Почему Российская империя не победила в Первой мировой войне, и Как Сталин справился с системой «красивых докладов»

Почему Российская империя не победила в Первой мировой войне 71-й Белевский пехотный полк/wikimedia.org

Считается, что, если бы не февральский переворот в 1917 году, когда в результате «заговора элит», в котором участвовали генералы, лидеры Госдумы, промышленники и даже члены царской семьи, был свергнут Николай II, Российская империя могла бы оказаться в числе стран-победителей в Первой мировой.

Что же пошло не так?

Победителей не судят

Если смотреть по хронологии, то до окончательного военного разгрома противника Российская империя не дотянула буквально несколько месяцев. Да, официально Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года, однако в альтернативной истории она могла бы завершиться уже весной-летом 1917-го.

Германия и Австро-Венгрия к этому моменту были истощены экономически и не имели резервов для ведения активной войны на два фронта. На Петроградской конференции в январе-феврале 1917-го союзники по Антанте, куда кроме России также входили Англия и Франция, утвердили план генерального синхронного наступления. Нашей стране в нем отводилась роль сокрушительного удара на Восточном фронте в апреле-мае того же года.

Однако 27 февраля (12 марта) 1917 года в Петрограде вдруг почему-то началось вооруженное восстание. Император Николай II выехал из Ставки в Могилеве в Царское Село к семье, но не доехал, поскольку революционные отряды железнодорожников заблокировали пути. Царский поезд «Литера А» был вынужден свернуть в Псков, где находился штаб Северного фронта под командованием генерала Николая Рузского.

Последний в ночь с 1 на 2 марта начал на повышенных тонах убеждать монарха, что ситуация в столице катастрофическая, и единственным способом спасти страну от гражданской войны в тылу и поражения на фронте будет создание «ответственного министерства», подчиненного парламенту, что стало для императора настоящим шоком.

Утром 2 марта 1917 года начальник штаба Ставки генерал Михаил Алексеев разослал всем главнокомандующим фронтами секретные телеграммы, обрисовав ситуацию, и получил ответные, в которых они единодушно призывали Николая II отречься в пользу сына Алексея при регентстве брата Михаила. «Добило» августейшую особу то, что к ним присоединился его родной дядя, великий князь Николай Николаевич, умолявший о том же «на коленях».

Вечером того же рокового для династии Романовых дня император подписал «Манифест к русскому народу» об отречении от престола за себя и за своего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича. Однако последний, узнавший реальное положение дел в стране, на следующий день отказался принимать корону до созыва Учредительного собрания.

Так всего за два дня бесславно самоликвидировалась российская монархия, и власть перешла к Временному правительству, которое тоже долго не смогло ее удержать. А сам бывший «хозяин земли русской» после отречения в своем дневнике написал ставшие знаменитыми слова:

В 1 час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!

Вот про обман, тонкими сетями которого была окружена августейшая особа, стоит поговорить подробнее.

Суровая реальность

С одной стороны, Российская империя, впрочем, как и другие участвовавшие в ней страны, оказалась совершенно не готовой к тому, во что превратится Первая мировая война.

Во-первых, военная промышленность не справлялась с нуждами фронта, что привело к печально знаменитому «снарядному голоду», тяжелейшим потерям и Великому отступлению с потерями огромных территорий.

Во-вторых, железнодорожная система страны не справилась с логистической нагрузкой, когда эшелоны шли на фронт, а в тылу назревала проблема с продовольствием, что и стало в итоге толчком к беспорядкам и восстанию в Петрограде.

В-третьих, империя страдала от «министерской чехарды», когда за несколько лет сменилось 4 председателя Совета министров и 6 министров внутренних дел. На высокопоставленные должности назначали не по заслугам, а по принципу личной преданности императору и личной рекомендации его супруги.

В-четвертых, даже изначально патриотически настроенное общество начало уставать от кровопролитной позиционной войны, кадровый офицерский состав был в своей массе выбит, а мобилизованные в солдаты крестьяне совершенно не понимали, зачем им Босфор и Дарданеллы, через которые из страны будет только больше вывозиться хлеба, грозя им самим будущим голодом.

