Калигула – третий император Римской империи - 2

Из этой статьи вы узнаете о начале правления императора Калигулы, о его болезни и перемене характера, отношении к своим женам и сестрам, к своей бабушке Антонии, префекту Макрону, который помог ему взойти на престол, к своему двоюродному брату Гемеллу и о других делах, присущих Калигуле.

Первую часть статьи можно прочитать здесь.

Третью часть статьи можно прочитать здесь.

Содержание

Начало правления. Болезнь и перемена в поведении императора. Не родись красивым. Калигула и Тиберий Гемелл. Антония и Калигула. Калигула и Макрон. Жены, сестры и любовницы.

Начало правления

Калигула был с радостью встречен в Риме. Прежнего императора Тиберия так долго терпели и так ненавидели, что в Риме толпы народа заполонили улицы, крича «Тиберия - в Тибр!» 28 марта Калигула доставил тело императора в Рим, где прошли официальные похороны. После этого он раздал народу и воинам завещанные Тиберием деньги, закрепив тем самым своё положение.

Начало его правления было благоприятным. Император всячески демонстрировал уважение к сенату. Народ обожал Калигулу в память о его отце Германике. Калигула ещё более укрепил эту любовь, воздав посмертные почести своей матери и братьям. Их прах он сам доставил в Рим и с надлежащими церемониями похоронил в мавзолее Августа.

Калигула освободил из тюрем узников, заключенных по надуманным обвинениям.

В 37 году вернул народу право выборов, расширил права сената, восстановил народные собрания.

Отменил непопулярные распоряжения Тиберия, например, простил долги и снизил налоги. Провел некоторые налоговые реформы, убрав ряд несправедливых поборов.

Были выпущены монеты с изображениями родителей, сестер и самого Калигулы.

Агриппина и Германик – родители Калигулы

Калигула и его сестры

Калигула и его отец Германик

Повсеместно проводились игры и торжественные жертвоприношения за здоровье юного императора. Устраивались гладиаторские бои, состязания атлетов и гонки на колесницах.

Гонки на колесницах в древнем Риме

Часто Калигула проявлял небывалую щедрость, например, одаривал солдат подарками.

Выстраивал отношения с легионами, предоставляя им дополнительные привилегии.

Калигула устраивал щедрые раздачи продовольствия. Пострадавшим от пожара возместил убытки. Он дважды устраивал всенародные раздачи по триста сестерциев каждому римлянину.

Сестерций Тиберия. 36-37 гг. (на аверсе – триумфальная квадрига)

Также Калигула запомнился современникам как активный строитель. Для улучшения водоснабжения в Риме он начал строить акведуки. В первый же год своего правления Калигула завершил строительство храма Августа, начатый Тиберием, восстанавливал театры.

Акведук. Начат при императоре Калигуле в 38 году, завершен при императоре Клавдии в 52 году.

Начал возводить цирк на Ватиканском поле. Для его украшения он привез обелиск из Египта, для транспортировки которого пришлось построить специальное судно. В 1586 году этот обелиск установили в Ватикане, в центре площади Святого Петра.

Обелиск в Ватикане на площади Святого Петра

Много внимания Калигула уделял транспортной инфраструктуре. Для каждого участка дороги назначался смотритель, который должен был следить за состоянием дорожного полотна. Если эти люди подходили к делу спустя рукава или разворовывали деньги, выделенные на ремонт, их жестоко наказывали.

Во внешней политике Калигула добился мира с Парфией. Укрепил положение в отдаленных регионах, назначив на посты лояльных правителей. Также император расширил владения Римской империи в Северной Африке.

Некоторые историки обвиняют Калигулу в чрезмерной расточительности, которая якобы привела к ухудшению финансового положения империи. Но нет никаких свидетельств о том, что у его приемника Клавдия была острая нехватка денег в начале правления. Примечательно, что как раз Калигула вернул то, что в свое время отменил Тиберий: стал публиковать финансовые отчеты о состоянии империи.

