рубиновый браслет…
Хорошо…
Наш художник Сергей Бессонов
Тихим вечером
После хорошего дня, к вечеру, приятно в вечернем свете отложить кисти и полюбоваться уголком мастерской, в котором есть портрет твоей женщины…
Наш художник Сергей Бессонов
Утро на веранде
Утренний свет через шапки пионов, свежий чай в старинной чашке из тонкого фарфора, абрикосы и абрикосовое варенье - летнее дачное утро удачно начинается!
Наш художник Сергей Бессонов
Цветы у дома
Каллы, почему-то, считаются мужскими цветами…
Незаслуженно. Они с утренней росой дружат и умеют быть нежно притягательными…
Наш художник Сергей Бессонов
Майский цвет
Сюжет незатейливый, ежегодный, но никогда не надоедает! Весна, май, цветение, жужжание вечных пчёл…
Наш художник Сергей Бессонов
Май!
Простая ветка яблони в мае может сподвигнуть на простой акварельный рисунок, который «цепляет» и умиляет нехитрым сюжетом с пчёлкой…
Наш художник Сергей Бессонов
Розы и солнце.
Наш художник Сергей Бессонов
Маковое поле
Наш художник Сергей Бессонов
В настоящее время Сергей Бессонов проживает в Москве. Он с удовольствием пишет на заказ, вот его сайт:

Автопортреты
Художник имеет право изобразить себя. Он тоже человек, также меняется с годами, как внешне, так и внутренне…
Наш художник Сергей Бессонов
Наш художник Сергей Бессонов
В основном в статье использованы материалы сайта самого Художника, но также:
https://www.liveinternet.ru/users/bahit/post414794231/
https://www.liveinternet.ru/users/5007771/post482774501/page1.html
и др. ресурсы с работами Мастера.

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