Самоизоляция от реальности?

С другой стороны, даже при всех этих системных проблемах Российская империя не была побеждена на поле боя и реально имела шанс оказаться в числе стран-победительниц, но развалилась сама изнутри под их грузом, достигшим критических величин. Это могло бы произойти, если бы «лицо, принимающее решения», делало это, исходя из адекватной оценки сложившейся ситуации.

А вот с этим были проблемы, поскольку окружение Николая II, опасаясь за свою карьеру и не желая расстраивать самодержца, предпочитало делать ему «красивые доклады», мягко говоря, не вполне соответствующие действительности. Ниже приведем несколько наиболее красноречивых цитат, зафиксированных в исторических документах.

Так, например, начальник штаба Ставки генерал Михаил Алексеев и генерал-квартирмейстер Михаил Пустовойтенко вместо слова «разгром» использовали в докладах такие обтекаемые термины, как «планомерное отступление на заранее подготовленные позиции» или «выравнивание линии фронта». Вот как ими было описано Великое отступление 1915 года:

Наши войска, совершив блестящий маневр, отошли на новые, более выгодные в стратегическом отношении позиции. <...> Отход произведен в полном порядке, дух войск великолепен, врагу нанесены колоссальные потери.

Начавшиеся в 1917-м в столице бунты, в которых уже участвовали 200 тысяч человек, в телеграмме генерала Николая Рузского, того самого, что вскоре будет принуждать императора к отречению, охарактеризовывались следующим образом:

В столице происходят обычные уличные беспорядки, вызванные недостатком хлеба. Принимаются меры к восстановлению порядка. Никаких опасений за прочность фронта эти события не внушают.

Всего за несколько дней до краха династии Романовых министр внутренних дел Александр Протопопов, назначенный на пост по рекомендации «старца» Распутина и личному ходатайству императрицы, убеждал царя, что полиция сильна, а любящий своего царя народ пассивен:

Ваше Величество, положение в столице вполне под контролем. У нас достаточно сил, пулеметы расставлены на крышах. Русский народ предан престолу, а все эти слухи о голоде – выдумки спекулянтов и паникеров. Пошумят и разойдутся.

Что до роли супруги Николая II, то 25 февраля 1917 года она написала так:

Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение... Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы дома. Но это пройдет.

26 февраля, ровно за сутки до перехода армии на сторону протестующих, императрица Александра Федоровна подбодрила своего супруга:

Я чувствую, что все будет хорошо. Наш Друг [Распутин] молится за нас на том свете... Солдаты великолепны, они помнят свой долг перед своим Царем. Нам нужно только перетерпеть этот момент.

О том, как ошибки Николая II, проигравшего Первую мировую войну и потерявшего свою страну, были учтены товарищем Сталиным, выигравшим Великую Отечественную войну, и какую систему обратной связи выстроил он, мы подробнее поговорим далее.

Как Сталин справился с системой «красивых докладов», погубивших Николая II В истории российской государственности есть очень показательный пример того, как принятие неадекватных решений на основе искаженной информации запускает поистине катастрофические последствия для страны и соответствующего лица. Как же можно бороться с системой «красивых докладов»?

Информационный пузырь самодержца

Выше мы установили, что самодержавная монархия рухнула сама под тяжестью созданных ею же внутренних проблем.

Николаю II в его окружении врали буквально все, руководствуясь различными мотивами, от корыстных до самых благих, что в итоге привело страну к катастрофе, а его самого вместе с семьей – в расстрельный подвал ипатьевского дома.

Генералитет и военное министерство завышали реальные потери противника и занижали собственные потери. Они скрывали масштабы «снарядного голода» и дезертирства, а все свои неудачи на фронте объясняли исключительно «объективными причинами» или кознями тыла. Не желая расстроить самодержца, доклады ему подавали в максимально сглаженном виде.

В результате император искренне был убежден, что армия ни в чем не нуждается и очень любит своего Верховного Главнокомандующего, а ее тыл полностью обеспечен. Поэтому он верил своим генералам, которые убеждали его в том, что армия монарху полностью предана и подавит любой мятеж.

