Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.36. Некоторые штрихи Питера

Давно стихами говорит Нева

Всё то, чего коснется человек,

Приобретает нечто человечье.

Вот этот дом, нам прослуживший век,

Почти умеет пользоваться речью.

Мосты и переулки говорят,

Беседуют между собой балконы,

И, у платформы выстроившись в ряд,

Так много сердцу говорят вагоны.

Давно стихами говорит Нева.

Страницей Гоголя ложится Невский.



Весь Летний сад — Онегина глава.

О Блоке вспоминают Острова,

А по Разъезжей бродит Достоевский.

Сегодня старый маленький вокзал,

Откуда путь идет к финляндским скалам,

Мне в сотый раз подробно рассказал

О том, кто речь держал перед вокзалом.

А там еще живет петровский век

В углу между Фонтанкой и Невою…

Всё то, чего коснется человек,

Озарено его душой живою.

- Самуил Маршак

Петербургские женщины и сами стараются украшать город. Таким человеком является художница Ульяна Полоз

Фотопроект: петербургская художница около 8 лет украшает стены домов в Петербурге «граффити» с мировой живописью Ульяна Полоз по специальности графический дизайнер, как и все члены ее семьи она связана с искусством: мама работает художником по тканям, а папа — графическим дизайнером в сфере рекламы. Ульяна создает рисунки с репродукциями классических полотен на стенах в петербургских дворах. Ульяна захотела дать новую жизнь картинам, которые находятся в хранилищах музеев по всему миру и недоступны широкой публике. Картин не так много. Но с упорством, достойным лучшего приминения, чинуши-коммунальщики отдают указания закрасить эти произведения, которые не только радуют петербуржцев и гостей северной столицы, но еще и украшают город.

Это ведь не пошлые надписи краской.Ульяна работает в необычной технике: находит репродукции полотен в хорошем качестве в сети, распечатывает их на своем домашнем принтере, затем клеит особым образом на стены: сначала с помощью специального состава обрабатывает поверхность, а сверху покрывает лаком, чтобы защитить рисунок от влаги и повреждений.«Но все равно находятся умельцы, которые отрывают картины», — рассказала художница.

Граффити Игорь Тальков Литейный пр., 37-39. Не уверена, что сохранился.

Граффити на трансформаторной будке на углу пр. Российского и Товарищеского Угол пр. Российского и Товарищеского

Урбанфреска на Радищева Этот музей фресок под открытым небом включает работы Ботичелли и изображения города. Олег Лукьянов и другие художники создают картины по уникальной технологии переноса изображений на любую поверхность. В 2019 году правительство пыталось закрасить их, но жители защитили эту галерею под открытым небом. В каком состоянии находится фреска сегодня - я не нашла.

Флагодержатели на фасадах Петербурга Важной частью любого фасада в центре Петербурга был флагодержатель. Зажиточные горожане старались заказывать флагодержатели по индивидуальному проекту, чтобы продемонстрировать уникальность своего дома. Такие флагодержатели ковали из железа либо отливали из чугуна. Поскольку традиция украшать здания флагами осталась и после революции, то кронштейны оказались востребованы и в советские годы. Сейчас в фасадах города можно встретить дореволюционные и современные флагодержатели.

Ох уж эти суровые петербургские газоны Камни топтать тоже запрещено?

Заходишь в один из дворов Петербурга, а там… красота! Красивый яркий дворик, в который может попасть любой желающий. пер. Большой Казачий, 11

Красивые порталы Петербурга Египетский дом/Дом Нежинской

ул. Захарьевская, 23

Дом общества пособия бедным женщинам

ул. Детская, 15к2 Адмиральский дом

ул. Чапыгина, 5-7 Дом Никонова

ул, Колокольная 11 Доходный дом Англареса

Саперный переулок, 13 Доходный дом Эйлерса

ул. Рентгена, д. 4 Доходный дом А. Антоновой

Большой проспект П.С., 74

Петербургская квартира, в которой сохранилось сразу девять уникальных печей Печи в квартирах Петербурга разбирали, переносили из комнаты в комнату и даже в другие дома, оклеивали постерами и закрашивали. Но в этой квартире сохранилось целых девять печей! Изразцовые печи и камины украшают одну из квартир в доходном доме А.К. Савина на Невском проспекте. Дом был построен в 1902 году по проекту выдающегося зодчего Александра Хренова в стиле поздней эклектики.

