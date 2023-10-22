Классовая борьба в Чечне - жизненный путь красного командира Шерипова

Асланбек Шерипов — один из самых ярких героев революции 1917 года на Северном Кавказе. Чеченец, сын царского офицера, он воспитывался на историях об абреках и книгах Максима Горького. После Октября Шерипов организовал чеченских крестьян против местных шейхов и деникинцев. Чеченский коммунист погиб в этой битве в 22 года, став одним из символов классовой борьбы на Кавказе.

Это текст исторического проекта «бармалеи/партизаны» — коллектива журналистов, который решил, что аналогий и перекличек между современной Россией и событиями XX века настолько много, что почему бы не сделать об этом медиа. Шерипов в 1918 году

Горький и Шамиль

Об Асланбеке Шерипове в СССР написали немало книг, в том числе и художественных. Самый известный роман о нём называется «Мюрид революции». Автор Магомед Мамакаев изобразил Шерипова наследником горцев, десятилетиями воевавших с империей за независимость. Только этот мюрид встал не под зелёное знамя газавата, а под красный флаг пролетарской борьбы. Более того — смог повести за ним земляков.

Асланбек Шерипов родился 18 сентября 1897 года. Его семья была из села Гатен-Кале Шатойского района, однако в некоторых источниках говорится, что Асланбек появился на свет в Ведено или Сержень-Юрте. Отец будущего революционера Джемалдин выбился из крестьян в офицеры и смог определить сына в Полтавский кадетский корпус. Там Асланбек усердно учился грамоте и литературе, но армейская карьера его не прельщала. После начала Первой мировой войны он перевёлся в Грозненское реальное училище, которое окончил в 1917 году.

Студент Шерипов изучал французский и немецкий языки, переводил на русский чеченские песни, а на чеченский — произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. До него этого не делал никто. Асланбек зачитывался и современной литературой, любимым произведением стал «Буревестник» Максима Горького.

Шерипов интересовался историей своего народа, в том числе историей борьбы мюридов имама Шамиля с Алексеем Ермоловым и абреков Зелимхана Харачоевского с другими имперскими генералами. Легенды о газавате впечатляли молодого чеченца не меньше, чем «безумство храбрых» пролетарского писателя. Вскоре он сам станет храбрым воином и талантливым публицистом.

Гром 1917 года

Февральская революция оживила политику в Терской области, в которую тогда входила Чечня. В течение двух мартовских недель в Грозном создали сначала орган Временного правительства — Гражданский комитет, затем Грозненский совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов и, наконец, Чеченский национальный совет, пользовавшийся особенной популярностью. Нацсоветом, как писал впоследствии Шерипов, руководили муллы и шейхи. Они были хороши известны местным жителям, пользовались определённым авторитетом, многие находились в оппозиции царской власти, прошли через Сибирь и после амнистии вернулись оттуда героями. Шерипов о 1917 годе вспоминал в статье «Революция в Чечне»:

«Несомненно, демократическое настроение народа учитывало только прошлую борьбу против старого режима, которую вели шейхи и муллы… Это настроение не могло сразу учесть того факта, что революционность и оппозиционность духовенства, основанная не на самой природе этого сословия, а только на притеснениях старого строя, должны были исчезнуть вместе с этим строем».

Уже в мае Чечню провозгласили частью так называемой Горской республики, непризнанной конфедерации кавказских народов, которую инициировал панисламистский Союз горцев Северного Кавказа. Одним из основателей и первым председателям ЦК республики стал крупный чеченский нефтепромышленник Тапа Чермоев.

Шерипов был активным сторонником Союза горцев. Осенью он направился в Абхазию, чтобы агитировать регион присоединиться к конфедерации. Сохранилось три письма соратникам, которые Шерипов направил оттуда. Последнее он написал 24 октября, за день до новой революции.

Примерно в то же время чеченская буржуазия заключила союз с казаками Алексея Каледина. Промышленник Чермоев даже вошёл в руководство его Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Это странное межэтническое объединение ультрапатриоты создали для борьбы с набиравшими популярность леворадикалами.

Подчинявшаяся Союзу Дикая дивизия в начале декабря захватила Грозный. Вскоре во Владикавказе провозгласили Временное Терско-Дагестанское правительство, в состав которого вошли Чермоев, казачий атаман Михаил Караулов и другие. Однако Караулова большевики быстро захватили и расстреляли, и проект нового правительства вскоре начал тлеть. Уже в январе Дикую дивизию прогнали прибывшие из Моздока советские войска. На территории бывшей Терской области провозгласили Терскую советскую республику.

Впоследствии Шерипов назвал коалицию чеченцев и казаков «неестественным союзом вечных экономических врагов» и отметил, что именно тогда трудящиеся круги горцев поняли, что «имущие элементы преследуют свои, а не общие интересы». Безземельные чеченцы видели, что аграрный вопрос не решили ни буржуазная власть, ни местные националисты. Союз с белыми казаками многие восприняли и вовсе как предательство. Большевики с их лозунгами земли и мира в сложившихся условиях стали логичным союзником беднейших слоев населения.