В начале правления Калигула отменил закон об оскорблении величия, который Тиберий использовал для борьбы с реальными и мнимыми оппонентами. По нему даже наказывали за повреждение статуи императора, переодевание рядом с ней, а также за расплату монетами с изображением Тиберия в публичном доме. В былые времена в России за отказ поднять тост в честь царской особы или непочтительное отношение к портрету монарха пытали на дыбе, пороли плетьми и ссылали в Сибирь. Новый император имел личные основания для отмены этого крайне непопулярного закона, поскольку его избирательное применение Тиберием привело к ссылке и, в дальнейшем, гибели матери и братьев Калигулы. Была объявлена полная амнистия и реабилитация по всем делам об оскорблении величия, и всем, кто был осуждён и сослан из Рима, он разрешил вернуться в столицу. Калигула не стал преследовать доносчиков и свидетелей обвинения по этим делам, для чего публично сжёг на Форуме все документы, относящиеся к этим процессам (они хранились у Тиберия), а также поклялся, что даже не читал их.

Частной мерой, призванной продемонстрировать всем заботу нового императора о сенаторах, стало разрешение им брать с собой на цирковые зрелища подушечки, чтобы не сидеть на голых скамьях.

Калигула разрешил деятельность гильдий (неполитических объединений римских граждан), которые были запрещены его предшественником Тиберием.

В начале правления Калигула переименовал месяц сентябрь юлианского календаря в «германик» в честь отца. Правда, нововведение не прижились.

На век Калигулы не пришлось впечатляющих походов и сражений. Тем не менее в 39/40 гг. он начал боевые действия в Германии и принял в них личное участие. На Среднем и Нижнем Рейне он строил форты, предпринимал экспедиции против хавков и хаттов (древнегерманские племена) и даже вернул штандарт одного из легионов, разгромленных в Тевтобургском лесу. Тевтобургский Лес - гряда болотистых низкогорий в составе немецких земель Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, расположены в Везерских горах, между долинами рек Везер и Эмс.

Во всех этих мероприятиях Калигула участвовал лично, и по свидетельствам современников, частенько сидя на своем любимом коне Инцитате, том самом, который впоследствии стал сенатором.

Затем Калигула начал готовиться к масштабному походу в Британию. Но на берегу Ла-Манша оказалось, что легкие суда римлян, на которые они хотели грузить свои метательные машины, не могут противостоять судам бриттов, и Калигула предпочел прекратить недостаточно подготовленную экспедицию.

Калигула начал вести тонкую политику на Востоке, где доверил управление эллинистическими государствами формально независимым владыкам. Восток в этот период Империю не тревожил. Этим правление Калигулы выгодно отличается от правления императоров, растративших силы государства в усилиях продвинуться в Месопотамию и установить контроль над Арменией.

Римская империя к 37 году

Болезнь и перемена в поведении Калигулы

В октябре 37 года через 8 месяцев своего правления Калигула внезапно заболел (заболел «смутной» болезнью). Одни историки считают, что это был энцефалит, поразившей головной мозг, другие винят во всем височную эпилепсию, приведшую к глубокому органическому поражению мозга, третьи полагают, что у него вдруг обострилось проявлявшееся еще в детстве психическое заболевание, четвертые считают, что это было отравление, пятые, что это была лихорадка, шестые, что Калигула страдал гипертиреозом – заболеванием, характеризующимся проявлениями необъяснимой раздражительности. В любом случае поведение Калигулы резко изменилось. С «больничной койки» встал уже другой Калигула — сумасшедший и кровавый тиран.

Калигулу мучила бессонница. По ночам он подолгу не мог уснуть, а когда сон, наконец, приходил к нему, был он весьма неспокойным и спал Калигула не более трех часов подряд. Калигулу тревожили странные видения, порой к нему являлись призраки. Например, он однажды не спал всю ночь, жалуясь, что океан разговаривает с ним. Наводя страх на подданных, Калигула бродил в ожидании долгожданного рассвета по бесконечным переходам своего дворца, ища, на ком бы сорвать зло. У него были галлюцинации, и они обострялись ночью. Например, Калигула часто общался с богом Юпитером, причем отнюдь не почтительно. Он горячо спорил с воображаемым собеседником, которого никто больше не мог видеть. Калигула сам хотел сделаться богом вместо его и объявить ему войну.

