Наш художник Сергей Бессонов

Началось с того, что я надолго застыла перед вот этой картиной
Называется она: "Для меня будто ветром задуло костёр...". Автор Сергей Бессонов.
Дальнейшее знакомство с работами этого удивительного Художника меня только всё больше увлекало. Настолько эмоционально его творчество, что просто невозможно не проникнуться застывшими мгновениями жизни в этих картинах.
А это история создания Диптиха:
Бой батареи ст. лейтенанта Витвинова Е. Ф в июне 1941 г. Западная граница СССР
Наследники славы Бородино. Династия
У семейного альбома. Мама и племянник.
Бабушка и внук. Старый семейный альбом. Новое поколение не должно забыть ничего из того, чем жило предыдущее. Семья – это маленькая страна.
Художник-живописец Бессонов Сергей Евгеньевич, 1961г.р., г. Курск. Художник-живописец.
В прошлом - кадровый офицер ПВО.
Имеет высшее художественное и экономическое образование, также - дизайнера-разработчика.
Техника - акварель, масло, пастель, графит. Жанры – портрет, пейзаж, натюрморт, фигурные композиции.
Картины художника находятся в собраниях центральных музеев и организаций России: Музее–панораме Бородинской битвы, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Центральном музее космонавтики, Центральном Военно-морском музее, Московском суворовском училище, Московской Сретенской духовной семинарии, посольстве Болгарии, Генеральном Консульстве Италии в Москве…
Посмотрим портретную галерею.
Вместе много лет.
Когда за спиной – долгие и очень быстрые годы совместной жизни, семейные пары не замечают у близкого человека морщинок и редеющих волос.
Портрет писателя Сапегиной Т.Ю.
Генеральный директор Издательского Дома «Элит-М», Член Союза журналистов России, Член военно-научного общества при Культурном Центре ВС России, Лауреат Международной литературной премии «Золотое Перо России»
Сапегина Тамара Юрьевна
Анетта
У Анетты - прекрасный возраст, надежды и мечты… А ещё она любит бродить по Старому Арбату...
В.В.Е.
Почётный контрразведчик, заслуженный специалист, богатейший жизненный опыт и прекрасные человеческие качества –достойное сочетание характеристик этого портретируемого!
Сын героя Великой Отечественной войны, и сам прожил жизнь, достойную лучших страниц!
Аня. Женя. Прошка!
Быть вместе- интересно и нескучно! А Прошка – неунывающий источник позитивных эмоций!
Дмитрий. Поэт и музыкант
Людей творческих изобразить непросто… У них – особый взгляд, такие глаза не простят лжи и притворства…
Друзья (Елена и Олимп)
Елена для Олимпа - не только друг, она ещё и… «мама», которая вырастила чемпиона с маленького «комочка» до «маленького слоника», дала ему хорошее воспитание и научила культуре речи (понапрасну не лаять!).
Елена
Елена – женщина сильная и мягкая, нежная и понимающая, с ней хорошо и людям и цветам.
Наталья
В прошлом – жена офицера, многое пережила, ей известны истинные ценности. С такими женщинами – сильные мужчины…
Портрет Посла Болгарии г-на Б.Коцева
Картина находится в собрании Посольства республики Болгарии в России, г. Москва
Чрезвычайный и полномочный Посол республики Болгарии в России г-н Бойко Коцев – скромный и выдержанный человек, от общения с которым остаётся самое приятное впечатление.
Берёзы – символ России, розы – символ Болгарии…
На папину удочку. Максимка. 8 лет
Почти с первых шагов Максимка полюбил рыбалку… Но на папину удочку можно поймать (это даже не обсуждается!) бо́льшего карася!
А верная кошка Анфиска – надёжный партнёр в творческом процессе рыбной ловли!
Институт закончен, впереди – найти себя!
Два года после института успели кое-чему научить и опыт реальной жизни уже виден в глазах…
Костян – современный интересный молодой мужчина, уже опытный профессионал, увлечённый мотоциклист, гитарист. Его жизненный стиль – ветер в ушах!
Хорошо быть студенткой, верить в лучшее и дарить людям восторг и тепло!
Победитель Данила Плужников – самобытный славный мальчуган, так исполнивший песню «Нас бьют, мы летаем!», что среди зрителей в студии и у экранов телевизоров не было ни одного, кто бы не вытер слезу!
Этот паренёк завершил изумительное исполнение песни дважды повторив: «Летаем»… При этом, от так посмотрел в зал, что этот взгляд не мог не запасть в душу и там остаться! Его физических недостатков никто не замечал! Было наслаждение и «высокий полёт души» каждого, кто слушал…
Удачи тебе, Данила! Ты сильный! Добра, света и понимания в нашем мире!