От национализма — к Чеченской Красной армии

В феврале 1918 года Шерипов отправился в Пятигорск на II съезд народов Терека, где был единственным представителям Чечни. Делегат требовал земли:

«У нас, горцев, нет фабрик и заводов. Всё благополучие нашего существования зависит от разрешения земельного вопроса. На справедливое разрешение земельного вопроса мы имеем право историческое, политическое и право революции… 60 лет назад царские генералы, кумыкские князья с казачеством ограбили у горцев ту землю, которую занимают они сейчас и на часть которой претендуют обездоленные горцы… Удовлетворите наши справедливые требования, дайте нам родину, и вы найдёте в ней достойных товарищей, которые честно и самоотверженно вместе с вами пойдут сражаться против всяких нашествий».

На съезде он познакомился с видными большевиками Сергеем Кировым и Серго Орджоникидзе. По предложению последнего Шерипов впоследствии занялся организацией Чеченской Красной армии. Решение о её создании приняли уже в мае, на III съезде народов Терека в Грозном. Шерипов лично ездил по аулам и агитировал горцев вступать в армию. Главным её центром стало село Гойты, где уже действовал лояльный большевикам Гойтинский народный совет.

На грозненском съезде приняли резолюции по аграрному вопросу. В ней, в частности, говорилось, что «в первую очередь удовлетворяются безземельные горные жители Ингушетии, Осетии, Чечни и иногородние».

Реакция не заставила себя долго ждать. Уже летом Чеченская Красная армия приняла боевое крещение в сражении с войсками осетина Георгия Бичерахова. Меньшевик с дореволюционным стажем, он возглавил антибольшевистское восстание, главной ударной силой которого стало терское казачество. Мятеж охватил огромную территорию Северного Кавказа, а одним из ключевых его событий были «стодневные бои» за Грозный. На самом деле они длились 92 дня, но советские летописцы для красоты решили округлить.

Оборона города началась 11 августа. Части Шерипова бились плечом к плечу с местными жителями, которых возглавил уроженец Одессы, ветеран Первой мировой войны Николай Гикало. В конце сентября к ним на помощь пришли красные казаки под руководством основателя Сунженской Красной армии Александра Дьякова. Оборона Грозного завершилась 12 ноября победой защитников города.

Чеченская Красная армия вскоре вступила в новые бои. Сначала с бандами местных националистов, а затем с более серьёзным противником — Добровольческой армией Антона Деникина и Петра Врангеля. Противостоящая ей 11‑я армия РККА потерпела несколько серьёзных поражений, в результате которых единый фронт развалился. Белым противостояли разрозненные группы красноармейцев. К 4 февраля красные оставили Грозный. Шерипов помогал определять отступавших бойцов по горным аулам. Многих, в том числе семью Гикало, приютило самое «красное» село Гойты. Обложка сборника статей и речей Шерипова. 1990 год

Деникинцы агитировали местное население выдавать гостей, пытались брать сёла силой, но дальше равнинной части Чечни и Ингушетии пройти не смогли. На занятых территориях они устроили террор: разрушили и сожгли более 30 нелояльных аулов и повесили более двух тысяч человек.

Чеченская Красная армия переформатировалась в партизанские отряды и наносила удары по тыловым частям деникинцев. Опыт таких действий она получила ещё во время стодневных боёв за Грозный. В перерывах между партизанскими рейдами Шерипов готовил листовки, статьи и обращения. Он писал из подполья даже назначенному белыми верховному правителю Чечни Эрдели Алиеву. В злобном письме этому генералу были в том числе и такие слова:

«Тут к вашим услугам были наши продажные шейхи и муллы, для которых враг трудящихся Деникин давно заменил аллаха, а генерал Алиев — пророка его».

Шерипов погиб 11 сентября 1919 года, когда напал на деникинский гарнизон в слободе Воздвиженская. Согласно советским историкам, незадолго до этого он вступил в РКП(б). Смерть командира не остановила партизанскую борьбу: в марте 1920 года Грозный заняли красные.

Память о красном горце

В годы СССР в честь основателя Чеченской Красной армии называли улицы. В 1943 году жители Чечено-Ингушетии собрали средства на строительство бронепоезда «Асланбек Шерипов». К тому времени в центре Грозного уже стоял памятник Шерипову. После депортации чеченцев 1944 года его снесли, заменив на бюст «покорителя Кавказа» Ермолова. Так сталинцы ответили на предательство младшего брата Шерипова Майрбека: осенью 1941 года он начал вооружённую борьбу против советской власти во главе отряда из 150 человек. Отряд НКВД Чечено-Ингушетии разгромил мятежников.

После смерти Иосифа Сталина про основателя Чеченской Красной армии снова вспомнили. О Шерипове стали писать книги, появились мемориальные доски с его именем, родовое селение Гатен-Кале переименовали в Асланбек-Шерипово.

В 1973 году на площади Дружбы народов в Грозном установили новый памятник героям Революции. Шерипова запечатлели рядом с ингушским комиссаром Гапуром Ахриевым и украинцем Гикало, которого принято представлять русским. Во время штурма Грозного в Первую чеченскую войну монумент повредили, а в начале Второй чеченской ему отсекли верхнюю часть. Сейчас он восстановлен.

https://vatnikstan.ru/history/sheripov/