Философ Сенека утверждал, что как-то он был свидетелем того, как Калигула угрожает Юпитеру. Они смотрели балет, когда началась гроза. Разъяренный тем, что шоу прервалось, Калигула начал кричать, угрожая Юпитеру взбучкой.

Императорская манера одеваться поражала римлян. Совершенно не думая о том, какое впечатление его наряд производит на окружающих, Калигула мог появиться на людях в одежде, недостойной не только императора, но и обычного мужчины.

Светоний писал: «Часто он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом накидках, с рукавами и запястьями, иногда в шелках (шелковые одежды в то время носили только женщины) и женских покрывалах, обутый то в сандалии или котурны (особые сапоги на высокой подошве, в которых выступали трагические актеры, чтобы публика лучше их видела), то в солдатские сапоги, а то и в женские туфли. Много раз Калигула появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию, или трезубец, или жезл - знаки богов, или даже в облачении Венеры. Триумфальное одеяние он носил постоянно даже до своего похода, а иногда надевал панцирь Александра Великого, добытый из его гробницы».

Калигула стал одержим манией величия, подозрительностью, жестокостью, хитростью и коварством, заносчивостью, жадностью, страстью к унижению людей и необыкновенным бесстыдством. Он стал мнителен, начал убивать или отправлять в изгнание близких ему людей. Умершая 10 июня 38 года любимая сестра Калигулы Друзилла стала причиной тяжелейшего удара, усугубившего его психическое состояние.

Именно тогда, как опасный соперник, был казнен его двоюродный брат Гемелл, которого он ранее взял в приемные сыновья и назначил принцепсом молодежи. Его судьбу разделил и преторианец Макрон с женой, во многом благодаря стараниям которого Калигула стал императором. Не пощадил он и свою бабушку Антонию. Таким образом, он полностью стер с лица земли свидетелей своего восхождения на императорский престол в 37 году нашей эры.

Не родись красивым

Так Светоний описывал Калигулу: «Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове - редкие, с плешью на темени, а по телу - густые. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, рисовать его с лысиной или произнести при нем ненароком слово «коза» или «козел». Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, наводя на него перед зеркалом пугающее и устрашающее выражение».

А вот что пишет Сенека: «Омерзительная бледность, выдающая безумие; дикий взгляд глубоко спрятанных под старческим лбом глаз; неправильной формы безобразная лысая голова с торчащими там и сям жалкими волосёнками; прибавь к этому шею, заросшую толстенной щетиной, тонюсенькие ножки и чудовищно громадные ступни».

От автора статьи: Ног императора я не видел, но что-то не заметил каких-либо уродств Калигулы, судя по бюстам. Хотя, видимо, скульпторы боялись отображать императора в том виде, в каком он был на самом деле.

Калигула

Можно встретить и несколько другое описание Калигулы. Например, на сайте https://riordan.fandom.com/ru/wiki/Калигула говориться:

«Молодой, грациозный мужчина, достаточно красивый, хотя глаза у него расставлены слишком широко, уши чересчур оттопыривались, а улыбка поражает неестественностью».

Калигула не любил молодых людей, которые были гораздо красивее его, что было часто, поскольку Гай Цезарь не был обладателем исключительных внешних данных. Таких парней Калигула приказывал либо изуродовать, либо убить. Калигула мог приказать обрить красивому юноше затылок, чтобы этим его обезобразить, а мог и попросту приказать убить дерзкого, который посмел затмить красотой самого императора.

Светоний писал: «Был некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид прозванный Колосс-эротом (то есть громадным, как колосс и прекрасным, как Эрот, посланец любви). Калигула во время зрелищ вдруг приказал согнать его с места, вывести на арену, стравить с легко вооруженным гладиатором, потом с тяжело вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем, связать, одеть в лохмотья, провести по улицам на потеху народу и, наконец, прирезать.