Невский проспект, 140

"Микроволновка" из XIX века Использовались такие радиаторы для подогрева блюд и обогрева помещения

Красивые фонари Петербурга Фонари у Троицкого моста

Трёхфонарный — так прозвали мост из-за уникальных фонарей с тремя светильниками. Фонари выполнены в виде трёхрожковых торшеров — законченное произведение искусства. Фонари в Екатерининском саду

12 таких фонарей изначально были установлены на Дворцовом плавучем мосту. Позднее эти легендарные фонари перенесли на нынешнюю площадь Островского. Фонари у Александровской колонны

Автором декоративных фонарей у Александровской колонны на Дворцовой площади является русский архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств Карл Рахау. Фонари Иоанновского моста

Этот мост - ровесник Санкт-Петербурга. В 1953 году по проекту архитектора А. Л. Ротача деревянные ограждения на мосту были заменены чугунными решётками художественного литья, установлены торшеры с фонарями, которые были при въездах на Суворовский наплавной мост. Фонари на Банковском мосту

Банковский мост — один из трёх цепных мостов для пешеходов, который сохранился в Петербурге, и однозначно одна из самых красивых переправ Северной столицы. Фонари здесь расположены необычно — над головами львов. Фонари на Итальянском мосту

Массивные фонари на Итальянском пешеходном мосту одеты в золотую чешую. Этот уютный мостик построен в середине XX века по разработкам архитектора Владимира Васильковского. Фонарь нотного магазина

Это необычный фонарь с мини-оркестром можно обнаружить прямо на Невском проспекте. Автор светильника — художник Виктор Севаков. Фонарь Толстовского дома

Толстовский дом — это доходный дом графа Михаила Павловича Толстого, родственника знаменитого русского писателя. Одно из самых интересных строений улицы Рубинштейна. Визитной карточкой дома являются в том числе и красивый одинокий фонарь в арке. Фонари Дома книги

Сам дом «Зингера»построен в 1904 году, но фонари у главного входа — дело рук современных мастеров. Оттого, впрочем, они не становятся менее прекрасными.

И это только небольшая часть.

Завораживающая красота и изящество винтовых лестниц в Петербурге Академия им. А. Л. Штиглица

Соляной пер., 13 Особняк А.Ф. Кельха

ул. Чайковского, 28 Витебский вокзал

Загородный пр., 52 Петрикирхе

Невский пр., 22-24 лит. б Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы

Минеральная ул., 21 Д Особняк Н.А. Кушелева-Безбородко

Гагаринская ул., 3 ФИНЭК

Банковский пер., 2 Агатовые комнаты

Екатерин-й парк, Садовая ул., 7 СПб Дом музыки

наб. реки Мойки, 122

Рассмотрим Петербург поближе: доходный дом купца В.И. Черепенникова Это здание было построено в 1902 году и сохранилось до наших дней практически нетронутым. Купец Василий Иванович Черепенников и его потомки занимались торговлей колониальными товарами: чаем, кофе, сахаром, фруктами и вином. В помещениях первого этажа разместился торговый дом «В.И. Черепенников с сыновьями», ставший прародителем гастронома «Литейный». Давайте более внимательно рассмотрим фасад здания. Правда же, он великолепен! Литейный проспект, 12

Демон на Лахтинской улице

Лишневский, что построил дом на Садовой, любил украшать свои здания всякими чудищами. Самое знаменитое — наверху стены дома на Лахтинской улице. Здание оформлено куда проще, чем Дом городских учреждений — на том Лишневский понаставил чудищ буквально на каждом шагу. Но тут хватает одного, да какого! Веселый демон смотрит на горожан, широко раскинув свои крылья.

Лахтинская улица, 24

Удивительно разнообразные, но такие прекрасные фасады любимого города Некоторые фасады города

Старая плитка на доходном доме Е. А. Адама Когда-то здесь находился торговый дом Линднера. Тут продавали настенные и напольные плитки из глины. Табличка с рекламой сохранилась с начала XX века.

Но порой встречаешь на улицах города какие-то несуразицы. И кому такая чушь пришла воплотить в этакое городе?

Проект «Жизнь незамечательных людей». Петербург, 2014. Проект «Жизнь незамечательных людей». Петербург, 2014.

В Мурино завершили строительство многоэтажного дома в странной расцветке Местные жители прозвали его «Дурдом Ромашка». Этот жилой комплекс стал самым известным долгостроем Санкт-Петербурга, его возведение началось еще в 2014 году.

А как вам такой дизайн?

И на сегодня все.