Каково же было удивление Николая II, когда оказалось, что Петроградский гарнизон, состоявший из запасных и не желавших идти в «мясные штурмы» немецких позиций, перешел на сторону восставших гражданских. Почему это оказалось для самодержца таким сюрпризом?

Ему делал «красивые доклады» назначенный по протекции «святого старца» Распутина и супруги Александры Федоровны глава МВД Протопопов, который клал под сукно тревожные сводки от Охранного отделения, в которых говорилось о неизбежном социальном взрыве из-за нехватки хлеба. Почему он искажал реальное положение дел? Потому, что хотел показать императрице, что справляется с делами лучше предшественников, хотя бы «на бумаге».

Также и она сама, руководствуясь исключительно благими пожеланиями, внесла серьезный вклад в формирование вокруг Николая II информационного пузыря, находясь в котором, тот утратил адекватность восприятия реальности и контроль над управляемостью процессами, что привело его к отречению от престола и гибели вместе с семьей.

Система обратной связи Сталина

Все это мы вспоминаем потому, что нам интересно, как трагические ошибки последнего российского монарха, приведшие страну к верхушечному перевороту и последующей революции в октябре 1917-го, а его самого – в подвал дома Ипатьевых, учел товарищ Сталин, выигравший Великую Отечественную войну.

В отличие от Николая II, Иосиф Виссарионович замкнул на себе все нити управления через Государственный Комитет Обороны и Ставку Верховного Главнокомандования, сформировав жесткую трехканальную систему осведомления, в которой исключались «красивые доклады».

Первый канал обратной связи был по чисто военной линии. Дважды в сутки, днем и глубокой ночью Начальник Генштаба или его заместитель лично докладывали сухие факты оперативной обстановки – перемещения войск, реальные потери, продвижение противника, а также обеспеченность боеприпасами.

Для контроля над военными был создан политический канал, который осуществляли члены Государственного комитете обороны и представители Ставки. Товарищ Сталин отправлял на тяжелейшие участки фронта и на оборонные предприятия в тылу своих ближайших соратников Г. Жукова, А. Василевского, Л. Берию, Г. Маленкова и Л. Кагановича, имевших неограниченные полномочия, которые оценивали реальное положение дел не замыленным взглядом и немедленно докладывали в Кремль, если кто-то на местах скрывал провалы.

Третий канал контроля действовал по линии спецслужб. Органы НКВД и СМЕРШ имели свою агентурную сеть во всех штабах, дивизиях и полках и докладывали в Кремль о настроениях среди солдат и генералов, случаях дезертирства, реальных боевых потерях, фактах некомпетентности командиров, а также данные о качестве работы тыла.

Трехканальная система дублирования источников получения информации сделала невозможной красивую ложь. Данные поступали непрерывным потоком и перепроверялись. Если какой-то генерал пытался скрыть сдачу населенного пункта или преувеличивал свои успехи, то в Кремле узнавали об этом через несколько часов из доклада НКВД или СМЕРШ, что влекло персональную суровую ответственность для любителя сглаживать углы.

Сравнение двух этих управленческих систем говорит явно не в пользу выстроенной Николаем II, которая его же в конечном итоге и погубила. Сталинская система, несмотря на тяжелейшие поражения 1941-1942 годов и реальные ошибки, позволила переломить ситуацию, мобилизовать все ресурсы гигантской страны, очистить армию от некомпетентных кадров и скоординировать действия фронта и тыла.

Красивая ложь погубила Российскую империю и ее последнего монарха вместе со всей семьей. Суровая правда без прикрас позволила СССР выстоять и победить всю объединенную Европу, вставшую за спиной Третьего рейха. Очень поучительная история.

Сергей Маржецкий

https://topcor.ru/71905-pochemu-rossijskaja-imperija-ne-pobedila-v-pervoj-mirovoj-vojne.html

https://topcor.ru/71923-kak-stalin-spravilsja-s-sistemoj-krasivyh-dokladov-pogubivshih-nikolaja-ii.html

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