Один раз Калигула казнил человека за то, что тот был просто красивый. После казни он позвал отца погибшего поужинать. Тому пришлось прийти, выпить чай, сказать тост за здравие императора, а еще он должен был улыбаться. Малейшего намека на горе хватило бы для того, чтобы Калигула казнил и самого отца, и его оставшихся сыновей.

Калигула и Тиберий Гемелл

Тиберий Гемелл

Тиберий Юлий Цезарь Нерон Гемелл, иногда - Тиберий Цезарь, часто - Тиберий Гемелл (19-37) - внук императора Тиберия, двоюродный брат императора Калигулы и один из возможных его наследников. Родился 10 октября в 19, возможно, в 20 году в семье единственного сына императора Тиберия Друза Младшего и его жены Ливиллы. Ливилла родила двойню — Тиберия и Германика. Из-за этого получился когномен Гемелл (лат. Gemellus - Двойняшка).

В 23 году в возрасте 3 лет скончался брат Тиберия Германик, а немного позже - отец. Император забрал внука во дворец, где тот и воспитывался. Позже, в 31 году, выяснилось, что мать мальчика Ливилла отравила Друза по наущению своего любовника Сеяна, о котором была речь в первой части статьи. С этого момента у императора появились сомнения в законном происхождении Тиберия Гемелла. Возможно, именно этим объяснялось то, что единственный родной потомок Тиберия мужского пола не был им усыновлён и не был назначен единственным наследником. К 17 годам мальчик ещё не надел мужскую тогу.

В 37 году император Тиберий умирает. В своем завещании, составленном в 35 году, он оставил Калигуле и Тиберию Гемеллу равные доли. Однако Калигула заручился поддержкой префекта преторианцев Макрона и 28 марта 37 года был официально объявлен императором с присвоением ему титулов и полномочий.

Сразу после провозглашения императором Калигула выступил в Сенате с просьбой признать завещание Тиберия недействительным. При этом он усыновил Тиберия Гемелла. Возможно, его усыновление означало официальное признание и принятие в качестве наследника. Также Калигула сделал его принцепсом молодёжи. Гемелл наконец-то надел мужскую тогу. Принцепс молодежи (первый, главный, лучший) - это название, которое было принято в Римской империи, чтобы сын императора, когда он надевает мужественное тогу, вошел в ряды римского рыцарства.

Тацит и Светоний говорят, что в этом году Гемелл был еще ребенком по своему умственному развитию, несмотря на то, что ему было 18 лет. Это могло бы объяснить, почему он еще не получил тогу мужественности.

Историк Энтони Барретт отмечает, что Гемелл представлял Калигулу во время его болезни на неполитических мероприятиях, а его дядя Клавдий представлял императора на играх. Это не понравилось Калигуле. Дио отмечает, что Калигула обвинял Гемелла в том, что во время болезни тот молился за его смерть, хотя Гемелл доказывал обратное.

По словам Филона, Калигула обвинил Гемелла в заговоре и о попытках его отравить. Светоний говорит, что Гемелл принимал лекарство от хронического кашля, и запах был обнаружен. Это привело к обвинениям в приеме противоядия от яда. В конце концов Калигула приказал ему покончить жизнь самоубийством. Солдаты дали ему меч, но ему пришлось помочь, потому что он, как говорят, не знал, как убить им себя. Это произошло в конце 37 или в начале 38 года.

Бабушка Антония и Калигула

Антония Младшая - бабушка Калигулы

Антония Младшая (Антония Минор, 31 января 36 г. до н. э. — 1 мая 37 г. н. э.) была младшей из двух выживших дочерей Марка Антония и Октавии Младшей. Она была племянницей императора Августа, невесткой императора Тиберия, бабушкой по отцовской линии императора Калигулы и императрицы Агриппины Младшей, матерью императора Клавдия, а также прабабушкой по материнской линии и двоюродной бабушкой по отцовской линии императора Нерона. Она пережила своего мужа Друза, старшего сына, дочь и нескольких внуков.

