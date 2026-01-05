Сохраненное и восстановленное, ч.23

Стела «Город трудовой доблести», установленная в Ярославле в 2022 году Город принимал активное участие в разгроме гитлеровских захватчиков, выпуская шины, автомобильные двигатели, сапоги и многое другое. Конечно, это не восстановленное, а скорее отдана дань справедливости и сохранена история жителей города в годы Великой Отечественной войны.

и это весьма похвально.

Люки. В Перми очень милые новые люки. По крайней мере не шаблонные.

Посмотрите, как красиво привели в порядок Тихвинский храм в селе Высокое Смоленской области! Храм был выстроен Н.Л. Бенуа в 1870-е годы, это русский стиль, а образцом стала церковь Троицы Живоначальной в Останкине (Москва, 17 век). Здорово, что подобные объекты в российской глубинке восстанавливаются.

Кстати, об Останкино. Музей-усадьба "Останкино", этот прекрасный розовый дворец-игрушечка, был закрыт на реставрацию в 2010-е годы. Никто уже не думал, что на нашем веку она кончится, и было так жаль, он такой красивый. Но вот наконец несколько лет назад нашлись деньги, и руки, и головы. И все завертелось. В конце сентября открыли правый флигель — Египетский павильон. Я узнала, когда откроют остальное — левый Итальянский откроют в 2027 году (передвинули с 2026, так что процесс идет в полную силу). Центральный дворец-театр — в 2028, но это неточно. Окружающий парк — пока неизвестно когда, территория-то немаленькая.,.

Таким образом, реставрация уникального деревянного дворца, о которой так мечтал и которую много лет напряженно готовил директор музея-усадьбы Геннадий Вдовин, скончавшийся в 2021 году, наконец увидела свет в конце туннеля.

Выставка «В гостях у графа Шереметева». Воссозданная композиция из столов, зафиксированная на чертеже 1793 года «План парадной столовой в Египетском павильоне Останкинского дворца». Фото: ГМЗ «Останкино и Кусково»

Поскольку Останкинский дворец — летний, неотапливаемый, успеть посетить новообретенный павильон можно будет только до 5 ноября, на зиму он будет закрыт для посещения. Пока что пространства открывшегося Египетского павильона занимает временная выставка «В гостях у графа Шереметева» Интерьер Египетского павильона Останкинского дворца. Фото: ГМЗ «Останкино и Кусково» Интерьер Египетского павильона Останкинского дворца. Фото: ГМЗ «Останкино и Кусково» Египетский павильон Останкинского дворца был построен в 1793-1794 годах по проекту итальянского архитектора Винченцо Бренны. Он напоминает римский атриум с застекленным световым колодцем на четыре колоннах из искусственного мрамора. Название павильону дано, видимо, за скульптуры сфинксов, расположенные на печах. Фриз с грифонами опоясывает павильон по всему периметру. Второй фриз с ангелочками путти украшает световой фонарь. В этом зале находится античная статуя богини здоровья Гигеи, обнаруженная в 1789 году на раскопках виллы Андриана под Афинами и приобретенная графом Шереметевым для дворца. Это римская копия II века с греческого оригинала 5 века до н.э. Здесь же располагаются золоченные торшеры и вазы-светильники, изготовленные в мастерской Павла Споля. Не менее прекрасны печи, украшенные колоннами и барельефами с ангелочками путти. Также в мастерской Споля выполнены прекрасные двери с золоченной резьбой.

Усадьба Храповицкого. Пока не восстановлено, но уже есть свет в конце туннеля.

Во Владимирской области есть потрясающее поместье — усадьба Храповицкого в Муромцево, которую отгрохал один гвардейский полковник в 1880-е. Это настоящий замок! И, как положено замку, он оказался в руинах (полковник так не задумывал). С 2013 года усадьба передана Владимиро-Суздальскому музею, но она требует таких адских денег, что музей и не прикасался. И вот наконец новость! Усадьба Храповицкого может перейти из федеральной собственности в областную в ближайшее время, объявил губернатор Владимирской области. На восстановление паркового хозяйства дворянской усадьбы в Муромцево и консервацию построек губернатор Александр Авдеев планирует ежегодно выделять из бюджета Владимирской области 50-100 миллионов.

Да, это именно то количество ноликов, которое нужно, чтобы поднять этот замок из руин.

В Москве завершена реставрация Ростокинского акведука, возведенного в 1780-е годы.

Это важнейшая часть первого московского водопровода. Вот фото до реставрации И после



В Володарске Нижегородской области отреставрировали мозаичное панно «Народное искусство». На это выделили средства из местного бюджета. Отрадно, что участие в работе принимали не только профессиональные реставраторы, но и студенты профильных вузов и художественных училищ региона. Ещё пару лет назад эта красота была в аварийном состоянии.

