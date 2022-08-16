Мы воюем с неонацизмом. Но что это в украинском исполнении?

В РОССИИ МНОГИЕ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, КАКОЙ СИЛЬНЫЙ ВРАГ НАМ ПРОТИВОСТОИТ. Для начала важно разобраться, что из себя представляет «Азов»? Распространённое заблуждение состоит в том, что это полк. И это абсолютно неверно, «Азов» - вообще не воинское формирование, скорее военизированное политическое движение.

Во главе «Азова» стоит СНА, социал-националистическая ассамблея (политическая организация). Названия у неё менялись, но суть остаётся прежней, - это харьковская неонацистская организация, вокруг которой формировалось всё нынешнее движение «Азов». Важно чётко понимать, что они не украинские националисты, а именно неонацисты, сторонники белого превосходства. Это аналог НСДАП (те самые нацисты фашистской Германии 1920-45). Рангом ниже СНА в «Азове»стоит массовое политическое движение - "национальный корпус". На фоне провала старых украинских националистов НК разросся, успешно подминая под себя неонацистские организации поменьше. Это не казённая имитация политики, это настоящее, идейное, молодое и активное движение украинских неонацистов. Украинским аналогом немецкого СА (штурмовые отряды фашистов в Германии, до 1945) являются "Национальные дружины", которые в современной Украине смогли стать единственной массовой организацией "уличной политики".

Они смогли объединить украинских скинхедов, а потом успешно поглотить молодёжное крыло загнивающей Свободы Тягнибока (украинский националист и политик). В итоге «Национальные дружины» «Азова», расширили влияние на всю Украину, причем, и на области, где традиционно были сильны классические украинские националисты, и так же влияют на свои восточные регионы. У «Азова» есть своя сеть детских лагерей «Азовец», есть и подростковые организации, аналог Гитлерюгенда. Также «Азов» успешно потеснил националистических бойскаутов СИЧ, СПОК, даже Пласта (12000 молодых людей). Под всей этой системой находятся простые скинхеды, молодежные уличные банды, масса спортивных организаций и клубов, ветеранских и прочих сообществ. Огромный "ночной" мир тоже под «Азовом», где члены организации стали лидерами криминального мира. Есть у «Азова» и свой бизнес, своя пресса, литература, музыка... Есть города, которыми они правят негласно, или даже почти в открытую, одним из них был Мариуполь, другой Харьков. И вот теперь можно перейти к военным отрядам «Азова». В первую очередь это полк МВД Украины «Азов» - аналог СС (главная сила фашистов Германии 1920-45). Полк «Азов» проводит свой собственный отбор кандидатов, свои школы подготовки, свои звания и полная автономность. Это элита организации, и одновременно элита украинских силовиков, которой управляет Белый Вождь, а не штаб. Но это далеко не всё. Члены организаций служат не только в элитном полку, а во всех силовых структурах Украины. С первого дня войны «Азов» начал формировать новые отряды, только в Харькове они создали не менее двух бригад территориальной обороны. А есть и киевские бригады, и отряд ССО, и многие другие. И это не только уровень бригада-полк, есть и батальоны и местные отряды «Азова». В Мариуполе нами уничтожена элита - «Азовский» СС. Но это далеко не конец, организация жива, популярна на Украине и в мире, как никогда, она отчистилась от негативного имиджа на Западе (ну как же, воюет с ЛДНР и Россией), от преследований со стороны американского ФБР и уже восполнила потери в людях и живой силе. В качестве очень грубой аналогии Мариуполя, из истории Великой Отечественной войны, можно привести Сталинград, нацисты в 1943-м понесли первое тяжелое поражение, но идеология и партия ещё не пошатнулись и имеют все резервы для продолжения войны. Объявив войну украинским нацистам и неонацистам мы опять спасаем мир от гибели. Этот враг никого не пощадит, если его не уничтожить. И мы вовремя начали, спасая Украину и себя. Завтра было бы поздно

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