После смерти Германика семья вернулась в Рим. Калигула оказался под опекой прабабушки Ливии, матери императора Тиберия. Ливия скончалась в 29 году н.э., когда Калигуле исполнилось 17 лет. На её похоронах он произнёс речь, демонстрируя своё красноречие. После смерти Ливии он переехал к своей бабушке Антонии, дочери Марка Антония, которая жила в роскошном дворце. В знак уважения к своей бабушке Антонии он специальным декретом даровал ей все почести, которые когда-то были предоставлены Ливии, а также титул Авгу́ста, который она, правда, отвергла.

В первое время своего правления Калигула прислушивался к её советам, но вскоре охладел к ней. Бабушка Калигулы Антония была возмущена тем, что Калигула был виновен в смерти ее второго внука Гемелла, а также приходила в ужас от творимых мерзостей своего Калигулы. Она пыталась увещевать его, но тщетно. Когда наивная пожилая женщина в очередной раз пришла к нему, он совершил гнуснейший из поступков: приказал патрицию изнасиловать бабушку на глазах у придворной знати.

От такого унижения она покончила жизнь самоубийством. Впрочем, Светоний высказывает подозрение, что Калигула либо сам дал ей яд, принудив к самоубийству, либо просто отравил её. А ведь эта бабушка, которая приютила Калигулу, а потом предупредила императора Тиберия о готовящемся против него заговоре и тем самым, возможно, спасла самого Калигулу.

Никаких почестей Антонии при похоронах воздано не было. Калигула наблюдал за погребальным костром из окна своей столовой. После прихода к власти Клавдия (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик) в 41 году ей посмертно был присвоен титул Авгу́ста. День её рождения был объявлен народным праздником, во время которого проводились игры и приносили в жертву животных.

Калигула и Макрон

Квинт Макрон

Квинт Макрон (Квинт Невий Корд Суторий Макрон) был назначен главным преторианским префектом Тиберием после ареста Сеяна. Согласно Тациту, Макрон активно дискредитировал Сеяна и руководил последующей чисткой его семьи и последователей. Макрон, будучи главным префектом, стал очень амбициозным в своей роли. Благодаря своему положению он и его жена Энния Фрасилла начали оказывать значительное влияние при дворе.

Энния и Макрон подружились и вошли в фавор с внучатым племянником и наследником Тиберия, Калигулой. В 34 году Калигула потерял свою первую жену Юнию Клавдиллу, которая умерла во время родов, и через некоторое время после этого завязал отношения с Эннией. Точные обстоятельства романа Эннии и Калигулы неясны. Роман Эннии с Калигулой произошел на острове Капри, где ее дед председательствовал с Тиберием. У Калигулы сложились тесные сексуальные отношения с Эннией, в результате которых она стала одной из любовниц Калигулы.

Светоний утверждает, что Калигула соблазнил Эннию. Однако Тацит утверждает, что Макрон сам подтолкнул жену к связи с Калигулой, заставил Эннию притвориться, что любит Калигулу, чтобы обеспечить свое будущее положение. Согласно Светонию, Макрон приобрел еще большую благосклонность Калигулы, закрыв глаза на роман своей жены Эннии Фрасиллы с Калигулой около 34 года.

Макрон встал на сторону нового императора Калигулы, задушив по одной из версий старого императора Тиберия. Макрон был уверен в быстром продвижении по службе за прошлые заслуги, но император Калигула знал о потенциальной угрозе, которую представлял Макрон, и вскоре отстранил его от должности.

Согласно некоторым источникам, Макрону было обещано губернаторство Египта, но по прибытии в портовый город Остию со своей женой Эннией, чтобы зайти на корабль, были арестованы. Находясь под арестом, оба совершили самоубийство. Макрону было 50 лет. По другой версии, когда Энния, Макрон и их дети покидали материковую Италию, чтобы отправиться в Египет, то перед отъездом они получили императорский приказ покончить с собой.