С момента своего появления в 1978 мозаика угасала и угасала, пока на неё не обратил внимание экспертный совет по монументально-декоративному искусству. На это точно стоит посмотреть, если вы оказались в Нижегородской области! Красота-то какая!

Деревянный дом в Казани.

Казанцы и волонтеры «Том Сойер Феста — Казань» привели в порядок старый деревянный дом в Адмиралтейской слободе: перебрали и укрепили сруб, обшили досками, покрасили фасад. Зданием владеет программист и популяризатор краеведения Илья Евлампиев.

В Татарстане привели в порядок храм-памятник воинам, погибшим при взятии Казани в 1552 году. Архитектор Николай Алфёров увлекался архитектурой Греции и Рима и настоял на том, чтобы храм имел форму пирамиды.

Впечатляющее сооружение открыли в 1823 году. Деньги собирали всем миром, в этом участвовала и императорская семья. В советское время объект был заброшен. В 1956 году после заполнения Куйбышевского водохранилища русло Казанки изменили, а храм-памятник оказался полностью окруженным водой. Ну хорошо, что не снесли! После окончания реставрации город вдохнул жизнь в новую территорию.

На «Доме с лампочкой» на 2-й Парковой, 18 на фасаде в картуше есть лампочка «Дом с лампочкой» отличный пример послевоенной малоэтажной застройки, которой так не хватает большим городам. В доме всего три этажа, и он чуть ли не единственный такой во всём районе. «Дом с лампочкой» был построен для работников Московского электро-лампового завода (МЭЛЗ) в 1951 году по проекту архитектора Георгия Чалтыкьяна. Он был главным архитектором Сталинского района, в который входило Измайлово. Дом в плане поставлен в виде буквы П, с огромным двором внутри. Вокруг много зелени, здесь тихо и уютно. В картуше над центральным входом поместили изображение лампы, символа МЭЛЗА, и год постройки - 1951. Над картушем - пятиконечная звезда. Фасады дома оформлены с присущими для послевоенного сталинского ампира элементами декора. Лестница в подъезд со стороны Парковой улицы подчеркнута огромными «волютами»-ограждениями. Балкончики, пилястры, треугольные фронтоны, а также гирлянды и ленты разбросаны по всем его фасадам. Недавно в одном из подъездов дома стараниями местных жителей и фонда «Внимание» дому вернули исторические входные двери. Во время капительного ремонта жители дома не дали заменить старые, но исторические сохранившиеся двери подъезда 2 на новые и безликие. Фонд «Внимание» помог собрать необходимую сумму на их спасение и занялся реставрацией.

Двери были очищены от краски (снято 7 слоев), была раскрыта благородная текстура дуба, подобран комплект ручек, так как сохранилась только одна оригинальная. Взамен закрашенных стекол вставили новые. С противоположной стороны дома можно увидеть подобную дверь с закрашенными стеклами и сравнить, на сколько теперь стало лучше. Двери «дома с лампочкой», как и сам дом, - это точка притяжения всего района!

Рязанскому вокзалу вернут исторический облик Уже говолрили про уродование облика имперских вокзалов в советское время. Вокзалы массово перестраивали и сносили, не заботясь о сохранении архитектуры. Но, кажется, сейчас начинается тренд по возвращению нашей истории.

В компании РЖД сообщили, что в ходе реконструкции вернут вокзалу Рязань-1 исторический облик и сделают его современным и комфортным. В частности, будет восстановлен фасад и обновлена кровля, заменены инженерные сети жизнеобеспечения здания, восстановлены интерьеры внутренних помещений. Также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающих к вокзалу территорий: РЖД улучшат техническое состояние платформ и перрона, а администрация города приведёт в порядок близлежащие улицы. В перспективе эта территория станет частью большого городского променада.

Отрадно слышать такие новости, и хотелось бы, чтобы их было как можно больше.

Этим летом закончилась реставрация - реконструкция бывшего клуба парфюмерный фабрики «Свобода».

Клуб был построен в 1927-1929 годах легендарным архитектором Константином Мельниковым. Каждый его проект отличается друг от друга. Он сочетал разные формы и объёмы, а также большое внимание уделял цвету. Сама фабрика до сих пор находится там же, на Вятской улице. До революции это была знаменитая парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко». В сентябре в бывшем клубе открылся Дом русского бильярда. Если вы не играете в бильярд, внутрь можно зайти просто в кафе. Вятская улица, 41А

Примеры качественных воссозданий в России

Часто приходится слышать следующий аргумент против воссоздания утраченных зданий: мол, у нас нет толковых специалистов, всё разворуют, а на остатки построят некачественную копию, далёкую от оригинала.

Это не так. Да, примеры некачественного воссоздания в России есть, но при этом куда больше примеров качественного и достоверного воссоздания, при котором исторический и восстановленный объекты не отличить. Приводим лишь несколько таких примеров из Петербурга и Омска.

Почему важно воссоздавать утраченные здания и какие есть мифы об этом процессе?

