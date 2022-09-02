Из бабочки в гусеницу

Я сегодня прочитала о гибели Дарьи Дугиной. Скажу честно, я ничего о ней не знаю и никогда не слышала ее имя. Поэтому с моей стороны, вероятно, было бы лицемерием высказываться в стиле «знаете, каким он парнем был…» Когда уже трагедия свершилась, я узнала о ней немного больше. Теперь я знаю, что она была из подлинно наших. Для меня понятие «наши» не ограничивается гражданством или этнической принадлежностью. Наши — это все те, кто стоит на стороне души, сердца, человечности, совести, милосердия, сострадания. Эти наши могу жить где угодно и быть какого угодно гражданства. Я не сомневаюсь, что такие наши есть даже в Залужье, даже говорящие на английском. Поэтому я скорблю именно о потере одного из наших, потому что я почитала о ней, я посмотрела отрывки из передач, в которых она принимала участие. В ней был свет. Просто был свет. Ее душа вспорхнула бабочкой. А теперь я хочу поговорить о тех, кто непонятно кто, о тех, кто все равно пойдет на концерты галкина и будет покупать книги акуниных. Меня больше всего страшит именно это. Дело ведь даже не в том, пустят ли всю эту «испуганную» братию обратно. Я даже не сомневаюсь, что, к сожалению, пустят. Потому что должен же кто-то на днях рождениях у чиновников и топ-менеджеров гостей развлекать.

Да пусть бы развлекали. Им там, кстати, тому же Ивану Урганту, самое место. Чтобы вальяжным щелчком подозвали и сунули мятую пачку денег. «Давай, скоромох, развлекай меня». И пусть бы перебивались от одной закрытой вечеринки до другой. Чтобы обслугой себя почувствовали. Настоящей обслугой. Чтобы, подобно их далеким предкам, взбирались бы на помост и подобострастно взирали бы на феодала-благодетеля, чтобы им небрежно кидали монеты. Возможно, только тогда, вкусив подлинной «демократии», подлинного капитализма они что-то начнут понимать. Это те самые зрители и потребители, которых эти зажр@вшиеся лицедеи достойны.

А мой вопрос к другим зрителям, к таким, как мы с вами. Ведь найдутся же те, кто пойдет на концерты Галкина, если вдруг он вернется. Пойдут, а просто чтобы поржать. Или тех же «Little Big». Скажут: «А че такого? Прикольно же». Для меня Галкин перестал существовать лет десять назад или даже больше. Когда в нем погас свет. А этот свет в нем был. Когда давным-давно он вышел на сцену вместе с Задорновым. Может быть, даже хорошо, что Михаил Николаевич не дожил до этого отвратительного преображения, когда существо, которое он своей поддержкой превратил в бабочку, обратилось в ядовитую гусеницу-вредителя. Я понимаю, что сейчас обязательно напишут: «зачем вы его пиарите?» Да я не его пиарю. Галкин — это просто собирательный образ, символ. Шоумен, имевший неограниченный возможности, мегапопулярный, ведущий на федеральных каналах. Или тот же Акунин. Один из самых известных, продаваемых авторов. Я могла бы понять тех, советских актеров и писателей, которые были звездами, но зарабатывали очень мало и жили в «хрущевках». Но эти же! Чего им не хватало? Ладно, речь опять же не о них. Речь о тех, кто все равно пойдет на концерты «испуганных» патриотов. Вот в той же Латвии. Вряд ли на его концерт пошли одни либерально-озабоченные. Пошли ведь и те, кто считается людьми второго сорта, русскоговорящие «неграждане». Пошли российские туристы. И сидели там, смеялись. Я этого не понимаю. Люди, дорогие, неужели вы настолько утратили самоуважение? Прав Михеев, когда говорит, что главная наша беда, беда наших, русскоязычных, это уверенность в собственной вторичности, неполноценности. Нам это внушили, и мы в это упорно верим.

Нет, с одной стороны, конечно нельзя отрицать талант даже у того, кто неприятен или придерживается противоположных взглядов. Вот у меня, например, в плейлисте до сих пор три песни Шевчука. У меня плейлист на телефоне это своеобразный саундтрек к моим произведениям. И три песни идеальные иллюстрации к трем главам. Но эти песни написаны очень давно. Вероятно, тогда, когда еще не случилось перерождения, когда еще в душе автора был свет. Ведь когда-то и у Макаревича были хорошие песни. Я помню, я их слушала. А с другой стороны, даже талантливый автор, если душа его во тьме, не может создать подлинное произведение. Это произведение может быть технически безупречным, но оно будет нежизнеспособным, оно будет токсичным, радиоактивным. Страшно не то, что они вернутся. Страшно то, что их ДОБРОВОЛЬНО пойдут смотреть. Им ДОБРОВОЛЬНО будут отдавать свои деньги. А потому что прикольно… А чтобы поржать… Я понимаю, жизнь нелегка, хочется расслабиться, повеселиться. И мне тоже хочется повеселиться. Я тоже далеко не вся такая возвышенная и в эмпиреях не витаю. Только и юмор бывает разный. И Задорнов высмеивал власть имущих, и по Президенту проходился, но он делал этот очень изящно, интеллигентно, по-человечески, элегантно. А вот когда предлагают окунуться в выгребную яму… Пожалуйста, не позволяйте себя запачкать.

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