Из другого источника мы узнаем, что, когда Энния надоела ему, Калигула в сопровождении палача заявился домой к Макрону, вошел в его спальню и заставил супругов заняться любовью при свидетелях. Улучив подходящий момент, палач, по знаку Калигулы, зарубил мечом Макрона, а Эннию Калигула задушил собственноручно. Самого же палача убили прибежавшие на шум преторианцы, подумав, что он посмел напасть на их обожаемого императора.

Жены, сестры и любовницы

Гай Цезарь очень любил замужних дам. Скорее всего, он получал извращенное удовольствие от унижения их мужей. Например, Калигула мог во время пира приказать всем дамам раздеться и встать перед ним. Он выбирал какую-нибудь даму, уходил с ней, занимался сексом, а затем, сидя за столом, рассказывал всем присутствовавшим (и ее мужу, в том числе) все подробности.

Калигула имел трех сестер и был женат четыре раза. Первой его женой стала Юния Клавдилла, инициатором этого союза был Тиберий. И характер этого брака был явно политическим. Однако при родах умер и ребенок, и сама Юния.

Юния Клавдилла

Однажды Калигуле понравилась Ливия Орестилла (либо Корнелия Орестилла), которая выходила замуж за консула Гая Пизона. Калигула пришел поздравить новобрачных, увидел невесту и решил забрать ее себе. Он принудил Пизона дать Ливии развод и сам женился на ней.

Ливия Орестилла

Несколько дней он предавался с ней разврату, а когда девица ему надоела, развелся с ней и вернул мужу с условием не вступать в отношения с Пизоном. Тот принял Ливию и пару лет все было нормально, как вдруг Калигуле что-то ударило в голову, он счел поведение бывшей любовницы недостойным и в 40 году за прелюбодеяние с Пизоном оба они были отправлены в ссылку.

В 38 году до Калигулы дошли слухи о чудесной красоте Лоллии Паулины, жены одного из его военачальников. Император, увидев красотку, издал приказ, по которому их брак считался расторгнутым и сам женился на Лоллии. Вскоре дама ему надоела и была отпущена. Ей также было запрещено вступать с кем-либо в интимные отношения. Из других источников, поводом для их развода стало бесплодие женщины.

Лоллия Паулина

Среди любовниц Калигулы была одна, которая не могла похвастаться ни красотой, ни молодостью, зато была такой же распущенной и любящей сексуальные извращения. Это была Милония Цезония, которая была старше Гая на 7 лет и имевшей к тому моменту троих детей. Калигула настолько гордился любовницей, что позволял ей ехать рядом с ним перед своими войсками, а перед друзьями нередко просил раздеться догола и показать себя, что она с радостью делала.

Милония Цезония

Цезония родила Калигуле девочку, после чего тот женился на ней и признал ребенка. Калигула назвал дочь в честь своей любимой сестры Юлии Друзиллы, скончавшейся незадолго до её рождения. Калигула души не чаял в дочери, считал её богиней, возвёл в Риме храм в её честь, в котором располагалась скульптурная композиция, где Юлия сидела на коленях у Минервы - древнеримской богини мудрости и войны.

Юлия Друзилла - дочь Калигулы

Она была точной копией своего отца и внешне, и по характеру. С ней не мог играть никто из детей, поскольку Юлия с недетской жестокостью всех била и царапала. Прожила девочка недолго. Во время переворота 24 января 41 года была убита вместе со своей матерью, спустя несколько часов после убийства Калигулы.

Согласно легенде, Юлия Друзилла напала на преторианца, убившего её мать, с кулаками, за что тот размозжил ее голову об стену. Эта легенда, как и упоминание Светонием о её играх с другими детьми, не вызывает доверия, поскольку на момент смерти Юлии Друзилле было всего одиннадцать месяцев.