Отец и его виноград
«Отец и папа, самый дорогой человек, чья жизнь – пример для нас», - так единодушно считают и сам художник, и его сестра Елена.
Папа, светлая тебе память…
Флирт. Старый Арбат
Великолепные пейзажи. Начнём с осени (выглянем в окно и сравним))) )
Тёплый октябрь
Малые реки России для многих – часть малой родины, близкой сердцу и детским воспоминаниям.
Куст калины. Сентябрь.
Не самые сладкие ягоды калины… Но они светятся в солнечных лучах и живые, как птицы…
Банный день в сентябре. Перед дождём
В деревне – особый, традиционный уклад. Субботний вечер – время топки бань и неспешного отдыха. Позади – трудовая неделя и день…
А надвигающийся дождь уже не страшен: все успели домой!
Утиное озеро
Аисты. Прощальный полёт.
Немного грустная картина… Впереди – расставание с родными краями и долгий перелёт…
Пейзаж "Золотая аллея» - это попытка изобразить аллею в свете дня, когда листва кажется горящей и золотой…
А едва заметная фигурка в конце аллеи оживляет приятную прогулочную тропинку…
К осени...
Осенняя вода
Осенняя вода темнее летней. Опавшие листья – гармоничное украшение тихой водной глади. Чудесный непродолжительный период золотой осени…
Уж небо осенью дышало...
Пейзаж "Уж небо осенью дышало…» - о сезоне года, когда прощается лето и всё увереннее становится осень… Когда повышается прозрачность воздуха, а птиц тянет в дальний путь…
Лебединая осень.
Улетают лебеди осенью на юг.
И роняют гордые белоснежный пух.
И кружат над озером, издавая стон,
И поляны с рощами погружают в сон...
Растеряли лебеди на лету свой пух.
Им дорога долгая - на далёкий юг...
А в краю оставленном то ли пух летит,
То ли над деревьями первый снег блестит?!
Вера Васюнина
Видеоролик с картинами Художника:
Весна пришла!
«Обратной дороги у Весны нет! Она неизбежна! Она пришла!» Грачи подписываются под этим заявлением! Однозначно!
Байконур. Весна 1961 года
Картина находится в собрании Московского мемориального Музея космонавтики.
… Вспоминая военные полигоны в казахстанской степи, проведённые в период своей кадровой офицерской службы, именно суслики были нашими соседями всегда и везде! Они не боялись технократического шума, к нему быстро привыкли. Только шаги их настораживали…
Получив заказ на написание картины о запуске первой космической ракеты с человеком на борту в апреле 1961 года, я невольно увидел этот сюжет…
В парке Воронцовского дворца. Ялта. Алупка
Как приятно видеть нежных, светящихся на солнце, больших гордых птиц!
А вокруг – камни старинного парка известного дворца, деревья и растения Крыма…
Увидев эту красоту в марте 2015 года, мне захотелось сохранить её на холсте….
Пейзаж "Куршумские водопады» находится в собрании Посольства Республики Болгария в России, г.Москва.
Красивое место в Болгарии с небольшими водопадами и разноуровневыми лужайками. Автор идеи написания – Кузнецова Людмила, г. Бургас, Болгария.
Мостик в Краснопресненском парке.
В мегаполисе порой необходимо остановиться, побыть в обществе золотистых «великанов», послушать разговор их листьев, запросто распутать комок своих мыслей…
Скоро зима....
Снег и листья.
Простой незатейливый вид, а … тронул. Снегу мы рады! Он чистый.
Первый снег. Фонарь Арбата
Как-то время первого снега совпало с моей прогулкой по старому Арбату…
А снег и фонари давно любят друг друга…
По следу
Волки нужны, чтобы зайцы боялись! Непреложная истина в лесу!
Под Новый год
Почти иллюстрация к известной всем с детства песенки… Есть и следы трусишки серого, и следы хищника по следу зайца… А сорока с синичками с интересом взирают на происходящее сверху…
Хорошо в лесу!
На зимней полянке
Негромкие «бродИлки» по лесу дарят сюрпризы, неожиданные встречи и светлые впечатления на долгую память…
Зимний вечер с рябиной.
Простой сюжет с теплотой живой природы. Такая тихая жизнь леса откликается в сердце и греет душу.
В парке
Не у всех есть дом или, хотя бы, будка.
День прошёл весело, с папой и мамой. А особенно веселила задорная собачка, что «помогала» лепить снеговика…
Но вот, почему-то, жалко её оставлять… Разве мама и папа не понимают этого?!
