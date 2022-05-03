Моя Родина — великий Советский Союз

Правильно, Зеленский генетический урод, нацист по духу, потому и позывы к таким потомкам...

В веках ЗАХВАТЧИКИ, у которых были уже колонии зарубежные, пытались завладеть и землями российскими, богатейшими в мире. с ценными природными богатствами и громаднейшей территорией, - ОЧЕНЬ лакомый кусочек !

Но, РУССКИЕ всегда БИЛИ оных, Да, многих из тех кто сегодня объединился в ЕС, шведы, поляки, французы, немцы. пр. западная шушера. в т.ч. прибалтийские антисоветчики.

Кстати, ЕС, созданный ТОЛЬКО лишь помощью США, его миллиардами.

А, имея доктрину Аллена Даллесса, Директора ЦРУ после Великой Отечественной войны, США смогли развалить по его программе внутренними ПРЕДАТЕЛЯМИ, великую страну СССР. Став "партнерами" нынешней "НЕЗАВИСИМАЯ" Россия...

Но после ЕБН у руля власти, оборотня-ПРЕДАТЕЛЯ своего народа, РФ начала быть САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, старалась почти, США вновь ОБРУШИЛИСЬ на Россию, ТУ единственную правоприемницу Советского Союза, применив тот же ПОВОД. Даллессовский: чужими руками, используя Украину, вернее его сегодняшних потомков БАНДЕРОВСКИХ властных структур, по сути "ОДНОГО поля ЯГОДЫ", - нацисты.

А Россия единственная на планете Земля, кто ЗАСТУПИЛСЯ, - ВОСЕМЬ лет ВОЕННЫМИ средствами украинские власти измывались над Донбассом: рушили жилые дома, инфраструктуры, школы, больницы, убивали мирных жителей, сжигали земли, но, ПОРАЗИТЕЛЬНО, земляне почти ВСЕ молчали, словно "воды в рот набрали", а сегодня ОЗВЕРЕЛИ против России.

Мир перевернулся, потому что всюду лишь ДЕНЬГИ, деньги...

Да, и есть ВЕКОВАЯ мораль человеческая: "там, где начинаются только ДЕНЬГИ, - там кончается СОВЕСТЬ"

Значит факты, - у меня такое впечатление по сегодняшним понятиям, поступкам - если бы я пошел к стоматологу, то мне ЗУБ бы выдергивали обязательно через ЗАДНИЙ проход. Ужас обуял меня...

Ник. Томилов

Сегодняшние АНТИ российские алчные всплески ненависти к России, заложены ведь своими же

ОБОРОТНЯМИ-предателями: Хрущев, Собчак, МСГ, ЕБН, переименовавшими десятки тысяч памяти истории своей Родины, и великой потому: улицы, ВУЗы, места культуры, памятники, пр. и города, в том числе ГЕРОИ - Ленинград, Сталинград, - НЕТ им прощения на века...

Хотя, подвижки истин случаются.

Как то в конце 2004 года – в канун 60-летия Великой Победы – на парапете из горного бордового порфира, что у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, название одной из плит городов-героев – «Волгоград» – было заменено на «Сталинград».