Разумеется, Калигула не отличался супружеской верностью. Своих любовниц он не скрывал, а было их немало. Античные авторы утверждают, что Калигула был замешан и в инцесте с сестрами, а историк Флавий Евтропий заявляет, что одна из них родила ему ребенка. Из собственного дворца он сделал публичный дом, присваивая себе доходы с него.

Летописец Светоний сообщает о том, что у императора были и гомосексуальные связи, причем согласие партнера его нисколько не волновало. Калигула просто насиловал понравившихся ему мужчин, понимая, что они не могут противиться императору. И все это при том, что мужеложство в Риме было запрещено и каралось смертной казнью! Но и в те времена, судя по всему, законы не для всех были писаны. Все выходки Калигулы люди выносили смиренно, боясь быть казненными.

Сестры Калигулы: Юлия Друзилла, Юлия Ливилла, Юлия Агриппина

Калигула открыто сожительствовал со всеми тремя своими сестрами. На всех званых обедах они попеременно возлежали на ложе ниже его, а законная жена — выше. Двух из них он иногда отдавал для утех своим соратникам или гвардейцам, но одна, Юлия Друзилла, которую он лишил девственности, когда оба были еще подростками, имела большое влияние на императора.

Бабка, у которой они в то время жили, застала их во время этого действа. Она срочно выдала Друзиллу замуж за сенатора Луция Кассия Лонгина, но после этого связь Калигулы с сестрой не прервалась. Когда он стал императором, то заставил ее развестись, а затем выдал замуж за своего друга Марка Эмилия Лепида, привел Друзиллу в свой дворец и открыто жил с ней, не считаясь с мужем и мнением людей, и даже назначил ее во время своей болезни наследницей своего имущества и трона.

И при этой большой любви к сестре, когда Калигуле нужно было заручиться поддержкой преторианцев (его личных телохранителей), он отдал Друзиллу им. Вскоре она умерла, не пережив предательства Калигулы (по другой версии от лихорадки). Император, вовсе не считавший себя виновным, искренне горевал по ней и установил в стране долгий траур, во время которого нельзя было смеяться, развлекаться, мыться и обедать в кругу семьи.

Сенат установил ей посмертные почести, во многом аналогичные тем, что получила Ливия, жена Октавиана Августа. Главным отличием стало её официальное обожествление. 23 сентября того же года она стала первой женщиной, причисленной к богам римского пантеона. Ей установили золотую статую в храме Венеры-Прародительницы в Риме. Она почиталась под именем ПАНТЕЯ (Всебогиня).

Руины Храма Венеры-Прародительницы

Другие сестры, с которыми Калигула также сожительствовал, не пользовались у него такой популярностью, как Друзилла. Более того, он сослал их в ссылку, обвинив в разврате, а также в заговоре, о чем пойдет речь в следующей статье.

P.S.

Во время работы с материалом наткнулся на статью «Император Калигула: 30 лет жизни и 2000 лет мифа». В ней говорилось, что не только Светоний поливал грязью Калигулу, этим промышлял и другой известный нам писатель, Сенека, который, в отличие от первого, был современником нашего героя.

В частности, там был такой текст: «Против молодого и неопытного Калигулы его враги применили испытанное оружие, которое использовалось также и против Тиберия - сплетню. Чем гнуснее была ложь, тем больше в нее хотелось верить праздной толпе, легко изменившей в своей любви Калигуле. Толпе внушали, что Тиберий был удушен Калигулой чуть ли не самолично. Что после смерти его жены при родах, ему свою жену уступил префект претория Макрон, который также присутствовал при последнем вздохе Тиберия и тоже молвой причислялся к убийцам императора. Что Калигула сожительствует со своими сестрами. Что он то и дело отнимает жен у своих приближенных.

Фантазии распространялись сенатской «партией», мечтавшей свалить на императора свое казнокрадство. Когда Калигула возвращал в казну реквизированные состояния казнокрадов, это считалось страстью к личной наживе».

И кому верить? Сенеке со Светонием или автору статьи про мифы о Калигуле?

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.

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