Вид из окна детства... Курск
Такое окно есть у каждого… Моё и сейчас там же.
Но живут уже там мои племянники…
Только деревья с ёлочкой выросли, которые когда-то мы с папой сажали…
Зимний ручей
Увидев красивых могучих и добрых великанов, неспешно бредущих через незамерзающий лесной ручей, не написать их просто не мог! А зимняя сказка леса сама попросилась на холст!
Крыши Москвы уходящей
У Москвы, как и в других современных городах, есть старые малоэтажные дома. Это – особый мир воспоминаний о детстве…
Крыши таких домов «исследованы» детскими ногами, а голуби всегда параллельно жили в своём мире, не мешая никому…
На смену этой «идиллии» приходит новое урбанизированное время с высотными строениями, где нет места голубям, миру «пацанских» крыш …
На картине - сюжет о "некотором" опоздании девушки на свидание в московском сквере (…и зонт мужчины, и портфель засыпаны снегом, а туфли – на тонкой подошве…).
Но мужчина уже "научен" и ждёт безропотно, потому что она - лучшая и, всё равно, придёт!
Место действия - сквер "Знаки Зодиака" в Свиблово (г.Москва).
Из окна маленькой служебной квартиры в военном городке радиотехнического батальона приятно было писать сынишку и его подружку по этажу…
Ночные полёты истребительной авиации – это высокий уровень знания своего самолёта и выучки лётчика…
Но процесс наведения истребителя на цель – коллективный труд наземных служб: специалистов радиолокации, пункта наведения, средств автоматизированных систем управления и т.п …
А с утра – опять служба, личный состав и т.д…
Тёплые бревенчатые дома в нецентральной части России, стог сена и хозблок…
Это – Родина моя, Россия!
Последний лёд. Бобр
Подтаивает по весне лёд, появляется чистая вода, бобр осваивает новые маршруты… Природа оживает после снежной долгой зимы…
Сельские натурщицы и зрители
Творчество художника в мастерской – процесс почти «интимный». Но на пленере без зрителей и участников пейзажа почти не обойтись! И это здорово! Порой советы подрастающих зрителей, которые видят сердцем и душой, – просто находка!
Закатная тишина
…Закатная тишина на «своей», родной с детства реке. «Свои» речные чайки, которые и в сумерках легко рассекают воздух, совершая бесконечные птичьи дела… Такая речка есть у многих!
Речка в солнечный день
Пейзаж написан в родном Курске, на «своей» реке Тускарь
Любимая прива́да. г. Курск
Прива́дой в Курске называется оборудованное выступающее в водоём (реку) место, где удобно рыбаку, а рыба заранее прикармливается…
Кто из мальчишек не ходил на утреннюю рыбалку по тропинке через луг с росой? Чудесное время дня!
Картина "Аисты» написана под впечатлением увиденного на юге России.
Таких деревенек по России – великое множество…
Название картины задействовано из строки песни Ю. Визбора «21 июня»…
Казалось бы, в межсезонье на берегу неуютно, нет запаха летнего моря…
Но в тесной компании вокруг костра тепло от летних воспоминаний, приколов и шуток!
Картина находится в собрании Центрального военно-морского Музея, г. Санкт-Петербург.
Как здорово, когда есть любящие, сердца, которые ждут тебя и любят!
Северный флот России. Крейсер.
Написана картина по рассказу друга художника, однокурсника, который служил по окончании КВИРТУ ПВО на кораблях радиолокационного дозора…
Мгновение из «жизни» пляжа – это сюжет выходного дня, «маленькая жизнь».
У молодёжи – свои интересы и ожидания встречи, способной чудесным образом перевернуть жизнь…
У молодой мамы – радость от восторга малышки…
У женщины «средних лет» уже нет иллюзий, но почему бы не пофлиртовать с ровесниками, которые «скучают» недалеко… Воробьи, как санитары очищают пляж от остатков «пира» отдыхающих…
А такса вынуждена отдавать время службе, хотя кругом все расслабляются!
Помните, в известной песне из к/ф «Москва слезам не верит» есть слова о нашей столице: «Найдет тепло прохожему, а деревцу - земли…»? Удивительным образом в Москве сочетается стекло и бетон с тенистыми парками, водными артериями и местами общественного отдыха, где можно приятно провести время, почувствовать себя частью живой планеты и понять, что человек живёт в природе не один …
Написана в период учёбы в г.Киеве в 1982г.
Сюжет - прощание Спартака с другом германцем Криксом после поражения отряда последнего в бою с войском римлян. Накануне Спартак безуспешно отговаривал Крикса от участия в этом бою…
На картине – время, когда на рассвета задувается свеча, впереди – дуэль….
На столе – следы гусарской ночи, нехитрый скарб походного быта, письмо перед портретом любимой женщины…
Этот простой натюрморт очень дорог. Написан в период обучения в военном училище… Да, так бывает!
Искусство и творчество может уживаться с успешной службой.
У каждого в памяти – свой кораблик детства, своё солнце и ветерок. Тёплые и светлые дни…
Удивительный мир
Опустившись в зелёно-голубую действительность моря, видишь другую жизнь, не похожую на ту, что под голубым небом…
Она манит и, всё-таки, предупреждает об осторожности…
Особый мир под водой готов к знакомству, если жить по закону жителей моря…
«Кто такие вы, дельфины - люди моря?
Уважают вас любые корабли.
И, наверное, в дельфиньем разговоре
Люди выглядят дельфинами земли»
Е.Евтушенко
Впечатления от конкретных мест зависят от того, какие люди там живут, как они с нами общались… В районе Анапы – добрые, контактные и простые в общении жители… Море – тёплое, дельфины – удивительные, яхты – быстроходные!
Воскресная неспешность утром на веранде – это тот самый релакс, о котором мечтают горожане в рабочие будни!!!
В основе сюжета – «встреча» котёнка Персика с таким богатством, что дух захватывает!
Написана картина под впечатлением увиденного после возвращения с рыбалки в Кировской области…
Розы и солнце.
Несерьёзность этого букета – в фигурке добрейшей наивной и смущённой бурёнки!
Хрусталь, ваза с лёгкой позолотой, благородные цветы, приятная картина на стене, мебель с лёгким глянцем … Гармонично для спокойного вечернего релакса после трудов праведных…
Муза, свет, впечатление, волнение – эти мотивы двигают мелодичные находки, создают нотные новшества. А хорошая музыка радует, в свою очередь, людей и помогают им идти по жизни…
Васильки, земляника – как образ русского лета… Солнечный свет через ветви яблонь у дома - натюрморт сам сложился!
Пожалуй, это – мужской натюрморт. В выходной день бокал коньяка с фруктами и чашка кофе в саду, неспешность, даже «немного леность, релакс… Это вполне позволительно!
Запасайтесь светом, дарами, восторгом! Немного терпения, свежего воздуха полной грудью, поклониться ягодкам и… запомнить всплеск летнего блаженства на июльской опушке! Много ли для маленького счастья надо?!
В детстве яблоки - большие, корзина – неподъёмная, шмель на цветке клевера вызывает опасение и интерес… С годами картинки детства чуть покрываются голубой дымкой, но память о тех днях остаётся с нами, греют и умиляют нас…
Нарвать рано утром букет любимых цветов любимой женщине и собрать немного душистой лесной земляники к её пробуждению… Успел!
Зимним букетом сейчас никого не удивишь. Как и огромными стеклянными стенами. И всё-таки, что-то есть «цепляющее» в запотевшем окне между цветами и зимой…
Белые гладиолусы – королевские цветы. А если королева ещё и носит браслет из жемчуга, то этот натюрморт – гармоничен и естественен.
Этот букет – привет из 80-х прошлого века.
Умиляет полированная поверхность лампового телевизора, выращенный на садовом участке букетик модной тогда цветочно-овощной культуры!
В беседке на даче – особая атмосфера. Хорошая книга в тени летним днём, розы, снятый рубиновый браслет…
Хорошо…
После хорошего дня, к вечеру, приятно в вечернем свете отложить кисти и полюбоваться уголком мастерской, в котором есть портрет твоей женщины…
Утренний свет через шапки пионов, свежий чай в старинной чашке из тонкого фарфора, абрикосы и абрикосовое варенье - летнее дачное утро удачно начинается!
Каллы, почему-то, считаются мужскими цветами…
Незаслуженно. Они с утренней росой дружат и умеют быть нежно притягательными…
Сюжет незатейливый, ежегодный, но никогда не надоедает! Весна, май, цветение, жужжание вечных пчёл…
Простая ветка яблони в мае может сподвигнуть на простой акварельный рисунок, который «цепляет» и умиляет нехитрым сюжетом с пчёлкой…
Автопортреты
Художник имеет право изобразить себя. Он тоже человек, также меняется с годами, как внешне, так и внутренне…
В основном в статье использованы материалы сайта самого Художника, но также:
https://www.liveinternet.ru/users/bahit/post414794231/
https://www.liveinternet.ru/users/5007771/post482774501/page1.html
и др. ресурсы с работами Мастера.
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